Украина среди аутсайдеров по вакцинации, чтобы привить 75% населения, понадобится около 10 лет, - Bloomberg. ИНФОГРАФИКА

Украина будет среди аутсайдеров по вакцинации от COVID-19. Так, чтобы вакцинировать 75% населения нашей страны, необходимо около 10 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации Bloomberg в Instagram.

Редактор издания Дэвид Фиклинг отмечает, что во многих странах, где COVID-19 в последнее время распространяется быстрее всего, нынешние темпы вакцинации не приведут к коллективному иммунитету в ближайшие годы или даже десятилетия.

"Например, в таких странах, как Украина и Бангладеш, потребуется 10 лет, чтобы вакцинировать 75% населения", - отметил Фиклинг.

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