СБУ и ГБР проводят обыски в АРМА, а также у врио главы агентства Сигидина. ФОТОрепортаж

Обыски проводятся в помещениях Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, а также у его руководства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает нардеп "Слуги народа" Галина Янченко.

"В АРМА обыски. Такие же обыски продолжаются и дома у и.о. главы АРМА Виталия Сигидина, его заместителя по вопросам управления активами Владимира Павленко и начальника управления менеджмента активов Вахтанга Бочоришвили. Обыски проводят ГБР совместно с СБУ", - говорится в сообщении.

По информации Янченко, еще ряд эпизодов коррупционных обородук АРМА расследуются Национальным антикоррупционным бюро Украины.

"Надеюсь, что сегодняшние события станут четким сигналом, что изменения в АРМА нужны уже и сейчас, и достаточной мотивацией, чтобы подготовленные законопроекты были наконец вынесены на голосование в зал. Именно законодательные изменения смогут стать предохранителем от беззакония и "мутных" историй АРМА в будущем", - отметила парламентарий.

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