Нардеп "Голоса" Железняк о Путине-убийце: В своей книге Байден намного жестче прошелся по президенту РФ

Джо Байден и раньше не сдерживался в оценках других политиков. Такой вот прямолинейный человек.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в комментарии нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, отвечая на вопрос, согласен ли он с высказыванием президента США Джо Байдена, что президент России Владимир Путин – убийца.

"У Байдена есть хорошая книга "Promise me, Dad" (2017-го года выпуска. - Ред.), в которой страниц 40 посвящено Украине и России. Там он намного жестче прошелся по Владимиру Путину. Поэтому я даже не знаю, почему только сейчас обратили внимание на его слова. У меня они не вызвали никакого удивления. На самом деле, Байден и раньше не сдерживался в оценках других политиков. Вспомните, как он назвал Виктора Шокина ("сукиным сыном". - Ред.). Такой вот прямолинейный человек. Не всегда подбирает слова, что для Украины – хорошо", - заявил Железняк.

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С реакцией других политиков на слова Байдена о Путине-убийце можно ознакомиться здесь.