Из-за ложного сообщения о минировании из клинической больницы Киева №7 эвакуировали пациентов и персонал, - муниципальная стража

В Киеве неизвестный "заминировал" городскую клиническую больницу №7. В ходе оперативных мероприятий взрывоопасных предметов не выявлено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Муниципальную стражу Киева.

В то же время сообщается, что из-за сообщения о минировании из больницы эвакуировали персонал и пациентов до прибытия правоохранителей.

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