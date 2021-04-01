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Киев направил ноту в российский МИД из-за провокаций возле посольства Украины в Москве

Киев направил ноту в российский МИД из-за провокаций возле посольства Украины в Москве

30 и 31 марта в Москве неизвестные расклеили на заборах напротив здания посольства Украины в РФ плакаты с фотографиями дипломатов Посольства и комментариями оскорбительного характера. Были также нанесены повреждения служебному автомобилю украинской дипмиссии, которое находилось на стоянке в городе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

МИД Украины рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Россией положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в которой содержатся обязательства принимающей стороны предотвращать любые нарушения спокойствия дипломатических представительств или образе их достоинства, предоставление гарантий безопасности, неприкосновенности и уважения дипломатического агента.

Требуем от российской стороны принять безотлагательные меры для проведения тщательного расследования случившегося, привлечения виновных к ответственности, недопущения в дальнейшем подобных акций и обеспечения условий для личной безопасности и неприкосновенности украинских дипломатов в РФ.

Посольство Украины в Москве направило в МИД РФ ноту протеста в связи с указанной антиукраинской акцией.

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МИД (6966) посольство (1082) россия (95660) нота протеста (140)


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Топ комментарии
+18
потрібно було давно вже забрати звідти наших дипломатів і москальських шпигунів дипломатів вислати з України
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01.04.2021 12:57
+10
ОГО от то ответ так ответ ... непонятно тольо одно ,что в моЦкве делает посольство Украины ...
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01.04.2021 12:54
+10
на хрена вообще там наше посольство?
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01.04.2021 12:55
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ОГО от то ответ так ответ ... непонятно тольо одно ,что в моЦкве делает посольство Украины ...
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01.04.2021 12:54 Ответить
А що між Україною і Козлостаном офіційно йде війна?Я щось пропустив ?
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01.04.2021 13:24 Ответить
Ну это к Барыге вопросы ,то он ***** руки жал и подписывал всякие бредни .
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01.04.2021 13:27 Ответить
Та до нього взагалі багато питань
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01.04.2021 13:29 Ответить
на хрена вообще там наше посольство?
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01.04.2021 12:55 Ответить
Київ направив ноту в російське МЗС через провокації біля посольства України в Москві - Цензор.НЕТ 6560
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01.04.2021 13:21 Ответить
Зараз тебе заклюють тут ) бо Порошенко на Цензорі свящченнаткорова )
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01.04.2021 13:30 Ответить
потрібно було давно вже забрати звідти наших дипломатів і москальських шпигунів дипломатів вислати з України
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01.04.2021 12:57 Ответить
Я за повний розрив дипломатичних відносин з кацапами. Петиція є на сайті Президента?
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01.04.2021 13:01 Ответить
А зачем у этих дикарей наше посольство держать?
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01.04.2021 13:04 Ответить
А ноты протеста как передавать?
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01.04.2021 13:07 Ответить
Відосіками. КАККАК? Електронною поштою. Через союзників. З трибуни ООН.
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01.04.2021 14:15 Ответить
Російське посольство вигнати, а будівлі націоналізувати.
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01.04.2021 14:19 Ответить
можна через інші посольства - наприклад Литви чи Польщі
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01.04.2021 20:51 Ответить
Кацапню ковбасить.
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01.04.2021 13:12 Ответить
пеця і бубочка міліардери мають статки в Криму і бізнес на расії навіщо їм в відкриту сваритися с *********** ******?
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01.04.2021 13:13 Ответить
Ти свою бубочку до Пороха не тули
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01.04.2021 13:53 Ответить
нехай тобі ця "бульбочка"на твоїй соєвій сраці вилізе раб!
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01.04.2021 14:23 Ответить
Зебобіків бубочка розчарував і вони злі на нього, а до Пороха тулять його тому, що й досі не капітулював. Розчарував своєю проукраїнською позицією...
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01.04.2021 14:28 Ответить
, применяйте вазелин.
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01.04.2021 13:44 Ответить
Валите оттуда,идиоты.Там живут рашофашистские дикари которые от наклеек скоро перейдут к убийствам.
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01.04.2021 14:25 Ответить
Може, це перед наступом (((
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01.04.2021 14:36 Ответить
як це по рузькі........ .
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01.04.2021 14:43 Ответить
 
 