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"Слуга народа" Потураев о Путине-убийце: Не знаю, как можно отрицать этот неоднократно доказанный факт

Слова президента США Джо Байдена о Путине-убийце это проведение жесткой границы между цивилизованным миром и Россией. Это сигнал другим странам: вам нужно решить, с какой стороны этого раздела вы будете находиться.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в комментарии нардеп СН Никита Потураев, отвечая на вопрос, согласен ли он с высказыванием президента США Джо Байдена, что президент России Владимир Путин – убийца.

"На этот вопрос не может быть какого-то другого ответа. Конечно, президентам (особенно руководителям сверхдержав) на него отвечать сложнее, чем политикам, так как речь идет о дипломатии и более серьезных последствиях. Поэтому я не знаю, как парламентарии могут отрицать этот неоднократно доказанный факт. Что я могу сказать по поводу тех, кто не согласен с Байденом? Мозг человека устроен таким образом, что он может убедить себя в чем угодно: от того, что Земля - плоская, до того, что Путин – не убийца. Я такому не удивляюсь и отношусь к этому с пониманием человеческой природы", - заявил Потураев.

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"Какие последствия будут у этого заявления американского президента? Скорее всего, речь идет о сознательном структурировании очевидной и жесткой границы между цивилизованным миром и Россией. Это такой мощный сигнал другим странам: вам нужно решить, с какой стороны этого раздела вы будете находиться. Не хотел бы повторять тезис, что речь идет о начале новой холодной войны. Во-первых, это событие получило свое название не сразу после известной речи Уинстона Черчилля, а значительно позже. Во-вторых, самое легкое – взять обозначение из прошлого и "наложить" на сегодняшние события. Не стоит так поступать хотя бы ради научной корректности. Не нужно использовать определения, которые являются, скорее, метафорическими, чем объективно политологическими", - резюмировал "слуга народа".

С реакцией других политиков на слова Байдена о Путине -убийце можно ознакомиться здесь.

Автор: 

Байден Джо (2790) путин владимир (31318) Потураев Никита (150)


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Топ комментарии
+8
Совсем забыл.
ТОВАРИСЧИ ИЗБИРАТЕЛИ И ПОКЛОННИКИ С ФАНАТАМИ некоего фигляра без диплома клоуна и мастера иммитации игры пиписькой на рояле, поздравляю ВАС С ВАШИМ ПРАЗДНИКОМ! С 1 АПРЕЛЯ ВАС! С ДНЁМ ДУРАКА!
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01.04.2021 16:21
+6
То такое. А вот когда потерпевший вiслюк это заявит?
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01.04.2021 16:09
+4
цей цинічний політолог і схематолог виборів - ще не самий гірший урод в тому кагалі.
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01.04.2021 16:09
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То такое. А вот когда потерпевший вiслюк это заявит?
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01.04.2021 16:09 Ответить
цей цинічний політолог і схематолог виборів - ще не самий гірший урод в тому кагалі.
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01.04.2021 16:09 Ответить
он просто вумый (был изначально) и даже от своего одноклассника и свидетеля на свадьбе Кирилла Вышинского вовремя открестился
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01.04.2021 16:23 Ответить
ещё один великий политик, вы за бабки убийцей своих папу с мамой назовёте
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01.04.2021 16:09 Ответить
Вам, порхоботам, не угодишь, и так зелёные плохие и эдак тоже плохие )
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01.04.2021 16:14 Ответить
Может быть ты еще Гитлера с мамой и папой сравнишь? Урод...
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01.04.2021 16:14 Ответить
о жертва фашизма! С детства Гитлером запугали?
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01.04.2021 16:17 Ответить
тогда уже Муссоили! или уже жертва нацизма. вобщем или крестик, или трусы
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01.04.2021 16:24 Ответить
ні, https://censor.net/ru/user/86503 - це не просто жертва. Це - та сама Люська! (ну, принаймі, тут його інші наші юзери так розшифрували).
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01.04.2021 16:27 Ответить


Вы, ботня, так палитесь, что лабаете в команде - один из вашей бригады, который любит избивать женщин, нафантазировал себе какую-то муйню - и вы рады подхватить - как обычно - никаких доказательств ущербным не нужно - хватит любого вброса воспаленного воображения.
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01.04.2021 17:38 Ответить
Потураев конечно бесноватый псих, нот тут у него весеннее обострение в правильном направлении. Видать момент прозрения после лекарства.
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01.04.2021 16:14 Ответить
это война между цивилизацией и варварами. только теперь это варвары-парашофашисты.
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01.04.2021 16:15 Ответить
Отрицать, конечно, нельзя, но засунуть язык в дупу как их воШдь можно.
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01.04.2021 16:17 Ответить
ну так в чому справа? за чим затримка. нехай клован то скаже по телебаченню на весь світ? Шо абассамшись? так ото ж. ось кричуща різниця між Порошенком і зе-лупою..
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01.04.2021 16:18 Ответить
Совсем забыл.
ТОВАРИСЧИ ИЗБИРАТЕЛИ И ПОКЛОННИКИ С ФАНАТАМИ некоего фигляра без диплома клоуна и мастера иммитации игры пиписькой на рояле, поздравляю ВАС С ВАШИМ ПРАЗДНИКОМ! С 1 АПРЕЛЯ ВАС! С ДНЁМ ДУРАКА!
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01.04.2021 16:21 Ответить
Подскажу Потураеву как можно отрицать этот факт. Например, иметь бизнес в РФ. Например иметь недвижимость в РФ (особенно в Крыму). Например иметь очень непростых родственников в РФ. Ну и на закуску ... иметь гражданство РФ. Достаточно? Не, не слышал о таком среди своих "коллег"?
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01.04.2021 16:23 Ответить
Путин-убийца рвется дальше в Украину убивать, не может без этого.
значит и его кум с его шалавой тоже убийцы.
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01.04.2021 16:45 Ответить
Пусть у зеленского спросит, у того как-то получается
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01.04.2021 16:52 Ответить
А зе что воды в рот набрал пустил своих шавок погавкать чтоб отвлечь
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01.04.2021 17:33 Ответить
 
 