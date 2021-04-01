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Поступления от НДС в Украине за год выросли в 1,5 раза, - Госналогслужба. ИНФОГРАФИКА

Поступления от НДС в Украине за год выросли в 1,5 раза, - Госналогслужба. ИНФОГРАФИКА

Государственная налоговая служба отчиталась о состоянии поступлений в государственный бюджет за минувшие три месяца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в информационной справке о состоянии поступлений в государственный бюджет в январе-марте 2021.

В налоговой службе отметили, что поступления в бюджет превышают определенные индикативы и сохраняют положительную тенденцию роста по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Так, в период с января по март 2021 индикатив составлял - 121,1 млрд грн, а факт - 128,7 млрд грн. Таким образом перевыполнение составило +7,6 млрд грн, а в сравнении с  прошлым годом: +17,9 млрд грн.

Поступления от НДС в Украине за год выросли в 1,5 раза, - Госналогслужба 01

За счет НДС в течение января-марта 2021 госбюджет получил 38,8 млрд грн, что в 1,5 раза больше за аналогичный период прошлого года (25,9 млрд).

Поступления от НДС в Украине за год выросли в 1,5 раза, - Госналогслужба 02

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Автор: 

отчет (412) Госналогслужба (72)


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Топ комментарии
+1
Поступление выросли за счет отказов в регистрации налоговых накладных и возмещении того же НДС.
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01.04.2021 15:43
+1
Зє віддеклерував, що в 2020 році отримав 22, 7 млн прибутків , заплативши 1, 8 МЛН ПОДАТКІВ. А от якби він платив податки з девідентів та рояльті як прибиральниця чи санітарка з своєї зарплати -18%, а не 5 процентів, він заплатив би на 3 млн більше. Уявіть скільки це по всій країні. всього лише прирівняти бізнесменів до прибиральнийць.
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01.04.2021 15:44
+1
Точно...это ведь так плохо, платить налоги, правда? Главное - поставить себе ник "https://censor.net/ua/user/383461" и уже можно не платить налоги, на которые существует Украина....
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01.04.2021 16:06
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Правила форума Совет форумчан
Вот. А впаяют фопам касовые аппараты и будете вы НДС платить везде. +25-30% к стоимости половины товаров в стране. Вторая половина итак вся с НДС.
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01.04.2021 15:32 Ответить
Точно...это ведь так плохо, платить налоги, правда? Главное - поставить себе ник "https://censor.net/ua/user/383461" и уже можно не платить налоги, на которые существует Украина....
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01.04.2021 16:06 Ответить
Так переведите с карты в бюджет 20% от зарплаты молча и не застваляйте фирмы нанимать бухгалтеров для администрирования этого ндс
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01.04.2021 21:10 Ответить
Я плачу свои налоги. С чего вдруг я еще и твои должен оплачивать? С того, что у тебя якобы "Украина в сердце" и поэтому ты жмешься заплатить налоги, без которых государство Украина не может существовать?
Всегда бесили такие псевдопатриоты, которые готовы натягивать вышиванки, красиво говорить, но вот положенный государству налог отдать жмутся.
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01.04.2021 22:04 Ответить
Когда это НДС был налогом продавца? У меня без НДС товар ручной работы стоит 1000 грн. С НДС будет стоить 1300 грн в лучшем случае. Кто эти +300 грн оплатит? Я что ли??)) ахаха
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02.04.2021 15:11 Ответить
Во-первых - если ты желаешь увеличить стоимость товара на размер НДС - это будет 1250 грн вместо 1000, а не "1300 в лучшем случае".
А во-вторых - увеличить стоимость товара ты сможешь только в том случае, если его у тебя кто-то возьмет по увеличенность стоимости.
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02.04.2021 15:33 Ответить
50-100 грн заложим на бухгалтерию которой при отсутствии НДС фактически нет.
А на счёт того что не курят так куда вы денетесь. Ворованый лес в стране по 4000 грн/куб, официальный по 5500, а с НДС все 7000. И что, дом будете не с деревянной крышей уже строить??)))
Конечно с деревянной, но уже с НДС. А на дом до 20 кубов леса Нада...
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02.04.2021 18:10 Ответить
Правильно - давайте все воровать - это же дешевле.
И главное - ник красивый придумать - "типа патриот" и можно считать, что долг стране отдал, дальше - только воровать.
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02.04.2021 19:23 Ответить
Поступление выросли за счет отказов в регистрации налоговых накладных и возмещении того же НДС.
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01.04.2021 15:43 Ответить
Зє віддеклерував, що в 2020 році отримав 22, 7 млн прибутків , заплативши 1, 8 МЛН ПОДАТКІВ. А от якби він платив податки з девідентів та рояльті як прибиральниця чи санітарка з своєї зарплати -18%, а не 5 процентів, він заплатив би на 3 млн більше. Уявіть скільки це по всій країні. всього лише прирівняти бізнесменів до прибиральнийць.
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01.04.2021 15:44 Ответить
1,8 з 22,7 - це 8%, а не 5%.
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01.04.2021 16:08 Ответить
Шо,теперь пенсам будут платить реальный прож.минимум или увеличат зарплату кобелеву и витренку или увеличат расходы на офис президента?
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01.04.2021 16:04 Ответить
Это чисто математическая эквилибристика. Цены и инфляция сделали своё дело вместе с чиновниками, платежи возросли, возрос и НДС так как он считается в процентах. НО НАШИ вожди по прежнему водят Народ за нос по этим "диаграммам для недоразвитых".
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01.04.2021 16:23 Ответить
 
 