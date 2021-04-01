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Суд отправил под круглосуточный домашний арест участника протеста под ОП Гаджимурадова. ФОТО

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста задержанному участнику акции протеста возле Офиса президента Давиду Гаджимурадову.

"Печерский суд отправил под круглосуточный домашний арест участника акции под ОП Давида Гаджимурадова", - говорится в сообщении на Фейсбук-странице активиста Сергея Стерненко, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении также отмечается, что заседание по избранию меры пресечения еще одному задержанному – Сергею Филимонову, перенесено на 16.30 четверга.

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Суд отправил под круглосуточный домашний арест участника протеста под ОП Гаджимурадова 01
Суд отправил под круглосуточный домашний арест участника протеста под ОП Гаджимурадова 02

Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр". Позже суд отправил Сорда под круглосуточный домашний арест. Всего же полиция подготовила подозрения семи участникам акции.

30 марта Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила участников акции протеста у здания Офиса Президента 20 марта.

Автор: 

протест (5858) Стерненко Сергей (403) домашний арест (188) Офис Президента (1799) Гаджимурадов Давид (2)


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Суд отправил под круглосуточный домашний арест участника протеста под ОП Гаджимурадова - Цензор.НЕТ 8257
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01.04.2021 14:14 Ответить
это по логике происходящего за участие в Революции Достоинства меня надо посадить.. а учитывая участие в первом Майдане - рецидивист - расстрелять???
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01.04.2021 14:18 Ответить
А террористы у нас на свободе
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01.04.2021 14:41 Ответить
Домашній арешт потрібен щоб в наступний раз на акції "не чуєш не бачиш відчуєш" не насрали під дверима в підтримку політв'язнів яких боїться нинішня влада більше за українське правосуддя по законам якого вже напрацювали на пожиттєве.
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01.04.2021 14:46 Ответить
Хулиганка с отягощаюшими... В простонародье - баклан. И в тюрьму и зону пойдет как баклан. И сидеть будет с правами баклана. И это все за 300 гривен???
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01.04.2021 14:50 Ответить
Товариство, хто там знає, Двері ще живі? Вийшли з реанімації?
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01.04.2021 14:53 Ответить
Вот и порядок по-Аваковски
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01.04.2021 17:23 Ответить
 
 