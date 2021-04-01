РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5754 посетителя онлайн
Новости
1 104 18

Нардепы до сих пор могут врать в декларациях, потому что серьезное наказание за это им не грозит, - Шабунин

Нардепы до сих пор могут врать в декларациях, потому что серьезное наказание за это им не грозит, - Шабунин

Нардепы за недостоверное декларирование не несут никакой уголовной ответственности.

Об этом в Facebook сообщает глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

Антикоррупционер напомнил, что нардепы не вернули уголовную ответственность за недостоверное декларирование, "хотя божились, что успеют это сделать".

По словам Шабунина, уголовная ответственность за недостоверное декларирование может грозить нардепам, если сумма скрытого имущества превышает 9 млн грн.

"Меньше стоит, например, трехкомнатная квартира в центре Киева. То есть солгав о такой элиточке - депутат заплатит смешной штраф (или отделается общественными работами). Поэтому с чего бы депутатам (и другим) тупо не врать в декларациях? От серьезного наказания за это они себя хороших защитили", - отметил глава ЦПК.

По словам Шабунина, надо отдать должное президенту Зеленскому.

Также читайте: "Вы выйдете на массовый протест, если докажут, что спецоперация была слита Ермаком?" - Шабунин

"Именно он выполнил свое обещание и внес в Раду законопроект №4651 (которым возвращает тюрьму за ложь в декларациях). Даже неотложным определил. Однако депутаты на Зеленского забили, в том числе "слуги Народа". Собственно последние и сделали все возможное, чтобы не рассмотреть этот законопроект до окончания периода декларирования. А значит и наказать их тюрьмой за ложь в уже поданных декларациях (за 2020) невозможно", - подчеркнул глава ЦПК.

Кроме того, Шабунин отметил, что спикер Рады Разумков "хочет продолжить эту коррупционную индульгенцию и на декларации за 2021".

"Для этого он, например, прислал законопроект №4651 Венецианской Комиссии. Это при том, что Венецианка уже рекомендовала Украине наказывать тюрьмой за ложь в декларациях. Ближайшее заседание Венецианки, к слову, аж в июле. Поэтому спикер, таким образом, пытается заблокировать голосование до осени", - подчеркнул глава ЦПК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шабунин: интересно, что ЕрмакоТатаров навешает на уши Зеленскому о комментарии Госдепа?

Автор: 

декларация (1359) Шабунин Виталий (535) электронное декларирование (1025)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
ой, і хто це випадково зробив разом?
показать весь комментарий
01.04.2021 14:53
+3
і 73/43%зебіл гордо мовчить...
показать весь комментарий
01.04.2021 15:02
+3
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK


https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1377579827201507330 51 мин

В Украине стартовал новый сезон декларирования Слугами Норода награбленного у народа. Пока быдло пытается впихнуть 10 квартир, 240 миллионов и пальто за 620 000 гривен в декларацию, девочка Маша восьми лет отроду отправляет последние 100 гривен солдатам на фронт.
показать весь комментарий
01.04.2021 15:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А кому з наших казнокрадів ворів щось грозить взагалі? Безкарність породжує ще більше зло.
показать весь комментарий
01.04.2021 14:51 Ответить
ой, і хто це випадково зробив разом?
показать весь комментарий
01.04.2021 14:53 Ответить
і 73/43%зебіл гордо мовчить...
показать весь комментарий
01.04.2021 15:02 Ответить
ти дебіл, 30 років так живете тільки в режимі Снігова Куля.
показать весь комментарий
01.04.2021 15:12 Ответить
пнх, твої зебільне ндоробло!
показать весь комментарий
01.04.2021 15:58 Ответить
на х*ю сидиш ти , дебіл. Тільки от рибку ти їсти довго не будеш....
показать весь комментарий
01.04.2021 15:59 Ответить
хорошо бы, если только врали в декларациях, они врут во всем. губошлепы буратинные.
показать весь комментарий
01.04.2021 14:56 Ответить
Не то, что не грозит! Наши судьи вообще считают само декларирование наворованного нарушением конституционных прав ворья всех стран мира!
показать весь комментарий
01.04.2021 14:59 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3511966.html Виявляється, і через 2 роки президентства, Володимир Зеленський володіє 4 оффшорними компаніями:
1. Британські Вірджінські острови - Меджірітано Венчурес ЛТД
2. Кіпр - Вілхар Холдінг Лімітед
3. Кіпр - Ельдоранте лімітед
4. Беліз - Фільм Херітейдж інк.
Не є виключенням і його дружина Олена Зеленська, яка також володіє 2 оффшорними компаніями:
1. Кіпр - Ельдоранте лімітед
2. Беліз - Фільм Херітейдж інк.
Я думаю, президент України є єдиним очільником держави у Європі, який володіє офшорами, що використовують, щоб приховувати кошти від оподаткування у своїй державі.
Антикорупціонери, дорогенькі ви наші, вам нічого не муляє?
Питання до Віталія Шабуніна і його Центру Протидії Корупції. Бо я ще не забув тих вигуків, які лунали, коли Порошенко зареєстрував непрацюючий офшор для продажу Рошен: чого ж мовчите зараз - все влаштовує?
Віктор Уколов
показать весь комментарий
01.04.2021 14:59 Ответить
Да разве дело только в декларациях? В декларациях они указывают 1-10% того что им принадлежит. Остальное оформлено на дальних родственников и подконтрольных людей. Расследований на эту тему в инете масса. Вот где "подводная часть айсберга", а не в декларациях.
показать весь комментарий
01.04.2021 15:02 Ответить
эти уроды могут делать вообще все, без исключения пока представляют в ВР интересы алигархов и правительства. даже неприкосновенность тут не при чем. и как раз вторые дают им эту воможность. акон в Украине для обычных людей и неугодных.
показать весь комментарий
01.04.2021 15:04 Ответить
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK


https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1377579827201507330 51 мин

В Украине стартовал новый сезон декларирования Слугами Норода награбленного у народа. Пока быдло пытается впихнуть 10 квартир, 240 миллионов и пальто за 620 000 гривен в декларацию, девочка Маша восьми лет отроду отправляет последние 100 гривен солдатам на фронт.
показать весь комментарий
01.04.2021 15:05 Ответить
женщина с запада Украины под уголовной статьей за высказивания подозрения к вакцине,ну не верит женщина что она качественная, не верит. но нужно не верить молча иначе тбрьма. а за разграбление стратегичесского запаса индивидуальной защиты никого не привлекают. это как понять? за провал вакцинации никому ничего. кто ,,,УЙЛО, ребята? тот или этот? удорожание строительства дороги на 91%,(в 2 раза) виновних нет, это нормальная практика. отмыть стены и поменять дверь в ВР за пару лямов, это нормально..на президент считает что все это норма. о чем будем говорить?
показать весь комментарий
01.04.2021 15:18 Ответить
с шабунина такой антикоррупционер, как с зеленского президент. наказывать надо не за вранье в декларации, а за незаконное обогащение.
показать весь комментарий
01.04.2021 15:40 Ответить
Та ти шо, Шлабунін. Ти ж особисто до цього приклав руку і твої писклявки- брехуни Защоку, Найом і Піскарьолєщ. Але ті отримують по пів лімона державних коштів, а ти на нулі, тому і інколи писклявим голосочком випрошуєш і собі коритко. Такі ви борцуни.
показать весь комментарий
01.04.2021 15:44 Ответить
Делайте ГЛАСНЫМИ все кражи и поползновения у корыта и слава найдёт "героев даже на том свете". Бог не Ерошка видит немножко. Как пример Гепа и демент снова вместе снова рядом.
показать весь комментарий
01.04.2021 16:28 Ответить
 
 