РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5168 посетителей онлайн
Новости
2 381 21

Нельзя говорить о новой холодной войне: Россия не тех масштабов, чтобы быть полноценным оппонентом США, - "слуга народа" Безуглая

Нельзя говорить о новой холодной войне: Россия не тех масштабов, чтобы быть полноценным оппонентом США, -

Россия в мире занимает далеко не первое место. Соответственно, не является непосредственным конкурентом для Америки.

Об этом Цензор.НЕТ рассказала в комментарии нардеп СН Марьяна Безуглая, отвечая на вопрос, согласна ли он с высказыванием президента США Джо Байдена, что президент России Владимир Путин – убийца.

"Разве это новость?! Для нас тут нет ничего нового. Хорошо, что продолжается восприятие неадекватной и вредной для соседей политики Российской Федерации. Поведение России на международной арене в последние годы стабильно. Американская политика базируется, в первую очередь, на экономической составляющей. В последнее время Байден часто говорит о Китае. Это естественно, так как речь идет о мощной стране – такой, как и США. А Россия в мире занимает далеко не первое место. Соответственно, не является непосредственным конкурентом для Америки. Поэтому США будут продолжать свою прежнюю работу по санкциям относительно РФ, так как она нарушает свои обязательства и посягает на суверенитет других государств. Допускаю ужесточение такого подхода. Вряд ли можно будет говорить о новой холодной войне, так как Россия – не тех масштабов, чтобы быть полноценным оппонентом Америке в биполярном подходе. Мир изменился. Прерогативой сейчас выступает экономика. Поэтому тут соперником может быть разве что Китай", - заявила Безуглая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Потураев о Путине-убийце: Не знаю, как можно отрицать этот неоднократно доказанный факт

С реакцией других политиков на слова Байдена о Путине-убийце можно ознакомиться здесь.

Автор: 

Байден Джо (2790) путин владимир (31318) россия (95660) США (26835) Безуглая Марьяна (291)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
для того чтоб сидеть на атомной бомбе и вонять полноценность не нужна
показать весь комментарий
01.04.2021 16:35
+4
вРашка може дуже накапостити світові, не треба недооцінювати бридких кацапів.
Ніхто ж не може заперечити, що коронавірус, наприклад, синтезували і випустили у світ саме вони.
показать весь комментарий
01.04.2021 16:36
+2
В Украине забрали атомное оружие и Передали рашке , - Так же самое заберут атомную дубину у рашки и передадут уже США.
показать весь комментарий
01.04.2021 16:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
для того чтоб сидеть на атомной бомбе и вонять полноценность не нужна
показать весь комментарий
01.04.2021 16:35 Ответить
вРашка може дуже накапостити світові, не треба недооцінювати бридких кацапів.
Ніхто ж не може заперечити, що коронавірус, наприклад, синтезували і випустили у світ саме вони.
показать весь комментарий
01.04.2021 16:36 Ответить
Кацапи не подужають. Занадто складно для них.
Це вже, швидше, ханьці спроможуться на складний молекулярний синтез цілої групи білків.
показать весь комментарий
01.04.2021 18:17 Ответить
В Украине забрали атомное оружие и Передали рашке , - Так же самое заберут атомную дубину у рашки и передадут уже США.
показать весь комментарий
01.04.2021 16:38 Ответить
Хто забере? Хороші москалі у поганих?
показать весь комментарий
01.04.2021 16:40 Ответить
А те , що сталось з СССР . раша недієздатна і від імперії осталися тільки ошмотки.
показать весь комментарий
01.04.2021 16:43 Ответить
«Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый ее пропагандой, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Расеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.» (А.И. Солженицын)
показать весь комментарий
01.04.2021 16:51 Ответить
Не писав цього Солженіцин ніколи і писати не міг,так як сам був російським шовіністом.Він чудовий письменник,я його час від часу перечитую,але він виступав за єдину імперську Росію,і України як незалежної держави не бачив.А ось ці терміни "лютиє,кровожадниє звєрі" він міг вживати до кримінальної злодійської тюремної "еліти",яку він ненавидів,чи не дужче чим гебістську "кумовську" обслугу...
показать весь комментарий
01.04.2021 17:12 Ответить
«Русские… народ, который блуждает жадным взглядом по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить хотя бы ради развлечения.» (Федор Достоевский) «С другими европейскими народами можно достигать цели человеколюбивыми способами, а с русским - не так… Я тут имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей.» (Петр I)
показать весь комментарий
01.04.2021 17:22 Ответить
Что то в эти дни вдруг очередная появилась---во все отверстия! Без-круглая. Ну так и сеет разумное и вечное. Таблицу бы умножения зачитала с трибуны---там где на *7*---для двоечников и второгодников что там сидят рядами и стадами но в буфете.
показать весь комментарий
01.04.2021 16:53 Ответить
- безухлая ! надо валить !
- в смысле "валить" ?
- вам в паРашу, а паРашу - вообще...
показать весь комментарий
01.04.2021 16:55 Ответить
Нельзя говорить о новой холодной войне: Россия не тех масштабов, чтобы быть полноценным оппонентом США, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 6334
показать весь комментарий
01.04.2021 17:00 Ответить
"Вряд ли можно будет говорить о новой холодной войне, так как Россия - не тех масштабов, чтобы быть полноценным оппонентом Америке в биполярном подходе".

Несмотря на "свои масштабы ", серит она везде и всем совсем не по-детски.
показать весь комментарий
01.04.2021 17:04 Ответить
Если США и Россия начнут масштабами меряться, от Украины может остаться лишь воспоминание на страницах учебников по истории.
показать весь комментарий
01.04.2021 17:06 Ответить
это она РФ защищает??? значит она себя обозначила предателем Украины, а это значит, что она не имеет права быть во власти Украины!
показать весь комментарий
01.04.2021 17:08 Ответить
Бужанского и Куницкого,,демагогов высшей пробы ,ждет участь Дубинского.Сн должна самоочиститься от всякого лайна.
показать весь комментарий
01.04.2021 17:12 Ответить
Я б на місці "зелених" забрав би в цієї руденької дурочки статус "говорящої голови".Вона хоче говорити про серйозні речі,а її запрошують на ефіри тільки щоб з неї посміятись і зробити з неї круглу дурепу...що в принципі і не важко...Вона дуже старається бути розумною,вивчила до фіга всяких слів,але розум,як кажуть,не набудеш і не проп"єш,він або є,або його нема...
показать весь комментарий
01.04.2021 17:18 Ответить
Она слушает В.В.Мальцеа.
показать весь комментарий
01.04.2021 17:36 Ответить
Превентивно нужно думать. Собраться мозгами, да закидать парашу атомными бомбами. Да и оставить эту свалку истории как есть. Не успеем мы, успеют они. и тогда не будет важно.
показать весь комментарий
01.04.2021 17:45 Ответить
это то и есть главная проблема, ната создавалась для противостояния коммунистическому блоку, был идеологический враг, все для фронта все для победы, коммунист придет - бабушку убьет
а теперь нету коммунистов, одни капиталисты кругом, были враги стали конкуренты, идеологическая накачка не проходит, народ не понимает для чего пояса затягивать
показать весь комментарий
01.04.2021 19:53 Ответить
 
 