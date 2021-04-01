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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцинация в Европе идет непозволительно медленными темпами. Не время ослаблять ограничительные меры, - ВОЗ

Вакцинация в Европе идет непозволительно медленными темпами. Не время ослаблять ограничительные меры, - ВОЗ

Темпы вакцинации от COVID-19 в регионе Европы остаются непозволительно медленными.

Об этом говорится в заявлении европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Распределение вакцин - неприемлемо медленное. И до тех пор, пока охват (вакцинацией. - Ред.) остается низким, нам нужно применять те же здравоохранительные и социальные меры, что были в прошлом, для компенсации запаздывающих графиков вакцинации", - отметил глава этого подразделения ВОЗ Ханс Клюге.

Он уточнил, что лишь 10% населения региона получили одну дозу вакцины, и только 4% завершили процесс вакцинации. При этом, указано в заявлении, данные национальной службы здравоохранения Англии показали, что распределение вакцин среди лиц старше 70 лет, начавшееся в декабре 2020 года, спасло свыше 6 тыс. жизней. В свою очередь информация от Израиля по поводу вакцин разработки компаний Pfizer и BioNTech свидетельствует, что вторая доза препарата на 90% эффективна в предотвращении заражений, серьезного течения болезни и госпитализаций.

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Тем временем, в регионе отмечен рост заболеваемости COVID-19. Согласно заявлению, за минувшую неделю здесь зафиксировали 1,6 млн случаев болезни, примерно 24 тыс. летальных исходов.

"Лишь 5 недель назад недельное количество новых случаев в Европе опустилось ниже отметки в 1 млн, но теперь ситуация в регионе вызывает большее беспокойство, чем за последние несколько месяцев. Есть риски, связанные с увеличившейся мобильностью (населения. - Ред.) и встречами на религиозные праздники", - поясняется в документе.

При этом 50 стран и территорий, входящих в этот регион, сообщили о распространении "британского" более заразного штамма коронавируса. В настоящий момент 27 стран региона находятся в полном или частичном режиме изоляции, в 21 стране по ночам действует комендантский час. За последние две недели 23 страны ужесточили ограничения, но 13 стран их ослабили.

"Мы видели вновь и вновь: распространение вируса можно остановить. Следовательно, мое послание правительствам региона - не время ослаблять (ограничительные. - Ред.) меры", - подчеркнул Клюге.

По данным ВОЗ, с начала пандемии в регионе зафиксировано почти 45 млн случаев COVID-19, количество летальных исходов приближается к 1 млн.

Автор: 

вакцина (3815) ВОЗ (777) Европа (1867) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
...расскажите об этом нашему ЗЕкретину, чемпиону мира по борьбе с КОВИДом
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01.04.2021 11:45
+3
Що ви взагалі знаєте про повільні темпи вакцинації... Запитайте в нашого Степашки, котрий в новій куртці!
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01.04.2021 11:50
+2
Вакцинація вимираючого від ковід населення то таке ...........

Для преЗедента важливіше інше, його криворізькі ручонки навіщось дотяглись до Знаку президента, він перероблює його, додаючи в нього кілька ланок.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/Ukrpressign.jpg/200px-Ukrpressign.jpg

НАВІЩО? Якась сатанисться нумерологія, в яку він вірить?
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01.04.2021 12:00
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...расскажите об этом нашему ЗЕкретину, чемпиону мира по борьбе с КОВИДом
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01.04.2021 11:45 Ответить
Йой! Де ж ви були при початку пандемії!? Робили політичні заяви!?
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01.04.2021 11:46 Ответить
Що ви взагалі знаєте про повільні темпи вакцинації... Запитайте в нашого Степашки, котрий в новій куртці!
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01.04.2021 11:50 Ответить
Темпи вакцинації в Україні ідуть обернено пропорційно до темпів "геометричного зростання кількості магазинів Рошен".
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01.04.2021 11:54 Ответить
шо зе-тыпил, Порох до сих пор ворует и вставляет палки в колеса велосипеда Бубочки?
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01.04.2021 11:58 Ответить
Ви не розумієте. На сторінках ЦН стало дуже мало зебілів (мабуть у зв"язку з відсутністю фінансування або одужання) і для підвищення градусу обговорення мені доводиться таким чином іронізувати. Я цитую кловуна для його прихильників.))
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01.04.2021 12:05 Ответить
З "одуженням" ви погарячкували.
Вони не виліковні.
Можуть лише на якийсь час впасти у летаргічний сон.
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01.04.2021 12:19 Ответить
Вакцинація вимираючого від ковід населення то таке ...........

Для преЗедента важливіше інше, його криворізькі ручонки навіщось дотяглись до Знаку президента, він перероблює його, додаючи в нього кілька ланок.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/Ukrpressign.jpg/200px-Ukrpressign.jpg

НАВІЩО? Якась сатанисться нумерологія, в яку він вірить?
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01.04.2021 12:00 Ответить
https://zaxid.net/zelenskiy_kvartal_95_tag53202/ Володимир Зеленський змінив вигляд Знака президента України - орденського ланцюга, який складається з медальйона-підвіски, фініфтевих медальйонів та декоративних ланок.

Відповідний https://www.president.gov.ua/documents/1252021-37785 указ оприлюднений на сайті Офісу президента у понеділок, 29 березня.
Зміни стосується лише кількості декоративних ланок - стилізованого зображення листя та кетягів калини на ланцюгу. Їх тепер буде 16, замість попередніх 12.
https://zaxid.net/news/
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01.04.2021 12:02 Ответить
Так это в Европе. А у нас какой-то мелкий дрыщь кукарекал, шо Украина - чемпион.
Короче, Европе есть чему поучиться у шута.
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01.04.2021 12:00 Ответить
 
 