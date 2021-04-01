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ЕСПЧ удовлетворил жалобу журналистки Седлецкой к ГПУ из-за требования доступа к данным ее телефона: для чрезмерного вмешательства не было оснований

ЕСПЧ удовлетворил жалобу журналистки Седлецкой к ГПУ из-за требования доступа к данным ее телефона: для чрезмерного вмешательства не было оснований

1 апреля текущего года Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу журналистки Седлецкой к Генпрокуратуре Украины относительно требования предоставить доступ к данным с ее телефона. По мнению суда, для такого чрезмерного вмешательства не было достаточных оснований.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук журналистка Наталья Седлецкая, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Европейский суд по правам человека вынес решение по сути, которым полностью удовлетворил мою жалобу по делу против Генеральной прокуратуры Украины, следователи которой в 2018 году хотели получить доступ к данным с моего телефона за полтора года. ЕСПЧ признал, что действия власти несли угрозу раскрытию моих журналистских источников. Следовательно, правительство Украины нарушило этим статью 10 Конвенции о защите прав человека (свобода выражения мнения)", - пишет она.

Судьи установили, что власть Украины не имела достаточных оснований, которые могли бы оправдать такое чрезмерное вмешательство, и признали, что "риск нанесения вреда был еще больше, поскольку фокус работы журналистки - это расследование высокопоставленной коррупции, включая коррупцию в самой ГПУ".

Журналистка выразила благодарность судьям ЕСПЧ, которые единодушно поддержали ее жалобу и помогли восстановить справедливость.

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"Надеюсь, что сегодняшнее решение будет иметь долгосрочные позитивные последствия для свободы слова, независимой журналистики, и практики успешной защиты источников - как в Украине, так и в других странах Совета Европы. Ведь это дело уже сформировало новый прецедент. Еще в начале процесса удалось молниеносно добиться от суда введения неотложных временных ограничительных мер, которыми правительству Украины было запрещено получать доступ к любым данным с моего телефона", - напоминает она.

Она подчеркивает, что до этого Европейский суд никогда не применял так называемое Правило 39 в делах, связанных с угрозой раскрытия журналистских источников. Теперь этот опыт сможет пригодиться для защиты свободы слова и по другим делам, уверена Седлецкая. 

"Создание этой практики - это заслуга профессиональных адвокатов, представлявших мои интересы в этом деле, при поддержке ИРРП - Института развития региональной прессы...Сегодняшнее положительное решение ЕСПЧ по сути нашей полной жалобы - это важный сигнал о поддержке всем журналистам, которые стоят на страже своих прав и профессиональных обязанностей. Это важный сигнал журналистским источникам, что их защита - это важно для всего общества. Ведь это гарантия того, что граждане и в дальнейшем будут получать общественно важную информацию, которую кто-то предпочел бы скрыть. Это свидетельство того, что в мире остались институты, способные влиять на правительства, которые допускают вмешательства в работу журналистов", - подытожила она.

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Автор: 

ГПУ (9590) журналистика (3302) Европейский суд по правам человека (812) Седлецкая Наталья (91)


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По-перше, суд надав можливість Генпрокуратурі залізти в телефон цієї жовтопресної стерви. Нехай навіть за позовом ГПУ.
По-друге, сьогодні перше квітня. Якщо навіть ЄСПЛ сьогодні рішення ухвалило (а ухвалює в межах письмового провадження), то про нього відомо стає максимум наступного дня. Така процедура.
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01.04.2021 16:03 Ответить
А ти хто, що обзиваєш людину? Ху... в пальто?
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02.04.2021 00:57 Ответить
Для початку потрібно приймати якісні Закони, а вже потім грузити на ЄСПЛ. Ми самі загнали правоохоронців у глухий кут, де вони апріорі нічого не можуть зробити законно, а потім дивуємося що ЄСПЛ майже завжди стає не на бік держави.
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01.04.2021 16:14 Ответить
саме цікаве, що всі ми знаємо, що ту скандальну інфу (від оприлюднення якої постраждала невинна людина, нехай вона навіть колишня дружина підозрюваного в корупції) їй злив не хто інший, як сам Ситник, директор НАБУ. І знайти винуватого в такому випадку - неможливо.
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01.04.2021 16:24 Ответить
Вітаю Наталю з перемогою!!!
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01.04.2021 16:18 Ответить
"Надеюсь, что сегодняшнее решение будет иметь долгосрочные позитивные последствия ...."

Конечно будет! Ни один работник Генпрокуратуры не понесет ответственности. А налогоплательщики заплатят тебе компенсацию (в евро). Или в иске не было компенсации? А то, как-то, этот вопросик замяла для ясности.
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01.04.2021 16:28 Ответить
От 5 до 30 килоевров
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01.04.2021 17:37 Ответить
Да, обычно суммы именно такие. Но тут же, типа, журналист за правду, а не за деньги.
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02.04.2021 09:35 Ответить
Этот случай только подтверждает отсутствие достойных кадров в команде Скомороха, это его выбор, но позор падает на Украину, но у него есть мощная поддержка порохобота Ан Мур, этот хохол верно служит хозяину, но в этот раз останетсяд без пайки.
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01.04.2021 16:52 Ответить
 
 