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Новости Коронавирус и карантин
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На Харьковщине заняты большинство коек со стационарным кислородом, в реанимации 195 пациентов, на аппаратах ИВЛ - 156, - ОГА

На Харьковщине заняты большинство коек со стационарным кислородом, в реанимации 195 пациентов, на аппаратах ИВЛ - 156, - ОГА

По состоянию на сегодняшний день в Харьковской области для лечения больных коронавирусом выделена 4931 койка. На стационарном лечении в опорных медучреждениях Харьковщины находятся 2969 пациентов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.

"В реанимационных отделениях по состоянию на утро 1 апреля находятся 195 пациентов, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 156. Все койки для пациентов с СOVID-19 в учреждениях области обеспечены кислородом - стационарным или кислородными концентраторами. Стационарным кислородом на сегодня обеспечено 1112 мест (1080 из них заняты больными)", - отмечается в сообщении.

По данным Харьковской ОГА, в Харьковской области пациентов с СOVID-19 принимают 23 медицинских учреждения. Еще две больницы остаются резервными и в случае необходимости также начнут принимать больных с коронавирусной инфекцией.

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карантин (16729) Харьковщина (5577) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Привет с поминок Гепы, чуваки!)))
На Харьковщине заняты большинство коек со стационарным кислородом, в реанимации 195 пациентов, на аппаратах ИВЛ - 156, - ОГА - Цензор.НЕТ 5553
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01.04.2021 15:29 Ответить
На поминках пожрать на шару хотели, ан нет. Не тут-то было.
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01.04.2021 15:40 Ответить
интересно, сколько ковид-диссидентов умерло?Как в мире так и в отдельно взятой Украине.
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01.04.2021 15:43 Ответить
Цветы посаженные Гепой и его командой наконец то дали свои плоды. А что вы хотели, если ему надо было оформлять на подставных на 1,5 млрд гривен имущества города. Вот теперь и расхлёбуйте эту баланду.
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01.04.2021 16:16 Ответить
 
 