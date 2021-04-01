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Новости Агрессия России против Украины
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Пентагон пристально следит за ростом агрессии со стороны РФ и воспринимает такие действия как угрозу, - Politico

Пентагон пристально следит за ростом агрессии со стороны РФ и воспринимает такие действия как угрозу, - Politico

Европейское командование Вооруженных сил США повысило статус своей боевой готовности до самого высокого уровня после обострения ситуации в Донбассе.

Пентагон пристально следит за действиями Москвы, поскольку Россия активизирует свою военную деятельность в Восточной Европе и Арктике, бросая очередной вызов для администрации президента США Джо Байдена. Об этотм пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Российские войска начали собирать военную технику вблизи украинской границы. Между тем реактивные самолеты НАТО зафиксировали чрезвычайно большое количество российских истребителей и бомбардировщиков у воздушного пространства союзников. А на прошлой неделе три российские "ядерно-вооруженные" подводные лодки активизировались в Арктике - новая демонстрация силы в регионе.

Глава Северного командования США генерал Глен Ванхерк также сообщил о недавнем расширении российской агрессии, указывая на попытки Москвы "восстановить свое влияние на мировой арене".

В частности, российские воздушные "операции" сегодня являются "более сложными", чем в прошлом, сказал Ванхерк, отметив, что в операциях часто задействованы несколько точек доступа и более одного самолета.

Читайте также: Стягивание российских сил к границе с Украиной: США повысили уровень боеготовности армии в Европе до максимально возможного

Представитель Европейского командования вооруженных сил США капитан Венди Снайдер отказался предоставлять детали об уровне готовности командования, ссылаясь на оперативную безопасность, но добавил, что они "очень внимательно наблюдают за ситуацией".

Недавнее увеличение российской военной активности представляет новый внешнеполитический вызов для администрации США, даже когда Байден пообещал реализовать жесткий подход к России, в отличие от бывшего президента Дональда Трампа, отношения которого с лидером России Владимиром Путиным свидетельствовали о мягком отношении Америки к Москве.

Президент Джо Байден уже заявил об изменении политики США в отношении Кремля, назвав Путина "убийцей" и пообещав привлечь Россию к ответственности за недавние хакерские атаки, включая недавнюю кибератаку, которая задела около ста американских компаний и девять федеральных агентств.

Также недавно Байден одобрил дополнительную помощь Украине на 125 млн долларов для защиты границ вблизи России, включая две вооруженные патрульные лодки и противоартиллерийские РЛС. С 2014 года США выделили Украине помощь в области безопасности более чем на 2 миллиарда долларов.

Лидеры Пентагона обсуждают проблемы активизации российской агрессии с союзниками НАТО, ведь на востоке Украины 26 марта погибли четыре украинских солдата и еще двое были ранены в результате эскалации конфликта. Также Пентагон обеспокоен накоплением российских военных сил вблизи границы Украины, заявил пресс-секретарь Джон Кирби.

"Очевидно, что мы не хотим видеть дальнейшего вторжения России на украинские территории. Мы наблюдаем за действиями Москвы и очень серьезно воспринимаем эту угрозу", - сказал Кирби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скопление войск РФ на границе Украины - тест для Байдена, - генерал США Ходжес

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли обсудил ситуацию роста российской угрозы с украинскими коллегами отдельно. Также в среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсуждал "пути усиления сотрудничества в сфере безопасности" с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

"Я провел продуктивную беседу с Энтони Блинкеном, отметив, что Россия продолжает систематически ухудшать ситуацию на востоке Украины и в Крыму", - сообщил Кулеба.

Автор: 

Пентагон (1462) россия (95660) США (26835) Кирби Джон (452) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+8
Пентагон пристально следит за ростом агрессии со стороны РФ и воспринимает такие действия как угрозу, - Politico - Цензор.НЕТ 6841
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01.04.2021 14:02
+6
Слідкуни...
Невідомий вже у вашій постелі й гвалтує вашу дружину.
А вони досі слідкують.
Оцінюють ситуацію.
Як піде, не забудьте вийти з шафи і обуритися...
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01.04.2021 13:48
+5
Нам полный хернец...с зелей главнокомандующем...зесрань,вам обещали войну закончить?ловите,дегенераты.
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01.04.2021 13:52
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Слідкуни...
Невідомий вже у вашій постелі й гвалтує вашу дружину.
А вони досі слідкують.
Оцінюють ситуацію.
Як піде, не забудьте вийти з шафи і обуритися...
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01.04.2021 13:48 Ответить
за останні кілька років стало зрозумілим, що стратєгія Заходу по стримуванню московської козлоти - обійняти і сподіватися що в тісних і спекотних обіймах москалі не зможуть вчудиди якусь хєрню
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01.04.2021 13:52 Ответить
Ні, скоріше стати раком і зняти штани!
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01.04.2021 16:01 Ответить
"в Донбассе"
Калька з ватних ресурсів.
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01.04.2021 13:48 Ответить
Нам полный хернец...с зелей главнокомандующем...зесрань,вам обещали войну закончить?ловите,дегенераты.
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01.04.2021 13:52 Ответить
ще й зеленодупі дєпутатішки одразу розбігуться при першій загрозі війни
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01.04.2021 13:54 Ответить
Ничто так не добавляет ума параше, как хорошая пи*дюлина.
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01.04.2021 13:54 Ответить
А в ОПі вважають, що новий ланцжок на шиї важливіше!
Стратеги, бл...!
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01.04.2021 13:54 Ответить
https://uainfo.org/blognews/1617270462-bayden-zelenskiy-menya-obmanul-i-skoro-za-eto-zaplatit-.html Байден: Зеленский меня обманул и скоро за это заплатит - The Washington Post

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на вопрос о том, считает ли он президента Украины Владимира Зеленского обманщиком, ответил утвердительно.
Украинский президент Владимир Зеленский столкнется с последствиями в связи с тем, что он принимает неправильные решения и при этом обманывает администрацию Соединенных Штатов.
Как передает https://www.washingtonpost.com/ The Washington Post , об этом заявил в среду, 31 марта, президент США Джо Байден, информирует https://uainfo.org UAINFO.org .
Он добавил, что это произойдет скоро.
Отвечая на вопрос, какими будут эти последствия, Байден сказал: «Скоро вы это увидите».
Президент отметил, что «не очень хорошо» знает Зеленского.
«Судя по моему опыту, когда имеешь дело с зарубежными лидерами, самое важное - просто знать… человека», - сказал Байден.
Он отметил, что хорошо знает предыдущего президента Украины - Петра Порошенко.
«Порошенко - это коррупционер. Я еле заставил его выгнать прокурора Шокина, который покрывал коррупцию в самом верху.
Но Порошенко тогда все же меня обманул», - заявил президент США.
Журналист попросил уточнить, в чем заключался обман.
«Порошенко не хотел избавляться от генпрокурора Шокина и согласился это сделать, только когда я пригрозил, что Украина не получит от США $1 млрд помощи.
Но потом на место негодяя Шокина он поставил еще большего негодяя Луценко», - пояснил, вздыхая, Байден.
Говоря о Зеленском, американский президент сообщил, что тот тоже пытается его обманывать.
Байден отметил, что «вчера ему поступил доклад от Бернса (Уильям Бернс, новый глава ЦРУ - ред.)».
«Зеленский говорит, что независим от олигарха Коломойского и ничем ему не помогает. Но это не так», - сказал президент США, ссылаясь на материалы доклада ЦРУ.
«Нынешний президент Украины реально не борется с олигархами и тотальной коррупцией в стране, а только делает вид», - добавил он.
Отвечая на вопрос, полагает ли он, что Зеленский является обманщиком, Байден заявил: «Я так думаю».
В то же время он подчеркнул, что не намерен сворачивать поддержку Украине.
В этом интервью, опубликованном изданием The Washington Post поздно вечером в среду, 31 марта (уже сегодня, 1 апреля, по киевскому времени, дата имеет значение), президент Джо Байден также рассказал о взаимоотношениях новой администрации США с Германией и вообще с Евросоюзом, а также с Китаем и Россией.
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01.04.2021 13:55 Ответить
Пентагон пристально следит за ростом агрессии со стороны РФ и воспринимает такие действия как угрозу, - Politico - Цензор.НЕТ 4426
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01.04.2021 13:59 Ответить
Пентагон пристально следит за ростом агрессии со стороны РФ и воспринимает такие действия как угрозу, - Politico - Цензор.НЕТ 9671
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01.04.2021 14:00 Ответить
С учетом , что это не 2014 год , - Когда главнокомандующий Удрал , а урядовый квартал , посмотрев хронику , был банально Пуст . россии , - бери не хочу. Сейчас не все пропало , не розганяйте Истерику, на то и Расчитано.Все Буде Україна.
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01.04.2021 14:00 Ответить
Пентагон пристально следит за ростом агрессии со стороны РФ и воспринимает такие действия как угрозу, - Politico - Цензор.НЕТ 6841
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01.04.2021 14:02 Ответить
Они помогут Украине как в своё время помогли Грузии. Даже нормального оружия не дают,только воздух сотрясают своей болтовнёй.
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01.04.2021 14:29 Ответить
 
 