Поступления от НДС в Украине за год выросли в 1,5 раза, - Госналогслужба. ИНФОГРАФИКА

Государственная налоговая служба отчиталась о состоянии поступлений в государственный бюджет за минувшие три месяца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в информационной справке о состоянии поступлений в государственный бюджет в январе-марте 2021.

В налоговой службе отметили, что поступления в бюджет превышают определенные индикативы и сохраняют положительную тенденцию роста по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Так, в период с января по март 2021 индикатив составлял - 121,1 млрд грн, а факт - 128,7 млрд грн. Таким образом перевыполнение составило +7,6 млрд грн, а в сравнении с прошлым годом: +17,9 млрд грн.

За счет НДС в течение января-марта 2021 госбюджет получил 38,8 млрд грн, что в 1,5 раза больше за аналогичный период прошлого года (25,9 млрд).

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