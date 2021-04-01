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Автомобиль, следивший за депутатом Киевсовета "ЕС" Кононенко, ранее "засветился" на акции проплаченных "титушек", - Погребиский

Автомобиль с номером КА1488ТХ, который следил за депутатом Киевского горсовета от "Европейской Солидарности", генерал-лейтенантом СБУ Виктором Кононенко, был также зафиксирован во время проплаченной акции "титушек" в Козине 20 ноября 2020 г. Тогда несколько автобусов молодых парней привезли с целью проведения заказной "акции" у дома пятого Президента Петра Порошенко.

Об этом в Facebook сообщил активист, депутат Киевсовета, участник АТО Александр Погребиский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он обнародовал видео, на котором видно эту машину во время заказного митинга в Козине.

"Вот как-то не давала нам покоя машина с номерами КА1488ТХ, которые так живо вы обсуждали в комментариях. И не зря, эта самая машина с этими самыми номерами рядом с проплаченными хороводами, которые водили в Козине возле магазина", - пишет Погребиский.

Автомобиль, следивший за депутатом Киевсовета ЕС Кононенко, ранее засветился на акции проплаченных титушек, - Погребиский 01
Автомобиль, следивший за депутатом Киевсовета ЕС Кононенко, ранее засветился на акции проплаченных титушек, - Погребиский 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во фракции "ЕС" заявили о слежке за депутатом Киевсовета Кононенко: "Призываем главу СБУ Баканова опровергнуть это"

"Если спросить: "Что общего между хороводом "титушни" в Козине, когда шли пикетировать дом Петра Порошенко (но многие застряли возле продуктового магазина), и слежкой за генералом СБУ Виктором Кононенко? В обоих случаях автомобиль Hyundai Tukson с номерами КА148ТХ находится в гуще событий", - замечает блогер Алексей Петров.

Автомобиль, следивший за депутатом Киевсовета ЕС Кононенко, ранее засветился на акции проплаченных титушек, - Погребиский 03

30 марта "Европейская Солидарность" заявила о факте незаконной слежки за депутатом Киевсовета, генерал-лейтенантом СБУ Виктором Кононенко.

Автомобиль, следивший за депутатом Киевсовета ЕС Кононенко, ранее засветился на акции проплаченных титушек, - Погребиский 04

"Виктор Кононенко в течение 2015-2017 годов возглавлял объединенный штаб СБУ в зоне проведения АТО. Он боевой генерал, ветеран войны, заместитель председателя СБУ. Пророссийские боевики назначали очень большую цену за его голову. И как профессионал Виктор Кононенко видит больше, чем видит неспециалист. Он обнаружил за собой слежку еще неделю назад. Сегодня, предполагая, что слежку могут вести российские боевики, наемники или бандиты, Виктор Кононенко принял меры для выяснения их личностей. Вместо этого они предъявили удостоверения сотрудников полиции", - сообщил с трибуны парламента народный депутат Андрей Парубий.

Автомобиль, следивший за депутатом Киевсовета ЕС Кононенко, ранее засветился на акции проплаченных титушек, - Погребиский 05

"Напомню, что Кононенко Виктор Ионасович, генерал-лейтенант СБУ, является охраняемой персоной, поскольку имеет доступ к государственной тайне. Как оказалось, незаконную слежку проводили сотрудники полиции. Напомню, что в настоящее время Виктор Ионасович является депутатом Киевсовета от Европейской Солидарности. Напомню, это не первое наблюдение за представителями нашей партии, в прошлом году было выявлено слежение за лидером Петром Порошенко и за офисом Европейской Солидарности на Лаврской", - отметил Александр Погребиский.

Как известно, 12 июня 2020 года "Европейская Солидарность" заявила о незаконной слежке за лидером партии Петром Порошенко. Тогда сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" в Верховной Раде Артур Герасимов обнародовал фотографии автомобилей с несуществующими в базе номерными знаками, которые были зафиксированы вблизи помещения пятого Президента.

Автор: 

Киевсовет (1373) слежка (190) титушки (507) Кононенко Виктор (37) Европейская Солидарность (1054) Погребиский Александр (14)


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Топ комментарии
+26
Под домом Порошенко, зачетно, Зеленые официально юзают мусорню и наемных титух, для того чтот бы кошмарить боевых генералов и политических опонентов.

Очередное достижение 73% быдла
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01.04.2021 15:44
+22
73 % сьогодні ваше свято ! Не перепутай -Те Автомобиль, следивший за депутатом Киевсовета "ЕС", ранее "засветился" на акции проплаченных "титушек", - Погребиский - Цензор.НЕТ 2524
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01.04.2021 15:52
+8
А разве для кого-то секрет, что титушня под крышей ментов была, есть и будет есть?
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01.04.2021 15:56
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Номер - зачет!))
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01.04.2021 15:42 Ответить
73 % сьогодні ваше свято ! Не перепутай -Те Автомобиль, следивший за депутатом Киевсовета "ЕС", ранее "засветился" на акции проплаченных "титушек", - Погребиский - Цензор.НЕТ 2524
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01.04.2021 15:52 Ответить
начальные цены надо показывать. А так это все фуфло
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01.04.2021 16:03 Ответить
вони ростуть в усіх країнах.
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01.04.2021 16:06 Ответить
Це улюблений засіб випускників ВПШ прихильників Петра Олексійовича.
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01.04.2021 16:17 Ответить
ти дебіл?
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02.04.2021 11:08 Ответить
Гречка.
Азаров 7-8 грн при курсі 8 доларів, тобто гречка дорівнювала десь 1$
Гройсман 17,07 грн при курсі 28, тобто дорівнювала десь 0,60$
Зеленський 40,07 грн при курсі 28, тобто дорівнює десь 1,5$
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01.04.2021 17:04 Ответить
Не только гречку едят украинцы. А по поводу гречки рекомендую к ознакомлению
https://index.minfin.com.ua/markets/wares/prods/?c=%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%8F&g=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%8B&w=%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0 https://index.minfin.com.ua/markets/wares/prods/?c=%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%8F&g=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%8B&k=%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0%3D%3D%3D+1%D0%BA%D0%B3

Там же найдете и остальные цены. Для шоколадных адептов добавлю, цены на продукты растут во всем мире. Увы. Прогнозируют голод во многих странах
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01.04.2021 17:15 Ответить
Токо наши почему то опережают мировые. Так, что когда срешь, портки снимай
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01.04.2021 17:32 Ответить
загляни в свои портки. Сначала школу закончи, в вуз поступи и попытайся чему-то научиться, а потом поучай других.http://www.fao.org/giews/food-prices/regional-roundups/ru/
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02.04.2021 10:33 Ответить
Так по іншим продуктам все так само ) Ні, у всьому світі ціни не зростають, якщо валюта стабільна )
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01.04.2021 17:46 Ответить
Ты с Луны свалился или с Марса прилетел? http://www.fao.org/giews/food-prices/regional-roundups/ru/
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02.04.2021 10:34 Ответить
Я не переходжу по посиланням на ліві сайти )
Як я і казав, по всім продуктам аналогічна ситуація. Це факт
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02.04.2021 14:04 Ответить
Офигенная отмазка.)))) Сайт "Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН" назвал левым сайтом.
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02.04.2021 14:27 Ответить
так ваша ЗЕлена ЗЕлупа обіцяла, що "хуже нє будєт", "КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ"!!!
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01.04.2021 18:09 Ответить
..а курс доллара "стоит как штык", как при Йевнуховиче.. главный сюрприз для лохтората Зели Наколотыеапельсины ещё впереди
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01.04.2021 16:32 Ответить
а образование хоть какое-то получить тебе слабо? Сразу со школьной парты в боты подался? При Порохе курс скакал как лошадь на скачках. Это хорошо? В цену на товар закладывается курсовой риск. Чем выше скачки курса тем больший риск.
Сейчас цены растут из-за роста мировых цен + сезонность.
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02.04.2021 10:39 Ответить
..понятно, университетское образование у фанов Зели Мамкина-Йурыста не котируется..
походу таки главный сюрприз для лохтората Зели Наколотыеапельсины точно впереди
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02.04.2021 10:58 Ответить
Не похоже чтобы у тебя было хоть какое-то образование, кроме начального. Иначе бы ты ерунду не писал.
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02.04.2021 13:25 Ответить
..не болтай ерундой.. тем более, если ты на работе
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02.04.2021 19:04 Ответить
Под домом Порошенко, зачетно, Зеленые официально юзают мусорню и наемных титух, для того чтот бы кошмарить боевых генералов и политических опонентов.

Очередное достижение 73% быдла
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01.04.2021 15:44 Ответить
Саме паскудне в цій новині не те, що за депутатом слудкували - саме паскудне те, що військовослужбовці, поліцаї та СБУ мають право входити ло політичних партій.
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01.04.2021 15:48 Ответить
100%.
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01.04.2021 15:50 Ответить
Для альтернативно обдарованих:

депутатом Киевского горсовета от "Европейской Солидарности", генерал-лейтенантом СБУ Виктором Кононенко
Источник: https://censor.net/ru/n3257020
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01.04.2021 16:18 Ответить
Дик можна бути депутатом від партії, але при цьому не мати партквитка і не бути її членом...
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01.04.2021 15:59 Ответить
Це щось змінює? Яке у вас буде ставлення до генерала СБУ-депутата від попоблоку?
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01.04.2021 16:18 Ответить
Для них це бізнес-партнери.
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01.04.2021 16:19 Ответить
От усе залежить від того,я ку партію представляє - якщо риг чи комуняка, то ясно, що негативно...
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01.04.2021 16:22 Ответить
В тому то і справа, що якщо є в СБУ, армії, поліції члени "ЄС", то є й попоблоківці. І от саме тому всі силові структури не повинні бути втягнуті в політичні ігрища з будь-якого боку.
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01.04.2021 16:42 Ответить
1488? Реально?
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01.04.2021 15:49 Ответить
та понятно, що № - липовий. Але цифри - прикметні....
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01.04.2021 15:56 Ответить
Як сказав би Геращенко, це ж неонацистські символи!
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01.04.2021 16:00 Ответить
керували цим Єрмак, Смірнов, Татаров, можливо, Тимошенко. Можливо за спиною Авакова; не факт, але можливо. Аваков не просто так втримався на посаді міністра; стопроцентів, в нього декілька заступників з вирішальним голосом - з жОПУ.
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01.04.2021 15:53 Ответить
А разве для кого-то секрет, что титушня под крышей ментов была, есть и будет есть?
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01.04.2021 15:56 Ответить
ЄС тра заборонити як і ОПЗЖ.. Дєлов то)))
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01.04.2021 16:03 Ответить
Так ты на бутылке, мамка твоя на окружной - некому запрещать
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01.04.2021 17:37 Ответить
ну спробуй, дбл
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01.04.2021 18:10 Ответить
шнырлицы-аниматоры Зели Сталиной уже даже не отстёгивают свой, затёртый до дыр, парашют
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01.04.2021 16:30 Ответить
..устроил слежку за следящим и увидел слежку за собой...мир дерьма
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01.04.2021 17:19 Ответить
Єй да баб Жуля, єй да молоток, вирішила знищити Пороха, єй Аваков, єй ЧОРТ - шестірка жулькина, а ГЕрич (Геращенко) озвучка чортова. Та нічого у вас , ЧОРТИ, не вийде, не всі люди недолугі, просто смішно, ДУЖЕ НАЯВНО.
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01.04.2021 18:47 Ответить
Почему нет коментария из офиса Авакова ?
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01.04.2021 21:35 Ответить
 
 