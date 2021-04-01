Песков после инцидента с Познером призвал россиян не ездить в Грузию: Это опасная для граждан РФ страна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал россиян четко понимать, что Грузия опасна для российских граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ведомости", с таким утверждением он выступил в разговоре с журналистами, комментируя акцию протеста в стране против визита журналиста Владимира Познера.

Ранее сегодня грузинские активисты из-за высказываний Познера об Абхазии и Южной Осетии, провели демонстрацию у бутика-отеля Vinotel в Тбилиси, где российский телеведущий и его друзья собрались накануне дня его рождения.

Гостиницу, где находился Познер и его друзья, забросали яйцами. Компания перебралась в отель "Rooms", однако активисты забросали яйцами и его. Прошли столкновения митингующих с полицией.

"Первое - мы решительно осуждаем агрессивные действия экстремистски настроенных националистов в отношении российских граждан в Тбилиси. Второе – мы видели сегодняшнее заявление премьер-министра Грузии, который также осудил эти действия, и мы приветствуем это заявление. Третье – мы признательны грузинским полицейским за то, что они обеспечили безопасность россиян. И наконец Грузия опасна для российских граждан, туда просто опасно ездить — это россияне должны четко понимать", — сказал Песков.

При этом представитель Кремля поздравил Познера с днем рождения и посоветовал встречать его дома.

"Здесь спокойнее", — отметил пресс-секретарь Путин.

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В Грузии Познера, его друзей и гостиницу в Тбилиси, в ресторане которой журналист праздновал день рождения, оштрафовали за поздний ужин, который является нарушением введенного в стране комендантского часа. Сам Познер позже опроверг информацию о штрафе. Он уже вернулся в Москву.