На Харьковщине заняты большинство коек со стационарным кислородом, в реанимации 195 пациентов, на аппаратах ИВЛ - 156, - ОГА
По состоянию на сегодняшний день в Харьковской области для лечения больных коронавирусом выделена 4931 койка. На стационарном лечении в опорных медучреждениях Харьковщины находятся 2969 пациентов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.
"В реанимационных отделениях по состоянию на утро 1 апреля находятся 195 пациентов, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 156. Все койки для пациентов с СOVID-19 в учреждениях области обеспечены кислородом - стационарным или кислородными концентраторами. Стационарным кислородом на сегодня обеспечено 1112 мест (1080 из них заняты больными)", - отмечается в сообщении.
По данным Харьковской ОГА, в Харьковской области пациентов с СOVID-19 принимают 23 медицинских учреждения. Еще две больницы остаются резервными и в случае необходимости также начнут принимать больных с коронавирусной инфекцией.
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