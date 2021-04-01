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Песков после инцидента с Познером призвал россиян не ездить в Грузию: Это опасная для граждан РФ страна

Песков после инцидента с Познером призвал россиян не ездить в Грузию: Это опасная для граждан РФ страна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал россиян четко понимать, что Грузия опасна для российских граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ведомости", с таким утверждением он выступил в разговоре с журналистами, комментируя акцию протеста в стране против визита журналиста Владимира Познера.

Ранее сегодня грузинские активисты из-за высказываний Познера об Абхазии и Южной Осетии, провели демонстрацию у бутика-отеля Vinotel в Тбилиси, где российский телеведущий и его друзья собрались накануне дня его рождения.

Гостиницу, где находился Познер и его друзья, забросали яйцами. Компания перебралась в отель "Rooms", однако активисты забросали яйцами и его. Прошли столкновения митингующих с полицией.

"Первое - мы решительно осуждаем агрессивные действия экстремистски настроенных националистов в отношении российских граждан в Тбилиси. Второе – мы видели сегодняшнее заявление премьер-министра Грузии, который также осудил эти действия, и мы приветствуем это заявление. Третье – мы признательны грузинским полицейским за то, что они обеспечили безопасность россиян. И наконец Грузия опасна для российских граждан, туда просто опасно ездить — это россияне должны четко понимать", — сказал Песков.

При этом представитель Кремля поздравил Познера с днем рождения и посоветовал встречать его дома.

"Здесь спокойнее", — отметил пресс-секретарь Путин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Тбилиси прошли протесты из-за приехавшего отпраздновать день рождения Познера: отель, где он остановился, забросали яйцами. ВИДЕО+ФОТО

В Грузии Познера, его друзей и гостиницу в Тбилиси, в ресторане которой журналист праздновал день рождения, оштрафовали за поздний ужин, который является нарушением введенного в стране комендантского часа. Сам Познер позже опроверг информацию о штрафе. Он уже вернулся в Москву.

Грузия (4501) Песков Дмитрий (1892) Познер Владимир (25)


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Топ комментарии
+46
Для вас , кацапов , любая страна опасная , так как вы сами представляете опасность всему миру , хвастаясь ядерным пеплом!
Гореть вам в аду , твари поганые, синем пламенем !
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01.04.2021 14:27
+37
Но варнякал он про Абхазию и Южную Осетию как настоящий имперец. За что и получил заслуженную встречу.
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01.04.2021 14:31
+29
а про УКРАИНУ вообще забыть...
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01.04.2021 14:26
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Ну вообще-то Познер является гражданином США.
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01.04.2021 14:26 Ответить
Но варнякал он про Абхазию и Южную Осетию как настоящий имперец. За что и получил заслуженную встречу.
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01.04.2021 14:31 Ответить
тоді не зрозуміло. чого за нього Пєсков очко дере.
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01.04.2021 14:49 Ответить
Такое же самое. На себя примерил. И у Познера два гражданства осталось -- США и Раши.
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01.04.2021 14:56 Ответить
та ясен перец, что два. тоже мне омерику открьіл.
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01.04.2021 14:58 Ответить
и Франции
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01.04.2021 16:56 Ответить
Да, по праву рождения.
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01.04.2021 22:20 Ответить
ПОЗНЕР пить "BORJOMI"!!!
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01.04.2021 14:34 Ответить
И шо с того? Бывшей савецкой агентуры не бывает, под гражданством любой страны
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01.04.2021 14:34 Ответить
Савка Шустрый то же не гражданин Украины. Но на наших дебилах своим телеговнищем бабло рубит. Как и Познер в Параше. Совпадение?
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01.04.2021 15:51 Ответить
а про УКРАИНУ вообще забыть...
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01.04.2021 14:26 Ответить
кацапам опасно везде!

Пєсков після інциденту з Познером закликав росіян не їздити в Грузію: Це небезпечна для громадян РФ країна - Цензор.НЕТ 9077
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01.04.2021 15:15 Ответить
Да и Россия тоже опасна для граждан РФ
Не отравят - так пристрелят
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01.04.2021 14:27 Ответить
что вы - это их родное, им же как глистам - внешний мир опасен и смертелен
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01.04.2021 15:06 Ответить
Для вас , кацапов , любая страна опасная , так как вы сами представляете опасность всему миру , хвастаясь ядерным пеплом!
Гореть вам в аду , твари поганые, синем пламенем !
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01.04.2021 14:27 Ответить
они им пугать пытаются, а не хвастаются)
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01.04.2021 15:17 Ответить
Возможно и так , согласен !
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01.04.2021 16:05 Ответить
Шо этим винторогам нужно сделать в Украине, шоб им письков запретил тут шастать?
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01.04.2021 14:28 Ответить
Для этого нужно было закрыть границы с Мордором еще в марте 2014 года.
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01.04.2021 14:35 Ответить
Да и сейчас можно было бы. Что мешает?
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01.04.2021 15:55 Ответить
Проводити опитування: "ху*ло- вбивця"?
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01.04.2021 14:38 Ответить
В Тулу! В Улан-Удэ! "Широка страна моя родная!"
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01.04.2021 14:30 Ответить
https://youtu.be/Yi41ZdYyA3A Прівєт чіта.
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01.04.2021 14:46 Ответить
Так во всём мире расиянам дают под зад.
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01.04.2021 14:30 Ответить
вдома сидіть, мразота
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01.04.2021 14:31 Ответить
А вам везде опасно!!!! Потому что опасны ВЫ САМИ!!!!!
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01.04.2021 14:31 Ответить
Для кацапов везде опасно, везде успели насрать.
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01.04.2021 14:34 Ответить
учитесь у грузин как нужно гнать из всех щелей кацапские цивилизационно - канализационные отбросы !
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01.04.2021 14:35 Ответить
юбой человек, гражданином какой бы страны он ни был, отрицающий международно признаные границы какого-либо государства, не имеет морального права приехать в это государство, а уж тем более праздновать там свой день рождения.
Это все равно что Жириновский бы в отеле Хайят в Киеве свой др праздновал.
Дидеба Сакартвело! დიდება საქართველოს
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01.04.2021 14:35 Ответить
а депутат Волошин, Мертвечук и всё ОПЗЖ спокойно отрицают независимость целого большого государства Украина - и ничего- живут! Интересно в парламенте Грузии есть такие депутаті?
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01.04.2021 16:59 Ответить
Хай імперці сидять на Московії, так краще для всіх.
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01.04.2021 14:38 Ответить
Интересно а если бы Вахтанг Кикабидзе приехал на Росию и нарушил тамошние правила. Его бы местные ментозавры не оштрафовали? Скорее наоборот - еще бы сделали из мухи слона. Просто Раша страна двойных и тройных стандартов.
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01.04.2021 14:41 Ответить
Крыса кремлёвская чужими руками для расеян железный занавес делает.
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01.04.2021 14:42 Ответить
Путинский сброд пусть едет развлекаться в свою махачкалу,читу,магадан,в Грузии их не ждут.
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01.04.2021 14:43 Ответить
Ну в Махачкале рузге тоже не очень ждут
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01.04.2021 14:58 Ответить
Даги подхалимно лижут московитский сапог и бояться пикнуть.
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01.04.2021 15:02 Ответить
не раSSеяне могут ехай в Грузия, но назад токо нахай или грузам 200
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01.04.2021 14:43 Ответить
І в Ураїну теж!
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01.04.2021 14:43 Ответить
Пєсков після інциденту з Познером закликав росіян не їздити в Грузію: Це небезпечна для громадян РФ країна - Цензор.НЕТ 9436
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01.04.2021 14:44 Ответить
я обездил всю Европу...время открыть для себя Сакартвело!
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01.04.2021 14:49 Ответить
и в Украину тоже не ездите, это тоже опасная для расиян страна
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01.04.2021 14:52 Ответить
Молодцы, грузины. А наши малороссы готовы любому расейскому "гуру" в рот заглядывать.
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01.04.2021 14:53 Ответить
"и посоветовал встречать его дома."

В США?)
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01.04.2021 14:55 Ответить
Пєсков після інциденту з Познером закликав росіян не їздити в Грузію: Це небезпечна для громадян РФ країна - Цензор.НЕТ 63"
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01.04.2021 14:57 Ответить
Москалі підтверджують вашу правоту своїм прислів'ям :харашо там гдє нас нєт.
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01.04.2021 17:38 Ответить
саме так! це як раз із прислів"я, воно вже давно мутувало у цей гибрид.
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01.04.2021 18:15 Ответить
По поводу Грузии я бы сильно не умилялся. Там при власти наш аналог зелени. Остальных понемногу переводят в разряд маргиналов.
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01.04.2021 14:58 Ответить
Російських шовіністів повинні гнати звідусюди!
І, взагалі, Україна разом із Грузією та Молдовою повинні були би створити спільний список нев"їздних осіб.
В"їхав в Абхазію, порушуючи законодавство Грузії, в Україні та Молдові - нев"їздний;
в"їхав в Крим, порушуючи законодавство України - нев"іздний в Грузії та Молдові і т.п.
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01.04.2021 15:00 Ответить
Тройные имена надо давать политикам Кремля захваченного .Познер=Опознер=Опозорился( ругал страну,а приехал отдыхать???).Например Затулин=Затулян=Затылок - все видет через попу.В Ватикане= Бэй Ата Гане((Бек Отец(Батя) Кровей на одэри)) якобы увидел антиодэрскую карту.Человек смотрит сзади,тем более неуч не знает ,что у др.историков 12в. Атам(Отец Горящий) спустился в ИНДИЮ Атропатену=АтроБахия(половина Одэрбэйджана) со ст.ГанаУдж=Константинополь.Чем дальше тем больше Россия превращается в страну дуриков(ей помогают внутри). Жириновский-Жирик=Жиртрест.
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01.04.2021 15:03 Ответить
Жирик иногда ширится(колется)Никак иначе не обьяснить его приходит к Скабеевой с фальшивыми картами Кавказа-это когда слово Арарат(Эр яра Ата-муж рана Отца пер с азэри) читают наоборот и получают -урарту(???).Только наркоман способен. На старости лет опозорился......
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01.04.2021 15:27 Ответить
Имя им одно: ****** - людоеды.
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01.04.2021 16:04 Ответить
нужно помнить и знать, Кацапия, опасная страна дл всего Мира.
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01.04.2021 15:12 Ответить
Ага опасная, потому-что ни кого не избили, не убили, не ограбили, по фейковым делам не засадили. Не то что Рашка.
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01.04.2021 15:12 Ответить
хуже войны с Кацапией есть только дружба с Кацапией.
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01.04.2021 15:13 Ответить
Пєсков після інциденту з Познером закликав росіян не їздити в Грузію: Це небезпечна для громадян РФ країна - Цензор.НЕТ 5278"
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01.04.2021 15:17 Ответить
Российское отродье это не люди это свиньи!!! Свиней из хлева выпускать нельзя, а лучше хлев под названием Россия изолировать от мира и обнести колючей проволкой!!!
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01.04.2021 15:25 Ответить
Было бы отлично, если бы вы все сидели в своем свинарнике и никуда не ездили.
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01.04.2021 15:40 Ответить
Грузія небезпечна, як і інша демократична країна до окупантів, терористив і вбивць, а для нормального громадянина, звичайно ні.
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01.04.2021 15:47 Ответить
Для вас уродов теперь каждая страна будет опасной. Везде, где вы были, там и насрали.
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01.04.2021 15:47 Ответить
В Грузии с яйцами нормально.
И в прямом и в переносном смысле.
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01.04.2021 15:54 Ответить
а чегой-то Саак не поддержал - молчит...
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01.04.2021 16:53 Ответить
Яйца ищет???
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02.04.2021 01:19 Ответить
Песков считает, что отобрав у Грузии кусок территории, россияне должны получить любовь грузин? Оригинально как.
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01.04.2021 15:54 Ответить
они так и украинцев в себя "влюбляют".
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01.04.2021 16:04 Ответить
а Макаревич и сін Ефремова говорил: "Украина должна відохнуть1" - то есть отряхнуться от пролитой крови и забіть?
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01.04.2021 16:52 Ответить
* а Макаревич и сын Ефремова говорил: "Украина должна выдохнуть1" - то есть отряхнуться от пролитой крови и забыть?
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01.04.2021 17:00 Ответить
знакомый бюргер собирался, не в одиночку даже, а в составе конвоя из жиломобилей в проекте Joyride team, петлю от питера до норвегов в район киркинеса сделать. говорил отменили. никаких гарантий безопасности для путешествий по раше сегодня никто не даёт.
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01.04.2021 15:56 Ответить
этот недобитый жид Познер , ещё та **** пророссийская!!так ему и надо!!
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01.04.2021 16:00 Ответить
это правильно, нехер ездить в Грузию и Украину, пусть ездют в Забайкалье
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01.04.2021 16:04 Ответить
ПЕСКОВ! ЭТО ТВОЯ СТРАНА-УБИЙЦА ОПАСНА ДЛЯ ВСЕГО МИРА!!!!!
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01.04.2021 17:22 Ответить
Ще трохи і майже всі країни стануть для росіян небезпечними
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01.04.2021 17:36 Ответить
Нехай земля горить під москалями за межами московії
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01.04.2021 17:46 Ответить
ქართველები ჩვენი ძმები არიან! დიდება უკრაინას! დიდება საქართველოს
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01.04.2021 18:12 Ответить
Все правильно, всіх кацапів вернути додому, обнести територію 10-метровим муром і неха там сидять, нічого гадити по всьому світу...
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01.04.2021 18:20 Ответить
 
 