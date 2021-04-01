Поступления от НДС в Украине за год выросли в 1,5 раза, - Госналогслужба. ИНФОГРАФИКА
Государственная налоговая служба отчиталась о состоянии поступлений в государственный бюджет за минувшие три месяца.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в информационной справке о состоянии поступлений в государственный бюджет в январе-марте 2021.
В налоговой службе отметили, что поступления в бюджет превышают определенные индикативы и сохраняют положительную тенденцию роста по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Так, в период с января по март 2021 индикатив составлял - 121,1 млрд грн, а факт - 128,7 млрд грн. Таким образом перевыполнение составило +7,6 млрд грн, а в сравнении с прошлым годом: +17,9 млрд грн.
За счет НДС в течение января-марта 2021 госбюджет получил 38,8 млрд грн, что в 1,5 раза больше за аналогичный период прошлого года (25,9 млрд).
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Всегда бесили такие псевдопатриоты, которые готовы натягивать вышиванки, красиво говорить, но вот положенный государству налог отдать жмутся.
А во-вторых - увеличить стоимость товара ты сможешь только в том случае, если его у тебя кто-то возьмет по увеличенность стоимости.
А на счёт того что не курят так куда вы денетесь. Ворованый лес в стране по 4000 грн/куб, официальный по 5500, а с НДС все 7000. И что, дом будете не с деревянной крышей уже строить??)))
Конечно с деревянной, но уже с НДС. А на дом до 20 кубов леса Нада...
И главное - ник красивый придумать - "типа патриот" и можно считать, что долг стране отдал, дальше - только воровать.