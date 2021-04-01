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Лидеры рейтинга доверия: больше всего доверяют Зеленскому (46%) и Кличко (33%), меньше всех - Медведчуку (15%), - опрос "Рейтинга"

Лидеры рейтинга доверия: больше всего доверяют Зеленскому (46%) и Кличко (33%), меньше всех - Медведчуку (15%), - опрос

Рейтинг доверия к политикам возглавляют Владимир Зеленский и Виталий Кличко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 26-28 марта. Также социологи выяснили, как украинцы относятся к усилению карантина в связи с третьей волной эпидемии коронавируса, передает Цензор.НЕТ.

По данным опроса, президенту Зеленскому доверяют 46%, а лидеру партии УДАР Кличко - 33% опрошенных украинский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 63% граждан поддерживают введение жесткого карантина в Украине, если заболеваемость COVID-19 будет расти, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Владимиру Гройсману доверяют 32, Дмитрию Разумкову – 31, Юлии Тимошенко – 29, Петру Порошенко – 23, Юрию Бойко – 23, Арсению Яценюку – 22, Арсену Авакову – 22, Денису Шмыгалю – 16, Виктору Медведчуку – 15%.

В исследовании говорится, что 63% поддерживают введение "жесткого" карантина, если заболеваемость коронавирусом будет существенно расти. 61% ожидают, что распространение вируса уменьшится в результате введения "жесткого" карантина. Больше всего карантин поддерживают респонденты старшего возраста, женщины, а также те, кто следят за новостями о Covid-19.

84% считают, что в Украине в первую очередь не хватает порядка, даже если это ограничит некоторые свободы. Только 11% ответили, что стране не хватает свободы, даже если это уменьшит порядок. Запрос на порядок сейчас находится на самом высоком уровне с 2017 года.

Исследование проведено 26-28 марта методом телефонных интервью с использованием компьютера.

Социологи опросили 2500 респондентов старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Автор: 

Зеленский Владимир (20482) Кличко Виталий (4644) Медведчук Виктор (1789) опрос (2832) рейтинг (1639)


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Топ комментарии
+37
Ну к примеру помыть сортир или или подмести двор я бы зеленскому наверное доверил...а вот покрасить забор уже нет...
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01.04.2021 15:07
+33
Лидеры рейтинга доверия: больше всего доверяют Зеленскому (46%) и Кличко (33%), меньше всех - Медведчуку (15%), - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 9317
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01.04.2021 15:13
+32
Лично у меня, рейтинг доверия к этому опросу и компании социологической группы "Рейтинг", его проводившей - 0,0%!!!
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01.04.2021 15:07
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В камере?
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01.04.2021 15:56 Ответить
Хах... камєру свою нікаму нє паказивай)))
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01.04.2021 15:58 Ответить
Эти сказки кловану не помогут.
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01.04.2021 15:46 Ответить
За Кличко рад.. Чем меньше мозгов, тем ближе Кличко)))
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01.04.2021 15:47 Ответить
Ну,как показала жизня,поводов поржать с тупого бубачка дает намного чаще чем Кличко.
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01.04.2021 15:50 Ответить
Ржати на мальті і в Україні то 2 великі різниці))...
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01.04.2021 15:55 Ответить
Как и со сцены 95 квартала и из администрации президента,не правда ли?
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01.04.2021 16:45 Ответить
Не верю! Фальсификация и развод. Или опросили партию СН? Или опрос проводили в Кривом Роге.
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01.04.2021 15:52 Ответить
Якщо, це не першоквітневий жарт, то швидше за все, це оцінка громадянської неспроможності та інших вад розумового розвитку більшості населення країни, через які можна поставити хрест на потугах вирватися з болота, в яке затягує Україну олігархічна зграя.
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01.04.2021 15:53 Ответить
Многократно стоя в очереди супермаркета я громко говорил-"хочется посмотреть на ту скотину ,что голосовала за З........... " НИ РАЗУ никто не откликнулся. Далее , просто среди людей не в общественном месте я ГРОМКО вопрошал ту же фразу но в грубой форме.. Избирателя зескота я так и не нашел, хотя многие опускают глаза. ТАК ЧТО ЭТОТ РЕЙТИНГ ПУСТЫШКА ДЛЯ ЗЕСКОТОВ. Готовьтесь твари ответить перед украинским народом за свое предательство.
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01.04.2021 15:55 Ответить
я голосував за санича .. і пишаюся тим
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01.04.2021 15:59 Ответить
Мои соболезнования! На нашей улице тоже два гомосека и три шизика проживают. Могу им тебя рекомендовать.
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01.04.2021 16:08 Ответить
Ходил давно такой анекдот , что у мужика на лбу член вырос и он тоже пышался тым.
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01.04.2021 16:27 Ответить
Лохторат Зеленського на 99% це таргани підплінтусні не здатні ні себе ні свого вошдя захистити.
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01.04.2021 22:18 Ответить
По данным опроса, президенту Зеленскому доверяют 46%, а лидеру партии УДАР Кличко - 33% опрошенных украинский.
*****, этот нарид неизлечим...
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01.04.2021 15:59 Ответить
чемодан збирай..))
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01.04.2021 16:00 Ответить
Сам собрать не можешь ? Рученки трусятся ?
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01.04.2021 16:09 Ответить
С профессиональным праздником тебя, 73-х процентный даун!
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01.04.2021 16:20 Ответить
зебіляча отара, чи готуєтеся ви відзначити державне свято . 21 квітня. День Зеленого Двбйба??? Вікна помили. Хати пбілили?
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01.04.2021 16:03 Ответить
Зеофилы готовятся слиться в экстазе в групповой оргии.
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01.04.2021 16:13 Ответить
Якi ж ви огиднi
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01.04.2021 16:31 Ответить
"Огыдно" быть зескотом , а стебаться с вас извращенцев это не толерантно.
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01.04.2021 16:47 Ответить
"Умные" люди доверяют Зеленскому, потому что он "понизил" тарифы и "прекратил" войну с "той стороной".... Именно Зеленский вводит электронный, виртуальный документооборот - теперь у всех нас не будет паспортов, документов на машину и квартиру, не будет дипломов , свидетельств о рождении, браке и его расторжении... Любой средней грамотности хакер может за два клика лишить человека всего - имени, прописки, жилья, образования и т. д. Прикольно? Такого нигде в мире нет и не ожидается...
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01.04.2021 16:05 Ответить
Лідери рейтингу довіри: найбільше довіряють Зеленському (46%) і Кличку (33%), найменше - Медведчуку (15%), - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4338
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01.04.2021 16:05 Ответить
А у тебя твой собственный ник с ошибкой... Стыдоба. КаменЬщик
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01.04.2021 16:33 Ответить
акакаяразницадлятебезебилка!
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02.04.2021 09:08 Ответить
Якщо насправді рейтинг довіри "нароТу" до ЗЕлупи Янелоха такий, то тоді звіздець такій країні.
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01.04.2021 16:09 Ответить
Так сам зескот и """валить из этой страны""хочет.
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01.04.2021 16:11 Ответить
Втішає тільки одне - ні одна розумово здатна людина цим холуйським "Рейтингам" не довіряє

Лідери рейтингу довіри: найбільше довіряють Зеленському (46%) і Кличку (33%), найменше - Медведчуку (15%), - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1263
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01.04.2021 16:12 Ответить
Нам пофиг ,а им знаешь как приятно осознавать что еще кто то обосрался.
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01.04.2021 16:15 Ответить
Представляешь, мечется по квартире зелупенок ,рученки заламывает, причитает-: "что же я неразумный натворил ,гаденыш бестолковый ?" . А ему по телику говорят -" не отчаивайтесь , не ты один такой и вообще, один раз- не пид.....с . " Убогому и полегчает.
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01.04.2021 16:22 Ответить
Беги косасоцец--там твоя жулька декларацию опубликовала. А то кроме вас двоих с сулимой ее никто не любит.Извини,что тревожу тебя в твой главный праздник.
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01.04.2021 18:08 Ответить
А Байден не доверяет : https://uainfo.org/blognews/1617270462-bayden-zelenskiy-menya-obmanul-i-skoro-za-eto-zaplatit-.html
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01.04.2021 16:15 Ответить
брехняяяяяяяяяя......
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01.04.2021 16:18 Ответить
Покажите мне тех тыпилов, которые доверяют ПОСТОЯННО и БЕСПРЕРЫВНО ВРУЩЕМУ Зе-нарику!
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01.04.2021 16:32 Ответить
А вот тут один бродит Лідери рейтингу довіри: найбільше довіряють Зеленському (46%) і Кличку (33%), найменше - Медведчуку (15%), - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9652 https://censor.net/ru/user/485243 и еще """"пышается тым"""Можешь ему сказать все что думаешь про таких
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01.04.2021 16:56 Ответить
Для западных руководителей 46% это заоблачный рейтинг. Если иметь ввиду что Украина европейская страна, Зеленский безоговорочный лидер. Что очень странно, учитывая массированную пропаганду против него.
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01.04.2021 16:33 Ответить
Зверинец можно назвать страной ? У нас 73% зескота ( травоядные) ,около 10% гиен и шакалов ЖОПОобразных , а остальные персонал ,посетители ,дети.
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01.04.2021 16:53 Ответить
10% входять в оті 73%
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01.04.2021 20:36 Ответить
рейтинг "распятого мальчіка". ніхто не чув, але всі публікують.
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01.04.2021 16:38 Ответить
Ахметов потужно просуває базарноого директора Гросю в прем'єри!
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01.04.2021 16:45 Ответить
У Зєлі рейтинг - НУЛЬ. Гупа "Фальшивий рейтинг" тупо заробляє
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01.04.2021 16:48 Ответить
Тю, є ще й такі, шо агентесі Лоліті довіряють!?
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01.04.2021 17:26 Ответить
первоаррельский рейтинг охметовского клована
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01.04.2021 17:36 Ответить
Брехня!
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01.04.2021 20:03 Ответить
84% за крєпкую руку, каторай клоун з найвищим ступенем довіри ризикне проголосити диктатуру
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01.04.2021 20:35 Ответить
я обычно никого не обзываю нехорошими словами, если меня не трогают, даже электорат бойка, но те 15%, составляющие лохторат мертвячука, если вы умеете читать (что сомнительно) и прочтете это, знайте, вы тупые, дегенеративные мрази. я все сказал.
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01.04.2021 20:51 Ответить
Надеюсь это первоапрельская шутка. 46% дебилов это чересчур
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01.04.2021 21:16 Ответить
Петру Порошенко - 23, Юрию Бойко - 23Источник: https://censor.net/ru/n3257008

23+23=46 ...
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01.04.2021 21:52 Ответить
6+0=60
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01.04.2021 22:21 Ответить
Та так, гарний жарт на 1-е квітня
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01.04.2021 22:45 Ответить
МИР СПАСЕТ НЕ КРАСОТА, А ЗАПРЕТ ГОЛОСОВАТЬ ИДИОТАМ.
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02.04.2021 01:26 Ответить
Центр Разумкова... Там и не такие цифры нарисуют... Рейтинг Зели можно смело делить пополам.
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02.04.2021 14:51 Ответить
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