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Новости Коронавирус и карантин
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В Великобритании около трети бывших COVID-пациентов в последующие месяцы вновь поступили в больницы с осложнениями, каждый восьмой - умер, - исследование

В Великобритании около трети бывших COVID-пациентов в последующие месяцы вновь поступили в больницы с осложнениями, каждый восьмой - умер, - исследование

В Великобритании почти треть пациентов, переболевших COVID-19, вернулись на стационарное лечение в течение четырех месяцев после выписки, а каждый восьмой пациент - умер.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Университетского колледжа Лондона, Лестерского университета и Национальной статистической службой (ONS), передает Цензор.НЕТ со сылкой на Укринформ.

Как отмечается, исследователи сравнили медицинские записи около 48 тысяч людей, которые лечились от коронавируса в специализированных больницах, и были выписаны до 31 августа 2020 года, и контрольной группой пациентов из "обычных" госпиталей.

По результатам исследования ученые установили, что в среднем в течение 140 дней после выписки почти треть пациентов с COVID-19 снова попали в больницы, а примерно каждый восьмой человек за это время умер. Эти показатели были значительно выше, чем в контрольной группе.

"Таким образом мы убедительно показываем, что это (COVID-19 - ред.) - далеко не легкая болезнь. Нам необходимо наблюдать за пациентами, перенесшими коронавирус, с целью выявить поражение органов на ранней стадии", - отметил доктор Амитава Банерджи из Университетского колледжа Лондона.

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Сообщается, что отдельным "ковидным" пациентам из исследовательской группы в течение четырех месяцев после выписки из больницы поставили новые респираторные и сердечно-сосудистые диагнозы, диабет, а также выявили случаи полиорганной дисфункции внутренних органов.

"До сих пор мы думали, что болезни сердца, почек и диабет были факторами риска заболевания COVID-19, впрочем, они также являются осложнениями коронавируса", - отметил Банерджи.

В результате, по словам ученых, долгосрочное влияние заболеваемости, связанной с COVID-19, может иметь очень значительное влияние как для больниц отдельно, так и для системы здравоохранения в целом.

Автор: 

Великобритания (4982) карантин (16729) ученые (346) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Та это чушь а не статья.
Умер не каждый восьмой, а один из тысячи.
Всё остальное такая-же чушь
Какой-то безумный редактор всю глупость про ковид сюда тянет, а вы читаете..
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01.04.2021 13:20
+5
Соціалісти вже зовсім втратили почуття реальності видавати подібні глупості. В цей самий час, в Америці все відбувається як я і прогнозував ( побачиш, як тільки прийде до влади Байден-вони моментально забудуть про в і лак дауни). Ак і є: НЙ з 1 травня весь виходить на робочі місця і не іпьот, адже наповнювати бюджет якось треба.
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01.04.2021 13:27
+5
Якось зникли черги в мед частини, впускають всіх і всюди, в ресторанах повно людей і навіть не кидаються на вулицях на людей без масок дикі соціалісти. Чудеса. Все як розсмокталось, а ще недавно «рили екскаваторами ями для померлих»)))
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01.04.2021 13:30
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То бишь иммунитета нет....и все вакцины могут оказаться просто припаркой....
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01.04.2021 13:15 Ответить
Вакцина має сенс тільки при тотальній вакцинації у короткий термін. Якщо цей процес затягується - то дійсно припарка.
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01.04.2021 13:18 Ответить
И что если действие вакцины временное, по твоему если всех быстро провакцинировать то на 8 месяцев станет полегче. Или ты думаешь что человечество от ковида полностью избавится разовой вакцинацией?
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01.04.2021 13:37 Ответить
Причем здесь иммунитет, люди снова попали в больницы из-за усложнений на сердце, почки итд...
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01.04.2021 13:35 Ответить
Імунітет є. Просто ходять різні віруси, як мінімум 3, а нам втирають про макароновірус. Ніякої вакцини не існує. Є жижа, яка перетворює людей на ГМО організми. Діти вакцинованих можут зовсім не мати своїх дітей.
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01.04.2021 13:50 Ответить
Куйню не неси. Погугли наукові ресурси інету, розберися з темою імунітету та вакцинами. Не заглядай на ресурси ЗМІ і буде тобі одкровення.

До речі - Людина, котра отримала середню, а тим більше вищу освіту і вважає, що земля пласка, не може рахуватися Homo sapiens. Homo, але ніяк не sapiens.)
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01.04.2021 14:09 Ответить
Ну добре, мене ти типу дискредитувало, як вас вчать тролів. Але по суті мого коменту щось є? Можливо даси посилання на науковий ресурс замість пустого бла-бла?
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02.04.2021 08:47 Ответить
Не типу і не воно. Воно, це Homo без продовження.
Руки є, голова? Почни з елементарного - Вікі. Далі (обов*язково!), ключові фрази з незрозумілими для воно питаннями. *фраза* наукова стаття, таким чином потихеньку вийдеш на наукові ресурси. Годувати з ложки можна маленьку дитину, або тяжко хворого).
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02.04.2021 10:29 Ответить
Для розуміння, у людей після перенесеної хвороби залишалися ураження і після 4-х місяців вони знову зверталися до лікарів. Часто буває (у моїх знайомих) зовні все добре, лікар не знаходе ніяких відхилень, а пацієнт робе КТ і бац, а там двустороння пневмонія. Дуже підступна зараза
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01.04.2021 16:13 Ответить
Та это чушь а не статья.
Умер не каждый восьмой, а один из тысячи.
Всё остальное такая-же чушь
Какой-то безумный редактор всю глупость про ковид сюда тянет, а вы читаете..
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01.04.2021 13:20 Ответить
почитай учебник по математике за 3-ий класс. Умник!
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01.04.2021 13:48 Ответить
Та зараз усі ЗМІ зомбують народи про ковід.
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01.04.2021 13:51 Ответить
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/01/almost-third-of-uk-covid-hospital-patients-readmitted-within-four-months After an average follow-up time of 140 days, nearly a third of the Covid patients who had been discharged from hospital had been readmitted and about one in eight had died, rates considerably higher than seen in the control group.
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01.04.2021 13:54 Ответить
Все вірно, але не зрозуміло, на скільки вища смертність, ніж в контрольній групі! Considerably - значно. Так і повинно бути, ковідна група, це група з заздалегідь нижчим імунітетом! Вона з початку є проблемною!
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01.04.2021 14:16 Ответить
"Вона з початку є проблемною!" Але до кінця 2019 вона чомусь проблемною не була...
П.С. середня смертність в Великобританії 0,00000935 за рік. Серед тих, хто перехворів на ковід з госпіталізацією - 0,125 за 140 днів. Це дійсно набагато вище.
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01.04.2021 15:09 Ответить
конечно, тебе интернет-войну без мозгов виднее, чем ученым из Британии.
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01.04.2021 15:37 Ответить
Або читати не вмієш, або рахувати. Сідай, два
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01.04.2021 16:16 Ответить
В Великобритании около трети бывших COVID-пациентов в последующие месяцы вновь поступили в больницы с осложнениями, каждый восьмой - умер, - исследование - Цензор.НЕТ 1286
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01.04.2021 13:24 Ответить
Соціалісти вже зовсім втратили почуття реальності видавати подібні глупості. В цей самий час, в Америці все відбувається як я і прогнозував ( побачиш, як тільки прийде до влади Байден-вони моментально забудуть про в і лак дауни). Ак і є: НЙ з 1 травня весь виходить на робочі місця і не іпьот, адже наповнювати бюджет якось треба.
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01.04.2021 13:27 Ответить
Якось зникли черги в мед частини, впускають всіх і всюди, в ресторанах повно людей і навіть не кидаються на вулицях на людей без масок дикі соціалісти. Чудеса. Все як розсмокталось, а ще недавно «рили екскаваторами ями для померлих»)))
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01.04.2021 13:30 Ответить
А в нас на днях писали, що кожен 10-й помер у віковій групі 70+... Дивно, як вони в нас дожили до такого віку і дивно, бо виходить що наші живучіші за англійців.... Але ж дивіться королеві і її герцогу, який на три роки старший майже сотня скоро стукне, а вони нічого, живуть. Тоді виходить, що таки ні, їхні старички живучіші. Сюр...
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01.04.2021 13:29 Ответить
Та нічого страшного...
Бубочка бєз маски ходить і квіточки на ваші могилки покладе.
Поплаче на камеру. Степанов розкаже про нові закупівлі "масок і шуб"...
А діти й онуки померлих за ще раз проголосують за якихось "слуг урода".
Як не голодомором, то дебілізмом доконають Україну...
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01.04.2021 13:37 Ответить
Если верить этой статье, то получается кто принимал лекарства в больницах,во время лечения, опять заболели.А может от лекарств??? Как же они опять попали туда,в отличие от дома переболевших на чаях с кизиловым варением и лимоном( 2 недли по 10стаканов,как при гриппе) и чесноков в обед??? Причем из побывавших в спецбольницах повторно больше туда попало....
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01.04.2021 14:37 Ответить
Дуже слушне зауваження,чим же їх лікували?
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01.04.2021 14:59 Ответить
Хаатит херню писать, недожурналюги! Зае
бали своей псевдопандемией! Пандемия объявляется тогда, когда 10% населения Земли зараженны!
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01.04.2021 14:56 Ответить
Что творит Супрун! Уже и до Великобритании добралась, мало ей США и Украины
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01.04.2021 15:27 Ответить
 
 