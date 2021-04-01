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Украина среди аутсайдеров по вакцинации, чтобы привить 75% населения, понадобится около 10 лет, - Bloomberg. ИНФОГРАФИКА
Украина будет среди аутсайдеров по вакцинации от COVID-19. Так, чтобы вакцинировать 75% населения нашей страны, необходимо около 10 лет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации Bloomberg в Instagram.
Редактор издания Дэвид Фиклинг отмечает, что во многих странах, где COVID-19 в последнее время распространяется быстрее всего, нынешние темпы вакцинации не приведут к коллективному иммунитету в ближайшие годы или даже десятилетия.
"Например, в таких странах, как Украина и Бангладеш, потребуется 10 лет, чтобы вакцинировать 75% населения", - отметил Фиклинг.
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Не торопитесь с выводами,дайте время.
Если будет "под особыстый контроль" - то и в эти сроки не вложитесь.
Проблема не в том, как привить животных, а в том, куда от них деваться.
А по другому до зебилов никогда не дойдет понимание того, что они зебилы.
І ми всі - разом з ними.
Министр в новой куртке за 20К евро сказал, что за год управится!
Наверное, привлечет актера-массажиста, который у Зели анализы на наркоту брал...
Иммунитет от вакцины (любой) держится ДВА МЕСЯЦА, а потом, количество антител в организме начинает постепенно пропадать.
Таким образом, если где-то за пол года не успели всех привить и получить коллективный иммунитет - надо начинать вакцинацию заново.
30 років покійній...
натомість наш уряд цілком задоволений "роботою" степанова.
адже окрім результатів важлива й їхня адекватна оцінка та реакція, правда ж?
тож давайте оцінювати те, що маємо, а не те, про що ми вже не дізнаємось.
Декларація Зеленського: шостий преЗЕдент країни позичив у своєї дружини 1.7 мільйони британських фунтів стерлінгів через офшор (!) у Белізі (!) ...
І жодна журнамлядь, яка кричала про «три тисячі доларів в офшорі п'ятого президента», нині навіть не привідкрила свої губи, аби розповісти про цього баригу у владі!
@RadioLemberg
Виявляється, і через 2 роки президентства Володимир Зеленський володіє 4 оффшорними компаніями:
1. Британські Вірджінські острови - Меджірітано Венчурес ЛТД
2. Кіпр - Вілхар Холдінг Лімітед
3. Кіпр - Ельдоранте лімітед
4. Беліз - Фільм Херітейдж інк.
Не є виключенням і його дружина Олена Зеленська, яка також володіє 2 офшорними компаніями:
1. Кіпр - Ельдоранте лімітед
2. Беліз - Фільм Херітейдж інк.
Я думаю, президент України є єдиним очільником держави у Європі, який володіє офшорами, що використовують, щоб приховувати кошти від оподаткування у своїй державі.
Антикорупціонери, дорогенькі ви наші, вам нічого не муляє?
Питання до Віталія Шабуніна і його Центру Протидії Корупції. Бо я ще не забув тих вигуків, які лунали, коли Порошенко зареєстрував непрацюючий офшор для продажу Рошен: чого ж мовчите зараз - все влаштовує?
Віктор Уколов
А там, гляди, и эпидемия сама собой закончится, и медальку "за победу над короной" себе можно будет нацепить. Расчет, именно такой, я думаю.
ВАЗеленському з хазяями та їх "слугами" нарід і не портібен. Його вже використали, можна й викинуть.
Головне- сама велика територія в центрі Європи. Це ж скільки трильйонів на землі пінняти можна? А ще й розблокована "велика прихватизація". А корисні копалини? Вода?
Не тільки онукам вистачить.
Да зебіли? Зробили себе разом
Ющенко в 2004 году - через 10 лет будем жить как в Польше.
Саакашвилли в 2015 году - через 20 лет будем жить как при Януковиче.