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Новости Олимпиада в Сочи Агрессия России против Украины Оккупация Крыма
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Олимпиада-2014 в Сочи была операцией - прикрытием для подготовки к оккупации Крыма, - "слуга народа" Безуглая

Олимпиада-2014 в Сочи была операцией - прикрытием для подготовки к оккупации Крыма, -

Россия еще с 1990-х годов планировала захват Крыма, и Олимпиада в Сочи, которая проводилась в 2014 году, использовалась как операция прикрытия для подготовки оккупации. Украине было об этом известно, но она не предпринимала никаких ответных действий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

"Даже Олимпиада в Сочи была операцией прикрытия, потому что уже тогда проводились активные действия по захвату Крыма. Было ли это известно Украине? Да, можно говорить, что в 2012-2013 годах данные поступали от разведки, и в СБУ это было известно, но по факту наши спецслужбы находились под внешним управлением Российской Федерации. Но почему-то в 2014 году им позволили уничтожить те документы, которые были бы доказательной базой для того, чтобы отрабатывать, почему формировались такие решения", - отметил парламентарий.

Безуглая считает, что Верховная Рада должна создать временную следственную комиссию.

"Мало того, и в 2013, и в 2012, и в 2010 годах СБУ считала чуть ли не самой большой угрозой крымских татар. А все эти организации, которые методически создавались на территории Крыма и вели подготовительную работу, не считались угрозой национальной безопасности. Этот вопрос заговаривался, не проводилось достаточное расследование, и он должен расследоваться надлежащим образом. В том числе и парламент не должен молчать и рассмотреть это в формате временной следственной комиссии", - добавила нардеп.

Читайте: "Слуга народа" Безуглая о плане оборонных закупок: Министерства не были готовы к такому прыжку - что-то неправильно подготовили, что-то недоделали, что-то отложили

Автор: 

Крым (26411) оккупация (10166) Олимпиада (1136) россия (95660) Сочи (170) Безуглая Марьяна (291)


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Топ комментарии
+12
А вот и он...очередной зеленый дурачок ...нарисовался...
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01.04.2021 12:49
+10
Порошенко не приплела....не зачОт...пробуй еще...
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01.04.2021 12:45
+9
Аф-яй-яй! Що вона говорить! А як же твердження найзеленішого про те, що Турчинов і Порошенко здали Крим спонтанно? А то, виявляється ціла спецоперації була! Та ще й до того, як з'явилася постмайданна влада! Зелень починає жовтіти? Скоро буде опадати.
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01.04.2021 12:48
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Правила форума Совет форумчан
И где достать такого кокоса ?
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01.04.2021 12:44 Ответить
Працювала в поліклініці, була на фронті. Працювала в Проектному офісі реформ Міністерства оборони реформувати систему медичного забезпечення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних сил України , керівник програми «Реформа системи медичного забезпечення Збройних сил» в Міноборониhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-bzgl-1 [1] .

однозначно Наполеон !!!!
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01.04.2021 12:54 Ответить
Могла достати судячі з реноме))
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01.04.2021 12:55 Ответить
Всіх українців з Днем Зєлєнського !!!!!!!!!!!
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01.04.2021 13:01 Ответить
І тебе з професійним святом
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01.04.2021 15:45 Ответить
а ты бык лопухастый с чего мычишь не по теме! ты в крыму было кроме ссср, знаешь что делалось и как в 2004-2010?
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01.04.2021 13:48 Ответить
Ну чтобы понять шо ты прокукарекал ,нужен очень хороший психиатр . или ты на клавиатуру рухнул ?
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01.04.2021 16:47 Ответить
Порошенко не приплела....не зачОт...пробуй еще...
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01.04.2021 12:45 Ответить
как это? а вот "Но почему-то в 2014 году им позволили уничтожить те документы, которые были бы доказательной базой для того, чтобы отрабатывать, почему формировались такие решения"
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01.04.2021 12:59 Ответить
...депутаны цирковые, когда вы работать будете, а не говорильней заниматься?
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01.04.2021 12:45 Ответить
Звичайна ТП.
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01.04.2021 12:47 Ответить
Як би не агент Лоліта, то ніякої війни не було б.
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01.04.2021 12:47 Ответить
А вот и он...очередной зеленый дурачок ...нарисовался...
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01.04.2021 12:49 Ответить
Парашні тролі впізнаються не стільки побрєдовим висєрам скільки по брєдовим неймам
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01.04.2021 12:52 Ответить
скоро проколиться, і адміни його деактивують. Тут таких є парочку... Антісвін, Єлажев..., постійно під віпіен заходять, і в деактив літають
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01.04.2021 14:36 Ответить
А їй і не треба приплітати пороха,мутрий наріт сам це зробить...
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01.04.2021 12:51 Ответить
https://censor.net/ua/user/485617, дуже цікаво було б почути вашу аргументацію. якщо така є.
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01.04.2021 13:35 Ответить
дай дату окупації Криму будь ласка
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01.04.2021 21:37 Ответить
Аф-яй-яй! Що вона говорить! А як же твердження найзеленішого про те, що Турчинов і Порошенко здали Крим спонтанно? А то, виявляється ціла спецоперації була! Та ще й до того, як з'явилася постмайданна влада! Зелень починає жовтіти? Скоро буде опадати.
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01.04.2021 12:48 Ответить
Так не хотіла,не хотіла і спалила свинчолого з кровавим!
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01.04.2021 13:30 Ответить
Коли московити знову попруть ви будете валіть московитів чи із єтай_страни?
Мутрий наріт з собою заберете?
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01.04.2021 12:50 Ответить
Доходить нашим людям дуже пізно та і коли дійшло, все одно все забувають. Звичайно, що створення новососії кацапи запланували ще з часів утворення ригоаналів і поділення карти України під час підрахунку голосів виборів 2005 року це будо демонстративно показано. А януковоща вони використали для ослаблення України і анексії Криму. Хоча плани звичайно були більші але вони від них не відмовляються. Навпаки. Вони тепер мітять вже на всю Україну. Чому наші люди такі не далекоглядні та примітивні? Я постійно задаю це питання і собі і цим людям.
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01.04.2021 12:54 Ответить
Якщо мутрий наріт ходить до московитської церкви і молиться за здравіє патріарха всія русі кіріла за путіна в прочіх...от іхні молитви і вислухані.
На черзі чергова звиздюліна від мишебратьїв і новий виток по колу історії...
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01.04.2021 12:57 Ответить
Так. Матриця. Ментальна інвалідність.
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01.04.2021 12:59 Ответить
идиотка!!!!! решение о проведении олимпиады принимается за несколько лет. подготовка проходит тоже несколько лет
какая нахер "операция прикрытия"?
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01.04.2021 12:58 Ответить
відкрили таємницю, ****
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01.04.2021 12:59 Ответить
А ВСК по "делу вагнеровцев" не хотите организовать? Или займитесь организацией обороны страны от завтрашней угрозы, которая уже на пороге! Только бы языком трепать... клоуны проклятые...
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01.04.2021 13:06 Ответить
Штірліц із анекдотів,реінкарнація...А слабо назвати групу прикриття?МОК,ООН,куча перших лідерів і решта спонсорів,а по сутті спільників.Чи може вони не розуміли що це було і яка їх роль?
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01.04.2021 13:08 Ответить
Олимпиада операция прикрытия? Шо эта тётя курит?
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01.04.2021 13:19 Ответить
розкажи про енергобезпеку
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01.04.2021 13:32 Ответить
услужливые шлюхи готовы на любые, самые фантастические, комиссии только бы не отдельную по вагнеровцам и засланцам из ОПы, бо Зеля стала чаще ходить под себя
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01.04.2021 13:34 Ответить
а поутру оне проснклось ... через семь лет
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01.04.2021 13:38 Ответить
З Мар'яною треба обережно Смалить вона те, що дають. От тут її шедеврhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1154968008288085&id=100013246907552 виступ ваЗелинової з іншого питання. Вона ще той спЄц!
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01.04.2021 13:53 Ответить
Буквально гигант мысли

Во время проведения форума «Украина 30. Платежка», народный депутат от партии президента Марьяна Безуглая произнесла странную, бессвязную речь о тарифах в Украине, которые помогут вернуть Крым.
«В рамках нашего комитета и энергетической безопасности было сказано, что кроме электрики и того, как сложно найти баланс между импортом и ценами для населения, но тем не менее надо направляться к собственным мощностям - это и вопрос присоединения к европейскому пространству. И снова-таки, этот вопрос обрабатывается, сама цель в том, чтобы в рамках энергетики как такой - то есть энергетических вопросов - это и логистический компонент, и разные категории… С позиции национальной безопасности более общие такие вещи, это чрезвычайно важно, чтобы мы его достигли на протяжении ближайших лет. И вывели это не только в экономическую площадь, а и сохранили тот политический нарратив, вернее тот политический диапазон, который приемлем», - заявила Безуглая.
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01.04.2021 14:47 Ответить
так жирик и говорил пройдет олимпиада и покажем..видео есть
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01.04.2021 15:58 Ответить
Америку відкрила.
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01.04.2021 17:51 Ответить
Безугла ,вона і Безмозгла уособлення 73% населення і українського наРіДу .Привело але факт.
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12.09.2021 20:09 Ответить
 
 