Нардепы до сих пор могут врать в декларациях, потому что серьезное наказание за это им не грозит, - Шабунин
Нардепы за недостоверное декларирование не несут никакой уголовной ответственности.
Об этом в Facebook сообщает глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
Антикоррупционер напомнил, что нардепы не вернули уголовную ответственность за недостоверное декларирование, "хотя божились, что успеют это сделать".
По словам Шабунина, уголовная ответственность за недостоверное декларирование может грозить нардепам, если сумма скрытого имущества превышает 9 млн грн.
"Меньше стоит, например, трехкомнатная квартира в центре Киева. То есть солгав о такой элиточке - депутат заплатит смешной штраф (или отделается общественными работами). Поэтому с чего бы депутатам (и другим) тупо не врать в декларациях? От серьезного наказания за это они себя хороших защитили", - отметил глава ЦПК.
По словам Шабунина, надо отдать должное президенту Зеленскому.
"Именно он выполнил свое обещание и внес в Раду законопроект №4651 (которым возвращает тюрьму за ложь в декларациях). Даже неотложным определил. Однако депутаты на Зеленского забили, в том числе "слуги Народа". Собственно последние и сделали все возможное, чтобы не рассмотреть этот законопроект до окончания периода декларирования. А значит и наказать их тюрьмой за ложь в уже поданных декларациях (за 2020) невозможно", - подчеркнул глава ЦПК.
Кроме того, Шабунин отметил, что спикер Рады Разумков "хочет продолжить эту коррупционную индульгенцию и на декларации за 2021".
"Для этого он, например, прислал законопроект №4651 Венецианской Комиссии. Это при том, что Венецианка уже рекомендовала Украине наказывать тюрьмой за ложь в декларациях. Ближайшее заседание Венецианки, к слову, аж в июле. Поэтому спикер, таким образом, пытается заблокировать голосование до осени", - подчеркнул глава ЦПК.
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1. Британські Вірджінські острови - Меджірітано Венчурес ЛТД
2. Кіпр - Вілхар Холдінг Лімітед
3. Кіпр - Ельдоранте лімітед
4. Беліз - Фільм Херітейдж інк.
Не є виключенням і його дружина Олена Зеленська, яка також володіє 2 оффшорними компаніями:
1. Кіпр - Ельдоранте лімітед
2. Беліз - Фільм Херітейдж інк.
Я думаю, президент України є єдиним очільником держави у Європі, який володіє офшорами, що використовують, щоб приховувати кошти від оподаткування у своїй державі.
Антикорупціонери, дорогенькі ви наші, вам нічого не муляє?
Питання до Віталія Шабуніна і його Центру Протидії Корупції. Бо я ще не забув тих вигуків, які лунали, коли Порошенко зареєстрував непрацюючий офшор для продажу Рошен: чого ж мовчите зараз - все влаштовує?
Віктор Уколов
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K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1377579827201507330 51 мин
В Украине стартовал новый сезон декларирования Слугами Норода награбленного у народа. Пока быдло пытается впихнуть 10 квартир, 240 миллионов и пальто за 620 000 гривен в декларацию, девочка Маша восьми лет отроду отправляет последние 100 гривен солдатам на фронт.