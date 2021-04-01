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Новости Коронавирус и карантин
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Украина среди аутсайдеров по вакцинации, чтобы привить 75% населения, понадобится около 10 лет, - Bloomberg. ИНФОГРАФИКА

Украина среди аутсайдеров по вакцинации, чтобы привить 75% населения, понадобится около 10 лет, - Bloomberg. ИНФОГРАФИКА

Украина будет среди аутсайдеров по вакцинации от COVID-19. Так, чтобы вакцинировать 75% населения нашей страны, необходимо около 10 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации Bloomberg в Instagram.

Редактор издания Дэвид Фиклинг отмечает, что во многих странах, где COVID-19 в последнее время распространяется быстрее всего, нынешние темпы вакцинации не приведут к коллективному иммунитету в ближайшие годы или даже десятилетия.

"Например, в таких странах, как Украина и Бангладеш, потребуется 10 лет, чтобы вакцинировать 75% населения", - отметил Фиклинг.

Читайте: ВОЗ признала эффективность китайской COVID-вакцины Sinovac: ее могут одобрить для экстренного использования к концу апреля

Украина среди аутсайдеров по вакцинации, чтобы привить 75% населения, понадобится около 10 лет, - Bloomberg 01

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+46
Та этот блумберг - проклятый порохобот! Они не знают, что бубачка чемпион мира по борьбе с короновирусом!
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01.04.2021 11:44
+42
Зате довіра до Бубочки - майже 50%. Цей нарід не тільки хоче знищити свою державу, він хоче вимерти фізично.
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01.04.2021 11:51
+39
"Дайтє їм іщо дєсять лєт!"
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01.04.2021 11:46
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Украина среди аутсайдеров по вакцинации, чтобы привить 75% населения понадобится около 10 лет, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 8141
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01.04.2021 11:43 Ответить
Україна серед аутсайдерів із вакцинації, щоб прищепити 75% населення знадобиться близько 10 років, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 1392
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01.04.2021 12:04 Ответить
та не, - всех с днем дурака, одни радостно выбирали, другие радостно злорадствовали-так вам и надо..., но мы все в одной лодке...
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01.04.2021 13:02 Ответить
Що з маячня ?? Степашка сказав ,що до кінця року 60% ,а зелена пліснява ніколи не бреше !!!)))
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01.04.2021 11:43 Ответить
Все правильно, він же не сказав, до кінця якого року
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01.04.2021 11:46 Ответить
ага около 18 тыщ в день на около 950 пунктах вакцинации, этож стремительные темпы до 20 человек в день на каждом!!! 20 минут работы на каждом!!! вы представляете какой запас по пропускной способности? этож просто космические масштабы!!!
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01.04.2021 11:49 Ответить
В США за 100 днів президента Байдена 100 млн щеплень, тобто в день 1 млн. В Україні преЗЕдента Клоуна кількість щеплень біля 18 тисяч в день.
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01.04.2021 12:42 Ответить
А толку від того щеплення? Ніякого.
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01.04.2021 13:00 Ответить
Та этот блумберг - проклятый порохобот! Они не знают, что бубачка чемпион мира по борьбе с короновирусом!
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01.04.2021 11:44 Ответить
То вони зведення читали догори ногами! Зєлєнскій же сказав, що ми чемпіони! Блумберг бреше! Мосєйчук - найчесніша! 🤢
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01.04.2021 11:46 Ответить
"Дайтє їм іщо дєсять лєт!"
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01.04.2021 11:46 Ответить
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01.04.2021 11:47 Ответить
Краще "по десять лет" строгача.
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01.04.2021 12:22 Ответить
не надо врать! у нас все чемпионы по короновирусу! сам величайший принижень сказал!
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01.04.2021 11:49 Ответить
Зате довіра до Бубочки - майже 50%. Цей нарід не тільки хоче знищити свою державу, він хоче вимерти фізично.
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01.04.2021 11:51 Ответить
+100%
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01.04.2021 12:00 Ответить
Спортивна хода по граблях ,це національний вид спорта українців !!!)))
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01.04.2021 12:07 Ответить
А при чому президент, він що, керує небесною канцелярією? Немає жодної надійної вакцини, а вірус мутує постійно. Польща багатша, але й там 28 тисяч нових хворих щодня. У нас -- наразі 17 тисяч.
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01.04.2021 13:06 Ответить
Похоже на следующих президентских выборах будут обещания типа "я вакцинирую вас за 5 лет", "за 2 года", "за год" и т.д.
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01.04.2021 11:51 Ответить
Будуть вакцину замість гречки роздавати
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01.04.2021 12:11 Ответить
Вава с Васей Вирастюком обсуждают вакцинацию
Не торопитесь с выводами,дайте время.
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01.04.2021 11:52 Ответить
Так паплюжити майстра спорта у боротьбі з коронавірусорм.... Баканову вже позвонили з приводу цього чорта?
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01.04.2021 11:52 Ответить
к тому времени мы будем не успевать вакцинировать население уже совсем от других вирусов...
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01.04.2021 11:52 Ответить
Та хер с этой вакцинацией-вон "рейтинг" опросил :46% доверяют клоуну-бл"дь толи ещё будет
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01.04.2021 11:53 Ответить
Это показатель. Это нация, которой уже много и много веков!
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01.04.2021 11:59 Ответить
А щодо опзж який показник, бо бидло перекинеться й на сталіністів, не дай Боже.
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01.04.2021 13:10 Ответить
А як же йому не довіряти коли гречка, яка при "баризі" була 15 грн при Ваві стала 30 - 35 грн., олія була 18 грн стала 40, сало було 50 грн стало 100, паляниця хліба була 10 стала 20. Ви хіба не знаєте, що 21 квітня 2019 прийшов "кінець епохи бідності"?
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01.04.2021 12:52 Ответить
Так паплюжити майстра спорта у боротьбі з коронавірусорм.... Баканову вже позвонили з приводу цього чорта?
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01.04.2021 11:53 Ответить
Опять Порошенко виноват? Или Путин? Кто теперь у Зели виноват?
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01.04.2021 11:55 Ответить
Путишенко
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01.04.2021 12:08 Ответить
При Порошенко, мудрий нарід смердів би що Pfizer завозять недостатньо швидко і що Україна вже відстає від декількох європейських країн.
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01.04.2021 11:55 Ответить
А!!! Ха-ха-ха!!!! Жарт Black Hawk про «дебільний 95-й квартал» забанили меньше ніж за хвилину!)))) на кнопці в Цензорі лисий сидить!?)))
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01.04.2021 12:01 Ответить
Нічну новину про циган теж перехрестив ,як чмсто !!))
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01.04.2021 12:15 Ответить
Это еще быстро...
Если будет "под особыстый контроль" - то и в эти сроки не вложитесь.
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01.04.2021 11:56 Ответить
73% надо не прививать, а закопать и залить бетоном, шоб не вылезли на следующие выборы.

Проблема не в том, как привить животных, а в том, куда от них деваться.
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01.04.2021 11:56 Ответить
якраз за цей час вакцини пройдуть нормальне тестування
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01.04.2021 11:57 Ответить
73% кретинов должны пройти через это наказание.
А по другому до зебилов никогда не дойдет понимание того, что они зебилы.
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01.04.2021 11:58 Ответить
Ты надеешься, что они что-то поймут? Какой наивный.
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01.04.2021 12:37 Ответить
Їм хоч камені з неба, хіба що бомбардування поможуть зрозуміти.
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01.04.2021 13:23 Ответить
А яка надійна?Файзер тобі підійде?😂🌷
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01.04.2021 12:07 Ответить
Вот и все что необходимо знать про зедебильных правителей.Сплошная ложь ,пиар и тупость,которая ведет к таким последствиям. Выбрали клоунов ,а требуете от этих дебилов как от серьезных и ответственных людей.
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01.04.2021 12:00 Ответить
73/43%зебілів здобули.
І ми всі - разом з ними.
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01.04.2021 12:00 Ответить
Да ладно вам!
Министр в новой куртке за 20К евро сказал, что за год управится!
Наверное, привлечет актера-массажиста, который у Зели анализы на наркоту брал...
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01.04.2021 12:01 Ответить
Напоминаю:
Иммунитет от вакцины (любой) держится ДВА МЕСЯЦА, а потом, количество антител в организме начинает постепенно пропадать.
Таким образом, если где-то за пол года не успели всех привить и получить коллективный иммунитет - надо начинать вакцинацию заново.
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01.04.2021 12:02 Ответить
І пилорама буде працювати нескінченно !!!))
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01.04.2021 12:20 Ответить
Зато куртки всегда будут новые...
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01.04.2021 12:38 Ответить
Сьогодні - поховання сусідки, померлої вчора від ковіду. Ховають прямо з моргу, до хати не привозять.
30 років покійній...
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01.04.2021 12:02 Ответить
Нічого, ми йдемо в Європу. Там ніколи з моргу додому не привозять покійників. В Іспанії морги, мають кімнату для прощання родичів з померлими, які за бар'єром, все прикрашене і оздоблене, ніколи не ховають в одежі, а в савані. Поруч велика зала з лавками і сцена з трибуною, де священик проводить служіння за упокій. Звідти покійника везуть на кладовище або крематорій. Багато років з людей збирають гроші на майбутнє поховання (за адресою) на квитанцію.
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01.04.2021 13:40 Ответить
Ничего. Мы не европейцы, население у нас не против жосткого локдауна сколько нужно. Выберем зе!лю на второй срок и всё будет путём
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01.04.2021 12:03 Ответить
Это сколько же Степашка прикупит себе пальтишков за 10 лет ?????
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01.04.2021 12:04 Ответить
Бутік з продажу пальтишков відкриє !!!))
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01.04.2021 12:21 Ответить
Цікаве а де тут, наприклад, Латвія, Чорногорія, Албанія? які почали пізніше України і рівень вакцінації менший?
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01.04.2021 12:06 Ответить
опять цифирь процентов отставания от темпов вакцинации , почти как на выборах"мудрого нарида" ,Уже это говорит оботставании "мудрого нариду",который должен "с радостью насладится" своим выбором сполна,,,
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01.04.2021 12:16 Ответить
Дмитро Коптєв, в графіку Латвії й справді нема, й вона теж відстає, але її уряд вже реагує на провалену міністром охорони здоров'я вакцинацію - https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3166533-ministra-ohoroni-zdorova-latvii-hocut-zvilniti-cerez-proval-covidvakcinacii.html голова уряду висловив недовіру міністру охорони здоров'я
натомість наш уряд цілком задоволений "роботою" степанова.
адже окрім результатів важлива й їхня адекватна оцінка та реакція, правда ж?
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01.04.2021 12:18 Ответить
Україна серед аутсайдерів із вакцинації, щоб прищепити 75% населення знадобиться близько 10 років, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 4637
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01.04.2021 12:15 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3511591.html 1 апреля - День Зеленского, день 73%, день Дурака

Україна серед аутсайдерів із вакцинації, щоб прищепити 75% населення знадобиться близько 10 років, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 7397
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01.04.2021 12:16 Ответить
Дуже прикро, що порошенко не став президентом. сидили бі зараз усі багаті і привиті. Дивно, ну де ж він так помилився, ніби ну такий дужееее розумний
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01.04.2021 12:16 Ответить
https://censor.net/ru/user/470645, ми з вами не знаємо, як було б за порошенка (можливо краще, можливо гірше), натомість ми точно знаємо, як воно за зеленського.
тож давайте оцінювати те, що маємо, а не те, про що ми вже не дізнаємось.
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01.04.2021 12:20 Ответить
Саме так ,минуле слід пам"ятати ,як власний досвід,а жити слід сьогоденням та майбутнім !!!А еківоки в бік попередників ,це відмазки ,на рівні дітячого садка !!!)))
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01.04.2021 12:23 Ответить
Очень досадно что ты опять встало с бутылки,ваторогое.
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01.04.2021 14:38 Ответить
Імбіцилообразне, чому у вас, пецьососів такий репертуар одноообразний і примітивний. може це тому що ви песики?
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01.04.2021 15:08 Ответить
Пигдог,обратись к своим братьям по разуму зелебобикам.У них очень богатый репертуар игры членом на рояле.
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01.04.2021 16:14 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3511966.html "Кінець епохи брехні" у виконанні ЗЕленого ОФФШОРНОГО бариги-ублюдка, виглядає ТАК:

Декларація Зеленського: шостий преЗЕдент країни позичив у своєї дружини 1.7 мільйони британських фунтів стерлінгів через офшор (!) у Белізі (!) ...

І жодна журнамлядь, яка кричала про «три тисячі доларів в офшорі п'ятого президента», нині навіть не привідкрила свої губи, аби розповісти про цього баригу у владі!
@RadioLemberg
Україна серед аутсайдерів із вакцинації, щоб прищепити 75% населення знадобиться близько 10 років, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 1728

Виявляється, і через 2 роки президентства Володимир Зеленський володіє 4 оффшорними компаніями:

1. Британські Вірджінські острови - Меджірітано Венчурес ЛТД
2. Кіпр - Вілхар Холдінг Лімітед
3. Кіпр - Ельдоранте лімітед
4. Беліз - Фільм Херітейдж інк.

Не є виключенням і його дружина Олена Зеленська, яка також володіє 2 офшорними компаніями:

1. Кіпр - Ельдоранте лімітед
2. Беліз - Фільм Херітейдж інк.

Я думаю, президент України є єдиним очільником держави у Європі, який володіє офшорами, що використовують, щоб приховувати кошти від оподаткування у своїй державі.
Антикорупціонери, дорогенькі ви наші, вам нічого не муляє?
Питання до Віталія Шабуніна і його Центру Протидії Корупції. Бо я ще не забув тих вигуків, які лунали, коли Порошенко зареєстрував непрацюючий офшор для продажу Рошен: чого ж мовчите зараз - все влаштовує?
Віктор Уколов
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01.04.2021 12:19 Ответить
це досягнення чи провал ?
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01.04.2021 12:27 Ответить
Какая разніца!? (с)
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01.04.2021 12:30 Ответить
Вітаю зе виборців - сьогодні ваш день!
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01.04.2021 12:29 Ответить
Может потому,что у тупого,,нарида,, все проваливший и во всем обосравшийся имеет рейтинг 49 процентов?
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01.04.2021 12:39 Ответить
Я не думаю, что у нас в правительстве вообще кто-то собирается кого-то вакцинировать. Деньги в бюджете - они не резиновые, и сами себя не украдут. Будут пару лет кормить завтраками и видосиками, пока лохтократ не забудет, да и всё. Ну подумаешь, вымрет пару сотен тысяч человек, да кто из там считает...
А там, гляди, и эпидемия сама собой закончится, и медальку "за победу над короной" себе можно будет нацепить. Расчет, именно такой, я думаю.
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01.04.2021 12:44 Ответить
Так потому что наверное вакцины нету.Те помои,что конченая зеленая мразь где то в Индии зачерпнуло из Ганга,пускай сами себе колят и своим семьям.Я намерен колоть исключительно производства США-Канада,остальным имбицылам просто не доверяю
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01.04.2021 12:47 Ответить
А Канада вакцинується індійською... І, до речі, з набагато більшим бажанням, ніж британською. Правда, при дуже уважному аналізі якості. Справа в тому, що індійська вакцина виробляється, здається, на 34-х виробничих площадках, а тому важливо знати, де саме вона виготовлена. Лише в цьому проблема. А зелені виродки всю цю інформацію тупо засекретили.
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01.04.2021 13:54 Ответить
Все по плану.
ВАЗеленському з хазяями та їх "слугами" нарід і не портібен. Його вже використали, можна й викинуть.
Головне- сама велика територія в центрі Європи. Це ж скільки трильйонів на землі пінняти можна? А ще й розблокована "велика прихватизація". А корисні копалини? Вода?
Не тільки онукам вистачить.
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01.04.2021 12:51 Ответить
Уже половина населения переболела а дебилы Ляшко и Степанов талдычат про какую-то вакцинацию на которой зелёное бабло отмывают) уже даже тупая зелень понимает что нужно валить из этой страны)
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01.04.2021 13:05 Ответить
У Великій Британії близько третини колишніх COVID-пацієнтів в наступні місяці знову потрапили до лікарень з ускладненнями, кожен восьмий - помер, - дослідження
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01.04.2021 13:49 Ответить
Бесконечным становится вечный грёбаный стыд...
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01.04.2021 13:39 Ответить
Зато не баригі і не доктор смерть. Прості хлопці з народа в куртках за 620 тисяч.
Да зебіли? Зробили себе разом
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01.04.2021 13:42 Ответить
10 років то дуже оптимістичний прогноз.
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01.04.2021 13:48 Ответить
Вы все вретеУкраїна серед аутсайдерів із вакцинації, щоб прищепити 75% населення знадобиться близько 10 років, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 7882
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01.04.2021 14:03 Ответить
Що за упаднічєско-петріотічєскі заголовки - Україна є ЛІДЕРОМ серед аудсайдерів!
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01.04.2021 14:14 Ответить
Кравчук в 1991 году - через 5 лет будем жить как во Франции.
Ющенко в 2004 году - через 10 лет будем жить как в Польше.
Саакашвилли в 2015 году - через 20 лет будем жить как при Януковиче.
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01.04.2021 14:28 Ответить
Шо вже перестав їздити по тротуару, і паркуватися під знаком зупинка заборонена, на голові у пішоходів або на газонах?
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01.04.2021 14:33 Ответить
Ці проплачені статті вже набридли. Завозьте файзер та модерну і ми одразу підемо щеплюватися. Готовий заплатити гроші за таке щеплення. Але наше держава це ідіоти, які вважають що карантин на місяць це краще, ніж робити щеплення навіть по 20 баксів. Замість того щоб придбати файзер по 20 баксів за дозу, купили більше дешеву астразенеку по 1.5 долара, від типу вірусу 1, і "яка несподіванка" в країні одразу почалася епідемія типу 2.
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01.04.2021 14:29 Ответить
С ваших цен на куртку не барыжишь! Имейте совесть!
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01.04.2021 16:06 Ответить
Дайте ему ещё 100 дней!!!
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01.04.2021 20:41 Ответить
 
 