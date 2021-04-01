Ситуация с COVID-19 в Украине стабилизируется в течение ближайших двух недель, - KSE
Суточное количество умерших от COVID-19 в Украине продолжает расти и уже на треть превышает среднее количество умерших в предыдущей волне.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в ходе брифинга заявил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.
"Мы можем ожидать стабилизацию на протяжении ближайших двух недель. Загруженность ресурсов медицинской системы продолжает расти, но уже меньшими темпами. Темпы роста госпитализаций упали вдвое - до 6% за неделю. Разрыв между количеством госпитализированных и выписанных также сократился вдвое и составляет 15%", - отметил он.
При этом, по словам Ганиченко, по количеству выявленных случаев на 100 тыс. населения Украина вышла на максимальный европейский уровень, который наблюдался на протяжении осенней волны.
"Украина традиционно в пятерке крупнейших стран Европы с наиболее критической ситуацией с COVID-19 (Чехия, Польша, Швеция, Украина, Румыния). В Украине уровень тестирований и коэффициент выявления случаев одни из наихудших в Европе. На этой неделе Украина уже вышла на третье место по уровню смертности среди больших стран Европы", - рассказал глава KSE.
Ганиченко добавил, что суточное количество умерших в стране продолжает расти и уже на треть превышает среднее количество умерших в предыдущей волне.
"Мы ожидаем, что смертность продолжит расти еще около двух недель. (…) По среднему сценарию до конца июня 2021 года мы можем ожидать до 55 тыс. умерших (суммарно с начала пандемии). Во втором квартале 2021 года ожидается такое же количество умерших, как за 2020 год. Если говорить о диапазоне, то с начала 2020 года до конца июня 2021 года следует ожидать от 40 до 75 тыс. умерших",- рассказал он.
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У київських лікарнях вже немає місць.
Мертвих щодня більше ніж на передовій
Що в регіонах - можна лише уявити.
Закупівлі медикаментів і вакцинація - провалені.
Тисячі баранів - від президента до студента -
ходять без масок ніби Дункани Макклауди.
Упороті барани ще й бикують...
Не так москалі, скільки свої ж доконають Україну...
Ножевникова: в Одесской области «нарисовали» как минимум 380 несуществующих коек для «ковидных» пациентов
Комиссия Министерства здравоохранения провела ревизию количества койко-мест, подготовленных к приему «ковидных» больных в Одесской области.
По данным волонтера, главы благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерины Ножевниковой, обнаружились как минимум 380 мест для госпитализации, которые как «мертвые души» числились в отчетах, но реально не используются для госпитализации пациентов.
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Абсолютный «чемпион» в этом списке - Одесский областной госпиталь ветеранов и инвалидов войны на Леонтовича, в котором якобы выделены 90 коек, но за все время пандемии учреждение не приняло ни одного пациента.
Одесский областной клинический медцентр (больница водников) принимает максимум 150 «ковидных» пациентов, хотя рассчитана на 200. Отметим, недавно их «потолок» был 100 пациентов - не хватало персонала.
В городской больнице №8 размещены 60 «ковидных» больных при заявленном ресурсе в 120 койко-мест.
Областная клиническая противотуберкулезная больница на Ядова принимает 120 пациентов, хотя должна 260.
Железнодорожная больница недобирает 20 пациентов (заняты 80 коек вместо 100 заявленных). Такая же ситуация в Дунайской областной больнице в Измаиле (120 пациентов вместо 140).
«Несколько дней назад все слышали о свободных койках у нас в области и никто не мог понять почему же у нас такие проблемы с госпитализацией. И почему у нас тяжелому пациенту нельзя найти место на потоковый кислород вот уже как больше недели и почему некоторые пациенты приезжают в стационар с нашим кислородом под мышкой. По моим подсчетам на тот момент было около 500 виртуальных коек, но после включения на днях областной, количество чуть уменьшилось…. 380 мест и это только по моим данным были тупо нарисованы. На этих местах как раз могла лежать большая часть наших пациентов которые лечиться на дому сейчас», - объяснила Ножевникова.
все тільки розпочнеться. І на пік видереться тільки після після Великодніх свят...