Жесткий карантин в Киеве могут продлить и после 16 апреля, - замглавы КГГА Мондриевский

Жесткий карантин в Киеве после 16 апреля могут продлить, если ситуация с заболеваемостью COVID-19 будет дальше ухудшаться.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский в эфире одного из украинских радио.

По его словам, локдаун после 16 апреля могут продлить, ведь нельзя спрогнозировать, какой будет ситуация с заболеваемостью.

"Надеемся, что эти три недели карантина дадут результаты, и мы будем иметь положительную динамику в середине апреля, разорвем цепочку заболеваемости и сможем рассматривать вариант ослабления ограничений", - сообщил Мондриевский.

В то же время он объяснил, что столичные власти понимают, как негативно ограничения влияют на экономику и бизнес, однако карантин сейчас необходим, ведь ситуация в больницах сложная.

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Кроме того, он отметил, что подобные решения по усилению карантина сейчас принимают во многих странах, чтобы снизить количество заболеваний и нагрузку на медицинскую систему.

Напомним, в Киеве с 5 апреля вводят жесткий карантин. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

Поэтому закрывают все школы и детские сады. А общественный транспорт будет работать только по специальным пропускам.

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