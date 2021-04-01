Украина заплатила в бюджет России 1 млрд грн за импорт электроэнергии, - Наливайченко

За первые три месяца 2021 Украина добровольно заплатила в бюджет Российской Федерации 1 млрд грн за импорт электроэнергии, которой в энергосистеме и так профицит.



Об этом заявил народный депутат, бывший председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

"Миллиард гривен за три месяца. Но теперь кому заплатила Украине благодаря топ-чиновникам из НКРЭКУ? Беларуси и России. То есть в бюджет России, финансировать армию и русской оккупации ", - заявил Наливайченко в эфире телеканала" Обозреватель TV ".

По его словам, импорт не просто фактически профинансировал агрессию России против Украины, он нанес серьезный удар энергетической системе Украины.

"Власть разрушила рынок электроэнергии Украины, долги государственных компаний Украины - миллиарды, 5 миллиардов с копейками за три месяца. Она уничтожает нашу национальную энергетику и платит в бюджет России", - подчеркнул нардеп.

Напомним, 18 марта президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею ограничения импорта тока из России и Беларуси и дал соответствующее поручение правительству. Впоследствии Министерство энергетики пообещало прекратить импорт.

Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано более 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.

Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь. Основным импортером тока из Беларуси стала компания "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука.