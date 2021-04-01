Нельзя говорить о новой холодной войне: Россия не тех масштабов, чтобы быть полноценным оппонентом США, - "слуга народа" Безуглая

Россия в мире занимает далеко не первое место. Соответственно, не является непосредственным конкурентом для Америки.

Об этом Цензор.НЕТ рассказала в комментарии нардеп СН Марьяна Безуглая, отвечая на вопрос, согласна ли он с высказыванием президента США Джо Байдена, что президент России Владимир Путин – убийца.

"Разве это новость?! Для нас тут нет ничего нового. Хорошо, что продолжается восприятие неадекватной и вредной для соседей политики Российской Федерации. Поведение России на международной арене в последние годы стабильно. Американская политика базируется, в первую очередь, на экономической составляющей. В последнее время Байден часто говорит о Китае. Это естественно, так как речь идет о мощной стране – такой, как и США. А Россия в мире занимает далеко не первое место. Соответственно, не является непосредственным конкурентом для Америки. Поэтому США будут продолжать свою прежнюю работу по санкциям относительно РФ, так как она нарушает свои обязательства и посягает на суверенитет других государств. Допускаю ужесточение такого подхода. Вряд ли можно будет говорить о новой холодной войне, так как Россия – не тех масштабов, чтобы быть полноценным оппонентом Америке в биполярном подходе. Мир изменился. Прерогативой сейчас выступает экономика. Поэтому тут соперником может быть разве что Китай", - заявила Безуглая.

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С реакцией других политиков на слова Байдена о Путине-убийце можно ознакомиться здесь.