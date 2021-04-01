Киев направил ноту в российский МИД из-за провокаций возле посольства Украины в Москве

30 и 31 марта в Москве неизвестные расклеили на заборах напротив здания посольства Украины в РФ плакаты с фотографиями дипломатов Посольства и комментариями оскорбительного характера. Были также нанесены повреждения служебному автомобилю украинской дипмиссии, которое находилось на стоянке в городе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

МИД Украины рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Россией положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в которой содержатся обязательства принимающей стороны предотвращать любые нарушения спокойствия дипломатических представительств или образе их достоинства, предоставление гарантий безопасности, неприкосновенности и уважения дипломатического агента.

Требуем от российской стороны принять безотлагательные меры для проведения тщательного расследования случившегося, привлечения виновных к ответственности, недопущения в дальнейшем подобных акций и обеспечения условий для личной безопасности и неприкосновенности украинских дипломатов в РФ.

Посольство Украины в Москве направило в МИД РФ ноту протеста в связи с указанной антиукраинской акцией.

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