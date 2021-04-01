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Передан в суд обвинительный акт в отношении жителя Черкасс, командующего отрядом боевиков т.н. "ЛНР", - прокуратура

Передан в суд обвинительный акт в отношении жителя Черкасс, командующего отрядом боевиков т.н.

Черкасская областная прокуратура по результатам специального (заочного) досудебного расследования утвердила и направила в суд обвинительный акт по факту участия в деятельности террористической организации "ЛНР" уроженца г.Черкассы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.

Подчеркивается, что в ходе досудебного расследования установлено, что обвиняемый с 2014 года участвует в деятельности одного из незаконных вооруженных формирований.

"В настоящее время подозреваемый проходит "военную службу" в должности "командира отряда 11 отдельного мотострелкового подразделения", который входит в состав "1 армейского корпуса" так называемой "Луганской народной республики", - следует из сообщения.

В связи с сокрытием от следствия на временно оккупированной территории Украины указанное лицо объявлено во всеукраинский розыск и суд предоставил разрешение на его задержание.

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В прокуратуре отмечают, что действия обвиняемого квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

"Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой", - добавили в ведомстве.

Автор: 

боевик (16779) обвинение (418) прокуратура (5020) терроризм (18691) Черкассы (840)


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""Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой", - добавили в ведомстве.
Здесь ключевые слова"на срок до пятнадцати лет" и " или без таковой", а должны быть "на срок ОТ пятнадцати лет с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ конфискацией имущества".
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01.04.2021 13:38 Ответить
Ім'я!
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01.04.2021 13:50 Ответить
Арест на имущество этого пдрса (если оно у него есть) уже можно запроваджувать и отчуждать . В Израиле есть хорошая практика сноситьнах бульдозером дома родственников террористов
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01.04.2021 15:38 Ответить
 
 