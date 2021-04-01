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Новости Агрессия России против Украины
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РФ не желает вести диалог и пытается сорвать мирный процесс. Руководство НАТО должно отреагировать на такие действия, - Машовец

РФ не желает вести диалог и пытается сорвать мирный процесс. Руководство НАТО должно отреагировать на такие действия, - Машовец

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Роман Машовец провел встречу с главой представительства НАТО в Украине Александером Винниковым, в ходе которой обсуждался вопрос эскалации Российской Федерацией ситуации на востоке Украины, наращивание присутствия российских войск у украинской границы, а также возможные пути совместного реагирования и дальнейшее развитие процесса интеграции Украины в Альянс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины.

Машовец поблагодарил НАТО за поддержку на пути евроатлантической интеграции Украины и ее приближения к стандартам Североатлантического альянса.

"Мы очень надеемся, что в ближайшем будущем также получим План действий по членству в НАТО (ПДЧ)", - подчеркнул он.

"Заместитель руководителя Офиса Президента проинформировал собеседника об ухудшении ситуации с безопасностью на Донбассе. Он сообщил, что с начала текущего года российские войска более 570 раз нарушили режим тишины. Еженедельно мы получаем печальные сообщения о потерях среди наших воинов на востоке Украины", - следует из сообщения.

"Российская Федерация не соблюдает международные договоренности и всячески демонстрирует нежелание вести диалог в формате Трехсторонней контактной группы и в нормандской формате. Российская сторона пытается сорвать мирный процесс, а также режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, установленный 27 июля 2020 года", - отметил Машовец.

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По его словам, сейчас наблюдается скопление российских войск у границы Украины. Поэтому организация совместных учений Вооруженных сил Украины с военными НАТО, возможность совместных с авиацией НАТО воздушных патрулей в воздушном пространстве Украины, будет способствовать стабилизации ситуации с безопасностью в регионе.

Также заместитель руководителя Офиса Президента Украины подчеркнул важность политической реакции от руководства НАТО на такие действия России.

Со своей стороны глава представительства НАТО в Украине Александер Винников выразил соболезнования в связи с теми потерями, которые понесла Украина в течение последних недель в борьбе с российской агрессией на Донбассе. Он отметил, что вся информация о ситуации с безопасностью на востоке нашей страны и на границе с Россией будет передана в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Он напомнил, что в недавнем разговоре президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом собеседники согласились с необходимостью сфокусироваться на внедрении реформ, которые приблизят Украину с НАТО.

Кроме этого Винников отметил положительные сдвиги в сфере безопасности и обороны Украины.

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"Хотели бы отдельно отметить принятие в первом чтении закона о Службе безопасности Украины и с нетерпением ожидаем принятия закона во втором чтении, что будет историческим шагом на пути приближения к НАТО", - отметил он.

Глава представительства НАТО в Украине также отметил утверждение Стратегии национальной безопасности Украины в сентябре 2020 года и Стратегии военной безопасности Украины в марте текущего года, которые содержат четкое стратегическое видение оборонной политики страны и создают платформу для дальнейшей разработки и принятия Стратегического оборонного бюллетеня и других стратегических документов в сфере национальной безопасности и обороны Украины.

Автор: 

НАТО (9999) россия (95660) Винников Александер (30) Офис Президента (1799) Машовец Роман (15)


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Топ комментарии
+8
По моему,
в ПЕРВУЮ очередь "должен прореагировать" Мастер Спорта по Перемирию ЯнеЛОХ!
Разве не так?
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01.04.2021 16:30
+7
НАТО должно /Зеленский: У меня к Байдену очень простой вопрос - почему мы до сих пор не в НАТО?/ Необходима более решительная реакция международного сообщества, - Зеленский/ США должны, - Разумков / Запад должен, - Резников ./США должны , - Кравчук. / Потому что: Казанский показал, как российский уголь поступает в Украину. 17.01.21 и Витренко призвал начать покупать газ у "независимых" российских компаний. А Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера".
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01.04.2021 16:32
+6
а НАТО тут причем?
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01.04.2021 16:27
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а НАТО тут причем?
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01.04.2021 16:27 Ответить
По моему,
в ПЕРВУЮ очередь "должен прореагировать" Мастер Спорта по Перемирию ЯнеЛОХ!
Разве не так?
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01.04.2021 16:30 Ответить
А що ще "должно" НАТО Зєлжнскому, його ОПі і Машовцю зокрема?
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01.04.2021 16:30 Ответить
а зачем НАТО реагировать, если нелох собственных бойцов в тюрьму кидает по фиктивным мотивам?
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01.04.2021 18:00 Ответить
НАТО должно /Зеленский: У меня к Байдену очень простой вопрос - почему мы до сих пор не в НАТО?/ Необходима более решительная реакция международного сообщества, - Зеленский/ США должны, - Разумков / Запад должен, - Резников ./США должны , - Кравчук. / Потому что: Казанский показал, как российский уголь поступает в Украину. 17.01.21 и Витренко призвал начать покупать газ у "независимых" российских компаний. А Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера".
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01.04.2021 16:32 Ответить
смотрю на кацапию и сожалею... что Гитлер на взял мацквы и не разрушил это гнилое и опасное для всего Мира осиное гнездо... а все виноваты Штаты, со своим Ленд-Лизом...
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01.04.2021 16:49 Ответить
Україна член НАТО? І потім, всі дії направленні на зближення або майбутнє членство України в НАТО були зроблені завдяки і під час правління Порошенко. При Зеленському, навпаки відбувається відкат від зближення із альянсом.
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01.04.2021 16:59 Ответить
заступник завгоспа по закупці канцтоварів...
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01.04.2021 17:07 Ответить
@лять, чувак, ти наче там (серед клоунів) більш-менш адекватний, а твоє керівництво - наприклад, зе-лупа, який типу гівнокомандувач, буде реагувати? чи далі чухатиме свою вбогу головешку й думати про розфарбовані двері? може ви, чуваки, військо хоча б у стан підвищеної боєготовности приведете? при чім, @лять, тут нато!? прокиньтеся, це - все ще і не дивлячись ні на що україна!!!
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01.04.2021 17:09 Ответить
Да звідки: хомчак як під іловайськом «заснув» так досі прокинутися не в змозі
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01.04.2021 17:27 Ответить
Зеля полуваттный импотент-капитулянт во всех смыслах, какой реакции от него ожидать ?
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01.04.2021 17:19 Ответить
Быстрее Байден по этому поводу нахлобучит, чем ссыкливое зе. Жду не дождусь, когда параше в "морду" кинут мокрыми грязными трусами.
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01.04.2021 17:59 Ответить
Опа! Какой то Машовец руководству НАТО предъяву кинул. Видать очень крут этот Машовец
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01.04.2021 20:13 Ответить
 
 