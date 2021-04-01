В Великобритании около трети бывших COVID-пациентов в последующие месяцы вновь поступили в больницы с осложнениями, каждый восьмой - умер, - исследование

В Великобритании почти треть пациентов, переболевших COVID-19, вернулись на стационарное лечение в течение четырех месяцев после выписки, а каждый восьмой пациент - умер.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Университетского колледжа Лондона, Лестерского университета и Национальной статистической службой (ONS), передает Цензор.НЕТ со сылкой на Укринформ.

Как отмечается, исследователи сравнили медицинские записи около 48 тысяч людей, которые лечились от коронавируса в специализированных больницах, и были выписаны до 31 августа 2020 года, и контрольной группой пациентов из "обычных" госпиталей.

По результатам исследования ученые установили, что в среднем в течение 140 дней после выписки почти треть пациентов с COVID-19 снова попали в больницы, а примерно каждый восьмой человек за это время умер. Эти показатели были значительно выше, чем в контрольной группе.

"Таким образом мы убедительно показываем, что это (COVID-19 - ред.) - далеко не легкая болезнь. Нам необходимо наблюдать за пациентами, перенесшими коронавирус, с целью выявить поражение органов на ранней стадии", - отметил доктор Амитава Банерджи из Университетского колледжа Лондона.

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Сообщается, что отдельным "ковидным" пациентам из исследовательской группы в течение четырех месяцев после выписки из больницы поставили новые респираторные и сердечно-сосудистые диагнозы, диабет, а также выявили случаи полиорганной дисфункции внутренних органов.

"До сих пор мы думали, что болезни сердца, почек и диабет были факторами риска заболевания COVID-19, впрочем, они также являются осложнениями коронавируса", - отметил Банерджи.

В результате, по словам ученых, долгосрочное влияние заболеваемости, связанной с COVID-19, может иметь очень значительное влияние как для больниц отдельно, так и для системы здравоохранения в целом.