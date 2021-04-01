Пентагон пристально следит за ростом агрессии со стороны РФ и воспринимает такие действия как угрозу, - Politico
Европейское командование Вооруженных сил США повысило статус своей боевой готовности до самого высокого уровня после обострения ситуации в Донбассе.
Пентагон пристально следит за действиями Москвы, поскольку Россия активизирует свою военную деятельность в Восточной Европе и Арктике, бросая очередной вызов для администрации президента США Джо Байдена. Об этотм пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
Российские войска начали собирать военную технику вблизи украинской границы. Между тем реактивные самолеты НАТО зафиксировали чрезвычайно большое количество российских истребителей и бомбардировщиков у воздушного пространства союзников. А на прошлой неделе три российские "ядерно-вооруженные" подводные лодки активизировались в Арктике - новая демонстрация силы в регионе.
Глава Северного командования США генерал Глен Ванхерк также сообщил о недавнем расширении российской агрессии, указывая на попытки Москвы "восстановить свое влияние на мировой арене".
В частности, российские воздушные "операции" сегодня являются "более сложными", чем в прошлом, сказал Ванхерк, отметив, что в операциях часто задействованы несколько точек доступа и более одного самолета.
Представитель Европейского командования вооруженных сил США капитан Венди Снайдер отказался предоставлять детали об уровне готовности командования, ссылаясь на оперативную безопасность, но добавил, что они "очень внимательно наблюдают за ситуацией".
Недавнее увеличение российской военной активности представляет новый внешнеполитический вызов для администрации США, даже когда Байден пообещал реализовать жесткий подход к России, в отличие от бывшего президента Дональда Трампа, отношения которого с лидером России Владимиром Путиным свидетельствовали о мягком отношении Америки к Москве.
Президент Джо Байден уже заявил об изменении политики США в отношении Кремля, назвав Путина "убийцей" и пообещав привлечь Россию к ответственности за недавние хакерские атаки, включая недавнюю кибератаку, которая задела около ста американских компаний и девять федеральных агентств.
Также недавно Байден одобрил дополнительную помощь Украине на 125 млн долларов для защиты границ вблизи России, включая две вооруженные патрульные лодки и противоартиллерийские РЛС. С 2014 года США выделили Украине помощь в области безопасности более чем на 2 миллиарда долларов.
Лидеры Пентагона обсуждают проблемы активизации российской агрессии с союзниками НАТО, ведь на востоке Украины 26 марта погибли четыре украинских солдата и еще двое были ранены в результате эскалации конфликта. Также Пентагон обеспокоен накоплением российских военных сил вблизи границы Украины, заявил пресс-секретарь Джон Кирби.
"Очевидно, что мы не хотим видеть дальнейшего вторжения России на украинские территории. Мы наблюдаем за действиями Москвы и очень серьезно воспринимаем эту угрозу", - сказал Кирби.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли обсудил ситуацию роста российской угрозы с украинскими коллегами отдельно. Также в среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсуждал "пути усиления сотрудничества в сфере безопасности" с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
"Я провел продуктивную беседу с Энтони Блинкеном, отметив, что Россия продолжает систематически ухудшать ситуацию на востоке Украины и в Крыму", - сообщил Кулеба.
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Невідомий вже у вашій постелі й гвалтує вашу дружину.
А вони досі слідкують.
Оцінюють ситуацію.
Як піде, не забудьте вийти з шафи і обуритися...
Калька з ватних ресурсів.
Стратеги, бл...!
Президент Соединенных Штатов Джо Байден на вопрос о том, считает ли он президента Украины Владимира Зеленского обманщиком, ответил утвердительно.
Украинский президент Владимир Зеленский столкнется с последствиями в связи с тем, что он принимает неправильные решения и при этом обманывает администрацию Соединенных Штатов.
Как передает https://www.washingtonpost.com/ The Washington Post , об этом заявил в среду, 31 марта, президент США Джо Байден, информирует https://uainfo.org UAINFO.org .
Он добавил, что это произойдет скоро.
Отвечая на вопрос, какими будут эти последствия, Байден сказал: «Скоро вы это увидите».
Президент отметил, что «не очень хорошо» знает Зеленского.
«Судя по моему опыту, когда имеешь дело с зарубежными лидерами, самое важное - просто знать… человека», - сказал Байден.
Он отметил, что хорошо знает предыдущего президента Украины - Петра Порошенко.
«Порошенко - это коррупционер. Я еле заставил его выгнать прокурора Шокина, который покрывал коррупцию в самом верху.
Но Порошенко тогда все же меня обманул», - заявил президент США.
Журналист попросил уточнить, в чем заключался обман.
«Порошенко не хотел избавляться от генпрокурора Шокина и согласился это сделать, только когда я пригрозил, что Украина не получит от США $1 млрд помощи.
Но потом на место негодяя Шокина он поставил еще большего негодяя Луценко», - пояснил, вздыхая, Байден.
Говоря о Зеленском, американский президент сообщил, что тот тоже пытается его обманывать.
Байден отметил, что «вчера ему поступил доклад от Бернса (Уильям Бернс, новый глава ЦРУ - ред.)».
«Зеленский говорит, что независим от олигарха Коломойского и ничем ему не помогает. Но это не так», - сказал президент США, ссылаясь на материалы доклада ЦРУ.
«Нынешний президент Украины реально не борется с олигархами и тотальной коррупцией в стране, а только делает вид», - добавил он.
Отвечая на вопрос, полагает ли он, что Зеленский является обманщиком, Байден заявил: «Я так думаю».
В то же время он подчеркнул, что не намерен сворачивать поддержку Украине.
В этом интервью, опубликованном изданием The Washington Post поздно вечером в среду, 31 марта (уже сегодня, 1 апреля, по киевскому времени, дата имеет значение), президент Джо Байден также рассказал о взаимоотношениях новой администрации США с Германией и вообще с Евросоюзом, а также с Китаем и Россией.