ЕСПЧ удовлетворил жалобу журналистки Седлецкой к ГПУ из-за требования доступа к данным ее телефона: для чрезмерного вмешательства не было оснований

1 апреля текущего года Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу журналистки Седлецкой к Генпрокуратуре Украины относительно требования предоставить доступ к данным с ее телефона. По мнению суда, для такого чрезмерного вмешательства не было достаточных оснований.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук журналистка Наталья Седлецкая, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Европейский суд по правам человека вынес решение по сути, которым полностью удовлетворил мою жалобу по делу против Генеральной прокуратуры Украины, следователи которой в 2018 году хотели получить доступ к данным с моего телефона за полтора года. ЕСПЧ признал, что действия власти несли угрозу раскрытию моих журналистских источников. Следовательно, правительство Украины нарушило этим статью 10 Конвенции о защите прав человека (свобода выражения мнения)", - пишет она.

Судьи установили, что власть Украины не имела достаточных оснований, которые могли бы оправдать такое чрезмерное вмешательство, и признали, что "риск нанесения вреда был еще больше, поскольку фокус работы журналистки - это расследование высокопоставленной коррупции, включая коррупцию в самой ГПУ".

Журналистка выразила благодарность судьям ЕСПЧ, которые единодушно поддержали ее жалобу и помогли восстановить справедливость.

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"Надеюсь, что сегодняшнее решение будет иметь долгосрочные позитивные последствия для свободы слова, независимой журналистики, и практики успешной защиты источников - как в Украине, так и в других странах Совета Европы. Ведь это дело уже сформировало новый прецедент. Еще в начале процесса удалось молниеносно добиться от суда введения неотложных временных ограничительных мер, которыми правительству Украины было запрещено получать доступ к любым данным с моего телефона", - напоминает она.

Она подчеркивает, что до этого Европейский суд никогда не применял так называемое Правило 39 в делах, связанных с угрозой раскрытия журналистских источников. Теперь этот опыт сможет пригодиться для защиты свободы слова и по другим делам, уверена Седлецкая.

"Создание этой практики - это заслуга профессиональных адвокатов, представлявших мои интересы в этом деле, при поддержке ИРРП - Института развития региональной прессы...Сегодняшнее положительное решение ЕСПЧ по сути нашей полной жалобы - это важный сигнал о поддержке всем журналистам, которые стоят на страже своих прав и профессиональных обязанностей. Это важный сигнал журналистским источникам, что их защита - это важно для всего общества. Ведь это гарантия того, что граждане и в дальнейшем будут получать общественно важную информацию, которую кто-то предпочел бы скрыть. Это свидетельство того, что в мире остались институты, способные влиять на правительства, которые допускают вмешательства в работу журналистов", - подытожила она.

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