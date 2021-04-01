Передан в суд обвинительный акт в отношении жителя Черкасс, командующего отрядом боевиков т.н. "ЛНР", - прокуратура
Черкасская областная прокуратура по результатам специального (заочного) досудебного расследования утвердила и направила в суд обвинительный акт по факту участия в деятельности террористической организации "ЛНР" уроженца г.Черкассы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.
Подчеркивается, что в ходе досудебного расследования установлено, что обвиняемый с 2014 года участвует в деятельности одного из незаконных вооруженных формирований.
"В настоящее время подозреваемый проходит "военную службу" в должности "командира отряда 11 отдельного мотострелкового подразделения", который входит в состав "1 армейского корпуса" так называемой "Луганской народной республики", - следует из сообщения.
В связи с сокрытием от следствия на временно оккупированной территории Украины указанное лицо объявлено во всеукраинский розыск и суд предоставил разрешение на его задержание.
В прокуратуре отмечают, что действия обвиняемого квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).
"Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой", - добавили в ведомстве.
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