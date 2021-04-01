COVID-реанимация перегружена втрое, молодые девушки-медсестры падают в обморок, - главврач Рыженко о ситуации в больнице им. Мечникова в Днепре

Реанимация больницы им. Мечникова в Днепре забита. Врачи пытаются спасти отца семимесячного малыша и женщину после кесарева.

Об этом сообщил главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

""Счастлив, что живу…" нацарапал ручкой 43-летний мужчина из Кривого Рога на листе назначений. Поражение легких 100%. Кислород подаем под большим давлением. Его удалось стабилизировать. Жизненные функции поддерживались лекарствами (артериальное давление, сердечный ритм). Дома у него жена и семимесячный ребенок.

Рядом женщина, которой провели кесарево. Легкие поражены более чем на 90%. Крайне тяжелая. Она в медикаментозном сне, готовят к острому диализу. Почки не фильтруют мочу. Родившийся здоровый ребенок может остаться сиротой", - написал он.

Рыженко отметил, что COVID-реанимация Мечникова перегружена втрое, а присутствие женщин и мужчин в одном зале никого не беспокоит.

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Фото: Рыженко/Facebook

"Врачи и сестры оставляют мокрые следы от пота. За смену они теряют литры жидкости. Молодые девушки-медсестры падают в обморок от перегрева. Сутки надо выстоять. Жаль, что это не видят все, кто на диване пишет чушь.

Все медработники, спасающие от COVID-19-пневмоний - жертвенники. Здоровым это не понять… Беспощадная неделя продолжается.

P.S.: Эмоции свежие, 15 минут после обхода…", - добавил врач.