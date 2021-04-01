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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-реанимация перегружена втрое, молодые девушки-медсестры падают в обморок, - главврач Рыженко о ситуации в больнице им. Мечникова в Днепре

Реанимация больницы им. Мечникова в Днепре забита. Врачи пытаются спасти отца семимесячного малыша и женщину после кесарева.

Об этом сообщил главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

""Счастлив, что живу…" нацарапал ручкой 43-летний мужчина из Кривого Рога на листе назначений. Поражение легких 100%. Кислород подаем под большим давлением. Его удалось стабилизировать. Жизненные функции поддерживались лекарствами (артериальное давление, сердечный ритм). Дома у него жена и семимесячный ребенок.

Рядом женщина, которой провели кесарево. Легкие поражены более чем на 90%. Крайне тяжелая. Она в медикаментозном сне, готовят к острому диализу. Почки не фильтруют мочу. Родившийся здоровый ребенок может остаться сиротой", - написал он.

COVID-реанимация перегружена втрое, молодые девушки-медсестры падают в обморок, - главврач Рыженко о ситуации в больнице им. Мечникова в Днепре 01

Рыженко отметил, что COVID-реанимация Мечникова перегружена втрое, а присутствие женщин и мужчин в одном зале никого не беспокоит.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Третья волна COVID-19 бьет рекорды. В больницу им. Мечникова госпитализировали пять пациентов со 100% поражением легких, - главврач Рыженко

COVID-реанимация перегружена втрое, молодые девушки-медсестры падают в обморок, - главврач Рыженко о ситуации в больнице им. Мечникова в Днепре 02
Фото: Рыженко/Facebook

"Врачи и сестры оставляют мокрые следы от пота. За смену они теряют литры жидкости. Молодые девушки-медсестры падают в обморок от перегрева. Сутки надо выстоять. Жаль, что это не видят все, кто на диване пишет чушь.

Все медработники, спасающие от COVID-19-пневмоний - жертвенники. Здоровым это не понять… Беспощадная неделя продолжается.

P.S.: Эмоции свежие, 15 минут после обхода…", - добавил врач.

COVID-реанимация перегружена втрое, молодые девушки-медсестры падают в обморок, - главврач Рыженко о ситуации в больнице им. Мечникова в Днепре 03

карантин (16729) Рыженко Сергей (65) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+28
Зе-слугам некогда этой "фигней" заниматься! у них сейчас битва за выборы в Буковеле с Вирастюком и Беней на 87 округе!!! аж 30 депутатов туда отправили во главе с Колей-котлетой!!!
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01.04.2021 15:12
+15
Был год чтобы нормально подготовится, но вместо этого из ковидного фонда строили дороги и тп.
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01.04.2021 15:17
+12
А у нас в Одессе в Метро, Сильпо полно посетителей с масками на подбородке. Охрана и работники не реагируют, даже на кассе могут обслужить. Вот такие дела.
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01.04.2021 15:15
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Зе-слугам некогда этой "фигней" заниматься! у них сейчас битва за выборы в Буковеле с Вирастюком и Беней на 87 округе!!! аж 30 депутатов туда отправили во главе с Колей-котлетой!!!
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01.04.2021 15:12 Ответить
Ну как бы этот Рыженко и сам из "слуг", ведь от их партии баллотировался... Вообще не понятно зачем он в эту политику полез.
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01.04.2021 16:01 Ответить
А у нас в Одессе в Метро, Сильпо полно посетителей с масками на подбородке. Охрана и работники не реагируют, даже на кассе могут обслужить. Вот такие дела.
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01.04.2021 15:15 Ответить
В небольших городах полный треш, маски "по приколу", всем пофиг.

Я понимаю, что зеленые педофилы провалили борьбу с вирусом по полной, но это не повод класть хрен по полной, хотя наверное если бы у нас народу не было пофиг на карантин, то и хваталобы мозгов не выбрать зелень во власть
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01.04.2021 15:47 Ответить
Зришь в корень. Если б у людей были мозги, они бы и маски носили, и за зелю не голосовали. И назывались бы "порохоботами".
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01.04.2021 16:22 Ответить
Хаааа ... Ностальжи))) все уже на Брайтоне и Маями)))
https://www.youtube.com/watch?v=Y67WsUU767U https://www.youtube.com/watch?v=Y67WsUU767U
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01.04.2021 17:34 Ответить
в одессе метро вырыли лол))я в ашане был 2 года назад мы нищие по таким злачным местам шлятся и эпицентрам..
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01.04.2021 18:56 Ответить
кто-то падает в обморок. Кто-то оттопыривается в Египте,Турции, Мальдивах. ДОминикане или висит на дискотеках. Контрасты бытия
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01.04.2021 15:16 Ответить
И в Буковеле. Вы буковель забыли!!!
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01.04.2021 15:25 Ответить
Был год чтобы нормально подготовится, но вместо этого из ковидного фонда строили дороги и тп.
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01.04.2021 15:17 Ответить
Этот Рыженко год назад уже хлопал крыльями, орал, что ему ковидных складывать некуда и про обмороки, и прочую художественную херню, пока его публично носом в его россказни не ткнули.
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01.04.2021 15:17 Ответить
belge, это не ты с нашим президентом в Буковеле фотографировался? Тогда все понятно с твоими размышлениями. Интересно, а почему Зеленского не ткнут носом и публично за Буковель? Хотя, с него, как с гуся вода.
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01.04.2021 15:40 Ответить
Тупой ватный длбб,это ты расклеиваешь бигборды вакцинация-чипизация !
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01.04.2021 15:46 Ответить
А это у нас Татьяна-Е.анутая выскочила? Которая читает сказки и обсерается? Так не читай, дорогая. Меньше вонять будешь.
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01.04.2021 15:53 Ответить
Если ты за Украину, то сделай доброе дело, иди на рос. сайты и рассказывай русским что ковида не существует, что маски носить не нужно, а вакцинация это вообще смертный грех! Это реально поможет Украине!
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01.04.2021 15:59 Ответить
Почему это? Существует. И статистическая накрутка существует. От масок, действительно, толку нет, как и от вакцинации (а как он может быть, если переболевшие повторно заболевают?), которая никогда не угонится за мутацией..
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01.04.2021 16:14 Ответить
Паралізувати страхом країну і можна брати її голими руками, поки ті, хто з такими симптомами раніше дома хворів, зараз швидку викликають після 2-х днів температури і одного єдиного аналізу. У нас, цікаво, можна здати тест на аденовірус, наприклад? Теж дрянь рідка, та чомусь про нього забули.
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01.04.2021 16:46 Ответить
Або на який-небудь респираторно-синцитіальный вірус. Яких тіки не існує.
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01.04.2021 17:20 Ответить
Прошу, иди и рассказывай это русским оккупантам!
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01.04.2021 16:58 Ответить
Скорей бы ты умер и перестал молоть чушь, спицыалист сранный!
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01.04.2021 17:11 Ответить
Ты не гавном плюйся, убогий, а по существу возражай. По существу ответить нечего. значит засунь язык в жопу и молчи. Или тебе, лишь бы гавкнть что-нибудь?
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01.04.2021 17:16 Ответить
Тибе, существу, по сути вазражать? ОК!
Вирус распространяется не лучами смерти, а находится а каплях, вылетающих из человека. При прохождении воздуха с каплями через маску часть капель при столкновении с её волокнами прилипает к ним, таким образом концентрация вируса в воздухе, прошедшем через маску, понижается.
Тибе понятно, мыслящий картофель?
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01.04.2021 17:30 Ответить
А то, что на маску прилипло. ты со своими соплями не вдыхаешь? А с оставшейся частью, которая не задержалась, что происходит, академик?
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01.04.2021 17:41 Ответить
Ты, насекомое, знаешь что такое поверхностное натяжение? Нет?
Значит засунь язык в жопу и молчи. Или тебе, лишь бы гавкнть что-нибудь?
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01.04.2021 17:55 Ответить
Давай-давай, говноплюй. Про поверхностное натяжение он где-то слышал.. Про больное воображение лучше расскажи, перепуганный...
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01.04.2021 18:16 Ответить
Совету тебе жопу хорошенько к дивану приклеить, дабы ты случайно не свалился с края плоской Земли!
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01.04.2021 18:45 Ответить
Рыженко вообще Героя Украины надо дать. Они там еще и раненных солдат с Донбасса спасают а тут такая нагрузка.
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01.04.2021 16:39 Ответить
Но дорогому товарищу Зеленскому все равно верят!
Даже сам доктор Рыженко, который шел в мэры Днепра от "слуг зеленского".
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01.04.2021 15:17 Ответить
да харош дрочит на своего парашенка, все нет его, и не будет он больше ни президентом ни премьером никогда, ******* порохоботы тупые, в каждом посте свой высер срут, ненужен ни этот ни тот, нужен НОРМАЛЬНЫЙ президент
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01.04.2021 17:29 Ответить
Но Днепр почему-то не закрывают. Дают барыгам поработать.
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01.04.2021 15:18 Ответить
Зараз Меркава нам розкаже про рептилоїдів з Нубіру і Гейтса та чіпи.
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01.04.2021 15:21 Ответить
Есть ещё один пэдуард силенко
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01.04.2021 15:57 Ответить
Лучше бі єтот Ріженко писал где єти люди цепанули вирус, а я уверен что:
1. шастал без маски
2. дите принесло из школы
3.просто не верил в ковид
4. да ви достали со своим ковидом, мне работать надо!
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01.04.2021 15:23 Ответить
а это идея вести статистику среди умерших от короны: кто из них ковид-диссидент, а кто коронабесец
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01.04.2021 15:27 Ответить
А в чём разница?
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01.04.2021 15:55 Ответить
Тут в двух словах не расскажешь...
https://usa.one/2020/07/ya-dumal-eto-obman-zhitel-texasa-umer-ot-koronavirusa-pobyvav-na-covid-vecherinke/ «Я думал, это обман»: Житель Техаса умер от коронавируса, побывав на «COVID-вечеринке»

https://focus.ua/world/455228-v_ssha_zhenshchina_shutivshaia_o_koronaviruse_okazalas_zarazhena В городе Пасадена, Калифорния местная жительница пришла на вечеринку по случаю дня рождения друга без маски, кашляла в присутствии гостей и шутила, что у нее коронавирус. Об этом сообщает Mirror. Оказалось, что женщина действительно заболела Covid-19. При этом, она успела заразить еще пятерых человек.
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01.04.2021 16:51 Ответить
А як це реанімація перегружена втрое? Можна показати великим планом. Бо бачимо два ліжка і ті одноярусні...
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01.04.2021 15:24 Ответить
А які інші ліжка мають бути в реанімації на Вашу думку?
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01.04.2021 15:32 Ответить
Я не знаю Слава Богу от і тому питаю, щоб лікар трохи уточнив....
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01.04.2021 15:38 Ответить
..если до Днепра далеко , то приезжай в 17-ю Киева , 2 корпуса под ковидников -даже подежурить оставлю на ночь -всё увидишь и прочувствуешь от первого лица....
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01.04.2021 16:17 Ответить
Я так зрозумів ви лікар? Дайте тоді відповідь на питання, що я запитав нижче. Воно виділене жирним шрифтом. І ще одне до вас, як до лікаря. Ви зараз вже практикуєте в лікарській практикі всім хворим з порога заявляти, що ви безнадійно хворі і завтра вмрете? Так чи ні?
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01.04.2021 16:32 Ответить
останне - просто маячня , де ви такого наслухались ?
P.S. Вы вообще представляете себе что значит для лечащего врача потерять пациента ?? -это рубец на душе на всю жизнь , это вылечить невозможно ...
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01.04.2021 17:25 Ответить
Кстати, деньги за всё подряд в Мечникова тоже собирают не слабо. Кто-то может и падает в обморок, а вот некоторым карманов на халатиках не хватает. Что Рыженко думает по этому поводу или исправно заносят и норм?
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01.04.2021 15:24 Ответить
как мне сказал один главврач "это добровольные пожертвования, можете и не платить".
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01.04.2021 15:30 Ответить
рыженко не думает, он новые карманы пришивает... такой убогости в реанимационной одной из самых обеспечиваемых больниц можно найти разве что у зулусов. а что с этим в богадельнях районных масштабов даже в страшном сне никому не пожелаю.
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01.04.2021 15:43 Ответить
COVID-реанімація перевантажена втричі, молоді дівчата-медсестри непритомніють, - головлікар Риженко про ситуацію в лікарні ім. Мечникова в Дніпрі - Цензор.НЕТ 9031
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01.04.2021 15:29 Ответить
Зато у нас половину моста построили в Запорожье и аэропорт.
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01.04.2021 15:42 Ответить
І развє вам нє пріятно по етому масту прабіжацца?)))
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01.04.2021 15:51 Ответить
Лично я его в глаза не видел ни разу - живу в совсем другом конце города. И такой вопрос про мост лучше задавать в реанимации как пациентам, так и персоналу.
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01.04.2021 16:01 Ответить
От навіщо робиться цей інформаційний терор? Давайте дамо відповідь на це питання. Кому це вигідно і навіщо потрібно? Є ще ті хто може здраво мислити?
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01.04.2021 15:43 Ответить
В самі тяжкі часи в історію людства, ті хто сіє паніку та хаос їх розстрілювали, бо коли залякане стадо починає метатися в загоні, то воно починає давити один одного і про конструктив в його діях тоді сподіватися годі. Ви мені скажіть Китай, монголія Бірма, Чад вся Африка Індія Чілі Колумбія, Ісландія, Австралія і т.д. вимерли вже? Бо щось від них ніяких новин? Люди що зараз мандрують, ви прилітаєте там ще хтось живий залишився?
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01.04.2021 15:52 Ответить
А ты тоже*думаешь*,что это все вранье ,никакого ковида и 4 сотни смертей в день неправда, что вакцинация - это чипизация, что земля плоская и Тупин еще не нападал ,правда,ватник хитрожопый ?
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01.04.2021 15:52 Ответить
Я не заперечую наявності хвороби. Вже як мінімум двічі пересоплив, і рідні теж. Але я проти стадного психозу, який дозволяє маніпулювати приматами використовуючи продажних політиків, ЗМІ та Інтернет шляхом нагнітання в них страху. Бо наслідки від цього є набагато гірші та небезпечніші. Страх та нажива жене людей до таких гріхів, які потім відмолюють століттями. Хто цього не розуміє є просто примітивним стадним приматом, яким або маніпулюють або він приймає участь у цьому злочинному соціальному експерименті і теракті, який проводять в світовому масштабі. Позиція моя зрозуміла. Цей вірус запустили не для того щоб раби вимерли. Про наступний ми поки що промовчимо. Маска тебе не врятує....
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01.04.2021 15:54 Ответить
І мені цікавить, паталогоанатоми вже отримали наказ всіх померлих оформляти із заключенням - причина смерті Ковід-19, чи вони все таки якось викручуються і пишуть все що приходить в голову з припискою і від коронавіса в тому числі. В кого є свідоцтво про смерть з заключенням паталогоанатома причина смерті - Ковід 19, а точніше його Англійсько-Мозамбітський штам? Ну, є в кого? Скиньте буль ласка скрін.

Тільки ж памятайте, як буде одне таке заключення, то я запитаю за всі 421 за сьогоднішній день, а потім за півтора роки.......
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01.04.2021 15:56 Ответить
Як думаєте, яка була б добова смертність, в Україні, яки такий наказ дійсно був?
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01.04.2021 16:31 Ответить
Такого наказу не має бути взагалі, як і заключень таких не має. А інформаційний терор є для нагнітання психозу та паніки є. І це в державі, де економіка і так наладом дихає і де війна і де державні інститути вражені корупцією, як раковою пухлиною. То ж не задавайте дурних питань.
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01.04.2021 16:37 Ответить
Так, нагнітання психозу та паніки дійсно є. Наприклад, Ви вже раз третій чи четвертий раз на різних гілках Цензора цю маячню жирним шрифтом постите.
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01.04.2021 16:45 Ответить
Щоб такі як ти не писали дурню для нагнітанні психозу та паніки. На мої питання просто давай конкретні відповіді. І все. А не крутися, як вюн на сковорідці. І що поганого я говорю? Вірно нічого. А вас полудурків наплодилося стільки, що це вже дійсно має ознаки пандемії з безнадійним ураженням вашого головного мозку.
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01.04.2021 16:49 Ответить
Дурню тут пишеш ти. Родичі тих 421 померлих вчора людей, свідоцтв про їх смерть на руках ще немає. І навіть, коли вони їх одержать то не факт, що для твоїх забаганок хтось захоче виставляти їх скан.
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01.04.2021 17:06 Ответить
Не маніпулюй! Це в тебе виходить дуже примітивно. Відповідай ти на мої питання за інших не розписуйся.
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01.04.2021 17:17 Ответить
Відповідаю
1. Наказу такого нема і бути не може.
2. Ні в кого з родичів тих 421 померлих вчора людей, свідоцтв про їх смерть на руках ще немає.
3. Придумати такі питання та постити їх по всіх гілках воруму міг тільки ідіот.
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01.04.2021 17:24 Ответить
форуму
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01.04.2021 17:41 Ответить
Та нема ніякого ковіду.. сам 2 рази перехворів і не вірю що він є)))
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01.04.2021 15:49 Ответить
Срачка теж є і в тяжкій формі є. То може тебе провакцинувати? Навряд чи допоможе, ну зате менше може трусів будеш засирати )))
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01.04.2021 16:04 Ответить
Кому про шо , а удмурду о сакравєннам.. а жопє))
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01.04.2021 16:10 Ответить
Жопа це те, що в тебе замість голови.
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01.04.2021 16:12 Ответить
а в это время зэбыдло грабит ковид-фонд отнимая у людей шанс спастись ...просто паразительные паразиты конченая мразь -эти зэ уроды
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01.04.2021 15:53 Ответить
Для власти главное дороги сделать пока есть средства а то пилить будет нечего если на больных потратить
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01.04.2021 15:53 Ответить
Да, судя по-всему, нынешняя власть рассуждает, как попечитель богоугодных заведений Земляника из "Ревизора" : " Человек простой: если умрет, так и умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет".
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01.04.2021 16:20 Ответить
Ужас..... Бедные люди и бедные врачи..... Памятник медикам поставить надо.....
Но почему Филатов допустил такой коллапс? Помнится, как он ямы рыл перед сектой РПЦ, чтоб туда не ходили. А после что? Опустил руки? Слился?
Дай Бог здоровья и сил больным и врачам......
А вы- те, кому маску на своё рыло нацепить не комильфо- ЧИТАЙТЕ и СМОТРИТЕ!!!
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01.04.2021 16:03 Ответить
Поражение легких 100%.=це 100%.смерть.\ я сам перехворів. І знання хто приніс і де я підхопив корону - не допомогло.
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01.04.2021 16:05 Ответить
2 раз сиджу на дурантінє.. сімптомовв нєт.. ну нюх пропав.. то таке.. жити ж можна))
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01.04.2021 16:08 Ответить
Ну да, носки полгода не стирать. Удобно, чо.
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01.04.2021 16:52 Ответить
Это только начало, обычно кризис наступает на 5-7-9 сутки,дай бог, чтобы в такой легкой форме и прошло
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01.04.2021 17:32 Ответить
тебе в запорожье тут нетковида
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01.04.2021 18:57 Ответить
Всех в одну свезли? Сейчас за чихающими семейники гонки устроили и сразу скорую вызывают
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01.04.2021 16:27 Ответить
Хоч дітей не чіпають, бо так швидких не напасешся, не то шо - лікарень.
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01.04.2021 16:51 Ответить
Усім хто тут пише що через карантин не вистачає грошей марш волонтерами в лікарні!!!
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01.04.2021 18:08 Ответить
А чому волонтерити? Лікарі там по 12 тисяч здирають, про менші суми і не чути, це - по-перше. А по-друге - випишіть усіх кашляючих істеричок, які не потребують кисню тощо, розвезіть всіх з бакпневмоніями і міокардитами-інфарктами по спецвідділенням, як раніше, і роботи у ковідних лікарів поменшає, але й гроші втечуть, а вони на це піти ну ніяк не можуть. І не надо про падаючих медиків, один з родичів зараз в лікарні, гроші до виписки готує.
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01.04.2021 18:49 Ответить
ну судя с того что смотрю в окно птицы дети люди все щебечет то ковиды не в наших местах....
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01.04.2021 18:53 Ответить
 
 