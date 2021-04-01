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СБУ и ГБР проводят обыски в АРМА, а также у врио главы агентства Сигидина. ФОТОрепортаж

Обыски проводятся в помещениях Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, а также у его руководства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает нардеп "Слуги народа" Галина Янченко.

"В АРМА обыски. Такие же обыски продолжаются и дома у и.о. главы АРМА Виталия Сигидина, его заместителя по вопросам управления активами Владимира Павленко и начальника управления менеджмента активов Вахтанга Бочоришвили. Обыски проводят ГБР совместно с СБУ", - говорится в сообщении.

По информации Янченко, еще ряд эпизодов коррупционных обородук АРМА расследуются Национальным антикоррупционным бюро Украины.

"Надеюсь, что сегодняшние события станут четким сигналом, что изменения в АРМА нужны уже и сейчас, и достаточной мотивацией, чтобы подготовленные законопроекты были наконец вынесены на голосование в зал. Именно законодательные изменения смогут стать предохранителем от беззакония и "мутных" историй АРМА в будущем", - отметила парламентарий.

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СБУ и ГБР проводят обыски в АРМА, а также у врио главы агентства Сигидина 01
СБУ и ГБР проводят обыски в АРМА, а также у врио главы агентства Сигидина 02
СБУ и ГБР проводят обыски в АРМА, а также у врио главы агентства Сигидина 03
СБУ и ГБР проводят обыски в АРМА, а также у врио главы агентства Сигидина 04

Автор: 

обыск (1898) СБУ (19924) ГБР (3000) АРМА (103) Янченко Галина (72)


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Да что Же это Творится , - Да сколько же вас Силовых Блоков. Даже и не знал , что есть такая .Сократить и на Биржу а не кровь Пить и Ужираться.
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01.04.2021 16:35 Ответить
Это бесконечный процесс. Толку от этого, как от козла молока. Можно все ведомства по два раза в год увольнять и набирать по новой-ничего не поменяется.
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01.04.2021 17:57 Ответить
эту арму давно надо ликвидировать. это кучка сраных рейдеров
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01.04.2021 19:23 Ответить
"Полиция надзора над полицией надзора над полицией ..."
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01.04.2021 20:33 Ответить
На фото, двоє у капцях, такі сумні-сумні ...
Вірніше, один вже без капців - симптоматично.
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01.04.2021 20:58 Ответить
Чувак из отдела "К" думает, как оприходовать автомобиль AUDI.
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01.04.2021 21:14 Ответить
плакал с комента, чёткое фото.
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14.07.2021 12:03 Ответить
 
 