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Новости Коронавирус и карантин
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В МВД за сутки выявили 483 новых случая COVID-19, большинство в Киеве, Запорожской, Хмельницкой и Львовской областях

По состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 483 новых случая заражения COVID-19 среди правоохранителей МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (56), Запорожской (26), Хмельницкой (29) и Львовской (26) областях.

С начала пандемии COVID-19 заболели 44 563 правоохранителя, выздоровели - 43 134, умерли - 173.

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В МВД за сутки выявили 483 новых случая COVID-19, большинство в Киеве, Запорожской, Хмельницкой и Львовской областях 01

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карантин (16729) МВД (9320) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Дайте Авакяну еще бабла, а люди и так вымрут.
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01.04.2021 11:34 Ответить
ну МВД навыявляет.. те ещё дохтуры))
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01.04.2021 11:46 Ответить
 
 