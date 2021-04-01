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Новости Агрессия России против Украины
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Песков о войсках РФ у границ с Украиной: Это не должно никого беспокоить, они не представляют никакой угрозы

Песков о войсках РФ у границ с Украиной: Это не должно никого беспокоить, они не представляют никакой угрозы

Россия имеет право перемещать войска в пределах территории страны по своему усмотрению, это не представляет угрозы для других государств.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос украинского журналиста, с чем связана переброска российских войск к границам с Украиной.

"Российская Федерация перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению, это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы", - подчеркнул Песков.

По его словам, РФ предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей.

"Вы знаете, что по периметру рубежей РФ наблюдается повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран и т.д. и т.п. Это все обязывает быть начеку", - подчеркнул Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ наращивает войска вблизи границы Украины. ВСУ готовы к эскалации со стороны врага, - Хомчак

"А что касается участия российских войск в вооруженном конфликте на территории Украины, то российские войска никогда не принимали в нем участия и не принимают", - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, "это является исключительно внутриукраинским конфликтом". РФ, страны в Европе и в остальных частях мира не хотели бы, чтобы "в результате провокаций" ВСУ "гражданская война в Украине снова воспламенилась", отметил Песков.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, выступая в Верховной Раде заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы, стягивая части в Ростовскую, Брянскую и Воронежскую области, а также в оккупированный Крым. По его словам, на 30 марта вдоль границы вблизи Донбасса были размещены 28 батальонных тактических групп армии России.

"Ожидается дополнительное сосредоточение до 25 тактических групп, что вместе с уже имеющимися на границе создает угрозу военной безопасности государства", - заявил Хомчак.

армия РФ (19358) граница (5273) Песков Дмитрий (1892) Донбасс (26956) Хомчак Руслан (250)


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Топ комментарии
+21
Россия имеет право перемещать войска в пределах территории страны по своему усмотрению, это не представляет угрозы для других государств. Так а какого хрена тогда воняет Мордор по поводу Европы что Польша например расширяет американские базы,это ее територия и она может делать что хочет тоже самое у нас,кацапы пугают НАТО,только оно ни одной страны или територии не отжало в отличии от росии
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01.04.2021 14:04
+13
о да, войска куда более мирные чем даже гимназистки
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01.04.2021 14:00
+9
Гитлер тоже до последнего слал Сталину воздушные поцелуи
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01.04.2021 14:13
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Дивно, але головний зенелох вірить...
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01.04.2021 14:00 Ответить
Это прикрытие вражеского агента.
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01.04.2021 14:08 Ответить
Дорогие украинцы, это не то, что вы думаете.
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01.04.2021 15:26 Ответить
кацапы неистребимы - на фото какой-то супер-пупер технологический ратник, а на боку - поаншетка времен Первой мировой с циркулем, курвиметром и проч....
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01.04.2021 14:33 Ответить
о да, войска куда более мирные чем даже гимназистки
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01.04.2021 14:00 Ответить
ага) скажи ще, що їх там нєт, педику
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01.04.2021 14:01 Ответить
Мир в глазу!
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01.04.2021 14:01 Ответить
накануне путин встречался с Меркель и Макроном, видимо не договорились
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01.04.2021 14:01 Ответить
А может ровно наоборот... В духе Мюнхена 1938.
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01.04.2021 14:06 Ответить
https://censor.net/ru/user/188648 конечно все может быть, но все таки хочется надеяться, что Запад извлекает правильные уроки из прошлого.
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01.04.2021 14:11 Ответить
Факты показывают что не извлекают.
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01.04.2021 14:13 Ответить
ЗАПАД СОПЛІ ЖУЄ, А США НЕ ДАСТЬ НАШЙ ВЛАДІ ЗЛИТИ УКРАЇНУ РФ.
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01.04.2021 14:28 Ответить
Россия имеет право перемещать войска в пределах территории страны по своему усмотрению, это не представляет угрозы для других государств. Так а какого хрена тогда воняет Мордор по поводу Европы что Польша например расширяет американские базы,это ее територия и она может делать что хочет тоже самое у нас,кацапы пугают НАТО,только оно ни одной страны или територии не отжало в отличии от росии
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01.04.2021 14:04 Ответить
Так менталитет такой- нагадить под дверью соседу и убеждать, что не воняет.
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01.04.2021 19:04 Ответить
Ох воно і дурне... Нас не турбує їх наявність, нас турбує організація оборони таким чином, щоби скоро вони дійсно нікому не несли загрози. Мертві кацапи не є небезпечними.
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01.04.2021 14:04 Ответить
Само существование РФ уже несет угрозу! Не говоря уже про передислокацию ее войск с помощью которых она творит все непотребства!
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01.04.2021 14:05 Ответить
***** воює з Байденом.
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01.04.2021 14:05 Ответить
Песков о войсках РФ у границ с Украиной: Это не должно никого беспокоить, они не представляют никакой угрозы/ Никто в правящей Украиной мафии Коломойского,гражданина Израиля , военного союзника РФ, и не беспокоится : Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский / Дайте 5-10 лет и кровь (украинцев РФ и Израиль) забудут. Россия все равно сильнее. - Коломойский./ Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
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01.04.2021 14:07 Ответить
Есть пруфы на его слова?
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01.04.2021 14:27 Ответить
https://www.nytimes.com/2019/11/13/world/europe/ukraine-ihor-kolomoisky-russia.html?fbclid=IwAR2QNf9zHQ2pkP6GevRL8JvdQpxeCc-sSyvyqqSvF0rb-AXyqxG9otl0Of8
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01.04.2021 14:46 Ответить
ДЄбил?
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01.04.2021 21:22 Ответить
Коломойшу геть ! Екстрадиція у США, націоналізація награбованого майна.
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01.04.2021 15:59 Ответить
Песков о войсках РФ у границ с Украиной: Это не должно никого беспокоить, они не представляют никакой угрозы - Цензор.НЕТ 77
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01.04.2021 14:09 Ответить
Песков о войсках РФ у границ с Украиной: Это не должно никого беспокоить, они не представляют никакой угрозы - Цензор.НЕТ 9157
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01.04.2021 14:09 Ответить
на груди у этого ****** должна быть буква Х
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02.04.2021 07:38 Ответить
Если Песков еще раз Заявил , что российских войск нет и это внутриукраинский конфликт , - То может быть настало то время для освобождения наших территорий . Если Нет , то на то и Суда нет и всех Отпускников в Неоплачиваемый вечный отпуск.
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01.04.2021 14:09 Ответить
Гитлер тоже до последнего слал Сталину воздушные поцелуи
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01.04.2021 14:13 Ответить
Немецкое командование имело все данные о размещении у границ советских войск в наступательных порядках. Иного выхода, кроме как напасть первыми у немцев уже не было. Опередили буквально на пару недель.
Иначе красные захватили бы всю Европу вместе с Германией, уже обескрлвленной в войне по всему миру..
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01.04.2021 14:35 Ответить
Тоді в срср були широко розповсюджені організації парашутного спорту. Готувалися до нападу.
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01.04.2021 16:03 Ответить
глубокие познания
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01.04.2021 20:04 Ответить
они не будут представлять угрозы когда превратятся в фарш и пушечное мясо
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01.04.2021 14:13 Ответить
Вот кому кому , а этому туалетному ёршику я верю , он же ни рапзу не был пойман на брехне , как и его шеф ****@.
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01.04.2021 14:13 Ответить
Та шо там эту кацапскую обезьяну слушать,эта война с московией-на годы,если не больше, поэтому главное сейчас для Украины-укреплять и укреплять армию
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01.04.2021 14:14 Ответить
В Югославії теж війна була "на годьі", а американці її закінчили за тиждень.
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01.04.2021 16:07 Ответить
Головне -- розбомбити маскву і ще пару міст.
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01.04.2021 16:08 Ответить
Письков просит не обращать внимания на "передвижения своих войск на своей территории" но у него начинаются словесный и натуральный понос когда Украина передвигает свои войска на своей территории.
Двойные стандарты они такие...
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01.04.2021 14:15 Ответить
Путин и его прихлебаи, то ли во власти, то ли в телевизоре ВРУТ ВСЕГДА И ВО ВСЕМ!
Поэтому и слова писькова следут воспринимать в этом же ключе - раз говорит, что не угрожают, то значит точно задумали какую-то пакость.
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01.04.2021 14:15 Ответить
Путин и его прихлебаи, то ли во власти, то ли в телевизоре ВРУТ ВСЕГДА И ВО ВСЕМ!
Поэтому и слова писькова следут воспринимать в этом же ключе - раз говорит, что не угрожают, то значит точно задумали какую-то пакость.
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01.04.2021 14:18 Ответить
Кацапы слишком много внимания уделяют отмазкам, 100% что то задумали!
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01.04.2021 14:20 Ответить
зібралися щоб воювати з НАТО? недоумки
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01.04.2021 14:25 Ответить
Говорят , что у пескова глисты!!!!! И не только в жопе а и в мозгу!!
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01.04.2021 14:35 Ответить
Ось звідки в нашої недовлади впевненість в тому, що вони найрозумніші, а навколо всі лохи! Все як у кремлядів.
Війська НАТО загрожують московії, але іхтамнєтьі концентруються на кордоні з Україною, а не на кордоні з США. Логікою тут і не пахне, але ви вірте, все так і є!
Якщо ще 2 роки тому саме це відрізняло московію та Україну, то тепер заяви московитів нічим не відрізняються від заяв зе-влади. Логіки ніц немає.
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01.04.2021 14:37 Ответить
В 2014 році в Криму ми вже все це чули. Там також щось переміщувалося в рамках чогось.
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01.04.2021 14:40 Ответить
Экс-командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что скопление российских войск на границе Украины не обязательно означает, что Москва планирует новую военную операцию. Скопление войск РФ близ границ Украины - это тест для Байдена.(с)
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01.04.2021 14:42 Ответить
Таку ж саме заяву Україна нехай зробить
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01.04.2021 14:49 Ответить
А чего бы роSSии по своему усмотрению не перебросить войска к китайской границе? А-то вдруг Дракон проснется и захочет кушать, а вас там нет? И пойдет искать пропитание до Урала и далее?
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01.04.2021 14:50 Ответить
По его словам, "это является исключительно внутриукраинским конфликтом". РФ, страны в Европе и в остальных частях мира не хотели бы, чтобы "в результате провокаций" ВСУ "гражданская война в Украине снова воспламенилась", отметил Песков.- тогда почему куйло с фрицами и жабоедами обсуждают "исключительно внутриукраинский конфликт" при том без участия "зе вавочки" ???
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01.04.2021 15:15 Ответить
что нормально для рашки (скопление войск у територрии соседей) то запрещено другим !!!
а ну-ка если б Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Украина, Монголия, Китай, Япония (кого забыл - пардон) сосредотачивали б безобидные войса на кордоне с рашкой ибо имеют на это право (со слов пургоносца)...как бы засмердел песьков ????
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01.04.2021 15:39 Ответить
Обстрелы ГРАДами через границу, Иловайск, Новоазовск.
28.08.14 г
"На южном направлении в течение вчерашнего дня ситуация развивалась следующим образом: около 11:00 на окраине Новоазовска позиции Вооруженных сил Украины были обстреляны из установок "Град" с территории России. После этого в 12:30 началась атака двумя колоннами военной техники в составе танков, БМП и БТР, которые зашли в Украину с Весело-Вознесенки и Максимовки Ростовской области РФ. Не имея тяжелого вооружения, пограничники и гвардейцы отступили. С целью сохранения жизни украинских военных и перегруппировки сил и средств приказом командования АТО из Новоазовска были выведены подразделения объединенных сил АТО, МВД и Государственной пограничной службы. Ближе к вечеру обе российские колонны вошли в Новоазовск."
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01.04.2021 16:14 Ответить
шкода, що хімічну і бактеріологічну зброю заборонили, кацапи не люди, на їх знищення конвенція чи, що там не поширюється.
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01.04.2021 16:55 Ответить
путлеровцам верить - себя не уважать!!! уже много раз проверено, если письин начинает рассказовать о том что будет мир - то обязательно будет война.... нельзя верить кацапам никогда!
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01.04.2021 19:00 Ответить
25 БТГ це 800*25 = 20 тис. чол.
Армія в нас 200 тис і ми навіть не зможемо оборонну війну вести?
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01.04.2021 20:47 Ответить
 
 