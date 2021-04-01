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"Слуга народа" Яременко: Слова Байдена о Путине-убийце показали, что отношений между США и РФ на сегодня нет

Заявление Байдена никак не повлияет на отношения Вашингтона и Москвы. Оно просто показало их реальное состояние.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил депутат партии "Слуга народа" Богдан Яременко.

"Это заявление Байдена никак не повлияет на дальнейшие отношения России и США. На самом деле, оно просто показало реальное положение дел и позволило сторонам подвести итог: этих отношений на сегодняшний день нет", - сказал он.

По мнению Яременко, США и Россия не хотят допустить эскалацию в виде войны. А также вынуждены вместе работать над контролем за стратегическим оружием и изменениями климата. Но ни одна из сторон не верит при этом в сотрудничество с другой.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Потураев о Путине-убийце: Не знаю, как можно отрицать этот неоднократно доказанный факт

"Отразится ли это на нас? Тут больше проявляется то, что у Байдена есть к Украине личное отношение (не всегда позитивное), которое связано, во-первых, с обвинениями в адрес его сына. Во-вторых, с тем, что будучи высшим должностным лицом в одной из предыдущих администраций США, он занимался нашим вопросом и был в курсе с самого начала по поводу российской агрессии против Украины", - сказал политик.

"Путин – убийца из-за того, что происходит в самой России, Украине, Британии (я говорю о покушениях на бывших российских граждан), Сирии. Он ответственен за очень много смертей", - подчеркнул Яременко.

Также на Цензор.НЕТ: Мендель о переговорах Макрона, Путина и Меркель: "Никакие решения об Украине не могут приниматься без Украины"

Как разные депутаты оценивают высказывание Байдена, подтвердившего, что считает Путина убийцей, можно прочитать здесь.

Автор: 

Байден Джо (2790) путин владимир (31318) россия (95660) США (26835) Яременко Богдан (150)


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Топ комментарии
+5
Отношения у них - табу
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01.04.2021 16:28
+3
Главное чтобы у этого слуги все хорошо с отношениями было, чтобы ему шлюхи не отказывали во взаимности и их при этом не выворачивало.
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01.04.2021 17:19
+2
это признак того,что США будут из кацапии "делать леди"?
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01.04.2021 16:31
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Отношения у них - табу
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01.04.2021 16:28 Ответить
это признак того,что США будут из кацапии "делать леди"?
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01.04.2021 16:31 Ответить
Роль леди, по словам кацапов, делает их сильнее
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01.04.2021 16:38 Ответить
Там где США выгодно сотрудничать с РФ, - они сотрудничают и будут сотрудничать впредь. Никаких табу - чистейший прагматизм...
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01.04.2021 16:40 Ответить
не,отношения- полный анал
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01.04.2021 16:31 Ответить
Це все? Ну нічого іншого від Зе-двбйбів почути і не очікували. Примітивний висновок точніше т примітивна інтерпретація слів Байдена про ****. Українці очікують коли з подібною заявою виступить Зе. такий хід багато б про що сказав світовій спільноті. Але Ваван тут явно абассамшись... Яременка це чомусь не пече..
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01.04.2021 16:32 Ответить
Долбо-б, как это нет, если позавчера лично Байден Х..ло пригласил на какой то там саммит по климату
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01.04.2021 16:33 Ответить
Пригласил Х..ло на конференцию
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01.04.2021 16:34 Ответить
дрочильный дебил
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01.04.2021 16:35 Ответить
жопу нашел?
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01.04.2021 16:54 Ответить
морда на женский половой похожа, лохматка
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01.04.2021 16:55 Ответить
главное чтоб не попутали , а виипут прямо у лохматку
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01.04.2021 19:43 Ответить
Главное чтобы у этого слуги все хорошо с отношениями было, чтобы ему шлюхи не отказывали во взаимности и их при этом не выворачивало.
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01.04.2021 17:19 Ответить
 
 