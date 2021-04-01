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Из-за ложного сообщения о минировании из клинической больницы Киева №7 эвакуировали пациентов и персонал, - муниципальная стража

Из-за ложного сообщения о минировании из клинической больницы Киева №7 эвакуировали пациентов и персонал, - муниципальная стража

В Киеве неизвестный "заминировал" городскую клиническую больницу №7. В ходе оперативных мероприятий взрывоопасных предметов не выявлено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Муниципальную стражу Киева.

В то же время сообщается, что из-за сообщения о минировании из больницы эвакуировали персонал и пациентов до прибытия правоохранителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский усилил ответственность за ложное минирование

Автор: 

больница (1440) Киев (25575) минирование (1446)


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01.04.2021 12:45 Ответить
Хорошо, что психушки не "минируют".
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01.04.2021 12:51 Ответить
 
 