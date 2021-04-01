Пентагон пристально следит за ростом агрессии со стороны РФ и воспринимает такие действия как угрозу, - Politico

Европейское командование Вооруженных сил США повысило статус своей боевой готовности до самого высокого уровня после обострения ситуации в Донбассе.

Пентагон пристально следит за действиями Москвы, поскольку Россия активизирует свою военную деятельность в Восточной Европе и Арктике, бросая очередной вызов для администрации президента США Джо Байдена. Об этотм пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Российские войска начали собирать военную технику вблизи украинской границы. Между тем реактивные самолеты НАТО зафиксировали чрезвычайно большое количество российских истребителей и бомбардировщиков у воздушного пространства союзников. А на прошлой неделе три российские "ядерно-вооруженные" подводные лодки активизировались в Арктике - новая демонстрация силы в регионе.

Глава Северного командования США генерал Глен Ванхерк также сообщил о недавнем расширении российской агрессии, указывая на попытки Москвы "восстановить свое влияние на мировой арене".

В частности, российские воздушные "операции" сегодня являются "более сложными", чем в прошлом, сказал Ванхерк, отметив, что в операциях часто задействованы несколько точек доступа и более одного самолета.

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Представитель Европейского командования вооруженных сил США капитан Венди Снайдер отказался предоставлять детали об уровне готовности командования, ссылаясь на оперативную безопасность, но добавил, что они "очень внимательно наблюдают за ситуацией".

Недавнее увеличение российской военной активности представляет новый внешнеполитический вызов для администрации США, даже когда Байден пообещал реализовать жесткий подход к России, в отличие от бывшего президента Дональда Трампа, отношения которого с лидером России Владимиром Путиным свидетельствовали о мягком отношении Америки к Москве.

Президент Джо Байден уже заявил об изменении политики США в отношении Кремля, назвав Путина "убийцей" и пообещав привлечь Россию к ответственности за недавние хакерские атаки, включая недавнюю кибератаку, которая задела около ста американских компаний и девять федеральных агентств.

Также недавно Байден одобрил дополнительную помощь Украине на 125 млн долларов для защиты границ вблизи России, включая две вооруженные патрульные лодки и противоартиллерийские РЛС. С 2014 года США выделили Украине помощь в области безопасности более чем на 2 миллиарда долларов.

Лидеры Пентагона обсуждают проблемы активизации российской агрессии с союзниками НАТО, ведь на востоке Украины 26 марта погибли четыре украинских солдата и еще двое были ранены в результате эскалации конфликта. Также Пентагон обеспокоен накоплением российских военных сил вблизи границы Украины, заявил пресс-секретарь Джон Кирби.

"Очевидно, что мы не хотим видеть дальнейшего вторжения России на украинские территории. Мы наблюдаем за действиями Москвы и очень серьезно воспринимаем эту угрозу", - сказал Кирби.

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Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли обсудил ситуацию роста российской угрозы с украинскими коллегами отдельно. Также в среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсуждал "пути усиления сотрудничества в сфере безопасности" с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

"Я провел продуктивную беседу с Энтони Блинкеном, отметив, что Россия продолжает систематически ухудшать ситуацию на востоке Украины и в Крыму", - сообщил Кулеба.