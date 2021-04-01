Познера оштрафовали в Грузии за нарушение карантинных мер: сам журналист это опровергает

Журналиста Владимира Познера оштрафовали в Грузии за нарушение карантинных мер, однако само журналист опроверг эту информацию. В сети опубликовали фотографию чека об оплате штрафа Познером.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил экс-пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава.

Сообщалось, что в Грузии Познера, его друзей и гостиницу в Тбилиси, в ресторане которой журналист праздновал день рождения, оштрафовали за поздний ужин, который является нарушением введенного в стране комендантского часа. Сам Познер позже опроверг информацию о штрафе.

"В истории со штрафом Владимира Познера прекрасно все. По прилёту в Москву Владимир Познер заявил что никто его в Тбилиси не штрафовал за нарушение карантинных ограничений. Но российского пропагандиста МВД Грузии быстро уличило во лжи, просто опубликовав квитанцию о штрафе выписанную на его имя, и оплаченную на месте с кредитной карточки", - говорится в сообщении Корчилавы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тбилиси прошли протесты из-за приехавшего отпраздновать день рождения Познера: отель, где он остановился, забросали яйцами.

После этого, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал россиян четко понимать, что Грузия опасна для российских граждан.

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