Ужесточение карантина в Киеве с 5 апреля не повлияет на график движения поездов, а также на посадку и высадку пассажиров, - "Укрзализныця"

"Укрзализныця" сообщает, что действующее расписание движения по Киеву и области остается без изменений, а следовательно никаких ограничений высадки/посадки не будет внедрено до того, как Государственная или региональные комиссии по ТЄБ и ЧС не примут соответствующее решение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Отмечается, что это касается как поездов дальнего следования, так и пригородных электричек до/или через Киев.

Со своей стороны "Укрзализныця" призывает пассажиров путешествовать только в случае крайней необходимости и с обязательным соблюдением масочного режима на вокзалах и в поездах чтобы максимально обезопасить себя, других пассажиров и работников железной дороги, которые идут на личный риск для недопущения транспортного коллапса.

Также "Укрзализныця" усиливает карантинные мероприятия. Санитарная обработка вагонов будет производится в каждом пункте формирования и оборота после каждого рейса: выполняются сухая, влажная уборка, дезинфекция внутренних помещений вагонов обработка поверхностей большого контакта (ручки, поручни, откидные сиденья, кнопки слива, раковины и т.д.). Работники железнодорожного транспорта в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

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Напомним, что транспортные ограничения будут вводиться отдельными решениями соответствующих государственных или региональных комиссий по каждому региону, а не автоматически по факту попадания региона в официальный перечень "красных зон" по решению МЗ.

22 марта 2021 Кабинет Министров Украины согласовал изменения относительно порядка применения транспортных ограничений для "красных зон". Также "Укрзализныця" подчеркивает необходимость неукоснительного соблюдения всех противоэпидемических мероприятий: соблюдение социальной дистанции, использование средства индивидуальной защиты и антисептиков.