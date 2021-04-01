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Новости Коронавирус и карантин
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Вход исключительно по спецпропускам: Макогон рассказала, как будет работать столичное метро с 5 апреля

Вход исключительно по спецпропускам: Макогон рассказала, как будет работать столичное метро с 5 апреля
Фото: Сайт КВСЗ

С 5 апреля метро в Киеве будет работать с ограничениями в связи с тяжелой ситуацией с коронавирусом. В частности, в метро будут пускать только по специальным пропускам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире "Украина 24" заявила заместитель начальника столичного метрополитена Наталья Макогон.

По ее словам, что касается графика работы, то метро будет функционировать в обычном режиме. То есть станции будут открываться и закрываться по нынешнему графику, а также не будет сокращено количество поездов на линиях.

"У нас будут ходить поезда так, как и сегодня ходят, но людей будут пускать исключительно по спецпропускам. Контролировать будут полицейские и дежурные по станции, на входах будут проверять пропуска", - отметила Макогон.

При этом, по ее словам, проезд по специальным пропускам не означает, что он будет бесплатным.

"Призываю заранее подготовить средства оплаты проезда и пользоваться бесконтактными способами оплаты - банковская карта, карта киевлянина и Kyiv Smart Card", - добавила Макогон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпропуска на проезд в транспорт выдадут медикам, полицейским, военным и коммунальщикам, - замглавы КГГА Поворозник

Она также подчеркнула, что специальный пропуск на транспорт нельзя приобрести, их выдают на предприятиях критической инфраструктуры своим сотрудникам.

Напомним, накануне городская власть сообщила о новых ограничениях с 5 апреля, в том числе на транспорте. Ожидается, что они продлятся до 16 апреля.

карантин (16729) Киев (25572) Метрополитен (1016) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Придурки.Жодна країна світу не зачиняла метро. Так, є обмеження на 50% присутності в вагоніах, але повністю НІХТО І НІДЕ НЕ ЗАКРИВАВ. Все через жопу
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01.04.2021 12:31
+11
Вход исключительно по спецпропускам: Макогон рассказала, как будет работать столичное метро с 5 апреля - Цензор.НЕТ 9678
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01.04.2021 12:42
+11
Вход исключительно по спецпропускам: Макогон рассказала, как будет работать столичное метро с 5 апреля - Цензор.НЕТ 7808
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01.04.2021 12:50
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Придурки.Жодна країна світу не зачиняла метро. Так, є обмеження на 50% присутності в вагоніах, але повністю НІХТО І НІДЕ НЕ ЗАКРИВАВ. Все через жопу
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01.04.2021 12:31 Ответить
Це не просто придурки це вороги держави та народу. Внутрішні вороги, вони набагато страшнішві за зовнішніх. А той хто каже, що спочатку потрібно побороти зовнішніх ворогів, а потім вже дивитися на внутрішніх, той або дебіл, або сам є внутрішнім ворогом.
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01.04.2021 12:35 Ответить
Вход исключительно по спецпропускам: Макогон рассказала, как будет работать столичное метро с 5 апреля - Цензор.НЕТ 9678
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01.04.2021 12:42 Ответить
Вход исключительно по спецпропускам: Макогон рассказала, как будет работать столичное метро с 5 апреля - Цензор.НЕТ 131
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01.04.2021 12:43 Ответить
До чого цей висер? Тут дебіли 30 років керують та обирають таких же дебілів жадібних, продажних та цинічних і мріють запанувати у своїй сторонці над собі подібними, а ти видно тільки останніми рефлексами керуєшся в житті....
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01.04.2021 12:46 Ответить
Вход исключительно по спецпропускам: Макогон рассказала, как будет работать столичное метро с 5 апреля - Цензор.НЕТ 2065
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01.04.2021 12:48 Ответить
У него сегодня повышенные обязательства - пообещали премию😁
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01.04.2021 17:27 Ответить
Да, совершенно верно. Они - враги Украины и её народа.
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01.04.2021 12:52 Ответить
Всередині тебе сидить внутрішній ворог?
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01.04.2021 13:15 Ответить
Ні, в середині тебе він сидить. А я кажу про внутрішніх ворогів держави Україна, які в ній безкарно її грабують та руйнують з середити і ослаблюють для зовнішніх ворогів. Дійшло? Чи ти геть деградував?.
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01.04.2021 13:19 Ответить
Росіяни в Україні це зовнішні, чи внутрішні вороги?
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01.04.2021 13:36 Ответить
Внутрішні вороги це, ті що грабують державу та руйнують державні інститути, корупціонери та зрадники, а вони в нас є і серед українців і серед росіян і серед євреїв. Ще не дійшло?
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01.04.2021 13:39 Ответить
Тоді треба приклад держави, яку знищили внутрішні вороги.
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01.04.2021 14:18 Ответить
Та їх сотні тих прикладів від Київської Русі і закінчуючи совком. А по світу скільки! Ти взагалі в школі вчився? І як ти вчився взагалі?
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01.04.2021 14:33 Ответить
І ще давніше від 2-х тисяч років до н.є. Всі імперії падали від внутрішніх ворогів. Всі зниклі держави згинули від внутрішніх ворогів в основному. За невеликою кількістю винятків. Іди трохи щось почитай, бо бачу пустку в твоїй голові.
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01.04.2021 14:36 Ответить
Це цікаво...а хто був внутрішнім ворогом у Совку?
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01.04.2021 14:39 Ответить
Такі дураки, як ти. Все давай, відпочивай.
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01.04.2021 14:41 Ответить
Я вже неодноразово чув, що найбільшим ворогом українців є українці. Ти з цим згоден?
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01.04.2021 14:41 Ответить
не українці, а хохли малороси. Різницю знаєш. Чи цього тебе теж не навчили? Вілпочивай тобі якщо не дійшло, то і не дійде.
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01.04.2021 14:43 Ответить
Зрозумів. А найбільшими ворогами Росії є не росіяни, а москалі та кацапи.
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01.04.2021 15:22 Ответить
Найдебільніше, що у нас повністю закривали метро, коли хворих було 50-100 на день...
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01.04.2021 12:42 Ответить
Полный идиотизм. Они что думают что все ТЦ. ТРЦ. магазины. Останутся без охраны , обслуживания сетей и т д. И что они не должны ездить ??
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01.04.2021 12:45 Ответить
Вход исключительно по спецпропускам: Макогон рассказала, как будет работать столичное метро с 5 апреля - Цензор.НЕТ 7808
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01.04.2021 12:50 Ответить
дешевле желающих на такси развозить, чем гонять всё метро за пары тысяч человек..
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01.04.2021 12:33 Ответить
Безумцы убивающие свою страну!
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01.04.2021 12:35 Ответить
Oни вовсе не безумцы. Они действуют по чётко утверждённому плану, спущенному их Хозяевами из Австрии. Всё то же самое происходит и во Франции, и в Италии, и т.д.
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01.04.2021 12:52 Ответить
..і в Бєларуссіі??
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01.04.2021 13:16 Ответить
Нет, конечно. В Белоруссии был выбор вообще из двух зол: присоединение к сумасшедшим хозяевам Евроколхоза, или к "русскому миру".
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01.04.2021 14:06 Ответить
І яке, по твоєму, зло є більшим?
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01.04.2021 14:16 Ответить
Они примерно одинаковы. "Русский мир" - это попытка реинкарнации "мягкого сталинизма". Евроколхоз - типичные троцкисты.
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01.04.2021 15:08 Ответить
От дебилы *** ,эти меры нужно было вводить перед 8 Марта ,тогда вероятней всего такой ситуации бы не было ...
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01.04.2021 12:36 Ответить
Идиот ты. Нельзя уничтожать транспорт в своей стране, ни при каких условиях
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01.04.2021 12:41 Ответить
Ты придурок ,на карантин внимания не обращай а завтра же беги до психиатра ,можно и сегодня , это пожалуй единственно что можно тебе сказать...
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01.04.2021 12:47 Ответить
Слабоумный, это тупо оправдывать одно безумие другим
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01.04.2021 13:14 Ответить
Оправдывать убийство транспорта (кровообращения в стране) другим безумием (имитацией карантина) может только йодо-дефицитный человек
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01.04.2021 13:16 Ответить
И ник поменяй,, ты не серый волк, ты овца обычная.
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01.04.2021 13:17 Ответить
Ну всё это врачу и покажешь ,чтобы он определился ,шо тебе назначать ..
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01.04.2021 13:28 Ответить
В случае с убийством транспорта и кровообращением в стране только уколы зеленки в голову или лечение током...
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01.04.2021 13:35 Ответить
Самим вигідним транспортом буде лісапет з моторчиком. Проїде всюди.Вход исключительно по спецпропускам: Макогон рассказала, как будет работать столичное метро с 5 апреля - Цензор.НЕТ 9487
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01.04.2021 12:39 Ответить
Для здоров'я краще без моторчика
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01.04.2021 13:01 Ответить
Сегодня четверг, завтра пятница, успеют ли раздать пропуска? А если нет - значит ли это, что утром в понедельник меня не пустят в транспорт?
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01.04.2021 12:54 Ответить
У нас сейчас на работе объявили, что старые пропуска таки будут действовать.

Разумеется, на всякий случай я попросил оформить и новый - ибо меньше всего доверяю клованам, неспособным, имхо, и жопу нормально подтереть.
Но есть шанс, что таки правда - тогда не придется морочить голову с заменой.
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01.04.2021 13:18 Ответить
А як з приміськими електричками буде?
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01.04.2021 12:56 Ответить
Никак. Йо-хо-хо-хо-хо!!! Зебилы, поздравляю вас с профессиональным праздником!!! Радуйтесь!!!
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01.04.2021 13:04 Ответить
Не судіть всіх по собі. Електричками не тільки зебіди їздять. Хоча там їх більшість
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01.04.2021 13:36 Ответить
Такий велік - коштовна штучка, бо раритет.
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01.04.2021 13:11 Ответить
"Вхід винятково за спецперепустками: Макогон розповіла, як працюватиме столичне метро з 5 квітня"-поволі зебіли дрейфують у сторону лугандона , вони теж почали з покладання Йухя на права людини і конституцію!
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01.04.2021 13:38 Ответить
 
 