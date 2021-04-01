Промышленность просит премьера не принимать проект об экоинспекции: он содержит возможности для злоупотребления

Проект Закона № 3091 "О государственном экологическом контроле" может стать инструментом давления, нарушает международные договоры Украины и может привести к злоупотреблениям должностными лицами.

Поэтому он не может быть принят в нынешнем виде и должен быть доработан. Об этом говорится в письме к премьер-министру Денису Шмыгалю, которое подписали представители ОП "Укрметаллургпром", "Федерации металлургов Украины", Ассоциации "Укрцемент", НПА "Укркокс", Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции "УкрФА", Союза химиков Украины и АПСП "Стекло Украины".

Как сказано в письме, проектом Закона предлагается уменьшить предельную частоту проведения плановых проверок. Максимальная частота плановых мероприятий составит 1 раз в год, кроме того, предусмотрена возможность сокращения срока (периода) осуществление следующей плановой проверки. А поскольку в проекте не зафиксированы временные рамки такого сокращения, то следующая плановая проверка может произойти и через 1 неделю. Эта норма, по мнению бизнеса, предоставляет возможность предвзято сокращать срок осуществления повторной плановой проверки контролирующим органом.

"Также проект предусматривает потенциальную возможность проведения внеплановых проверок в выходные, нерабочие, праздничные дни и / или в ночное время - в случае, если предприятие осуществляет хозяйственную деятельность с нарушением правил внутреннего трудового распорядка. Но никакого порядка установления такого нарушения в проект нет. Соответственно, инспекторы органов экологического контроля будут иметь полномочия самостоятельно делать такие выводы, что может привести к злоупотреблениям в сфере проверок", - указывают промышленники.

Подобные отклонения от унифицированных требований создают дисбаланс интересов государства, граждан и субъектов хозяйствования при осуществлении государственного экологического контроля. А положения проекта наделяют Государственную экологическую инспекцию слишком широкими полномочиями по надзору и контролю, ччто может стать инструментом давления на субъектов, на которых распространяется экологический контроль.

Кроме того, проект предлагает предоставить право инспекторам накладывать на предприятия штрафы без применения судебного порядка. Причем сумма штрафа может составлять от 30 тыс. грн до 1,8 млн грн, а также до 5,4 млн грн (в случае систематического совершения правонарушения).

"Интересный нюанс: максимальный размер штрафа налагается в случае недопущения органа экологического контроля к проверке. В то же время положения о недопуске выписаны так, что предприятие обязано пустить инспектора, даже если он не предъявляет необходимые документы ", - отмечают промышленники.

Государственной экологической инспекции проект предоставляет полномочия значительно шире, чем природоохранный контроль. Так, инспекторы могут останавливать, осматривать, а также временно изымать любые транспортные средства (в том числе суда, корабли), которые могут, по их мнению, быть причастны к нарушению природоохранного законодательства, которое нарушает международные договоры Украины.

"Такие положения будут способствовать возникновению потенциального конфликта интересов между представителями местной власти и соответствующими субъектами, подлежащими экологическому контролю. Такое привлечение нецелесообразно ввиду их возможной предвзятости и "политизированности" решений в отношении отдельных предприятий ", - резюмируют промышленники и просят премьера не допустить принятия проекта № 3091 и способствовать его доработке в контексте предоставленных замечаний.

Ранее Европейская бизнес ассоциация также призвала нардепов не голосовать за законопроект №3091, ведь он нуждается в значительной доработке. По мнению ЕБА, Государственная экологическая инспекция должна быть союзником бизнеса в деле защиты окружающей среды. Пока же единственная цель инспекции - это проверка и санкционирования предприятий, что влечет за собой давление на бизнес и создает коррупционные риски.

В свою очередь президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что принятие законопроекта о государственном экологическом контроле №3091 и внедрение его норм приведет к остановке отечественной промышленности.