Автомобиль, следивший за депутатом Киевсовета "ЕС" Кононенко, ранее "засветился" на акции проплаченных "титушек", - Погребиский

Автомобиль с номером КА1488ТХ, который следил за депутатом Киевского горсовета от "Европейской Солидарности", генерал-лейтенантом СБУ Виктором Кононенко, был также зафиксирован во время проплаченной акции "титушек" в Козине 20 ноября 2020 г. Тогда несколько автобусов молодых парней привезли с целью проведения заказной "акции" у дома пятого Президента Петра Порошенко.

Об этом в Facebook сообщил активист, депутат Киевсовета, участник АТО Александр Погребиский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он обнародовал видео, на котором видно эту машину во время заказного митинга в Козине.

"Вот как-то не давала нам покоя машина с номерами КА1488ТХ, которые так живо вы обсуждали в комментариях. И не зря, эта самая машина с этими самыми номерами рядом с проплаченными хороводами, которые водили в Козине возле магазина", - пишет Погребиский.





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"Если спросить: "Что общего между хороводом "титушни" в Козине, когда шли пикетировать дом Петра Порошенко (но многие застряли возле продуктового магазина), и слежкой за генералом СБУ Виктором Кононенко? В обоих случаях автомобиль Hyundai Tukson с номерами КА148ТХ находится в гуще событий", - замечает блогер Алексей Петров.

30 марта "Европейская Солидарность" заявила о факте незаконной слежки за депутатом Киевсовета, генерал-лейтенантом СБУ Виктором Кононенко.

"Виктор Кононенко в течение 2015-2017 годов возглавлял объединенный штаб СБУ в зоне проведения АТО. Он боевой генерал, ветеран войны, заместитель председателя СБУ. Пророссийские боевики назначали очень большую цену за его голову. И как профессионал Виктор Кононенко видит больше, чем видит неспециалист. Он обнаружил за собой слежку еще неделю назад. Сегодня, предполагая, что слежку могут вести российские боевики, наемники или бандиты, Виктор Кононенко принял меры для выяснения их личностей. Вместо этого они предъявили удостоверения сотрудников полиции", - сообщил с трибуны парламента народный депутат Андрей Парубий.

"Напомню, что Кононенко Виктор Ионасович, генерал-лейтенант СБУ, является охраняемой персоной, поскольку имеет доступ к государственной тайне. Как оказалось, незаконную слежку проводили сотрудники полиции. Напомню, что в настоящее время Виктор Ионасович является депутатом Киевсовета от Европейской Солидарности. Напомню, это не первое наблюдение за представителями нашей партии, в прошлом году было выявлено слежение за лидером Петром Порошенко и за офисом Европейской Солидарности на Лаврской", - отметил Александр Погребиский.

Как известно, 12 июня 2020 года "Европейская Солидарность" заявила о незаконной слежке за лидером партии Петром Порошенко. Тогда сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" в Верховной Раде Артур Герасимов обнародовал фотографии автомобилей с несуществующими в базе номерными знаками, которые были зафиксированы вблизи помещения пятого Президента.