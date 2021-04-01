"Слуга народа" Потураев о Путине-убийце: Не знаю, как можно отрицать этот неоднократно доказанный факт

Слова президента США Джо Байдена о Путине-убийце это проведение жесткой границы между цивилизованным миром и Россией. Это сигнал другим странам: вам нужно решить, с какой стороны этого раздела вы будете находиться.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в комментарии нардеп СН Никита Потураев, отвечая на вопрос, согласен ли он с высказыванием президента США Джо Байдена, что президент России Владимир Путин – убийца.

"На этот вопрос не может быть какого-то другого ответа. Конечно, президентам (особенно руководителям сверхдержав) на него отвечать сложнее, чем политикам, так как речь идет о дипломатии и более серьезных последствиях. Поэтому я не знаю, как парламентарии могут отрицать этот неоднократно доказанный факт. Что я могу сказать по поводу тех, кто не согласен с Байденом? Мозг человека устроен таким образом, что он может убедить себя в чем угодно: от того, что Земля - плоская, до того, что Путин – не убийца. Я такому не удивляюсь и отношусь к этому с пониманием человеческой природы", - заявил Потураев.

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"Какие последствия будут у этого заявления американского президента? Скорее всего, речь идет о сознательном структурировании очевидной и жесткой границы между цивилизованным миром и Россией. Это такой мощный сигнал другим странам: вам нужно решить, с какой стороны этого раздела вы будете находиться. Не хотел бы повторять тезис, что речь идет о начале новой холодной войны. Во-первых, это событие получило свое название не сразу после известной речи Уинстона Черчилля, а значительно позже. Во-вторых, самое легкое – взять обозначение из прошлого и "наложить" на сегодняшние события. Не стоит так поступать хотя бы ради научной корректности. Не нужно использовать определения, которые являются, скорее, метафорическими, чем объективно политологическими", - резюмировал "слуга народа".

С реакцией других политиков на слова Байдена о Путине -убийце можно ознакомиться здесь.