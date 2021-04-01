РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5546 посетителей онлайн
Новости
3 162 8

Познера оштрафовали в Грузии за нарушение карантинных мер: сам журналист это опровергает

Познера оштрафовали в Грузии за нарушение карантинных мер: сам журналист это опровергает

Журналиста Владимира Познера оштрафовали в Грузии за нарушение карантинных мер, однако само журналист опроверг эту информацию. В сети опубликовали фотографию чека об оплате штрафа Познером.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил экс-пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава.

Сообщалось, что в Грузии Познера, его друзей и гостиницу в Тбилиси, в ресторане которой журналист праздновал день рождения, оштрафовали за поздний ужин, который является нарушением введенного в стране комендантского часа. Сам Познер позже опроверг информацию о штрафе. 

"В истории со штрафом Владимира Познера прекрасно все. По прилёту в Москву Владимир Познер заявил что никто его в Тбилиси не штрафовал за нарушение карантинных ограничений. Но российского пропагандиста МВД Грузии быстро уличило во лжи, просто опубликовав квитанцию о штрафе выписанную на его имя, и оплаченную на месте с кредитной карточки", - говорится в сообщении Корчилавы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тбилиси прошли протесты из-за приехавшего отпраздновать день рождения Познера: отель, где он остановился, забросали яйцами.

После этого, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал россиян четко понимать, что Грузия опасна для российских граждан.

Читайте: Российский журналист Познер попал в базу "Миротворца" из-за Крыма

Познера оштрафовали в Грузии за нарушение карантинных мер: сам журналист это опровергает 01

Автор: 

Грузия (4501) Познер Владимир (25) штраф (1285) Корчилава (2)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И тут соврал.
Впрочем, ничего нового...
показать весь комментарий
01.04.2021 16:01 Ответить
Ще там Корчілава розповів, що Познер заїхав у Грузію не за кацапським, а за американським паспортом (у нього 2 громадянства). плюс, показав паспорт вакцинації, причому не спутніком... Ось такі вони, пропагандони кацапські!
показать весь комментарий
01.04.2021 16:04 Ответить
русский патриотизьмь.
показать весь комментарий
01.04.2021 16:09 Ответить
Влади́мир Жера́льд Дми́трий Дюбуа́-Нибуайе́ - Познер- француз имеющий 3 гражданства - Франции, россии и США.
показать весь комментарий
01.04.2021 16:50 Ответить
у нього 3 громядянства: Франції, США та Росії.
показать весь комментарий
01.04.2021 16:47 Ответить
Опустили лысого грузины.
показать весь комментарий
01.04.2021 16:20 Ответить
жалко, такая мерзкая кацапсина ушла, оно должно было выпасть из окна при попытке к бегству, после уплаты штрафа !

показать весь комментарий
01.04.2021 16:32 Ответить
Напрасны ваши филиппики .... У человека не может быть ТРИ гражданства . Три паспорта может ,а три гражданства НЕТ ! Это означает ,что ему одинаково насрать на все три страны и он продажная мразь .готовая продать мать родную ... и Аминь!
показать весь комментарий
01.04.2021 18:02 Ответить
 
 