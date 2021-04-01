С 1 апреля на 7 участках дорог в Киеве можно ездить со скоростью до 80 км/ч, - МВД. СПИСОК

С 1 апреля на некоторых участках дорог Киева разрешенная скорость движения транспортных средств увеличена до 80 км/ч.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД в Telegram, об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий

Так, согласно решению Киевского городского совета от 9 октября 2018 N 1739/5803 "О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля до 1 ноября" были разработаны соответствующие схемы организации дорожного движения.

С 1 апреля по 1 ноября 2021 г. увеличена разрешенная скорость движения на таких участках дорог Киева:

- просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака)

- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)

- Надднепрянское шоссе;

- Набережное шоссе, 4 (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе), на этом участке работает система фотовидеофиксации, ограничение скорости изменено до 80 км / ч;

- Столичное шоссе (от Южного моста до ул. Академика Заболотного)

- ул. Саперно-Слободская (от ул. Николая Гринченко до Южного моста)

- просп. Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

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Знаки ограничения скорости 80 км/ч установлены на таких участок дорог:

- съезд с Днепровского спуска в направлении моста Патона;

- съезд с моста Кирпы в направлении Выдубичей;

- съезд с Южного моста в направлении ул. Академика Заболотного;

- съезд с ул. Академика Заболотного в направлении Южного моста;

- съезд с моста Метро в направлении Почтовой площади;

- просп. Николая Бажана в направлении Харьковской площади;

- просп. Николая Бажана от Харьковской площади в направлении Южного моста;

- ул. Саперно-Слободская в направлении пл. Демеевская;

- ул. Саперно-Слободская в направлении Южного моста.

Также в ведомстве напомнили, что по ст. 122 КУоАП штрафы за превышение разрешенной скорости возросли, а именно:

- за превышение скорости более чем на 20 км/ч придется заплатить 340 грн;

- более чем на 50 км/ч - 1700 грн.