В МВД за сутки выявили 483 новых случая COVID-19, большинство в Киеве, Запорожской, Хмельницкой и Львовской областях
По состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 483 новых случая заражения COVID-19 среди правоохранителей МВД.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (56), Запорожской (26), Хмельницкой (29) и Львовской (26) областях.
С начала пандемии COVID-19 заболели 44 563 правоохранителя, выздоровели - 43 134, умерли - 173.
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Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий01.04.2021 11:34 Ответить Мне нравится 2
Филлипп Лещенко
показать весь комментарий01.04.2021 11:46 Ответить Мне нравится 1
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