"Минская группа 28 лет работала безрезультатно. Мы дали ответ на поле боя" - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что если бы на Армению было оказано серьезное давление мирового сообщества, то Карабахский вопрос давно был бы решен мирным путем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Азербайджан".

"Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для решения этого вопроса и на протяжении 28 лет работала безрезультатно. Результат Минской группы был нулевым. Сопредседателями Минской группы являются ведущие страны мира, ядерные державы и постоянные члены Совбеза ООН. Конечно, если бы было оказано серьезное давление на Армении и с учетом требований Азербайджана были бы введены санкции, вопрос мог бы давно решиться мирным путем", - подчеркнул Алиев.

По словам президента Азербайджана, наоборот, были предприняты шаги по замораживанию вопроса.

"Фактически, Армения отказалась от переговоров. Если в предыдущие годы была имитация переговоров, то последние два-три года открыто и демонстративно заявлялось, что Азербайджану не будет возвращено ни пяди азербайджанской земли. К тому же безответственные и провокационные действия и заявления руководства Армении сделали переговоры практически бессмысленными. Два года назад армянский лидер сказал, что "Карабах - это Армения и точка". Конечно же мы ответили на это и самый серьезный ответ был дан на поле боя. Однако это само по себе говорит о том, что руководство Армении считало вопрос решенным и не хотело возвращать земли", - добавил Алиев.

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