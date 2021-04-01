"Слуги народа" хотят сделать фигуранта "пленок Юзика" и участника серьезного ДТП Прихожанова прокурором Днепропетровской области, - СМИ

Днепропетровскую бластную прокуратуру может возглавить выходец из Кривого Рога Валерий Прихожанов, который уже сейчас трудится и.о.руководителя облпрокуратуры.

Об этом пишет местное издание "Днепр главное", передает Цензор.НЕТ.

"Впрочем, альтернатива – не лучше: по данным осведомленных источников, своего человека на пост руководителя облпрокуратуры настойчиво продвигает одиозный Святослав Олейник – ставленник олигарха Коломойского, по уши замазанный в коррупции бывший глава областного совета (и выходец из прокурорских кругов)", - пишет издание.

Издание отмечает, что в своей декларацию Валерий Прихожанов, который на сайте областной прокуратуры указан как "первый зам.руководителя Днепропетровской областной прокуратуры", указал: земельный участок в 1000 кв.м в красивейшем селе Песчанка под Днепром, квартира в Киеве стоимостью 1 миллион 973 тысячи 100 гривен, записанная на жену прокурора, Ольгу Сайпуддиновну, квартира в Запорожье в 32 кв.м и квартира в Днепре, площадь которой г-н Прихожанов не указал.

У прокурорского семейства нет официально задекларированных машин.

За 2020 г. Валерий Александрович получил 320 996 грн зарплаты в прокуратуре Запорожской области и 466 698 в Днепропетровской облпрокуратуре. У его супруги, судя по всему, нет официальных доходов – в декларации об этом ни слова.

Но при этом у прокурора и его супруги 600 000 гривен наличными.

Еще 189 292 гривен Прихожанов держит в банке. У его супруги, вообще не имеющей официально задекларированных доходов, есть почти полтора десятка банковских счетов, однако количество сложенных там денег прокурор не указал.

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"Кстати, Прихожанов и раньше в нарушение Закона Украины "О предотвращении коррупции" дважды не сообщал о получении в 2016 г. дохода от отчуждения квартиры в Кривом Роге, общей площадью 121,60 м² в сумме 2 000 000 грн. Также прокурор в прошлых декларациях умолчал о получении 26.02.2016 права собственности на ту самую квартиру в Киеве общей площадью 98,80 м² стоимостью 1 млн 973 тыс. 100 гривен, которая теперь записана на его жену. Эксперты полагают, что таким образом Прихожанов причастен к совершению административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 172-6 КУоАП", - пишет издание.

В начала 2010-х годов Валерий Прихожанов возглавлял прокуратуру Центрально-Городского района Кривого Рога. В прокурорской декларации за 2012 г. можно увидеть доход в размере всего-то 115 тыс.грн в год, участок земли в 1000 м.кв и две элитные машины, а также прочерки в разделах про банковские вклады и наличные средства.

"При этом в Кривом Роге городе Прихожанова обвиняли в причастности к коррупционным схемам. Именно поэтому сразу после победы Революции Достоинства для него настали трудные времена. Горожане выступали против назначения Прихожанова на должность прокурора города. А 5 июня 2014 года активисты из Кривбасса даже пикетировали генеральную прокуратуру в Киеве, чтобы не допустить назначение Прихожанова на высокий пост. Под давлением возмущенной общественности Валерий Александрович написал заявление, что не будет вступать в должность без согласия громады города. Однако все таки поруководить в Кривом Роге успел, хоть и не слишком долго", - говорится в статье.

"В ноябре 2014 г. в Кривом Роге вспыхнул "колбасный скандал": выяснилось, что чиновники мэрии вместе с коммерсантами создали монополию на поставку в образовательные учреждения города фальсифицированной колбасной продукции (с добавлением химических веществ, недопустимых для детского питания). А заработанные средства (речь шла минимум про несколько миллионов гривен) в т.ч. выводили в "нал". Было ясно, что без надежной крыши "силовиков" провернуть наглую схему было трудно. В результате скандала "полетели головы". В том числе "ушел на понижение" Прихожанов, который от греха десантировался в Днепр, в областную прокуратуру", - добавляет издание.

"Уже работая в Днепре Прихожанов встрял в новый скандал. СМИ сообщали, что глубокой ночью 13 августа 2015 г. на пересечении улиц Плеханова и Юлиуша Словацкого в областном центре лучилось ДТП с участием Валерия Прихожанова. Который предположительно был пьян. Авария повлекла тяжкие телесные повреждения для пострадавшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Примечательно, что во время фиксации деталей ДТП полицией Прихожанов пытался скрыть свое место работы и назвал себя… безработным. А трудившийся в тот момент прокурором Днепропетровска родственник Прихожанова, выходец из Кривого Рога Алексей Чернов не сообщил об этом ДТП в вышестоящую прокуратуру, в связи с чем проводилась служебная проверка. Думаете, после пьяного ДТП с тяжким исходом карьера Прихожанова закончилась, а сам он пошел искупать вину? Не тут то было! Прокурор опять вышел сухим из воды. На время "потерялся" и отправился в Киев, на должность среднего калибра в Генпрокуратуре. Зато уже в сентябре 2017 г. Прихожанов был назначен руководителем Запорожской местной прокуратуры №3 (Днепровский и Хортицкий районы), где и трудился до середины 2020 г." - рассказывает издание.

"В городе козацкой славы, впрочем, он тоже засветился в скандале. По данным СМИ и активистов, Прихожанов тормозил уголовное дело о нелегальных автобусных перевозках на территории Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей. Кстати, предпринимателям Запорожья не раз поступали настойчивые "просьбы" со стороны Прихожанова о помощи местной прокуратуре №3 в проведении ремонта помещения, и отказать "уважаемому прокурору" деловые люди не могли", - добавляет издание.

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"Вскоре после триумфальных побед "слуг народа" персона Прихожанова упоминается на записях скандальной беседы в ресторане "Околица", где близкие к Зеленскому депутаты от СН из Кривбасса обсуждали расстановку "ручных" силовиков на ключевых постах в регионе. Напомним, в сентябре 2019 г. депутаты Юрий Корявченков, избранный в криворожском округе №33, Владлен Неклюдов, прошедший в ВР по спискам СН, а также на тот момент прокурор Днепропетровской области Роман Токарь прямо в ресторане "собеседовали" кандидатов на посты в силовых структурах. Прихожанова прочили на должность руководителя прокуратуры Кривого Рога. В СМИ и соцсетях с возмущениям сообщали, что экс-прокурор, избравшийся "нардеп от СН Владлен Неклюдов лоббирует назначение своего собутыльника скандального прокурора Валерия Прихожанова на должность прокурора Днепропетровской области" И действительно – уже летом-осенью 2020 г. Прихожанов становится первым заместителем облпрокурора – исполняющим обязанности прокурора Днепропетровской области", - отмечает издание.

"На высоком посту Прихожанов отметился… активным преследованием своего земляка, экс-мэра Кривого Рога Юрия Вилкула накануне местных выборов осенью 2020 г. Напомним, в ходе драматической избирательной кампании "слуги народа" выставили против заслуженного городского головы Вилкула директора ГОКа, подконтрольного олигарху Ахметову. А Прихожанов, который был обязан своим друзьям из числа криворожских "слуг", открыл давнее дело против мэра Юрия Вилкула", - говорится в статье.

""Слуги", поняв, что не могут выиграть честно даже в Кривом Роге, опять открыли уголовное дело 2015 года против мэра… А для этой аферы 29.09.2020 специально был назначен первым замом прокурора области Прихожанов Валерий Александрович. Прокурор области на больничном с коронавирусом уже 2 недели, поэтому он исполняет обязанности. В случае удачного завершения операции по посадке и отстранению мэра ему обещаны погоны прокурора области" – сообщал об этом инциденте с участием Прихожанова Александр Вилкул, сын Юрия Вилкула.

"Прихожанова, занимавшего руководящий пост в облпрокуратуре, эксперты обвиняли в коррупции, в частности – в покрывательстве многомиллионных "схем" по выпуску контрафактных сигарет в Желтых Водах. Следствие установило, что расположенное там предприятие уклонилось от уплаты 2,47 млн грн акцизного сбора. По оценкам силовиков, незаконное производство приносило организаторам до $3 млн прибыли в месяц. Политолог Виктор Таран заявлял, что ответственность за масштабный выпуск безакцизных контрафактных сигарет несут руководители правоохранительных органов региона, в частности – и.о.прокурора области Валерий Прихожанов", - добавляет издание.

"В сети активно обсуждают, что замешанный в коррупции протеже олигарха Коломойского, бывший глава облсовета (и бывший прокурор) Святослав Олейник лоббирует на этот пост своего кандидата – Андрея Любовича. А вот нардеп от Слуг народа Владлен Неклюдов (тоже бывший прокурор) продвигает в кресло облпрокурора Валерия Прихожанова. Действительно, Генеральном прокурору Ирине Венедиктовой предстоит сделать очень непростой выбор. В любом случае, ни о каком служении Закону таких вот "прокуроров" говорить не приходится", - резюмирует издание.