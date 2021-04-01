Из-за ложного сообщения о минировании из клинической больницы Киева №7 эвакуировали пациентов и персонал, - муниципальная стража
В Киеве неизвестный "заминировал" городскую клиническую больницу №7. В ходе оперативных мероприятий взрывоопасных предметов не выявлено.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Муниципальную стражу Киева.
В то же время сообщается, что из-за сообщения о минировании из больницы эвакуировали персонал и пациентов до прибытия правоохранителей.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Злая Одесситка
показать весь комментарий01.04.2021 12:45 Ответить Мне нравится 0
Паравоз
показать весь комментарий01.04.2021 12:51 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль