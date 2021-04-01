Олимпиада-2014 в Сочи была операцией - прикрытием для подготовки к оккупации Крыма, - "слуга народа" Безуглая

Россия еще с 1990-х годов планировала захват Крыма, и Олимпиада в Сочи, которая проводилась в 2014 году, использовалась как операция прикрытия для подготовки оккупации. Украине было об этом известно, но она не предпринимала никаких ответных действий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

"Даже Олимпиада в Сочи была операцией прикрытия, потому что уже тогда проводились активные действия по захвату Крыма. Было ли это известно Украине? Да, можно говорить, что в 2012-2013 годах данные поступали от разведки, и в СБУ это было известно, но по факту наши спецслужбы находились под внешним управлением Российской Федерации. Но почему-то в 2014 году им позволили уничтожить те документы, которые были бы доказательной базой для того, чтобы отрабатывать, почему формировались такие решения", - отметил парламентарий.

Безуглая считает, что Верховная Рада должна создать временную следственную комиссию.

"Мало того, и в 2013, и в 2012, и в 2010 годах СБУ считала чуть ли не самой большой угрозой крымских татар. А все эти организации, которые методически создавались на территории Крыма и вели подготовительную работу, не считались угрозой национальной безопасности. Этот вопрос заговаривался, не проводилось достаточное расследование, и он должен расследоваться надлежащим образом. В том числе и парламент не должен молчать и рассмотреть это в формате временной следственной комиссии", - добавила нардеп.

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