На Евровидении в Нидерландах разрешат присутствовать зрителям с негативным тестом на COVID-19

Власти Нидерландов разрешили зрителям присутствовать в зале во время проведения международного песенного конкурса Евровидение, который пройдет в мае в Роттердаме.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили организаторы конкурса.

"Мы приветствуем решение голландского правительства и возможность пригласить фанатов присоединиться к песенному конкурсу Евровидение в мае", - сообщил исполнительный супервайзер конкурса Мартина Остердала, комментируя решение властей Нидерландов.

Как отметили организаторы конкурса, в ближайшие недели будет объявлено о том, как планируется осуществлять допуск публики на мероприятие.

На всех девяти шоу - шести репетициях, двух полуфиналах и финале - одновременно может присутствовать максимум 3500 зрителей - половина от ожидаемого количества зрителей. При этом у них должен быть при себе отрицательный результат теста на коронавирус.

Евровидение в этом году должно пройти 18-22 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на Евровидении в 2019 году.

Как ранее сообщалось, Украину на Евровидении-2021 представит группа Go_A с песней "Шум".

Позже музыканты полностью переписали песню и сняли на нее новый клип.

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