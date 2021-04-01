Мировые производители напитков покупают подсанкционное оборудование из Крыма через российскую прокладку

Международные компании в России и Европе покупают санкционное оборудование из Крыма через российскую прокладку.

Об этом говорится в журналистском расследовании, которое вышло на Цензор.НЕТ.

Речь идет о том, как завод холодильного оборудования в оккупированном Красноперекопске (Крым) продолжает свою работу после захвата полуострова Россией. Украинская материнская компания Частное Акционерное Общество "УКПОСТАЧ" переоформила его в РФ согласно местным нормам под названием филиал ООО "Ю БИ СИ КУЛ-Б"-"Завод холодильного оборудования". Владельцы, представители центрального офиса украинского холдинга UBC Group, в 2014-м заявили о переносе завода на материковую часть Украины, в Харьковскую область.

Однако, как видно из нашего расследования, oпубликованного в августе, крымский завод до сих пор работает и его продукция успешно продается - благодаря прикрытию российской прокладкой компанией ООО "Ю БИ СИ КУЛ-Б", зарегистрированной в Белгородской области. На этикетке, которая наклеена на оборудовании, указан юридический адрес регистрации компании – с. Новая Таволжанка в Белгородской области. Но если взглянуть на гугл-карту, то сразу становится понятно, что никакого производства там нет. Подтверждение этому также информация на сайте ФГИС "Единый реестр проверок" Генеральной прокуратуры РФ. Там значиться что ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ю БИ СИ КУЛ-Б" проверяется по месту фактического осуществления деятельности: 296000, Республика Крым, город Красноперекопск, улица Северная, дом 1а.

Продукцию, изготовленную на красноперекопском заводе, до сих пор покупают такие мировые гиганты производства напитков как AbInBev, Heineken, SABMiller, Балтика, Pepsi, Red Bull, Efes. Мы приводили доказательства того, что белгородский контрагент реализует международным компаниям подсанкционную крымскую продукцию. Это подтверждается не связанными непосредственно с делом документами. Например, в судебных спорах, в которых фигурирует крымский завод.

Читайте также: Олимпиада-2014 в Сочи была операцией - прикрытием для подготовки к оккупации Крыма, - "слуга народа" Безуглая

Из многих посольств стран, компании которых, как следует из таможенных реестров, покупают продукцию крымского завода, ответ предоставили несколько. Во-первых, посольства отвечают, что им не известно о фактах покупки компаниями, зарегистрированными в их странах, оборудования произведенного в оккупированном Крыму.

Сами же международные компании также уверяют, что им не известны факты работы их офисов с компанией ООО "Ю БИ СИ КУЛ-Б" и покупки оборудования произведенного в оккупированном Крыму. Однако простой рейд по крупным магазиинам РФ показал обратное. Доказательства читайте в статье.