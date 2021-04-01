"Слуга народа" Яременко: Слова Байдена о Путине-убийце показали, что отношений между США и РФ на сегодня нет

Заявление Байдена никак не повлияет на отношения Вашингтона и Москвы. Оно просто показало их реальное состояние.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил депутат партии "Слуга народа" Богдан Яременко.

"Это заявление Байдена никак не повлияет на дальнейшие отношения России и США. На самом деле, оно просто показало реальное положение дел и позволило сторонам подвести итог: этих отношений на сегодняшний день нет", - сказал он.

По мнению Яременко, США и Россия не хотят допустить эскалацию в виде войны. А также вынуждены вместе работать над контролем за стратегическим оружием и изменениями климата. Но ни одна из сторон не верит при этом в сотрудничество с другой.

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"Отразится ли это на нас? Тут больше проявляется то, что у Байдена есть к Украине личное отношение (не всегда позитивное), которое связано, во-первых, с обвинениями в адрес его сына. Во-вторых, с тем, что будучи высшим должностным лицом в одной из предыдущих администраций США, он занимался нашим вопросом и был в курсе с самого начала по поводу российской агрессии против Украины", - сказал политик.

"Путин – убийца из-за того, что происходит в самой России, Украине, Британии (я говорю о покушениях на бывших российских граждан), Сирии. Он ответственен за очень много смертей", - подчеркнул Яременко.

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Как разные депутаты оценивают высказывание Байдена, подтвердившего, что считает Путина убийцей, можно прочитать здесь.