COVID-реанимация перегружена втрое, молодые девушки-медсестры падают в обморок, - главврач Рыженко о ситуации в больнице им. Мечникова в Днепре
Реанимация больницы им. Мечникова в Днепре забита. Врачи пытаются спасти отца семимесячного малыша и женщину после кесарева.
Об этом сообщил главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
""Счастлив, что живу…" нацарапал ручкой 43-летний мужчина из Кривого Рога на листе назначений. Поражение легких 100%. Кислород подаем под большим давлением. Его удалось стабилизировать. Жизненные функции поддерживались лекарствами (артериальное давление, сердечный ритм). Дома у него жена и семимесячный ребенок.
Рядом женщина, которой провели кесарево. Легкие поражены более чем на 90%. Крайне тяжелая. Она в медикаментозном сне, готовят к острому диализу. Почки не фильтруют мочу. Родившийся здоровый ребенок может остаться сиротой", - написал он.
Рыженко отметил, что COVID-реанимация Мечникова перегружена втрое, а присутствие женщин и мужчин в одном зале никого не беспокоит.
"Врачи и сестры оставляют мокрые следы от пота. За смену они теряют литры жидкости. Молодые девушки-медсестры падают в обморок от перегрева. Сутки надо выстоять. Жаль, что это не видят все, кто на диване пишет чушь.
Все медработники, спасающие от COVID-19-пневмоний - жертвенники. Здоровым это не понять… Беспощадная неделя продолжается.
P.S.: Эмоции свежие, 15 минут после обхода…", - добавил врач.
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Я понимаю, что зеленые педофилы провалили борьбу с вирусом по полной, но это не повод класть хрен по полной, хотя наверное если бы у нас народу не было пофиг на карантин, то и хваталобы мозгов не выбрать зелень во власть
https://www.youtube.com/watch?v=Y67WsUU767U https://www.youtube.com/watch?v=Y67WsUU767U
Вирус распространяется не лучами смерти, а находится а каплях, вылетающих из человека. При прохождении воздуха с каплями через маску часть капель при столкновении с её волокнами прилипает к ним, таким образом концентрация вируса в воздухе, прошедшем через маску, понижается.
Тибе понятно, мыслящий картофель?
Значит засунь язык в жопу и молчи. Или тебе, лишь бы гавкнть что-нибудь?
Даже сам доктор Рыженко, который шел в мэры Днепра от "слуг зеленского".
1. шастал без маски
2. дите принесло из школы
3.просто не верил в ковид
4. да ви достали со своим ковидом, мне работать надо!
https://usa.one/2020/07/ya-dumal-eto-obman-zhitel-texasa-umer-ot-koronavirusa-pobyvav-na-covid-vecherinke/ «Я думал, это обман»: Житель Техаса умер от коронавируса, побывав на «COVID-вечеринке»
https://focus.ua/world/455228-v_ssha_zhenshchina_shutivshaia_o_koronaviruse_okazalas_zarazhena В городе Пасадена, Калифорния местная жительница пришла на вечеринку по случаю дня рождения друга без маски, кашляла в присутствии гостей и шутила, что у нее коронавирус. Об этом сообщает Mirror. Оказалось, что женщина действительно заболела Covid-19. При этом, она успела заразить еще пятерых человек.
P.S. Вы вообще представляете себе что значит для лечащего врача потерять пациента ?? -это рубец на душе на всю жизнь , это вылечить невозможно ...
Тільки ж памятайте, як буде одне таке заключення, то я запитаю за всі 421 за сьогоднішній день, а потім за півтора роки.......
1. Наказу такого нема і бути не може.
2. Ні в кого з родичів тих 421 померлих вчора людей, свідоцтв про їх смерть на руках ще немає.
3. Придумати такі питання та постити їх по всіх гілках воруму міг тільки ідіот.
Но почему Филатов допустил такой коллапс? Помнится, как он ямы рыл перед сектой РПЦ, чтоб туда не ходили. А после что? Опустил руки? Слился?
Дай Бог здоровья и сил больным и врачам......
А вы- те, кому маску на своё рыло нацепить не комильфо- ЧИТАЙТЕ и СМОТРИТЕ!!!