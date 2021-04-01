В Великобритании около трети бывших COVID-пациентов в последующие месяцы вновь поступили в больницы с осложнениями, каждый восьмой - умер, - исследование
В Великобритании почти треть пациентов, переболевших COVID-19, вернулись на стационарное лечение в течение четырех месяцев после выписки, а каждый восьмой пациент - умер.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Университетского колледжа Лондона, Лестерского университета и Национальной статистической службой (ONS), передает Цензор.НЕТ со сылкой на Укринформ.
Как отмечается, исследователи сравнили медицинские записи около 48 тысяч людей, которые лечились от коронавируса в специализированных больницах, и были выписаны до 31 августа 2020 года, и контрольной группой пациентов из "обычных" госпиталей.
По результатам исследования ученые установили, что в среднем в течение 140 дней после выписки почти треть пациентов с COVID-19 снова попали в больницы, а примерно каждый восьмой человек за это время умер. Эти показатели были значительно выше, чем в контрольной группе.
"Таким образом мы убедительно показываем, что это (COVID-19 - ред.) - далеко не легкая болезнь. Нам необходимо наблюдать за пациентами, перенесшими коронавирус, с целью выявить поражение органов на ранней стадии", - отметил доктор Амитава Банерджи из Университетского колледжа Лондона.
Сообщается, что отдельным "ковидным" пациентам из исследовательской группы в течение четырех месяцев после выписки из больницы поставили новые респираторные и сердечно-сосудистые диагнозы, диабет, а также выявили случаи полиорганной дисфункции внутренних органов.
"До сих пор мы думали, что болезни сердца, почек и диабет были факторами риска заболевания COVID-19, впрочем, они также являются осложнениями коронавируса", - отметил Банерджи.
В результате, по словам ученых, долгосрочное влияние заболеваемости, связанной с COVID-19, может иметь очень значительное влияние как для больниц отдельно, так и для системы здравоохранения в целом.
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До речі - Людина, котра отримала середню, а тим більше вищу освіту і вважає, що земля пласка, не може рахуватися Homo sapiens. Homo, але ніяк не sapiens.)
Руки є, голова? Почни з елементарного - Вікі. Далі (обов*язково!), ключові фрази з незрозумілими для воно питаннями. *фраза* наукова стаття, таким чином потихеньку вийдеш на наукові ресурси. Годувати з ложки можна маленьку дитину, або тяжко хворого).
Умер не каждый восьмой, а один из тысячи.
Всё остальное такая-же чушь
Какой-то безумный редактор всю глупость про ковид сюда тянет, а вы читаете..
П.С. середня смертність в Великобританії 0,00000935 за рік. Серед тих, хто перехворів на ковід з госпіталізацією - 0,125 за 140 днів. Це дійсно набагато вище.
Бубочка бєз маски ходить і квіточки на ваші могилки покладе.
Поплаче на камеру. Степанов розкаже про нові закупівлі "масок і шуб"...
А діти й онуки померлих за ще раз проголосують за якихось "слуг урода".
Як не голодомором, то дебілізмом доконають Україну...
бали своей псевдопандемией! Пандемия объявляется тогда, когда 10% населения Земли зараженны!