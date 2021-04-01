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Новости Коронавирус и карантин
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Жесткий карантин в Киеве могут продлить и после 16 апреля, - замглавы КГГА Мондриевский

Жесткий карантин в Киеве могут продлить и после 16 апреля, - замглавы КГГА Мондриевский

Жесткий карантин в Киеве после 16 апреля могут продлить, если ситуация с заболеваемостью COVID-19 будет дальше ухудшаться.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский в эфире одного из украинских радио.

По его словам, локдаун после 16 апреля могут продлить, ведь нельзя спрогнозировать, какой будет ситуация с заболеваемостью.

"Надеемся, что эти три недели карантина дадут результаты, и мы будем иметь положительную динамику в середине апреля, разорвем цепочку заболеваемости и сможем рассматривать вариант ослабления ограничений", - сообщил Мондриевский.

В то же время он объяснил, что столичные власти понимают, как негативно ограничения влияют на экономику и бизнес, однако карантин сейчас необходим, ведь ситуация в больницах сложная.

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Кроме того, он отметил, что подобные решения по усилению карантина сейчас принимают во многих странах, чтобы снизить количество заболеваний и нагрузку на медицинскую систему.

Напомним, в Киеве с 5 апреля вводят жесткий карантин. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

Поэтому закрывают все школы и детские сады. А общественный транспорт будет работать только по специальным пропускам.

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Жесткий карантин в Киеве могут продлить и после 16 апреля, - замглавы КГГА Мондриевский - Цензор.НЕТ 6380
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01.04.2021 13:46 Ответить
Правильно - до 5 мая!
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01.04.2021 13:48 Ответить
Жесткий карантин в Киеве могут продлить и после 16 апреля, - замглавы КГГА Мондриевский - Цензор.НЕТ 8823
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01.04.2021 13:48 Ответить
Может это первоапрельская шутка?
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01.04.2021 14:03 Ответить
Опять тейтмнг,,необосравшегосявовсем,, поднимется чудесным образом. Нариду же так нравтся сидеть без денег вжопе..
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01.04.2021 15:21 Ответить
жесткий карантин в Киеве невозможен в принципе, как и по всей Украине. Всем пофиг.
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01.04.2021 15:46 Ответить
После карантина, который скоро выдохнется, будут пугать климатической катастрофой. Масоны и Ко раньше продвигали тему глобального потепления. Но после сибирских морозов в Техасе чешут репу - неубедительно как-то с потеплением этиммм...
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01.04.2021 16:14 Ответить
 
 