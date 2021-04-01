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Новости Агрессия России против Украины
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Войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины, - ГУР Минобороны

Войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины, - ГУР Минобороны

Россия готовится провоцировать Украину на военный ответ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По информации ГУР Минобороны Украины, Российская Федерация завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которого является побуждение нашего государства на военный ответ на враждебные действия оккупантов на линии соприкосновения сторон на востоке Украины, расширение российского военного присутствия на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" за счет введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, мотивируя это необходимостью защиты в самопровозглашенных "республиках" российских граждан (на самом деле - граждан Украины, которым принудительно в течение последних лет выдавали паспорта РФ).

Кроме того в ГУР Минобороны не исключают попытку продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины.

"Также известно, что российские дипломатические представительства за рубежом и средства массовой информации получили задание быть готовыми к освещению и разъяснению мировому сообществу информации о якобы агрессивных действиях ВС Украины и "миротворческих" мероприятий РФ в ответ", - добавили в управлении разведки.

Напомним, выступая в понедельник в парламенте, Руслан Хомчак заявил, что российские войска из разных регионов стягиваются к границам Украины под предлогом поддержания боевой готовности и подготовки к учениям, "осуществляя постепенное наращивание войск у государственной границы Украины". Он также обвинил Москву в проведении "агрессивной политики" в отношении Киева.

Также читайте: Россия перебросила на оккупированный Донбасс кадровых военных, - разведка

Автор: 

разведка (4179) россия (95660) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+55
Зеля с 73% уже на передовой?
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01.04.2021 16:13
+54
шо там ихтамнеты? готовы ехать грузом 200 под родные берёзки?
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01.04.2021 16:13
+34
меня вот что интересует
- когда РФ опять начнет обстреливать украинские села и ВСУ через свою границу как они делали в 2014-15, то наши будут отвечать, или молча трупы хоронить как тогда, что бы еще больше не спровоцировать?
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01.04.2021 16:16
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А в Крим вони що, ще не війшли?
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01.04.2021 16:28 Ответить
Ваша інформація застаріла: під виглядом навчань на днях перекидають і продовжують додаткову техніку й живу силу
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01.04.2021 17:10 Ответить
бубочкка, наш напівшостий рембо лічно піде на штурм донєцка
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01.04.2021 16:29 Ответить
Украинская армия берёт города не штурмом, а дорожным контролем.
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01.04.2021 16:33 Ответить
Так в чому справа?! Нехай гєнєрали разом з своїм верховно-криворогокомандуючим оголосять одностороннє перемир*я, заборонять нашим давати відсіч, для чого кожен повинен дати розписку, що стріляти не буде, навіть коли кацапи вбивати будуть. Все робіть, щоб кацапи не образились. А якщо раптом все ж підуть в наступ, то треба тікати аж до польського кордону.
Тьху!!!
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01.04.2021 16:31 Ответить
Росписку -не стрілять без дозволу начальника сектора давали ще в 15му...так що -це не нове....
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01.04.2021 22:32 Ответить
https://censor.net/ru/news/3256489/rf_naraschivaet_voyiska_vblizi_granitsy_ukrainy_vsu_gotovy_k_eskalatsii_so_storony_vraga_homchak, рузке войска не стягиваются у границ Украины , а уже восьмой год как находятся на ЕЁ территории как оккупанты .
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01.04.2021 16:32 Ответить
А в случае наступления врага нашим воинам можно открывать огонь? Или надо будет всё согласовать с Киевом, со всеми генералами ? И Зеленского надо будет разыскать и разбудить - он же у нас главный спец по войне...
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01.04.2021 16:33 Ответить
В случае наступления тебя в армию заберут))
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01.04.2021 16:37 Ответить
Його трудно буде разискать.Він першим на чолі всієї своєї зеленої шобли буде "валіть із страни".
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01.04.2021 16:41 Ответить
директором компании Defense Express Сергей Згурец рассказал о проблеме ВСУ.

Юрий Романенко напомнил, что после взрывов на нескольких складах с боеприпасами Украина стала зависима от экспорта данного вида вооружения, поскольку собственных запасов ей уже перестало хватать. Была ли решена эта проблема?

Проблема отрасли боеприпасов должен находится в сфере наиболее контролируемых вопросов. И в данном случае оптимизма достаточно мало. Украина практически не производит боеприпасы для стрельбы. Говоря о производстве крупнокалиберных боеприпасов, мы натыкаемся на комплексную проблему. объяснил Сергей Згурец.

Украина только приступает к решению этой ситуации, и в рамках развития отрасли по производству боеприпасов прогресса практически нет. В этом вопросе Украина полностью зависит от внешних поставок.

Производство боеприпасов Украины заключается в том, что страна до сих пор пытается воспроизвести некоторые советские модели с точки зрения пороха, корпуса и взрывных возможностей. Но даже в этом вопросе есть сложности с точки зрения организации самого производственного процесса, и бюрократии, и безразличия, если не сказать "предательства", - подытожил разговор о проблеме Сергей Згурец. https://hvylya.net/news/228008-*******-ekspert-rasskazal-o-probleme-vsu
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01.04.2021 16:52 Ответить
о,пошли пугалки ,чтобы отлечь народ от эпидемии ,тарифов ,нищеты ....
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01.04.2021 16:52 Ответить
С кацапстаном переплутав - у них все так і є
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01.04.2021 17:12 Ответить
Вообщем если начнется серьезный замес и кацапы пойдут в наступления то боеприпасов ВСУ не хватить похоже и на неделю. Жо...полная.
за 7 лет войны не нашлось средств, времени, желания да и просто ответственности чтобы заняться строительством завода по изготовлению крупнокалиберных боеприпасов, а так же патроного завода!
Війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України, - ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 8226 Вот так армия готова к обороне...мда! Это мля дно, если не сказать предательство!
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01.04.2021 16:53 Ответить
Помиляєтесь: 5 років поспіль розбудовували всу, а останні 2 роки скорочували та відмінили майже всі програми з переозброєння
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01.04.2021 17:13 Ответить
не помиляюся! багато було що зроблено але ...за 5 років Порошенка, але можна було побудувати патронний завод, а так само налагодити з виготовлення великокаліберних *********** для ЗСУ! Нічого не було зроблено. Яких не вистачає! Ми повністю залежимо від зовнішніх поставок. Це і є проблема, а країна перебуває в стані війни. Теж саме і при Зеленськом відбувається. Нічого не робиться.
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02.04.2021 00:45 Ответить
ну, патронний завод взявся авака будувати... і навіть відосік зняв, як на двох напівдохлих станках патрони клепають...для пістолетів..а потім взагалі з тим заводом на двох станках оказія вийшла - авака виявився кидалою і аферистом...
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07.04.2021 12:37 Ответить
Про фабрику в Липецке знаю. Про вшестеро дороже аналогов, проданных для ВМФ РЕЧНЫХ катерах, знаю. Про откровенно дерьмовые санитарные Богданы, знаю.
А вот патронного завода, вместо утерянного в Луганске, за ПЯТЬ ЛЕТ при Порошенко - не знаю, нет его!!!

А, еще про взорванные при нём арсеналы знаю.
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07.04.2021 14:13 Ответить
5 лет только видимость создавали и бабло выдавали проектантам. А так же Муженко, ЛИЧНЫМИ приказами СОКРАЩАЛ количество л/с на охране арсеналов. А руководитель СБУ Грицак, которое как раз и отвечает в стране за противодействие диверсантам и имеет в своём составе Военную контрразведку, занимался уничтожением компаний, которые были конкурентами фирмы Медведчука-Порошенко, по поставке в Украину из РФ сжиженного газа. Вот конкурентов он им всех уничтожил, а в это время взлетели на воздух почти все наши боеприпасы.
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02.04.2021 14:18 Ответить
да, да, да - а еще Земля плоская и пиндосы на Луну не летали...
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07.04.2021 12:38 Ответить
А почему плюсует тебя только мордва?
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01.04.2021 20:41 Ответить
"...побуждение нашего государства на военный ответ на враждебные действия оккупантов..."
_Это... Это наше Минобороны такое вякает! Но они не поддадутся на провокации - и не дадут военного ответа! Ни при каких обстоятельствах...
_Нееясно только какой именно страны это Минобороны...
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01.04.2021 17:01 Ответить
Да, вот так вот, стиснув зубы и зарываясь в землю поглубже.
Самый лучшие для Путина, месяц атаковать, это квітень (апрель). И потому сегодня в Чёрном море находится самая большая за семь лет группировка кораблей НАТО.
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02.04.2021 14:21 Ответить
Вражеский агент Зеленский скажет боеприпасов нет, поэтому сдаемся на милость врага.
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01.04.2021 17:14 Ответить
""" Цикнул зубом с дыркою ,сплюнул и уехал в """Тель-Авив. В . Высоцкий
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01.04.2021 17:24 Ответить
Украине нужно проводить мобилизацию и начинать подготовку к большой войне! Нужно обзванивать всех союзников и сказать быть готовыми к полному эмбарго на Россию! Нужно обзванивать главных союзников для военной помощи! Нужно создавать легальный Украинский Легион и наемников набирать! Уже вчера должна быть поставлена задача восстановление ядерного статуса Украины(не третьего в мире, но немного нужно иметь на крайний случай, если врага будет много, то лучший выход будет его малыми ядерными ракетами или снарядами уничтожать). Должны быть созданы большие хакерские войска, которые будут способны взламывать электросети России и отключить всю РФ от электричества! Что приведет к тому, что вся культура обратится в хаос, и через 3 дня на улицах начнут заправлять банди! Если вдруг прекратятся поставки продуктов или не будут работать средства связи вся культура рухнет - это не займёт много времени. Все трансформаторы страны вышли из строя, а без электроэнергии, как их ремонтировать? все инструменты работают от сети! И это только начало, без электричества предприятия больше не смогут производить, консервировать, и доставлять продукты питания, и будет нечего есть! Без электричества больше невозможно будет делать горючие из сырой нефти, будет нечем заправлять бензобаки! Не будет света и отопления, рабочих больниц, экстренных служб. Полное уничтожение страны! Энергетика - это Ахиллесова пята! И в тоже время нужно готовить страну, что РФ сможет так напасть хакерами на Украину. Нужно систему делать автономной с выделенной линией, которая отвечает за жизненно необходимые факторы государства.
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01.04.2021 17:23 Ответить
Что ты придумал, тут дверь нехорошими словами расписали , а ты про какую то Украину.
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01.04.2021 17:25 Ответить
Для початку треба зробити так, щоб мобілізація була саме мобілізацією. Зі всіма неприємними наслідками - повинна бути реальна відповідальність за ухилення. А то знову підуть воювати одиниці, а 73% тупо відкосять і будуть "размножаться почкованієм". Арифметика в такому разі не в нашу користь - гинуть кращі, а дітей виховують какаяразністи. Тобто вони продовжать рід, а чи Україна в такому разі виживе? ((
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01.04.2021 17:33 Ответить
Тих, хто намагались створити "легальный Украинский Легион и наемников набрать" якраз по тюрмах розпихують. Ті, хто розпихує, сподіваються, що їх задниці будуть захищати бєркутасти і вевешники.
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01.04.2021 17:34 Ответить
Над двором пролітали 2 наших здається су-24. Хоча не впевнений, але здається не Міг-29. Кілька років взагалі не бачив тут нічого такого, крім Мі-8 або Мі-24. Межа Київської-Черкаської-Полтавської.
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01.04.2021 17:41 Ответить
Сначала зеленую плесень выдушить нужно а кацапы после.иначе на два фронта
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01.04.2021 17:49 Ответить
НИКТО НИКУДА ДВИГАТЬСЯ НЕ БУДЕТ ! ТЕМ БОЛЕЕ МЫ С СОПЛИВЫМ ******************
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01.04.2021 17:55 Ответить
Учите наших срочников стрелять. Многие бойцы автомат видели только на присяге.
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01.04.2021 18:29 Ответить
Ну у нас же орут во все глотки, что призыв нам не нужен.
Правда, совсем не понимая, где потом брать резерв.
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01.04.2021 19:06 Ответить
не - єто у тя в кацапии так, В Украине совсем по другому у срочников...)))) Будь спокоен.
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01.04.2021 21:17 Ответить
Ты винторогий называешь Украину - Кацапией?
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01.04.2021 21:20 Ответить
казламордій - і нє мечтай!!! Україна - то є тисячолітня Європейська Держава! А твоя кацапія - то монгольский оринський брудний та смердючий улус. Всосав, удмурте??? Яка ж ти мразь гнидна...
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02.04.2021 01:37 Ответить
Отмороженные ратуль,не с кем говорить....
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02.04.2021 13:02 Ответить
Большое кацапское чмо - ты таки коми? Аль удмурт? Може вепс? ты такое уобишно мерзкий, это у тя с детства?)))))))))))) галимый шнырь )))
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07.04.2021 03:54 Ответить
Если они на это пойдут,надо в воду такую заразу кинуть,чтоб весь Крым подох.
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01.04.2021 19:24 Ответить
Канал разрушен воды не будет.Что бы теоретически восстановить подачу воды нужно восстановить канал это миллиарды и года и желание двух сторон.Это нереально и что бы куда то заходить нужна поддержка населения.Этого не будут.Там все прекрасно понимают что любой регион под рашкой это грабёж и крышка всему.
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01.04.2021 21:14 Ответить
Тем более Херсонская область, где лучше Киева знают, чем для крымчан обернулась аннексия полуострова.
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02.04.2021 14:24 Ответить
когда коцапы захватят территории, зелибобы скажут что это провокация на вооруженный ответ... что за бред
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01.04.2021 19:19 Ответить
дурноватый пост
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01.04.2021 20:51 Ответить
из всего сказанного понятно что зелох не способен на военный ответ...
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01.04.2021 19:21 Ответить
ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПИХУЙ!, СУНУТСЯ- НАКРЫТЬ СО ВСЕХ СТВОЛОВ ТЯЖЕЛОЙ АРТОЙ....,БЕСПИЛОТЫ ПОСТОЯННО В ВОЗДУХЕ НА ДЕЖУРСТВЕ БЫТЬ ДОЛЖНЫ...
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01.04.2021 19:56 Ответить
Ми що маємо лякатись цих окупантів? Ми їх зустрінемо по-українські. Коли українці перестануть покладатися на продажну владу манкуртів та колаборантів і візьмуть справу у власні руки думаю за декілька місяців в країні не буде в живих жодного жида і кацапа. А потім візьмемось за прокацаплене падло всіх мастей і кольорів - від "кавказців" до циган. Ми чудово знаємо "хто є хто" і в якій норі сидить.
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01.04.2021 19:56 Ответить
Да сколько можно бояться эту русскую нечисть , 2 тысячные ополченцы в Чечне со стрелковым оружием в 1996 году поставили раком эту мразату....вас 40 миллионов вам помощь США дайте по зубам этой руССкой нечести, иначе они вас задавят........
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01.04.2021 19:57 Ответить
А кто сказал, что мы их боимся?
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01.04.2021 20:52 Ответить
Быть РАЗУМНО осторожными, в войне с ядерной державой, не значит её бояться.
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02.04.2021 14:26 Ответить
значить буде бійня...я ще свої набої не використав. а жінку з дитиною на захід..
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01.04.2021 19:57 Ответить
фабарм...штук сорок вашких набоїв.
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01.04.2021 20:13 Ответить
России нужна вода,в крым.будут заходить в херсонскую обл.
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01.04.2021 20:03 Ответить
На куй ты будешь заходить, вместе со своей говноармией
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01.04.2021 20:43 Ответить
Взрыв плотины превратит эти мечты в очередной мыльный пузырь - канал будет разрушен потоком воды.
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02.04.2021 14:27 Ответить
Путин получит санкции по самое небалуй.
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01.04.2021 20:23 Ответить
Хехех- и самое интересное что немцы оспаривают «экологический» запрет СП2))))
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01.04.2021 20:55 Ответить
Но только возможны два варианта - США заставят выкинуть Германию из НАТО, а Украине могут дать статус СТРАТЕГИЧЕСКОГО союзника США, вне НАТО. И второе можно успеть сделать за пару дней.
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02.04.2021 14:30 Ответить
Які санкції, не смішіть. Бомби їм на голову, причому на їхній території, тоді їм відпаде охота до войнушок десь там далеко, як в Алєппо.
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01.04.2021 20:34 Ответить
поляки вже долбають укладчика СП-2
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01.04.2021 20:43 Ответить
Польский корабль "атаковал" российское судно "Северного потока-2", ФЛОТ НАТО и подлодки уже на месте
https://www.youtube.com/watch?v=W-i3f80Zvm0&t=188s
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02.04.2021 12:08 Ответить
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02.04.2021 14:34 Ответить
про их территорию, просто прекрасно...
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02.04.2021 10:17 Ответить
зелох повинен провести негайну мобілізацію та маневри по злагоджуванню резервістів
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01.04.2021 20:48 Ответить
Нічого вони неможуть тільки щоки роздувають. Згадайте співвідношення втрат в ДАПі - 14,6 кацапа на 1 ВСУ. Вони 242 дня (це на 2 дня довше за Сталінградську битву) брали одну будівлю аеропорту... У нас таких будівль тисячі... Ударна группа військ ***** нараховує 340 тисяч вояків. Решта охороняють кордони і не здатні до наступальних дій. Вб'ємо всіх. Після наступу в Україну кацапкам доведеться народжувати від туркменів та узбеків... Враховуючи що для наступу кацапкам потрібна пятикратна перевага в військовій силі то до нас вони вже не сунуться бо десь потрібно знайти 1 мільйон мудаків. А це неможливо чисто фізично враховуючи 20% некомплект в військах *****. Якби не сцикуни та колаборанти в Києві то вже давно звільнили б і Донбас, і Крим... Воювати кацапи не вміють. І ніколи не вміли. Всю свою історію вони воювали підкупом і кількістю солдат, яких не шкодували - завалювали ворога трупами... Нічого не змінилось в їх "героїчній військовій доктрині".
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01.04.2021 20:49 Ответить
F-16 и Tomahawk

"Вони воюють кількістю солдат..." но не только, у них дохрена и еще там всякого оружия, хоть и хлам но все же железо.. Поэтому если кацапы полезут, а их однозначно накачают озверином и тогда уже будут пертись озверевшие кацапы то защищаться будет трудно... Но! Есть один существенный фактор. Это если американцы перекрасят свои F-16 в украинские цвета и начнут работать ими по озверевшим путлеровцам, как бы украинская авиация то что то получится. Да еще, если перекрасят и подготовят свои крылатые ракеты типа Tomahawk и начнут работать по штабам гадкого путлера, во, тогда такое охладит пыл невыносимого нациста путите. Это действительно охладит пыл зверей.
Поэтому расчитываю на F-16е и Tomahawkи...
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01.04.2021 21:10 Ответить
Вони сплять, жеруть, сруть, відпочивають... Головне пропустити їх трошки вглиб і розірвати комунікації. Щоб жодне падло не змогло повернутись. Це буде їх остання війна. Сподіваюсь що нам допоможуть, але зовсім на це не розраховую. Самі справимось. Заодно і жидобільшовицьку вату винищимо до третього коліна.
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01.04.2021 21:17 Ответить
Кроме того вот что... Нападение путлеровской России на Украину это объявление войны. Война! Значит Россия объявляет войну Украине? Хорошо (плохо). И тогда ни кто и ни что не помешает вступиться за Украину и объявить войну России другим демократическим странам .
И получится такой расклад сил.
В коалицию с путинской Россией войдут Иран, Армения, Сирия-Асада, Северная-Корея, Венесуэла и может хунта Мянмы, да узурпатор Лукашенко со своими бандитами. Вот и все
А вот на сторон Украины, вместе с ней объявят войну гадкому Путлеру США, Германия, Англия и весь блок НАТО, Япония и Ю.Корея, Австралия. И тогда вопрос,кто пебедит в этой мировой войне?
Поэтому. Смотрите, если путинские звери начнут захватывать Украину... кто помешает американцам оккупировать Якутию, а японцам выйти на Дальний Восток, китайцам захватить Прибайкалье, а например финнам со шведами вернуть себе Карелию, прибалтийским странам вернуть себе Ливонию, а белорусским партизанам возвратить исконные белорусские земли Смоленщины со Смоленском? Кроме того русские партизаны начнут уничтожать путинских убийц, а потом поймают самого главного убийцу? Что помешает этому.
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01.04.2021 21:31 Ответить
340 это если брать всю армию боеспособную)Так никто не считает кто будет обеспечивать и охранят границу?Максимальная ударная группа может быть 30-40 тыс и то её не так просто развернуть.
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01.04.2021 21:15 Ответить
Особовий склад військ ***** з штатним росписом налічує 1,07 мільйона. Ударна група 340 000. Це ті кого готують до наступу і забезпечують відповідним озброєнням та спорядженням. Мєнпауєр (чоловіки від19 до 49 придатні до військової служби) лише 22,2 мільйони. Решта інваліди, алкоголіки, дебіли, олігофрени і т.п.. Менпауер України 11,5 мільйона. Що не ясно? Ми в себе вдома і вбємо всіх окупантів. А тепер уявіть собі хто буде захищати ********* коли ця армія ляже трупом тут. Всі країни які мають територіальні претензії до *********у кинуться забирати своє. Ми теж заберемо декілька областей які свого часу кацапи від України відтяли...
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01.04.2021 21:24 Ответить
Ми - дома.
Все це - наше!
Майбутьнє НАШИХ ДІТОЧОК ТА НАШОЇ УКРАЇНИ - ЦЕ ВАЖЛИВО.
Тримаймо в голові спокій та холод.
Вб'ємо їх всіх.
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01.04.2021 21:05 Ответить
как бы без "зе", рашистские подельники фрицы и жабоеды не приняли план очередной оккупации части Украины как это сделали в Минске отрезав часть Донбасса под создание ордло
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01.04.2021 21:28 Ответить
Кичего не будет...никто уже никуда не идет...На Киевском вокзале...одни сонные мухи.даже скучно Если была бы надвигающаяся война....все было бы по другому
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01.04.2021 22:15 Ответить
И вот где тос Карпатских гор полетит точно в окно штаба такая штука
Війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України, - ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 9456

GAM-77/AGM-28 Hound Dog
Ракета совершает полёт от точки пуска до заранее запрограммированной позиции, затем поворачивает и устремляляетс к цели. Последняя модель с ЭПР.
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01.04.2021 21:44 Ответить
Так вы же сами облегчили им задачу. Зачем было отводить наши войска с укрепленных позиций в поле? Хотели мир в глазах ***** увидеть? Скоро он вам его покажет, идиоты.
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01.04.2021 22:21 Ответить
Нет, отвели от линии обстрела, чтобы меньше погибало наших военнослужащих и граждан Украины, проживающих в серой зоне, ведь за все эти годы Украина так и не построила им жильё, например в мало населенной Черниговской области, вот они и вернулись в хоть какое-то жильё.
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02.04.2021 14:41 Ответить
Такое впечатление, что единственный выход, это послать зеленского на фронт
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01.04.2021 22:47 Ответить
то есть они прилюдно расписываются в том что говорят терористам - стреляйте свободно, никакой ответки не будет
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01.04.2021 23:54 Ответить
все по классике как в польше как в финляндии..
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02.04.2021 01:40 Ответить
не путать Россию и СССР....
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02.04.2021 10:26 Ответить
Є...ать істерічки .... Пороха на фрон і Зеленського і вас бл...ей усіх і на вас подивлюся як ви в свойому лайні будете тікати І що саме цікаве думаю Зеля і порох залишаться і не тікатимуть Головне їх суди доставити на передок...там в них спрацює чоловіча чеснота... Що провас Пи..доболи сказати не можу...бо паскуди всі труси.
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02.04.2021 12:51 Ответить
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