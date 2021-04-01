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"Слуги народа" хотят сделать фигуранта "пленок Юзика" и участника серьезного ДТП Прихожанова прокурором Днепропетровской области, - СМИ

Днепропетровскую бластную прокуратуру может возглавить выходец из Кривого Рога Валерий Прихожанов, который уже сейчас трудится и.о.руководителя облпрокуратуры.

Об этом пишет местное издание "Днепр главное", передает Цензор.НЕТ.

"Впрочем, альтернатива – не лучше: по данным осведомленных источников, своего человека на пост руководителя облпрокуратуры настойчиво продвигает одиозный Святослав Олейник – ставленник олигарха Коломойского, по уши замазанный в коррупции бывший глава областного совета (и выходец из прокурорских кругов)", - пишет издание.

Издание отмечает, что в своей декларацию Валерий Прихожанов, который на сайте областной прокуратуры указан как "первый зам.руководителя Днепропетровской областной прокуратуры", указал: земельный участок в 1000 кв.м в красивейшем селе Песчанка под Днепром, квартира в Киеве стоимостью 1 миллион 973 тысячи 100 гривен, записанная на жену прокурора, Ольгу Сайпуддиновну, квартира в Запорожье в 32 кв.м и квартира в Днепре, площадь которой г-н Прихожанов не указал.

У прокурорского семейства нет официально задекларированных машин.

За 2020 г. Валерий Александрович получил 320 996 грн зарплаты в прокуратуре Запорожской области и 466 698 в Днепропетровской облпрокуратуре. У его супруги, судя по всему, нет официальных доходов – в декларации об этом ни слова.

Но при этом у прокурора и его супруги 600 000 гривен наличными.

Еще 189 292 гривен Прихожанов держит в банке. У его супруги, вообще не имеющей официально задекларированных доходов, есть почти полтора десятка банковских счетов, однако количество сложенных там денег прокурор не указал. 

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"Кстати, Прихожанов и раньше в нарушение Закона Украины "О предотвращении коррупции" дважды не сообщал о получении в 2016 г. дохода от отчуждения квартиры в Кривом Роге, общей площадью 121,60 м² в сумме 2 000 000 грн. Также прокурор в прошлых декларациях умолчал о получении 26.02.2016 права собственности на ту самую квартиру в Киеве общей площадью 98,80 м² стоимостью 1 млн 973 тыс. 100 гривен, которая теперь записана на его жену. Эксперты полагают, что таким образом Прихожанов причастен к совершению административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 172-6 КУоАП", - пишет издание.

В начала 2010-х годов Валерий Прихожанов возглавлял прокуратуру Центрально-Городского района Кривого Рога. В прокурорской декларации за 2012 г. можно увидеть доход в размере всего-то 115 тыс.грн в год, участок земли в 1000 м.кв и две элитные машины, а также прочерки в разделах про банковские вклады и наличные средства.

Слуги народа хотят сделать фигуранта пленок Юзика и участника серьезного ДТП Прихожанова прокурором Днепропетровской области, - СМИ 01

"При этом в Кривом Роге городе Прихожанова обвиняли в причастности к коррупционным схемам. Именно поэтому сразу после победы Революции Достоинства для него настали трудные времена. Горожане выступали против назначения Прихожанова на должность прокурора города. А 5 июня 2014 года активисты из Кривбасса даже пикетировали генеральную прокуратуру в Киеве, чтобы не допустить назначение Прихожанова на высокий пост. Под давлением возмущенной общественности Валерий Александрович написал заявление, что не будет вступать в должность без согласия громады города. Однако все таки поруководить в Кривом Роге успел, хоть и не слишком долго", - говорится в статье.

Слуги народа хотят сделать фигуранта пленок Юзика и участника серьезного ДТП Прихожанова прокурором Днепропетровской области, - СМИ 02

"В ноябре 2014 г. в Кривом Роге вспыхнул "колбасный скандал": выяснилось, что чиновники мэрии вместе с коммерсантами создали монополию на поставку в образовательные учреждения города фальсифицированной колбасной продукции (с добавлением химических веществ, недопустимых для детского питания). А заработанные средства (речь шла минимум про несколько миллионов гривен) в т.ч. выводили в "нал". Было ясно, что без надежной крыши "силовиков" провернуть наглую схему было трудно. В результате скандала "полетели головы". В том числе "ушел на понижение" Прихожанов, который от греха десантировался в Днепр, в областную прокуратуру", - добавляет издание.

"Уже работая в Днепре Прихожанов встрял в новый скандал. СМИ сообщали, что глубокой ночью 13 августа 2015 г. на пересечении улиц Плеханова и Юлиуша Словацкого в областном центре лучилось ДТП с участием Валерия Прихожанова. Который предположительно был пьян. Авария повлекла тяжкие телесные повреждения для пострадавшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Примечательно, что во время фиксации деталей ДТП полицией Прихожанов пытался скрыть свое место работы и назвал себя… безработным. А трудившийся в тот момент прокурором Днепропетровска родственник Прихожанова, выходец из Кривого Рога Алексей Чернов не сообщил об этом ДТП в вышестоящую прокуратуру, в связи с чем проводилась служебная проверка.  Думаете, после пьяного ДТП с тяжким исходом карьера Прихожанова закончилась, а сам он пошел искупать вину? Не тут то было! Прокурор опять вышел сухим из воды. На время "потерялся" и отправился в Киев, на должность среднего калибра в Генпрокуратуре. Зато уже в сентябре 2017 г. Прихожанов был назначен руководителем Запорожской местной прокуратуры №3 (Днепровский и Хортицкий районы), где и трудился до середины 2020 г." - рассказывает издание.

"В городе козацкой славы, впрочем, он тоже засветился в скандале. По данным СМИ и активистов, Прихожанов тормозил уголовное дело о нелегальных автобусных перевозках на территории Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей. Кстати, предпринимателям Запорожья не раз поступали настойчивые "просьбы" со стороны Прихожанова о помощи местной прокуратуре №3 в проведении ремонта помещения, и отказать "уважаемому прокурору" деловые люди не могли", - добавляет издание.

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"Вскоре после триумфальных побед "слуг народа" персона Прихожанова упоминается на записях скандальной беседы в ресторане "Околица", где близкие к Зеленскому депутаты от СН из Кривбасса обсуждали расстановку "ручных" силовиков на ключевых постах в регионе. Напомним, в сентябре 2019 г. депутаты Юрий Корявченков, избранный в криворожском округе №33, Владлен Неклюдов, прошедший в ВР по спискам СН, а также на тот момент прокурор Днепропетровской области Роман Токарь прямо в ресторане "собеседовали" кандидатов на посты в силовых структурах. Прихожанова прочили на должность руководителя прокуратуры Кривого Рога. В СМИ и соцсетях с возмущениям сообщали, что экс-прокурор, избравшийся "нардеп от СН Владлен Неклюдов лоббирует назначение своего собутыльника скандального прокурора Валерия Прихожанова на должность прокурора Днепропетровской области" И действительно – уже летом-осенью 2020 г. Прихожанов становится первым заместителем облпрокурора – исполняющим обязанности прокурора Днепропетровской области", - отмечает издание.

"На высоком посту Прихожанов отметился… активным преследованием своего земляка, экс-мэра Кривого Рога Юрия Вилкула накануне местных выборов осенью 2020 г. Напомним, в ходе драматической избирательной кампании "слуги народа" выставили против заслуженного городского головы Вилкула директора ГОКа, подконтрольного олигарху Ахметову. А Прихожанов, который был обязан своим друзьям из числа криворожских "слуг", открыл давнее дело против мэра Юрия Вилкула", - говорится в статье.

""Слуги", поняв, что не могут выиграть честно даже в Кривом Роге, опять открыли уголовное дело 2015 года против мэра… А для этой аферы 29.09.2020 специально был назначен первым замом прокурора области Прихожанов Валерий Александрович. Прокурор области на больничном с коронавирусом уже 2 недели, поэтому он исполняет обязанности. В случае удачного завершения операции по посадке и отстранению мэра ему обещаны погоны прокурора области" – сообщал об этом инциденте с участием Прихожанова Александр Вилкул, сын Юрия Вилкула.

"Прихожанова, занимавшего руководящий пост в облпрокуратуре, эксперты обвиняли в коррупции, в частности – в покрывательстве многомиллионных "схем" по выпуску контрафактных сигарет в Желтых Водах. Следствие установило, что расположенное там предприятие уклонилось от уплаты 2,47 млн грн акцизного сбора. По оценкам силовиков, незаконное производство приносило организаторам до $3 млн прибыли в месяц. Политолог Виктор Таран заявлял, что ответственность за масштабный выпуск безакцизных контрафактных сигарет несут руководители правоохранительных органов региона, в частности – и.о.прокурора области Валерий Прихожанов", - добавляет издание.

"В сети активно обсуждают, что замешанный в коррупции протеже олигарха Коломойского, бывший глава облсовета (и бывший прокурор) Святослав Олейник лоббирует на этот пост своего кандидата – Андрея Любовича. А вот нардеп от Слуг народа Владлен Неклюдов (тоже бывший прокурор) продвигает в кресло облпрокурора Валерия Прихожанова. Действительно, Генеральном прокурору Ирине Венедиктовой предстоит сделать очень непростой выбор. В любом случае, ни о каком служении Закону таких вот "прокуроров" говорить не приходится", - резюмирует издание.

Автор: 

Днепр (4426) Кривой Рог (1403) прокуратура (5020) прокурор (1131) Юрий Корявченков (37) Неклюдов Владлен (13) Прихожанов Валерий (1)


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Топ комментарии
+17
Я бы не удивился, если бы они Юзика сделали прокурором, - чем он хуже шута горохового? одну бурсу кончали
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01.04.2021 12:51
+9
Народные депутаты от «Слуги народа» получают в «конвертах» от олигархов и других заинтересованных лиц втрое больше, чем в начале своей каденции. Об этом в эфире «https://prm.ua/vid-15-do-50-tysiach-dolariv-vyplaty-nardepam-sluham-zrosly-vtrychi-leros Прямого » сообщил https://ukrainenews.fakty.ua/354422-pustoe-mesto-v-istorii-lishivshijsya-avtomobilya-leros-zhestko-obratilsya-k-zelenskomu-video бывший «слуга», а ныне внефракционный народный депутат Гео Лерос.

https://www.mgid.com/ghits/7078498/i/57384925/0/pp/1/2?h=lKBiHZE4fwL9BQl5xzbNxsqYH2xp8_MtWseswSwNacJldeMA_nuUrMrN4baAAD5p&rid=4735475a-92cf-11**-ada6-78ac440ce74a&ts=linkodrom.com&tt=Referral&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&k=1050452fcSDLKH9l8dffXiM5Kp5fXiM5NUAffMzM1*DgyNA%3D%3Df!fa*fYfJ8fOWIyZmVhYmI3ODI5NWRjNzAwNTc3MGFhZWU5YTczZjc%3DfMjAxLjAzMTI1*DIwMQ%3D%3DffffI!f%3AfaHR0cHM6Ly9wb2xpdGljcy5mYWt0e%2451Y%248zNzIzNDgtc3RhdmtpLXZ5cm9zbGktbGVyb3MtcmFzc2themFsLXNrb2xrby10ZXBlci1wb2x1Y2hheXV0LXYta29udmVydGFoLXNsdWdpLW5hcm9kYQ%3D%3DfaHR0cHM6Ly9saW5rb2Ryb20uY29tfaHR0cHM6Ly9saW5rb2Ryb20uY29tf*fMzM1*DExMzF8MjEw*DkzOQ%3D%3DfMHww*DB8MA%3D%3DfMHwwf!fdfMjAx*DIwMXwyMDl8NjMyfeAfQ8fXiM5LFrf!fTW96aWxsY%2481LjAgKE1hY2ludG9zaDsg%24W50ZWwgTWFjIE9TIFggMTB*MTN*NikgQXBwbGVXZWJLaXQvNjA1LjEuMTUgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvK%24BWZXJzaW9uLzEzLjEuMiBTYWZhcmkvNjA1LjEuMTU%3DfUERGLNCy0YHRgtGA0L7QtdC90L3Ri9C50LJXZWJLaXQ%3DfM3wyNg%3D%3DfTWFj%24W50ZWw%3DfLTI0MA%3D%3DfLTF8LTE%3DfMTkyMHw5OTI%3DfdW5rbm93bnx1bmtub3du*DA%3Dfs%3AfXfI!f!f*f*&crst=1617270453&wrst=1617270459&muid=l312TYhYbzD2
https://www.mgid.com/ghits/7078498/i/57384925/0/pp/1/2?h=lKBiHZE4fwL9BQl5xzbNxsqYH2xp8_MtWseswSwNacJldeMA_nuUrMrN4baAAD5p&rid=4735475a-92cf-11**-ada6-78ac440ce74a&ts=linkodrom.com&tt=Referral&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&k=1050452fcSDLKH9l8dffXiM5Kp5fXiM5NUAffMzM1*DgyNA%3D%3Df!fa*fYfJ8fOWIyZmVhYmI3ODI5NWRjNzAwNTc3MGFhZWU5YTczZjc%3DfMjAxLjAzMTI1*DIwMQ%3D%3DffffI!f%3AfaHR0cHM6Ly9wb2xpdGljcy5mYWt0e%2451Y%248zNzIzNDgtc3RhdmtpLXZ5cm9zbGktbGVyb3MtcmFzc2themFsLXNrb2xrby10ZXBlci1wb2x1Y2hheXV0LXYta29udmVydGFoLXNsdWdpLW5hcm9kYQ%3D%3DfaHR0cHM6Ly9saW5rb2Ryb20uY29tfaHR0cHM6Ly9saW5rb2Ryb20uY29tf*fMzM1*DExMzF8MjEw*DkzOQ%3D%3DfMHww*DB8MA%3D%3DfMHwwf!fdfMjAx*DIwMXwyMDl8NjMyfeAfQ8fXiM5LFrf!fTW96aWxsY%2481LjAgKE1hY2ludG9zaDsg%24W50ZWwgTWFjIE9TIFggMTB*MTN*NikgQXBwbGVXZWJLaXQvNjA1LjEuMTUgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvK%24BWZXJzaW9uLzEzLjEuMiBTYWZhcmkvNjA1LjEuMTU%3DfUERGLNCy0YHRgtGA0L7QtdC90L3Ri9C50LJXZWJLaXQ%3DfM3wyNg%3D%3DfTWFj%24W50ZWw%3DfLTI0MA%3D%3DfLTF8LTE%3DfMTkyMHw5OTI%3DfdW5rbm93bnx1bmtub3du*DA%3Dfs%3AfXfI!f!f*f*&crst=1617270453&wrst=1617270459&muid=l312TYhYbzD2

По словам Лероса, конверты раздает заместитель главы фракции. Рядовой депутат сегодня получает 15 тысяч долларов, председатель комитета - 25 тысяч, а заместитель фракции получает 50 тысяч долларов ежемесячно.
Кроме того, руководство «слуг» в парламенте ввело наказания. Если нардеп не голосует за определенный законопроект или человека на пост министра, то он не получает ежемесячную зарплату.
Лерос отметил, что такая постановка вопроса заставляет «слуг народа» во всем поддерживать позицию Офиса президента и Кабмина. Достаточно мало людей во фракции «Слуга народа» способны критиковать действия правительства и ОП.
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01.04.2021 12:48
+8
Кацапи, чого ви собі такі іпануті ніки берете?
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01.04.2021 12:52
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Народные депутаты от «Слуги народа» получают в «конвертах» от олигархов и других заинтересованных лиц втрое больше, чем в начале своей каденции. Об этом в эфире «https://prm.ua/vid-15-do-50-tysiach-dolariv-vyplaty-nardepam-sluham-zrosly-vtrychi-leros Прямого » сообщил https://ukrainenews.fakty.ua/354422-pustoe-mesto-v-istorii-lishivshijsya-avtomobilya-leros-zhestko-obratilsya-k-zelenskomu-video бывший «слуга», а ныне внефракционный народный депутат Гео Лерос.

https://www.mgid.com/ghits/7078498/i/57384925/0/pp/1/2?h=lKBiHZE4fwL9BQl5xzbNxsqYH2xp8_MtWseswSwNacJldeMA_nuUrMrN4baAAD5p&rid=4735475a-92cf-11**-ada6-78ac440ce74a&ts=linkodrom.com&tt=Referral&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&k=1050452fcSDLKH9l8dffXiM5Kp5fXiM5NUAffMzM1*DgyNA%3D%3Df!fa*fYfJ8fOWIyZmVhYmI3ODI5NWRjNzAwNTc3MGFhZWU5YTczZjc%3DfMjAxLjAzMTI1*DIwMQ%3D%3DffffI!f%3AfaHR0cHM6Ly9wb2xpdGljcy5mYWt0e%2451Y%248zNzIzNDgtc3RhdmtpLXZ5cm9zbGktbGVyb3MtcmFzc2themFsLXNrb2xrby10ZXBlci1wb2x1Y2hheXV0LXYta29udmVydGFoLXNsdWdpLW5hcm9kYQ%3D%3DfaHR0cHM6Ly9saW5rb2Ryb20uY29tfaHR0cHM6Ly9saW5rb2Ryb20uY29tf*fMzM1*DExMzF8MjEw*DkzOQ%3D%3DfMHww*DB8MA%3D%3DfMHwwf!fdfMjAx*DIwMXwyMDl8NjMyfeAfQ8fXiM5LFrf!fTW96aWxsY%2481LjAgKE1hY2ludG9zaDsg%24W50ZWwgTWFjIE9TIFggMTB*MTN*NikgQXBwbGVXZWJLaXQvNjA1LjEuMTUgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvK%24BWZXJzaW9uLzEzLjEuMiBTYWZhcmkvNjA1LjEuMTU%3DfUERGLNCy0YHRgtGA0L7QtdC90L3Ri9C50LJXZWJLaXQ%3DfM3wyNg%3D%3DfTWFj%24W50ZWw%3DfLTI0MA%3D%3DfLTF8LTE%3DfMTkyMHw5OTI%3DfdW5rbm93bnx1bmtub3du*DA%3Dfs%3AfXfI!f!f*f*&crst=1617270453&wrst=1617270459&muid=l312TYhYbzD2
https://www.mgid.com/ghits/7078498/i/57384925/0/pp/1/2?h=lKBiHZE4fwL9BQl5xzbNxsqYH2xp8_MtWseswSwNacJldeMA_nuUrMrN4baAAD5p&rid=4735475a-92cf-11**-ada6-78ac440ce74a&ts=linkodrom.com&tt=Referral&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&k=1050452fcSDLKH9l8dffXiM5Kp5fXiM5NUAffMzM1*DgyNA%3D%3Df!fa*fYfJ8fOWIyZmVhYmI3ODI5NWRjNzAwNTc3MGFhZWU5YTczZjc%3DfMjAxLjAzMTI1*DIwMQ%3D%3DffffI!f%3AfaHR0cHM6Ly9wb2xpdGljcy5mYWt0e%2451Y%248zNzIzNDgtc3RhdmtpLXZ5cm9zbGktbGVyb3MtcmFzc2themFsLXNrb2xrby10ZXBlci1wb2x1Y2hheXV0LXYta29udmVydGFoLXNsdWdpLW5hcm9kYQ%3D%3DfaHR0cHM6Ly9saW5rb2Ryb20uY29tfaHR0cHM6Ly9saW5rb2Ryb20uY29tf*fMzM1*DExMzF8MjEw*DkzOQ%3D%3DfMHww*DB8MA%3D%3DfMHwwf!fdfMjAx*DIwMXwyMDl8NjMyfeAfQ8fXiM5LFrf!fTW96aWxsY%2481LjAgKE1hY2ludG9zaDsg%24W50ZWwgTWFjIE9TIFggMTB*MTN*NikgQXBwbGVXZWJLaXQvNjA1LjEuMTUgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvK%24BWZXJzaW9uLzEzLjEuMiBTYWZhcmkvNjA1LjEuMTU%3DfUERGLNCy0YHRgtGA0L7QtdC90L3Ri9C50LJXZWJLaXQ%3DfM3wyNg%3D%3DfTWFj%24W50ZWw%3DfLTI0MA%3D%3DfLTF8LTE%3DfMTkyMHw5OTI%3DfdW5rbm93bnx1bmtub3du*DA%3Dfs%3AfXfI!f!f*f*&crst=1617270453&wrst=1617270459&muid=l312TYhYbzD2

По словам Лероса, конверты раздает заместитель главы фракции. Рядовой депутат сегодня получает 15 тысяч долларов, председатель комитета - 25 тысяч, а заместитель фракции получает 50 тысяч долларов ежемесячно.
Кроме того, руководство «слуг» в парламенте ввело наказания. Если нардеп не голосует за определенный законопроект или человека на пост министра, то он не получает ежемесячную зарплату.
Лерос отметил, что такая постановка вопроса заставляет «слуг народа» во всем поддерживать позицию Офиса президента и Кабмина. Достаточно мало людей во фракции «Слуга народа» способны критиковать действия правительства и ОП.
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01.04.2021 12:48 Ответить
Може, якого-небудь лолкиного холуя поставити прокурором?
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01.04.2021 12:51 Ответить
Кацапи, чого ви собі такі іпануті ніки берете?
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01.04.2021 12:52 Ответить
У них выбора нет... какой ник куратор дал под тем и выходят...
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01.04.2021 12:58 Ответить
Я думаю, у них досить жорстка іерархія і швидше за все, як і прийнято в кацапні, більшість питань з біо сміттям вирішується через «пасасать».
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01.04.2021 13:02 Ответить
Это что так же, как на россии старые портки и лапти выдавали от забитого розгами жмурика новому крепостному выигранному барином в преферанс?
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01.04.2021 14:01 Ответить
Я бы не удивился, если бы они Юзика сделали прокурором, - чем он хуже шута горохового? одну бурсу кончали
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01.04.2021 12:51 Ответить
"На высоком посту Прихожанов отметился… активным преследованием своего земляка, экс-мэра Кривого Рога Юрия Вилкула накануне местных выборов осенью 2020 г. Напомним, в ходе драматической избирательной кампании "слуги народа" выставили против заслуженного городского головы Вилкула...


Ах ти ж такі погані слуги з таким поганим прокурором! При Пеппі такого не було! Поверніть Пеппу!
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01.04.2021 12:51 Ответить
З@лупу тобі на комірець а не Петю,Грінпоц ваше всьо
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01.04.2021 13:08 Ответить
МОЖЕ ЗДАТИСЬ , ЩО ЦІ ДВІ НОВИНИ НЕ В ТЕМУ ЦІЄЇ СТОРІНКИ,АЛЕ...
ТЕРПЕЦЬ НЕ ВІЧНИЙ
Ветерану российской пропаганды Владимиру Познеру пришлось покинуть Грузию после стихийных акций протеста из-за его приезда
Пропагандист, который начал обманывать своих слушателей еще в советское время и благополучно продолжает лгать в путинскую эпоху, был пропущен на территорию страны, но отметить собственный день рождения ему помешали люди, которые собрались у его гостиницы. После чего Познер собрал манатки и вернулся в Россию. Грузины не могут - и не должны - прощать ему поддержку российской оккупации грузинских территорий.
Уже не раз приходилось объяснять, что Познер - куда более опасный пропагандист, чем Киселев или Соловьев. То, что эти люди лгут, большими буквами написано на их раскормленных физиономиях. Доверять словам таких людей может только тот, кто сам исповедует зло и хочет быть частью человеконенавистнического путинского режима.
Познер с его западным опытом старается придать этому режиму человеческий вид, имитировать многоголосицу и дискуссию. Он придает лжи видимость правды, черному - сотни оттенков серого. Тем он и опасен. Опасен и тот рабский восторг, который испытывают многие украинцы при виде таких, как Познер - придыхание провинциальной неполноценности и второсортности, тот самый комплекс крепостнической неполноценности, который позволяет им голосовать за цирк.
Грузины показали, что самоуважение можно не терять даже тогда, когда твое государство открывает свои границы перед проходимцами. Это хороший урок для нас.
ВІТАЛІЙ ПОРТНІКОВ
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01.04.2021 12:53 Ответить
У агентеси Лоліти кум Х.у.йла працював...І шо?
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01.04.2021 12:55 Ответить
Ти часом не кенгуру розводиш на фермі?

А моя цьоця жиє у Занзібарі
Розводть цьоця на фермі кенгуру...
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01.04.2021 13:17 Ответить
Зелохи, где ваши комментарии?
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01.04.2021 12:58 Ответить
новиє чесниє ліца, всьо как 73% хатело!!!! чего ж вам мразі не хвата???мазгов? так у вас їх і не було! хатітє шоб барига вас абкрадивал????
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01.04.2021 13:01 Ответить
отим рядовим Слугам Нелоха пллатять заціквалені від олігархів в усаджуванні своїх на хлібні місця представників не ПЯТЬ ТИСЯЧ ДОЛ , як заявляла свого часу Скорохід,яку вигнали з фркції ще більше року тому , а ПЯТНАДЦЯТЬ ТИС ДОЛ ЩОМІСЯЧНО!!!
А У ВОВИ ПІДТРИМКА 45 ВІДСОТКІВ!!! як наопитував РЕЙТИНГ
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01.04.2021 13:06 Ответить
ВДУМАЙТЕСЬ, той хто у фракції СН повстає проти таких домовленностей , не голосує, робить заяви - ЙОМУ НЕ ДАЮТЬ НА МІСЯЦЬ ПЯТНАДЦЯТЬ ТИСЯЧ ДОЛАРІВ!
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01.04.2021 13:08 Ответить
нехай ублюдки роблять, скоріше зметуть нах зелену нечість...
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01.04.2021 13:07 Ответить
№80
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01.04.2021 13:18 Ответить
знову 5 копійочне гімно від санітарів втекло какашок під заборами поїсти...погавкай болєзне поки не спіймали
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01.04.2021 13:38 Ответить
Тобі тут покою не буде.
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01.04.2021 13:41 Ответить
та ти що чмо 5 копійочне лякаєш?...злякався тебе паскудо
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01.04.2021 13:46 Ответить
Черговий паскуда при владі... І де "слуги" таких знаходять, на якому дні?
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01.04.2021 13:12 Ответить
Никто даже не сомневался...
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01.04.2021 13:14 Ответить
Хто іще може очолити прокуратуру у криворогатих? Тільки такий же криворогатий,
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01.04.2021 13:21 Ответить
Их девиз чем хуже тем для них лучше балбес и балбесики рвачи и шуллеры
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01.04.2021 13:39 Ответить
Это конечно не кум, без образования.....
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01.04.2021 13:43 Ответить
Та да. Я думав що Луцик це дно... поки не побачив Рябошапку, а після неї Венедиктову...
Виявилось що під Соєвим дном, ще не одно - дніще...
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01.04.2021 14:00 Ответить
Все знают, у Скомороха кадровый голод, не будет же он брать неизвестно откуда на теплые должности, надо брать со своего окружения, а у него такое окружение, уже проверенное в клоунском деле, все достойные, ну конечно профиль работы сейчас нужен другой, приходится проводить косметическую доработку, бывают проколы часто, а кто не ошибается, работа специфическая, творческая, а куда спешить, время есть с запасом.
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01.04.2021 13:49 Ответить
Блін, ну ви як діти. Це ж Зелені, яка різниця хто він? Головне, щоби він був готовий заплати за цю посаду. А в інших прокуратурах хіба не так? Ви подивіться, у більшості новостворених окружних не має керівників, тільки в.о., як думаєте чому? СВажко навіть уявити скільки зараз народу "скребе по сусєках" щоби купити ту чи нішу посаду в прокуратурі...
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01.04.2021 13:59 Ответить
Уж сильно скромно живет он, по сравнению с другим) посмотрите видео про руководителя прокуратуры #1 Днепра(Халина). Кучу бабок отстегнул за место областного, но видать не сложилось, не фартануло так сказать. Между прочим, ещё со времён Яныка осваивает и поджимает. Ветеран труда... так сказать. На канале несколько видео про него. Самое свежее: https://www.youtube.com/watch?v=eRqA7n-2NVQ&t=2157s (там кстати пособие для прокуроров) "как сфальсифицировать дело". С БЕСПЛАТНЫМИ шаблонами)
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01.04.2021 14:02 Ответить
Никогда такого не было, чтобы зебилы обгадились и вот опять. И самое противное в этом то, что подавляющее число фанатов зельцмана эту новость или пропустит эту новость мимо ушей, или в ответ скажет, а что при шоколадке лучше было? Впрочем фанаты шоколадки аналогично рассказывают про разгул коррупции при зельцмане забывая аналогичные зашквары шоколадных.
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01.04.2021 15:50 Ответить
"Слуги народу" хочуть зробити фігуранта "плівок Юзика" й учасника серйозної ДТП Прихожанова прокурором Дніпропетровської області, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3781
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01.04.2021 15:53 Ответить
Гадюче кубло...
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01.04.2021 16:17 Ответить
А чьо, прастой парєнь с наріда)))...Дегенерати зелені..Понавибирали ватноголові))
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01.04.2021 17:21 Ответить
 
 