Нардепы до сих пор могут врать в декларациях, потому что серьезное наказание за это им не грозит, - Шабунин

Нардепы за недостоверное декларирование не несут никакой уголовной ответственности.

Об этом в Facebook сообщает глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

Антикоррупционер напомнил, что нардепы не вернули уголовную ответственность за недостоверное декларирование, "хотя божились, что успеют это сделать".

По словам Шабунина, уголовная ответственность за недостоверное декларирование может грозить нардепам, если сумма скрытого имущества превышает 9 млн грн.

"Меньше стоит, например, трехкомнатная квартира в центре Киева. То есть солгав о такой элиточке - депутат заплатит смешной штраф (или отделается общественными работами). Поэтому с чего бы депутатам (и другим) тупо не врать в декларациях? От серьезного наказания за это они себя хороших защитили", - отметил глава ЦПК.

По словам Шабунина, надо отдать должное президенту Зеленскому.

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"Именно он выполнил свое обещание и внес в Раду законопроект №4651 (которым возвращает тюрьму за ложь в декларациях). Даже неотложным определил. Однако депутаты на Зеленского забили, в том числе "слуги Народа". Собственно последние и сделали все возможное, чтобы не рассмотреть этот законопроект до окончания периода декларирования. А значит и наказать их тюрьмой за ложь в уже поданных декларациях (за 2020) невозможно", - подчеркнул глава ЦПК.

Кроме того, Шабунин отметил, что спикер Рады Разумков "хочет продолжить эту коррупционную индульгенцию и на декларации за 2021".

"Для этого он, например, прислал законопроект №4651 Венецианской Комиссии. Это при том, что Венецианка уже рекомендовала Украине наказывать тюрьмой за ложь в декларациях. Ближайшее заседание Венецианки, к слову, аж в июле. Поэтому спикер, таким образом, пытается заблокировать голосование до осени", - подчеркнул глава ЦПК.

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