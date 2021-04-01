"Слуги народа" хотят сделать фигуранта "пленок Юзика" и участника серьезного ДТП Прихожанова прокурором Днепропетровской области, - СМИ
Днепропетровскую бластную прокуратуру может возглавить выходец из Кривого Рога Валерий Прихожанов, который уже сейчас трудится и.о.руководителя облпрокуратуры.
Об этом пишет местное издание "Днепр главное", передает Цензор.НЕТ.
"Впрочем, альтернатива – не лучше: по данным осведомленных источников, своего человека на пост руководителя облпрокуратуры настойчиво продвигает одиозный Святослав Олейник – ставленник олигарха Коломойского, по уши замазанный в коррупции бывший глава областного совета (и выходец из прокурорских кругов)", - пишет издание.
Издание отмечает, что в своей декларацию Валерий Прихожанов, который на сайте областной прокуратуры указан как "первый зам.руководителя Днепропетровской областной прокуратуры", указал: земельный участок в 1000 кв.м в красивейшем селе Песчанка под Днепром, квартира в Киеве стоимостью 1 миллион 973 тысячи 100 гривен, записанная на жену прокурора, Ольгу Сайпуддиновну, квартира в Запорожье в 32 кв.м и квартира в Днепре, площадь которой г-н Прихожанов не указал.
У прокурорского семейства нет официально задекларированных машин.
За 2020 г. Валерий Александрович получил 320 996 грн зарплаты в прокуратуре Запорожской области и 466 698 в Днепропетровской облпрокуратуре. У его супруги, судя по всему, нет официальных доходов – в декларации об этом ни слова.
Но при этом у прокурора и его супруги 600 000 гривен наличными.
Еще 189 292 гривен Прихожанов держит в банке. У его супруги, вообще не имеющей официально задекларированных доходов, есть почти полтора десятка банковских счетов, однако количество сложенных там денег прокурор не указал.
"Кстати, Прихожанов и раньше в нарушение Закона Украины "О предотвращении коррупции" дважды не сообщал о получении в 2016 г. дохода от отчуждения квартиры в Кривом Роге, общей площадью 121,60 м² в сумме 2 000 000 грн. Также прокурор в прошлых декларациях умолчал о получении 26.02.2016 права собственности на ту самую квартиру в Киеве общей площадью 98,80 м² стоимостью 1 млн 973 тыс. 100 гривен, которая теперь записана на его жену. Эксперты полагают, что таким образом Прихожанов причастен к совершению административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 172-6 КУоАП", - пишет издание.
В начала 2010-х годов Валерий Прихожанов возглавлял прокуратуру Центрально-Городского района Кривого Рога. В прокурорской декларации за 2012 г. можно увидеть доход в размере всего-то 115 тыс.грн в год, участок земли в 1000 м.кв и две элитные машины, а также прочерки в разделах про банковские вклады и наличные средства.
"При этом в Кривом Роге городе Прихожанова обвиняли в причастности к коррупционным схемам. Именно поэтому сразу после победы Революции Достоинства для него настали трудные времена. Горожане выступали против назначения Прихожанова на должность прокурора города. А 5 июня 2014 года активисты из Кривбасса даже пикетировали генеральную прокуратуру в Киеве, чтобы не допустить назначение Прихожанова на высокий пост. Под давлением возмущенной общественности Валерий Александрович написал заявление, что не будет вступать в должность без согласия громады города. Однако все таки поруководить в Кривом Роге успел, хоть и не слишком долго", - говорится в статье.
"В ноябре 2014 г. в Кривом Роге вспыхнул "колбасный скандал": выяснилось, что чиновники мэрии вместе с коммерсантами создали монополию на поставку в образовательные учреждения города фальсифицированной колбасной продукции (с добавлением химических веществ, недопустимых для детского питания). А заработанные средства (речь шла минимум про несколько миллионов гривен) в т.ч. выводили в "нал". Было ясно, что без надежной крыши "силовиков" провернуть наглую схему было трудно. В результате скандала "полетели головы". В том числе "ушел на понижение" Прихожанов, который от греха десантировался в Днепр, в областную прокуратуру", - добавляет издание.
"Уже работая в Днепре Прихожанов встрял в новый скандал. СМИ сообщали, что глубокой ночью 13 августа 2015 г. на пересечении улиц Плеханова и Юлиуша Словацкого в областном центре лучилось ДТП с участием Валерия Прихожанова. Который предположительно был пьян. Авария повлекла тяжкие телесные повреждения для пострадавшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Примечательно, что во время фиксации деталей ДТП полицией Прихожанов пытался скрыть свое место работы и назвал себя… безработным. А трудившийся в тот момент прокурором Днепропетровска родственник Прихожанова, выходец из Кривого Рога Алексей Чернов не сообщил об этом ДТП в вышестоящую прокуратуру, в связи с чем проводилась служебная проверка. Думаете, после пьяного ДТП с тяжким исходом карьера Прихожанова закончилась, а сам он пошел искупать вину? Не тут то было! Прокурор опять вышел сухим из воды. На время "потерялся" и отправился в Киев, на должность среднего калибра в Генпрокуратуре. Зато уже в сентябре 2017 г. Прихожанов был назначен руководителем Запорожской местной прокуратуры №3 (Днепровский и Хортицкий районы), где и трудился до середины 2020 г." - рассказывает издание.
"В городе козацкой славы, впрочем, он тоже засветился в скандале. По данным СМИ и активистов, Прихожанов тормозил уголовное дело о нелегальных автобусных перевозках на территории Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей. Кстати, предпринимателям Запорожья не раз поступали настойчивые "просьбы" со стороны Прихожанова о помощи местной прокуратуре №3 в проведении ремонта помещения, и отказать "уважаемому прокурору" деловые люди не могли", - добавляет издание.
"Вскоре после триумфальных побед "слуг народа" персона Прихожанова упоминается на записях скандальной беседы в ресторане "Околица", где близкие к Зеленскому депутаты от СН из Кривбасса обсуждали расстановку "ручных" силовиков на ключевых постах в регионе. Напомним, в сентябре 2019 г. депутаты Юрий Корявченков, избранный в криворожском округе №33, Владлен Неклюдов, прошедший в ВР по спискам СН, а также на тот момент прокурор Днепропетровской области Роман Токарь прямо в ресторане "собеседовали" кандидатов на посты в силовых структурах. Прихожанова прочили на должность руководителя прокуратуры Кривого Рога. В СМИ и соцсетях с возмущениям сообщали, что экс-прокурор, избравшийся "нардеп от СН Владлен Неклюдов лоббирует назначение своего собутыльника скандального прокурора Валерия Прихожанова на должность прокурора Днепропетровской области" И действительно – уже летом-осенью 2020 г. Прихожанов становится первым заместителем облпрокурора – исполняющим обязанности прокурора Днепропетровской области", - отмечает издание.
"На высоком посту Прихожанов отметился… активным преследованием своего земляка, экс-мэра Кривого Рога Юрия Вилкула накануне местных выборов осенью 2020 г. Напомним, в ходе драматической избирательной кампании "слуги народа" выставили против заслуженного городского головы Вилкула директора ГОКа, подконтрольного олигарху Ахметову. А Прихожанов, который был обязан своим друзьям из числа криворожских "слуг", открыл давнее дело против мэра Юрия Вилкула", - говорится в статье.
""Слуги", поняв, что не могут выиграть честно даже в Кривом Роге, опять открыли уголовное дело 2015 года против мэра… А для этой аферы 29.09.2020 специально был назначен первым замом прокурора области Прихожанов Валерий Александрович. Прокурор области на больничном с коронавирусом уже 2 недели, поэтому он исполняет обязанности. В случае удачного завершения операции по посадке и отстранению мэра ему обещаны погоны прокурора области" – сообщал об этом инциденте с участием Прихожанова Александр Вилкул, сын Юрия Вилкула.
"Прихожанова, занимавшего руководящий пост в облпрокуратуре, эксперты обвиняли в коррупции, в частности – в покрывательстве многомиллионных "схем" по выпуску контрафактных сигарет в Желтых Водах. Следствие установило, что расположенное там предприятие уклонилось от уплаты 2,47 млн грн акцизного сбора. По оценкам силовиков, незаконное производство приносило организаторам до $3 млн прибыли в месяц. Политолог Виктор Таран заявлял, что ответственность за масштабный выпуск безакцизных контрафактных сигарет несут руководители правоохранительных органов региона, в частности – и.о.прокурора области Валерий Прихожанов", - добавляет издание.
"В сети активно обсуждают, что замешанный в коррупции протеже олигарха Коломойского, бывший глава облсовета (и бывший прокурор) Святослав Олейник лоббирует на этот пост своего кандидата – Андрея Любовича. А вот нардеп от Слуг народа Владлен Неклюдов (тоже бывший прокурор) продвигает в кресло облпрокурора Валерия Прихожанова. Действительно, Генеральном прокурору Ирине Венедиктовой предстоит сделать очень непростой выбор. В любом случае, ни о каком служении Закону таких вот "прокуроров" говорить не приходится", - резюмирует издание.
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По словам Лероса, конверты раздает заместитель главы фракции. Рядовой депутат сегодня получает 15 тысяч долларов, председатель комитета - 25 тысяч, а заместитель фракции получает 50 тысяч долларов ежемесячно.
Кроме того, руководство «слуг» в парламенте ввело наказания. Если нардеп не голосует за определенный законопроект или человека на пост министра, то он не получает ежемесячную зарплату.
Лерос отметил, что такая постановка вопроса заставляет «слуг народа» во всем поддерживать позицию Офиса президента и Кабмина. Достаточно мало людей во фракции «Слуга народа» способны критиковать действия правительства и ОП.
Ах ти ж такі погані слуги з таким поганим прокурором! При Пеппі такого не було! Поверніть Пеппу!
ТЕРПЕЦЬ НЕ ВІЧНИЙ
Ветерану российской пропаганды Владимиру Познеру пришлось покинуть Грузию после стихийных акций протеста из-за его приезда
Пропагандист, который начал обманывать своих слушателей еще в советское время и благополучно продолжает лгать в путинскую эпоху, был пропущен на территорию страны, но отметить собственный день рождения ему помешали люди, которые собрались у его гостиницы. После чего Познер собрал манатки и вернулся в Россию. Грузины не могут - и не должны - прощать ему поддержку российской оккупации грузинских территорий.
Уже не раз приходилось объяснять, что Познер - куда более опасный пропагандист, чем Киселев или Соловьев. То, что эти люди лгут, большими буквами написано на их раскормленных физиономиях. Доверять словам таких людей может только тот, кто сам исповедует зло и хочет быть частью человеконенавистнического путинского режима.
Познер с его западным опытом старается придать этому режиму человеческий вид, имитировать многоголосицу и дискуссию. Он придает лжи видимость правды, черному - сотни оттенков серого. Тем он и опасен. Опасен и тот рабский восторг, который испытывают многие украинцы при виде таких, как Познер - придыхание провинциальной неполноценности и второсортности, тот самый комплекс крепостнической неполноценности, который позволяет им голосовать за цирк.
Грузины показали, что самоуважение можно не терять даже тогда, когда твое государство открывает свои границы перед проходимцами. Это хороший урок для нас.
ВІТАЛІЙ ПОРТНІКОВ
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Розводть цьоця на фермі кенгуру...
А У ВОВИ ПІДТРИМКА 45 ВІДСОТКІВ!!! як наопитував РЕЙТИНГ
Виявилось що під Соєвим дном, ще не одно - дніще...