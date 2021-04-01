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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне Киев и 10 областей, в 22 регионах превышен уровень госпитализации, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Эпидзонирование Украины: в

Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 21 регионе и в Киеве, на красном уровне находятся столица и 10 областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Согласно им, в красной зоне находятся Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черниговская, Черновицкая области.

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В оранжевой зоне: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтаская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.

И только Херсонская область остается в "желтой" зоне.

Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 22 регионах - в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Так, при определенном показателе уровня госпитализаций в 60 на 100 тыс. населения, в Киеве этот показатель, по состоянию на 31 марта, составил 110,1. Самый высокий показатель госпитализаций в Хмельницкой области - 122,2 на 100 тыс. населения, в Житомирской области - 118,8, в Винницкой области - 113,4 и Николаевской области - 108,4.

Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом, по состоянию на 31 марта, в Киеве - 84,3%, Житомирской области - 71,1%, Киевской - 69,0%, Львовской - 70,9%, Николаевской - 69,9% и Одесской обл.- 65,4% (при определенном показателе 65%).

Эпидзонирование Украины: в красной зоне Киев и 10 областей, в 22 регионах превышен уровень госпитализации, - Минздрав 01
Эпидзонирование Украины: в красной зоне Киев и 10 областей, в 22 регионах превышен уровень госпитализации, - Минздрав 02
Эпидзонирование Украины: в красной зоне Киев и 10 областей, в 22 регионах превышен уровень госпитализации, - Минздрав 03

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4901) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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https://censor.net/ru/user/137888

То ли ещё будет через недели две!
Видели бы вы толпы на улицах Киева в эти выходные - солнышко, блин, так ласково светило!
https://censor.net/ru/comments/locate/3256644/01921468-8492-716b-b22c-6ef930860e55Ответить
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01.04.2021 12:31 Ответить
ковид, ПНХ..
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01.04.2021 12:36 Ответить
У нас теперь лучше, чем во Франции))
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01.04.2021 12:43 Ответить
А у них жопа.. мы всего на полтора мм от жопы)) Но локдаун не объявим.. бо ми козаки.. Українській нації до сраки вакцинація!!!
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01.04.2021 12:46 Ответить
Ви сам із собою розмовляєте...вакцинуйтеся швидше...)
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01.04.2021 13:03 Ответить
Ложь от начала до конца.
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01.04.2021 12:58 Ответить
Сидить хтось собі "зони" розмальовує в кольори,зарплатню добру має...)
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01.04.2021 13:01 Ответить
Конституция всем до ж*пы я смотрю, они плюют и вам все равно
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01.04.2021 16:11 Ответить
 
 