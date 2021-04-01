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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцина Pfizer показала 91% эффективность в течение полугода после введения препарата, - заявление компании

Вакцина Pfizer показала 91% эффективность в течение полугода после введения препарата, - заявление компании

Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech объявили в четверг, что их вакцина от COVID-19 эффективна на 91,3% в период как минимум до шести месяцев после введения второй дозы препарата.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном компанией Pfizer, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Pfizer и BioNTech сегодня объявили обновленные результаты анализа 927 подтвержденных симптомов COVID-19, которые были под наблюдением в ключевой третьей фазе исследования, (...) они указывают, что вакцина от COVID-19 Pfizer-BioNTech эффективна на 91,3% против COVID-19 в период наблюдения от семи дней до шести месяцев после второй дозы", - следует из пресс-релиза.

В документе отмечается, что вакцина также показала стопроцентную эффективность против южноафриканского штамма коронавируса.

"Эти данные подтверждают эффективность и безопасность нашей вакцины и предоставляют нам возможность отправить заявку в FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США) на получение биологической лицензии", - заявил глава Pfizer Альберт Бурла.

"Высокая эффективность вакцины, наблюдаемая до шести месяцев после введения второй дозы, также и против штамма, преобладающего в Южной Африке, обеспечивает дальнейшее укрепление доверия в общей безопасности нашей вакцины", - добавил Бурла.

Анализ третьей фазы клинических испытаний проведен в соответствии с рекомендациями FDA для всех компаний, исследующих препараты от коронавируса для изучения проблем, связанных с безопасностью и эффективностью. Анализ основан на результатах испытаний с участием 46,3 тыс. человек. В течение шести месяцев после приема второй дозы у участников испытаний не наблюдалось проблем, связанных с безопасностью вакцины.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180)


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Хорошая вещь...но не про нас... не с нашим зеленым счастьем...
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01.04.2021 17:06 Ответить
Куда бежать колоться? 3000 гривен в руках. Не хочу бесплатно!
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01.04.2021 17:10 Ответить
Героину купи. Пфайзер частникам не продают. Только государственным органам. Т.к. у нас государственных органов нет, куй тебе, а не пфайзер.
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01.04.2021 22:36 Ответить
Пфайзер это воздействие на РНК, а РНК контролирует биосинтез белка, а нарушения этого процесса ведут к онкологии. Нужно быть внимальными чтоб не наделать большой беды
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02.04.2021 05:54 Ответить
 
 