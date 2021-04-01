Ситуация с COVID-19 в Украине стабилизируется в течение ближайших двух недель, - KSE

Суточное количество умерших от COVID-19 в Украине продолжает расти и уже на треть превышает среднее количество умерших в предыдущей волне.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в ходе брифинга заявил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

"Мы можем ожидать стабилизацию на протяжении ближайших двух недель. Загруженность ресурсов медицинской системы продолжает расти, но уже меньшими темпами. Темпы роста госпитализаций упали вдвое - до 6% за неделю. Разрыв между количеством госпитализированных и выписанных также сократился вдвое и составляет 15%", - отметил он.

При этом, по словам Ганиченко, по количеству выявленных случаев на 100 тыс. населения Украина вышла на максимальный европейский уровень, который наблюдался на протяжении осенней волны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Волна заболеваемости COVID-19 в Украине пойдет на спад в ближайшие одну-две недели, - прогноз НАНУ

"Украина традиционно в пятерке крупнейших стран Европы с наиболее критической ситуацией с COVID-19 (Чехия, Польша, Швеция, Украина, Румыния). В Украине уровень тестирований и коэффициент выявления случаев одни из наихудших в Европе. На этой неделе Украина уже вышла на третье место по уровню смертности среди больших стран Европы", - рассказал глава KSE.

Ганиченко добавил, что суточное количество умерших в стране продолжает расти и уже на треть превышает среднее количество умерших в предыдущей волне.

"Мы ожидаем, что смертность продолжит расти еще около двух недель. (…) По среднему сценарию до конца июня 2021 года мы можем ожидать до 55 тыс. умерших (суммарно с начала пандемии). Во втором квартале 2021 года ожидается такое же количество умерших, как за 2020 год. Если говорить о диапазоне, то с начала 2020 года до конца июня 2021 года следует ожидать от 40 до 75 тыс. умерших",- рассказал он.

Также читайте: Прогнозируем рост количества больных коронавирусом в течение минимум двух недель, - Степанов