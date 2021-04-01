В МВД за сутки выявили 483 новых случая COVID-19, большинство в Киеве, Запорожской, Хмельницкой и Львовской областях

По состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 483 новых случая заражения COVID-19 среди правоохранителей МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (56), Запорожской (26), Хмельницкой (29) и Львовской (26) областях.

С начала пандемии COVID-19 заболели 44 563 правоохранителя, выздоровели - 43 134, умерли - 173.

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