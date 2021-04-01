На довыборах в Раду на Прикарпатье обработали 87,17% протоколов: Вирастюк - 31,66%, Шевченко - 29,42%, Кошулинский - 28,72%
Подсчет голосов на округе №87 в Ивано-Франковской области продолжается. По-прежнему лидируют Василий Вирастюк (СН), Руслан Кошулинский ("Свобода") и Александр Шевченко ("За майбутнє").
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ЦИК.
Комиссия обработала 87,17% голосов.
Василия Вирастюка (СН) поддержали 31,66% избирателей, на втором месте – представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,42%).
Представитель партии ВО "Свобода" Руслан Кошулинский получает 28,72% голосов.
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Потому 20 рыл приехали давить.
Потому разогнали счетную комиссию и набрали новую из "100% своих"
Все, что угодно! - но бубасик не может просрать и эти выборы!
На бубасика уже начинают коситься и сами "слуги" (что ж это за лошара, что лажает все время?)
Потому очередного дурака протянут, конечно.
Что не снимает ответственности с "ну дуууужэ патриотычных прыкарпатцив" - если б они не дали кловану шансов, то никто б и не приезжал.
шыхвонер не читает газет: Байден: Зеленский меня обманул и скоро за это заплатит - The Washington Post
Я одного не розумію, навіщо то було Вірастюку. Був відомим спортсменом, ставив рекорди, мав повагу у людей, а тепер буде зеленою служкою
Реклама добре, але її мабуть мало. Для такої великої людини.
https://www.youtube.com/watch?v=3AyRorYSPQY
І найогидніше це те, що то є на Станіславщині. ((( Я про вибори, точніше про результат.
Довибори у 87-му окрузі не мали ніякої інтриги, оскільки безаперечний лідер виборчих перегонів був давно відомий Про це написав політичний експерт Володимир Цибулько на своїй сторінці у https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1350569591996247&id=100011296566217 Facebook .
На користь перемоги кандидата від партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Олександра Шевченка свідчили соціологічні опитування, які були проведені 15 березня групою "Рейтинг". Олександр Шевченко набирав 30,2 %, Руслан Кошулинський від "Свободи" - 27,6 %, а Василь Вірастюк від "Слуги народу" - 26,9 %.
"Результат був очевидний, ще й тому, що Кошулинський і Вірастюк - "парашутисти". На виборчих округах, на яких переважає сільське населення, "чужинці" не мають шансів на успіх у боротьбі з кандидатами, які сприймаються населенням, як свої, рідні", - написав Володимир Цибулько.
Перемогу представника "ЗА МАЙБУТНЄ" підтвердили й екзит-поли: Олександр Шевченко набрав 32,4%, Руслан Кошулинський - 31,6%, Василь Вірастюк - 29,4%.
Як зауважив Володимир Цибулько, влада у властивій їй манері вирішила закрити очі на очевидні факти і включила дурня, читай "адмінресурс". Фіктивне замінування, фальшиві повідомлення. То голова комісії кудись зник, то окружна комісія приймає тільки ті протоколи, де перемагає Вірастюк або Кошулинський, всі інші відправляють на уточнення.
"Затягування з підрахунками голосів, "чорнуха" під час кампанії проти Шевченка і Кошулинського, "клони" та маніпуляції на дільницях…Влада Зеленського все більше асоціюється з найгіршими традиціями Януковича, і всім відомо, чим це все може закінчитися", - написав експерт.
Про це у Facebook написав народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький.
Нардеп прокоментував затримки із підрахунком голосів за кандидатів у нардепи у виборчому окрузі №87 на Франківщині.
"Все, що відбувається зараз на Івано-Франківщині під час і після виборів - традиційна боротьба корупції проти адмінресурсу. Це не вибори, а змагання у дитячу гру «камінь-ножиці-папір». Корупція точно перемогла, але адмінресурс намагається силою забрати перемогу собі . Є один нюанс: адмінресурс і є найгіршою формою корупції, щоб там собі хто не думав", - написав Княжицький.
За його словами, на довиборах в окрузі на Франківщині переміг Олександр Шевченко. Відрив з іншими кандидатами Василем Вірастюком і Русланом Кошулинським мінімальний.
"Але "Слуги" за звичкою хочуть вкрасти перемогу, поїхали цілим десантом на Івано-Франківщину. І вони захищають навіть не свого кандидата, а Зеленського, який прямо втрутився у вибори і агітував протизаконно за висуванця «Слуг народу», але програв. Виборців шкода. Я не є прихильником жодного кандидата , але вибираючи між корупцією, популістським адмінресурсом і ідеологією голосував би за останнє. Таких виявилася третина", - додав нардеп.
Журналистка Янина Соколовская считает, что выборы на Прикарпатье вернули Украину во времена бывшего Президента Украины Виктора Януковича. Власть снова использует грязные избирательные технологии.
Об этом журналистка заявила на https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3924939214207791&id=100000752532439&__cft__[0]=AZXaeyiqYEmexWCzKMH7gr2mgIpeYwS1NxvopuXV_TIESfzQmhdISeeo0GkEQvvvgaZH1hph3NAQ9LixzBv7QN-iqHsVeLHTbTW7VET0tQEg_GfFgDl3JrrU5uZATa4A0Bk&__tn__=%2CO%2CP-R своей странице в социальной сети Facebook, https://ukranews.com/news/766630-vlast-na-dovyborah-v-radu-ispolzuet-gryaznye-izbiratelnye-tehnologii-sokolovskaya передают сегодня «Українські Новини».
«Мы помним «карусели», когда автобусами возили из села в село «титушек», мы помним «двойников», которые «отщипывали» от оппозиционных кандидатов голоса, чтобы правдами и неправдами протолкнуть кандидата от власти, мы помним, как, согласно результатам экзит-полов, с огромным отрывом побеждал оппозиционный кандидат, а затем после длительного подсчета голосов победителем объявляли кандидата от власти.
Все это было и все это происходит сейчас», - написала Соколовская.
По ее словам, 28 марта на Прикарпатье были обнародованы результаты экзит-пола, согласно которым в избирательном округе №87 победу одержал кандидат от политической партии «За майбутнє» Александр Шевченко.
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%88%D0%B0%D1%80-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8.html «Пробный шар»: выборы предателю Украины слили «Слуги народа» - источник
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB-%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5.html Арахамия «зарезал» Тищенко на избирательном участке: подробности «спецоперации слуг»
Кроме того, результаты параллельного подсчета голосов, проведенного штабом противника Шевченко, представителя Всеукраинского объединения «Свобода» Руслана Кошулинского, также показали победу Александра Шевченко.
«Но власть такой результат не устроил, и она включила админресурс.
Сначала фиктивное минирование окружной избирательной комиссии, где проходил подсчет голосов, затем таинственное исчезновение председателя ОИК, который является представителем партии «Слуга народа», а теперь окружная комиссия принимает только те протоколы, где побеждает Вирастюк или Кошулинский, все остальные отправляют на уточнение… Как это все до боли знакомо.
Зеленский сам себе роет яму.
Он дождется, что люди выйдут на Майдан, а он повторит судьбу Януковича«, - подытожила Янина Соколовская.
А тепер чмо, по суті щось можеш булькнути? Коломия- це вже ті місця дебіле?
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1377631949938909188 19 мин
На помощь Вирастюку в 87 округ отправили спецподразделения СБУ. Видимо банда Тищенко не справляется
Генетика - то серйозна наука...
Потяг пішов і вже не повернеться...
Це Кінець...
Історико-географічні межі - Географічно регіон охоплює все https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F Буковинське Прикарпаття ...
Франко навчався в Дрогобичі, Львові, Чернівцях, працював у Львові, Відні... можна сперечатись де його земля, але якщо місто назване його ім'ям, це точно його земля.
(але якщо місто назване його ім'ям, це точно його земля.) Зе!біл- це твій Зе!дент, яйцеголове?
правда ,ВАСЯ!!!
а колись українці тебе поважали...
Невже в магазин не ходять
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Своє місто вводите і ...
Це песець, який сором...
Єдине коли? І що за це прийдеться заплатити
Поэтому имеем Вирастюка, Шевченко и Тищенко, унижающего людей и прямо нарушающего избирательное законодательство.
Но выборы, законы, мораль - это не про власть Зеленского. Здесь действуют методами Лукашенко и Путина.
13 марта 2021
В СМИ появилась информация, что Николая Тищенко могут назначить руководителем партийного отделения "Слуги народа" на Закарпатье.
https://novyny.24tv.ua/ru/ja-bulterer-zelenskogo-tishhenko-o-verojatnoj-dolzhnosti-zakarpate_n1567928