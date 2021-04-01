Войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины, - ГУР Минобороны

Россия готовится провоцировать Украину на военный ответ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По информации ГУР Минобороны Украины, Российская Федерация завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которого является побуждение нашего государства на военный ответ на враждебные действия оккупантов на линии соприкосновения сторон на востоке Украины, расширение российского военного присутствия на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" за счет введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, мотивируя это необходимостью защиты в самопровозглашенных "республиках" российских граждан (на самом деле - граждан Украины, которым принудительно в течение последних лет выдавали паспорта РФ).

Кроме того в ГУР Минобороны не исключают попытку продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины.

"Также известно, что российские дипломатические представительства за рубежом и средства массовой информации получили задание быть готовыми к освещению и разъяснению мировому сообществу информации о якобы агрессивных действиях ВС Украины и "миротворческих" мероприятий РФ в ответ", - добавили в управлении разведки.

Напомним, выступая в понедельник в парламенте, Руслан Хомчак заявил, что российские войска из разных регионов стягиваются к границам Украины под предлогом поддержания боевой готовности и подготовки к учениям, "осуществляя постепенное наращивание войск у государственной границы Украины". Он также обвинил Москву в проведении "агрессивной политики" в отношении Киева.

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