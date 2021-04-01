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Новости Парламентские выборы-2019
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На довыборах в Раду на Прикарпатье обработали 87,17% протоколов: Вирастюк - 31,66%, Шевченко - 29,42%, Кошулинский - 28,72%

На довыборах в Раду на Прикарпатье обработали 87,17% протоколов: Вирастюк - 31,66%, Шевченко - 29,42%, Кошулинский - 28,72%

Подсчет голосов на округе №87 в Ивано-Франковской области продолжается. По-прежнему лидируют Василий Вирастюк (СН), Руслан Кошулинский ("Свобода") и Александр Шевченко ("За майбутнє").

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ЦИК.

Комиссия обработала 87,17% голосов.

Василия Вирастюка (СН) поддержали 31,66% избирателей, на втором месте – представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,42%).

Представитель партии ВО "Свобода" Руслан Кошулинский получает 28,72% голосов.

Читайте: На 87 округе опять считают голоса: Вирастюк - лидер, Шевченко обогнал Кошулинского

На довыборах в Раду на Прикарпатье обработали 87,17% протоколов: Вирастюк - 31,66%, Шевченко - 29,42%, Кошулинский - 28,72% 01

Автор: 

Вирастюк Василий (82) ЦИК (3644) Кошулинский Руслан (143) Ивано-Франковская область (923) Шевченко Александр Леонидович (327) досрочные выборы (127)


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Топ комментарии
+21
Не вистачає тут Олежки Вінника він би всіх переміг у цих перегонах.
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01.04.2021 16:57
+19
Десант Слуг знає свою справу.
Я одного не розумію, навіщо то було Вірастюку. Був відомим спортсменом, ставив рекорди, мав повагу у людей, а тепер буде зеленою служкою
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01.04.2021 17:19
+14
Як там кажуть наші брати-ляхи: "Коли ви не розумієте про що йдеться, то йдеться про гроші".
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01.04.2021 17:26
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Правила форума Совет форумчан
Не вистачає тут Олежки Вінника він би всіх переміг у цих перегонах.
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01.04.2021 16:57 Ответить
Це точно.
На довиборах в Раду на Прикарпатті обробили 87,17% протоколів: Вірастюк - 31,66%, Шевченко - 29,42%, Кошулинський - 28,72% - Цензор.НЕТ 7301
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01.04.2021 17:37 Ответить
С учетом нынешнего опыта проведения вот этих местечковых выборов.. С ужасом можно представить что же будет происходить на следующих парламентских и президентских выборах... ( если они конечно еще будут в связи с нынешними событиями и напряжению на фронте и очередной волне ковида)
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01.04.2021 17:01 Ответить
Це не містечкові вибори, а парламентські.
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01.04.2021 17:31 Ответить
технологию обкатали на округе Олега Ляшко. Говорят, посол ЕС интересовался ситуаций на 87м округе, именно поэтому туда приехали автоматчики. Если кратко, то голоса Кошулинского крадут и записывают на слугу урода. Зеленая власть крадет самое большое достижение папередников - честные выборы. Экономику уже просрали в хлам, поэтому не удивляйтесь, что зеленая власть будет избираться вечно
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01.04.2021 22:35 Ответить
Зелень уже тренируется как фальсифицировать будущие през выборы.
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01.04.2021 22:44 Ответить
ППЦ ідіоти.
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01.04.2021 17:02 Ответить
вы перебухали ? что за бред ?
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01.04.2021 17:10 Ответить
Уточните конкретно?
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01.04.2021 17:17 Ответить
фашисты это союзники москвы, вы о коких писали, кто пабеддиль ?
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02.04.2021 09:29 Ответить
так це ж зажоп; що, не впізнав? Не вперше отут воно сере мертвечуковщиною.
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01.04.2021 17:40 Ответить
После бесконечных обсеронов на выборах, с вакцинацией, с промышленностью, с фронтом и т.п. - клоуну нужна хоть какая-то, хоть любой ценой! - но победа.
Потому 20 рыл приехали давить.
Потому разогнали счетную комиссию и набрали новую из "100% своих"

Все, что угодно! - но бубасик не может просрать и эти выборы!
На бубасика уже начинают коситься и сами "слуги" (что ж это за лошара, что лажает все время?)

Потому очередного дурака протянут, конечно.
Что не снимает ответственности с "ну дуууужэ патриотычных прыкарпатцив" - если б они не дали кловану шансов, то никто б и не приезжал.
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01.04.2021 17:06 Ответить
Я ВВАЖАЮ ЩО ВОНИ НЕ НАПИШУТЬ СИЛАЧУ, АЛЕ СЛУГИ ВИБОРИ ПРОСРАЛИ.
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01.04.2021 21:14 Ответить
там Кошулинский победил, но на таких разрывах сфальсифицировать шо два пальца об@сцать
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01.04.2021 22:38 Ответить
похоже клован протягивает подсчёт в пользу шыхвонера,
шыхвонер не читает газет: Байден: Зеленский меня обманул и скоро за это заплатит - The Washington Post
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01.04.2021 17:12 Ответить
Чому це плісняве дніще називають виборами?
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01.04.2021 17:13 Ответить
Десант Слуг знає свою справу.
Я одного не розумію, навіщо то було Вірастюку. Був відомим спортсменом, ставив рекорди, мав повагу у людей, а тепер буде зеленою служкою
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01.04.2021 17:19 Ответить
Як там кажуть наші брати-ляхи: "Коли ви не розумієте про що йдеться, то йдеться про гроші".
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01.04.2021 17:26 Ответить
..лайном не стають....))) лайном народжуються..)))
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01.04.2021 19:50 Ответить
Кар*єра спортсмена і рекордсмена вже добігла кінця. Жити ж якось треба.
Реклама добре, але її мабуть мало. Для такої великої людини.
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01.04.2021 20:11 Ответить
Помилочка - не велика людина, а велика смердюча купа лайна
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01.04.2021 21:02 Ответить
Я тут погуглил кто такой Вирастюк, лучше бы не гуглил
https://www.youtube.com/watch?v=3AyRorYSPQY
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01.04.2021 17:35 Ответить
Недодивився. Гидко стало. Фігуранти як на підбір
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01.04.2021 17:40 Ответить
Я теж. (((
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01.04.2021 20:52 Ответить
Від того відео блювати хочеться, значить виходить, що васька підерастюк "должен кварталу по жизни", клован должен маскалям за те що на корпоративах наслюнені сотки йому до лоба клеїли
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01.04.2021 20:22 Ответить
Растуди ж їх мать!!! Позорище! Гидота!!!
І найогидніше це те, що то є на Станіславщині. ((( Я про вибори, точніше про результат.
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01.04.2021 20:51 Ответить
точніше про фальсифікат.
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01.04.2021 23:43 Ответить
Тепер вcі персонажі стали депутатами...
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01.04.2021 23:15 Ответить
помиляєтесь, пісяний хлоБчик ніт.
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02.04.2021 21:59 Ответить
Лох должен страдать, все справедливо, и видать все это надолго...
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01.04.2021 17:37 Ответить
https://espreso.tv/87-y-okrug-vlada-zelenskogo-vse-bilshe-skhozha-na-vladu-yanukovicha Влада Зеленського все більше схожа на владу Януковича

Довибори у 87-му окрузі не мали ніякої інтриги, оскільки безаперечний лідер виборчих перегонів був давно відомий Про це написав політичний експерт Володимир Цибулько на своїй сторінці у https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1350569591996247&id=100011296566217 Facebook .
На користь перемоги кандидата від партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Олександра Шевченка свідчили соціологічні опитування, які були проведені 15 березня групою "Рейтинг". Олександр Шевченко набирав 30,2 %, Руслан Кошулинський від "Свободи" - 27,6 %, а Василь Вірастюк від "Слуги народу" - 26,9 %.
"Результат був очевидний, ще й тому, що Кошулинський і Вірастюк - "парашутисти". На виборчих округах, на яких переважає сільське населення, "чужинці" не мають шансів на успіх у боротьбі з кандидатами, які сприймаються населенням, як свої, рідні", - написав Володимир Цибулько.
Перемогу представника "ЗА МАЙБУТНЄ" підтвердили й екзит-поли: Олександр Шевченко набрав 32,4%, Руслан Кошулинський - 31,6%, Василь Вірастюк - 29,4%.
Як зауважив Володимир Цибулько, влада у властивій їй манері вирішила закрити очі на очевидні факти і включила дурня, читай "адмінресурс". Фіктивне замінування, фальшиві повідомлення. То голова комісії кудись зник, то окружна комісія приймає тільки ті протоколи, де перемагає Вірастюк або Кошулинський, всі інші відправляють на уточнення.
"Затягування з підрахунками голосів, "чорнуха" під час кампанії проти Шевченка і Кошулинського, "клони" та маніпуляції на дільницях…Влада Зеленського все більше асоціюється з найгіршими традиціями Януковича, і всім відомо, чим це все може закінчитися", - написав експерт.
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01.04.2021 17:47 Ответить
https://espreso.tv/koruptsiya-vigrala-ale-adminresurs-namagaetsya-siloyu-zabrati-peremogu-sobi-knyazhitskiy-pro-dovibori-na-frankivshchini Корупція виграла, але адмінресурс намагається силою забрати перемогу соб і

Про це у Facebook написав народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький.
Нардеп прокоментував затримки із підрахунком голосів за кандидатів у нардепи у виборчому окрузі №87 на Франківщині.
"Все, що відбувається зараз на Івано-Франківщині під час і після виборів - традиційна боротьба корупції проти адмінресурсу. Це не вибори, а змагання у дитячу гру «камінь-ножиці-папір». Корупція точно перемогла, але адмінресурс намагається силою забрати перемогу собі . Є один нюанс: адмінресурс і є найгіршою формою корупції, щоб там собі хто не думав", - написав Княжицький.
За його словами, на довиборах в окрузі на Франківщині переміг Олександр Шевченко. Відрив з іншими кандидатами Василем Вірастюком і Русланом Кошулинським мінімальний.
"Але "Слуги" за звичкою хочуть вкрасти перемогу, поїхали цілим десантом на Івано-Франківщину. І вони захищають навіть не свого кандидата, а Зеленського, який прямо втрутився у вибори і агітував протизаконно за висуванця «Слуг народу», але програв. Виборців шкода. Я не є прихильником жодного кандидата , але вибираючи між корупцією, популістським адмінресурсом і ідеологією голосував би за останнє. Таких виявилася третина", - додав нардеп.
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01.04.2021 17:51 Ответить
Выборами в 87-м округе Зеленский роет себе яму - мнение 1 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b2-87-%d0%bc-%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b5-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%be%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%b5.html#comments Комментарии: 2
На довиборах в Раду на Прикарпатті обробили 87,17% протоколів: Вірастюк - 31,66%, Шевченко - 29,42%, Кошулинський - 28,72% - Цензор.НЕТ 9681Журналистка Янина Соколовская считает, что выборы на Прикарпатье вернули Украину во времена бывшего Президента Украины Виктора Януковича. Власть снова использует грязные избирательные технологии.
Об этом журналистка заявила на https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3924939214207791&id=100000752532439&__cft__[0]=AZXaeyiqYEmexWCzKMH7gr2mgIpeYwS1NxvopuXV_TIESfzQmhdISeeo0GkEQvvvgaZH1hph3NAQ9LixzBv7QN-iqHsVeLHTbTW7VET0tQEg_GfFgDl3JrrU5uZATa4A0Bk&__tn__=%2CO%2CP-R своей странице в социальной сети Facebook, https://ukranews.com/news/766630-vlast-na-dovyborah-v-radu-ispolzuet-gryaznye-izbiratelnye-tehnologii-sokolovskaya передают сегодня «Українські Новини».
«Мы помним «карусели», когда автобусами возили из села в село «титушек», мы помним «двойников», которые «отщипывали» от оппозиционных кандидатов голоса, чтобы правдами и неправдами протолкнуть кандидата от власти, мы помним, как, согласно результатам экзит-полов, с огромным отрывом побеждал оппозиционный кандидат, а затем после длительного подсчета голосов победителем объявляли кандидата от власти.
Все это было и все это происходит сейчас», - написала Соколовская.
По ее словам, 28 марта на Прикарпатье были обнародованы результаты экзит-пола, согласно которым в избирательном округе №87 победу одержал кандидат от политической партии «За майбутнє» Александр Шевченко.
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%88%D0%B0%D1%80-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8.html «Пробный шар»: выборы предателю Украины слили «Слуги народа» - источник
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB-%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5.html Арахамия «зарезал» Тищенко на избирательном участке: подробности «спецоперации слуг»
Кроме того, результаты параллельного подсчета голосов, проведенного штабом противника Шевченко, представителя Всеукраинского объединения «Свобода» Руслана Кошулинского, также показали победу Александра Шевченко.
«Но власть такой результат не устроил, и она включила админресурс.
Сначала фиктивное минирование окружной избирательной комиссии, где проходил подсчет голосов, затем таинственное исчезновение председателя ОИК, который является представителем партии «Слуга народа», а теперь окружная комиссия принимает только те протоколы, где побеждает Вирастюк или Кошулинский, все остальные отправляют на уточнение… Как это все до боли знакомо.
Зеленский сам себе роет яму.
Он дождется, что люди выйдут на Майдан, а он повторит судьбу Януковича«, - подытожила Янина Соколовская.
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01.04.2021 17:55 Ответить
Могу сказать одно , обидно за Украину!Когда народ голосует за таких люде , что Вирастюк , что Шевченко , обоих даже сравнивать с Кошулинским нельзя. Когда он был депутатом при Януковиче, когда сбежал спикер и он вел заседание , очень достойно себя вел. И воевать ушел , остальных двух я вообще не воспринимаю как политиков. Скажу по секрету, я за Кошулинского и на президентских выборах голосовал , хотя занал ,что нет у него шансов. Егоповедение на всяких эфирах очень четкое,последовательное , грамотное и без лишней жесткости ,но твердое. Жаль ,что его нет в парламенте!Продолжаем выбирать клоунов , политиканов ,популистов ,вместо идейных политиков.
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01.04.2021 17:55 Ответить
сволота зебільна, щойно мені розказали реальну історію... ще 120 років тому Іван Франко, родом з саме того краю, там же балотувався депутатом австро-угорського парламенту і навіть тричі - і жодного разу не пройшов: не вистачало від десяти до тридцяти голосів. Вся справа в підкупах членів виборчих комісій та виборців. Іншими словами: селяни, які мешкають в тих краях навкруги Станіслава - продаються. І легко купуються.
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01.04.2021 18:49 Ответить
Тобі в уха серуть а ти дурниці повторюєшь. Хто тобі заважає самому подивитись біографію Івана Яковича Франка і з'ясувати що народився він в селі Нагуєвичі що біля Дрогобича а не "з саме того краю"))) До того краю через гори 130 км по прямій чі дорогами більш ніж 300 від Дрогобича. І весь двіжняк був у Франка та Драгоманова у Лембергу а до "тих місць" він ніякого відношення не мав, інколи бував тільки. Так шо не мели дурниць.
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01.04.2021 22:38 Ответить
дурнику, а покопирсайся де сидів Франко, можливо протверезієш .
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01.04.2021 23:48 Ответить
від Нагуєвичів до Надвірної, аж 181км... Де, ви ідіоти, клепаєтесь?
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02.04.2021 00:55 Ответить
От ти довбень, матінко рідна! З якої дупи ви повилазили? Він з тюрми до парламенту балатувався? Кретини)))
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02.04.2021 01:04 Ответить
дебіле, якщо виліз із дупи, то краще там і сиди до скону... Тупе теля, хоча б перепитуйся, якщо читати не вмієш та адресуй свої перли до адресату. Чи бухе як кацап?
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02.04.2021 01:10 Ответить
Проригалася потвора? Так шо він з тюрми в Коломиї до прламенту балотувався? Га? Ни в головици, ни в гудзици)))
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02.04.2021 01:21 Ответить
довбень, якщо проригався то йди поцілуй свого партнера, нехай і його знудить.
А тепер чмо, по суті щось можеш булькнути? Коломия- це вже ті місця дебіле?
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02.04.2021 01:27 Ответить
Шо робить ******** довбодятел коли хоче з'ясувати відстань між населеними пунктами в 19 сторіччі? Заходить на мапу і дивиться відстань в 2021 році між Нагуєвичами і Надвірною!
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02.04.2021 01:16 Ответить
рідкісний ідіоте, вважаєш, що відстань за століття змінилась, бо прокопали автобан від главЗе!біла? Кажеш, 300км придурок.
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02.04.2021 10:12 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1377631949938909188 19 мин

На помощь Вирастюку в 87 округ отправили спецподразделения СБУ. Видимо банда Тищенко не справляется
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01.04.2021 18:00 Ответить
СБУ - эта рускаязычьная арганізацыя-бль...
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01.04.2021 19:36 Ответить
Брехняя😎😆🤗
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01.04.2021 18:27 Ответить
Франківці - перестаю подавати руку...
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01.04.2021 19:11 Ответить
Починаючи з 39-го русскіє в Галичині системно убивали тільки розумних. Пияків, злодіїв, курвів, чи лайдаків на Сибір не вивозили.
Генетика - то серйозна наука...
Потяг пішов і вже не повернеться...
Це Кінець...
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01.04.2021 19:34 Ответить
Ботоксне одоробло Куєк з погонялом Ані Лорак вже давно продемонструвала, що на землі Каменяра лайна чимало.
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01.04.2021 21:19 Ответить
ще один із глобусом України та скуреною книжкою з географії... Тобі, недорозвиненому неуку, розказати чим відрізняється Прикарпаття від Буковини?
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01.04.2021 23:52 Ответить
Недорозумнику https://censor.net/ua/user/106946, подивись https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Буковина Матеріал з Вікіпедії
Історико-географічні межі - Географічно регіон охоплює все https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F Буковинське Прикарпаття ...
Франко навчався в Дрогобичі, Львові, Чернівцях, працював у Львові, Відні... можна сперечатись де його земля, але якщо місто назване його ім'ям, це точно його земля.
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02.04.2021 00:08 Ответить
обтікай дебіле, разом з вікіпедією: https://suspilne.media/58388-ivan-franko-13-faktiv-do-dna-narodzenna-idejnogo-arhitektora-ukrainskoi-nacii/
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02.04.2021 00:28 Ответить
https://censor.net/ru/user/106946, ти точно дебіл! Що таке suspilne.media, де працюють найманні журнашлюхи у порівнянні з Вікіпедією, яку перевіряють і виправляють помилки мільйони користувачів. Ти так і не відповів, дебіле, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F Буковинське Прикарпаття це Буковина чи Прикарпаття.
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02.04.2021 01:07 Ответить
Коля Тищенко, це ти? По дебылызму ы самовпененысты дуже схожий
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02.04.2021 00:17 Ответить
не дарма ти свого брата по розвитку згадав? Сам, хоча б перечитав те посилання про Буковину, а віслюче? Тищенко, Прикарпаття від Закарпаття не відрізняю, а в тебе скрізь Буковина аж до посиніння?
(але якщо місто назване його ім'ям, це точно його земля.) Зе!біл- це твій Зе!дент, яйцеголове?
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02.04.2021 00:47 Ответить
Дебіле https://censor.net/ru/user/106946, я зрозумів, що такім дебілам, як ти, щось пояснювати марно. Наостанок, тобі, як фанату Куєк, тільки повідомлю, бо дебілам невідомо, що весь текст виділяють курсивом тільки дебіли Так само, як тільки дебіли розвішують ярлики типу Зе!біл- це твій Зе!дент не знаючи політичних вподобань опонента Бувай, дебіле https://censor.net/ru/user/106946
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02.04.2021 01:13 Ответить
конченіта https://censor.net/ru/user/421220, йди пащеку прополоскай, примітив скурвлений... Мозок як у курки, а ще щось верзе сам до себе про себе.
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02.04.2021 01:52 Ответить
ніхто тебе більше не обісре ніж ти сам себе.
правда ,ВАСЯ!!!
а колись українці тебе поважали...
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01.04.2021 19:32 Ответить
Я не розумію навіть звичайних обивателів, якщо
На довиборах в Раду на Прикарпатті обробили 87,17% протоколів: Вірастюк - 31,66%, Шевченко - 29,42%, Кошулинський - 28,72% - Цензор.НЕТ 997

Невже в магазин не ходять
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01.04.2021 20:41 Ответить
Застарілі дані - в нас Олейна 56 грн.
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01.04.2021 21:25 Ответить
Є трохи. Та не обов"язково Олейна. АТБ у вас не має? Тут https://zakaz.atbmarket.com/product/1016/134069 39,90 грн. за 0,85 л.
Доречі, рекомендую користуватися https://time4shopping.com.ua/
Своє місто вводите і ...
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01.04.2021 22:23 Ответить
Дякую за інформацію
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01.04.2021 23:09 Ответить
А цукор по 29грн за 1кг. На Г+Г про ціни мовчать, значить все норм, аби сватів і квартал показували і лампочки світились, все решта не суттєво. "Жить стало хорошо, жить стало веселей, хотя шея стала тоньше, но за то длинней."
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01.04.2021 21:32 Ответить
Быдло население Прикарпатье ... тупорылые овцы
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01.04.2021 21:39 Ответить
а такий дебіл як ти- мабуть оМериканець в шостому поколінні?
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01.04.2021 23:56 Ответить
Вата рулить навіть на заході України...
Це песець, який сором...
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01.04.2021 21:57 Ответить
Але прозріння повинно прийти - https://youtu.be/XCo_tip2wI4?t=1433
Єдине коли? І що за це прийдеться заплатити
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01.04.2021 22:06 Ответить
Вирастюк и политика это как Зе президент.
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01.04.2021 22:09 Ответить
«слуга народа» Тищенко обыскивал людей забирал журналистские удостоверения, требовал встать на колени - так проходят дни «после выборов» в избирательном округе 87 на Ивано-Франковщине. Не захотели достойных кандидатов?
Поэтому имеем Вирастюка, Шевченко и Тищенко, унижающего людей и прямо нарушающего избирательное законодательство.
Но выборы, законы, мораль - это не про власть Зеленского. Здесь действуют методами Лукашенко и Путина.
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01.04.2021 23:08 Ответить
Я БУЛЬТЕРЬЕР ЗЕЛЕНСКОГО, - ТИЩЕНКО отреагировал на слухи о новой должности
13 марта 2021
В СМИ появилась информация, что Николая Тищенко могут назначить руководителем партийного отделения "Слуги народа" на Закарпатье.

https://novyny.24tv.ua/ru/ja-bulterer-zelenskogo-tishhenko-o-verojatnoj-dolzhnosti-zakarpate_n1567928
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01.04.2021 23:21 Ответить
клован бабадакль рулит выборами
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02.04.2021 09:35 Ответить
 
 