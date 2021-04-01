Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне Киев и 10 областей, в 22 регионах превышен уровень госпитализации, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 21 регионе и в Киеве, на красном уровне находятся столица и 10 областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Согласно им, в красной зоне находятся Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черниговская, Черновицкая области.

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В оранжевой зоне: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтаская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.

И только Херсонская область остается в "желтой" зоне.

Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 22 регионах - в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Так, при определенном показателе уровня госпитализаций в 60 на 100 тыс. населения, в Киеве этот показатель, по состоянию на 31 марта, составил 110,1. Самый высокий показатель госпитализаций в Хмельницкой области - 122,2 на 100 тыс. населения, в Житомирской области - 118,8, в Винницкой области - 113,4 и Николаевской области - 108,4.

Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом, по состоянию на 31 марта, в Киеве - 84,3%, Житомирской области - 71,1%, Киевской - 69,0%, Львовской - 70,9%, Николаевской - 69,9% и Одесской обл.- 65,4% (при определенном показателе 65%).





