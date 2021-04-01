Даже при попадании в "красную" зону Харьков не будет закрывать детсады и переводить младшую школу на "дистанционку", - горсовет

Обучение в учреждениях общего среднего образования Харькова с понедельника, 5 апреля, будет проводиться по смешанной форме.

Об этом сегодня на брифинге сообщила журналистам директор Департамента образования Ольга Деменко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Она отметила, что в понедельник ученики младшей школы вернутся к обычным занятиям в классах, а ученики 5-11 классов будут учиться дистанционно.

"Ученики 1-4 классов будут учиться стационарно с жестким соблюдением противоэпидемиологических мероприятий. Что касается средней и старшей школы, то, учитывая эпидемиологическую ситуацию, вынуждены переводить их на дистанционное обучение", - сообщила чиновница.

Она также отметила, что если эпидситуация ухудшится и Харьков попадет в "красную зону", ученики младшей школы все равно продолжат стационарное обучение, а детские сады будут работать в штатном режиме.

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"Родители в этом вопросе нас поддерживают. Мы же понимаем, что им нужно работать, и часто малышей просто не на кого оставить. Кроме того, дистанционное обучение - это не обучение для малышей, потому что находиться столько времени за монитором компьютера вредно для их здоровья", - отметила Деменко.