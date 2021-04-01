РФ не желает вести диалог и пытается сорвать мирный процесс. Руководство НАТО должно отреагировать на такие действия, - Машовец

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Роман Машовец провел встречу с главой представительства НАТО в Украине Александером Винниковым, в ходе которой обсуждался вопрос эскалации Российской Федерацией ситуации на востоке Украины, наращивание присутствия российских войск у украинской границы, а также возможные пути совместного реагирования и дальнейшее развитие процесса интеграции Украины в Альянс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины.

Машовец поблагодарил НАТО за поддержку на пути евроатлантической интеграции Украины и ее приближения к стандартам Североатлантического альянса.

"Мы очень надеемся, что в ближайшем будущем также получим План действий по членству в НАТО (ПДЧ)", - подчеркнул он.

"Заместитель руководителя Офиса Президента проинформировал собеседника об ухудшении ситуации с безопасностью на Донбассе. Он сообщил, что с начала текущего года российские войска более 570 раз нарушили режим тишины. Еженедельно мы получаем печальные сообщения о потерях среди наших воинов на востоке Украины", - следует из сообщения.

"Российская Федерация не соблюдает международные договоренности и всячески демонстрирует нежелание вести диалог в формате Трехсторонней контактной группы и в нормандской формате. Российская сторона пытается сорвать мирный процесс, а также режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, установленный 27 июля 2020 года", - отметил Машовец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины, - ГУР Минобороны

По его словам, сейчас наблюдается скопление российских войск у границы Украины. Поэтому организация совместных учений Вооруженных сил Украины с военными НАТО, возможность совместных с авиацией НАТО воздушных патрулей в воздушном пространстве Украины, будет способствовать стабилизации ситуации с безопасностью в регионе.

Также заместитель руководителя Офиса Президента Украины подчеркнул важность политической реакции от руководства НАТО на такие действия России.

Со своей стороны глава представительства НАТО в Украине Александер Винников выразил соболезнования в связи с теми потерями, которые понесла Украина в течение последних недель в борьбе с российской агрессией на Донбассе. Он отметил, что вся информация о ситуации с безопасностью на востоке нашей страны и на границе с Россией будет передана в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Он напомнил, что в недавнем разговоре президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом собеседники согласились с необходимостью сфокусироваться на внедрении реформ, которые приблизят Украину с НАТО.

Кроме этого Винников отметил положительные сдвиги в сфере безопасности и обороны Украины.

Читайте также: Ответ НАТО на действия РФ будет твердым и содержательным, - Столтенберг

"Хотели бы отдельно отметить принятие в первом чтении закона о Службе безопасности Украины и с нетерпением ожидаем принятия закона во втором чтении, что будет историческим шагом на пути приближения к НАТО", - отметил он.

Глава представительства НАТО в Украине также отметил утверждение Стратегии национальной безопасности Украины в сентябре 2020 года и Стратегии военной безопасности Украины в марте текущего года, которые содержат четкое стратегическое видение оборонной политики страны и создают платформу для дальнейшей разработки и принятия Стратегического оборонного бюллетеня и других стратегических документов в сфере национальной безопасности и обороны Украины.