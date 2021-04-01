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Украина заплатила в бюджет России 1 млрд грн за импорт электроэнергии, - Наливайченко

Украина заплатила в бюджет России 1 млрд грн за импорт электроэнергии, - Наливайченко

За первые три месяца 2021 Украина добровольно заплатила в бюджет Российской Федерации 1 млрд грн за импорт электроэнергии, которой в энергосистеме и так профицит.


Об этом заявил народный депутат, бывший председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

"Миллиард гривен за три месяца. Но теперь кому заплатила Украине благодаря топ-чиновникам из НКРЭКУ? Беларуси и России. То есть в бюджет России, финансировать армию и русской оккупации ", - заявил Наливайченко в эфире телеканала" Обозреватель TV ".

По его словам, импорт не просто фактически профинансировал агрессию России против Украины, он нанес серьезный удар энергетической системе Украины.

"Власть разрушила рынок электроэнергии Украины, долги государственных компаний Украины - миллиарды, 5 миллиардов с копейками за три месяца. Она уничтожает нашу национальную энергетику и платит в бюджет России", - подчеркнул нардеп.

Напомним, 18 марта президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею ограничения импорта тока из России и Беларуси и дал соответствующее поручение правительству. Впоследствии Министерство энергетики пообещало прекратить импорт.

Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано более 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.

Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь. Основным импортером тока из Беларуси стала компания "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука.

Автор: 

Наливайченко Валентин (894) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+23
Очередноя раз благодарю умнейший и честнейший "простий нарiд".
Вы молодцы, каждый день убеждаюсь, что пока у вас не забрать право голоса, Украина развиваться не начнет
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01.04.2021 17:28
+23
Ну и где зебуины со своим праведным,,ТАРГОВЛЯНАКРОВИ,,?
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01.04.2021 17:33
+22
Зелена пліснява ,наполеглево та послідовно ,втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)
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01.04.2021 17:29
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Не гринпоц отрабатывает вложенные в него рубли
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01.04.2021 17:25 Ответить
Зелена пліснява ,наполеглево та послідовно ,втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)
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01.04.2021 17:29 Ответить
НА соляру для рашистських танків вистачить !!!)))
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01.04.2021 17:26 Ответить
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!))
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01.04.2021 17:28 Ответить
Очередноя раз благодарю умнейший и честнейший "простий нарiд".
Вы молодцы, каждый день убеждаюсь, что пока у вас не забрать право голоса, Украина развиваться не начнет
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01.04.2021 17:28 Ответить
А кто будет решать у кого забирать? Хунвейбины какие-то?
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01.04.2021 18:07 Ответить
Хай голосують тільки ті, хто може здати незалежний екзамен з української мови та історії.
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01.04.2021 18:38 Ответить
А историю по Валере Бебику надо будет учить?)))
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01.04.2021 18:51 Ответить
Звісно, що ні. Декілька книг Сергія Плохія достатнью для пересічного українця, щоб не бути невігласом стосовно власної історії.
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01.04.2021 20:23 Ответить
Всё бы хорошо если б наливайкин небыл содержанкой ахметова
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01.04.2021 17:29 Ответить
Это уменьшает миллиард кацапам? Зебилам абы перднуть
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01.04.2021 17:41 Ответить
Так не перди. Рыжая тварь не меньший враг Украины.
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01.04.2021 21:45 Ответить
Він теж з тих, хто привів Зе до влади. Він теж активно мочив Порошенка в 19 перед виборами. Хай тепер не п.здить, а бореться з моносбродом.
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01.04.2021 17:44 Ответить
Бубася отдает инвесторам долги за предвыборную компанию...
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01.04.2021 17:30 Ответить
Ну и где зебуины со своим праведным,,ТАРГОВЛЯНАКРОВИ,,?
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01.04.2021 17:33 Ответить
У них сегодня праздник.
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01.04.2021 17:38 Ответить
Та в Україні, 1 квітня 365 днів на рік !!!)))
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01.04.2021 17:39 Ответить
А они колаборантов ищут!! Шо все ослепли вдруг?!!
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01.04.2021 18:10 Ответить
И за импорт нефтепродуктов в 2020 году украинские барыги заплатили россии 160 млрд. грн., почему Налевайченко только импорт электричества мешает...
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01.04.2021 17:33 Ответить
Потому что это мешает его спонсору дяде Ринату)
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01.04.2021 17:35 Ответить
У нас есть свой уголь, себестоимость добычи которого около 600 грн тонна., наши шахтеры получают нищенские зарплаты, но е#учий ДЭТЕК Ахметова, хочет впарить украинским потребителям самое дорогое в Европе электричество...
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01.04.2021 17:44 Ответить
А як щодо ціни на російську електроенергію і власного виробництва?
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01.04.2021 17:36 Ответить
Вас цікавить яка ціна -народна чи та що для олігархів ???)))
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01.04.2021 17:38 Ответить
Похоронки?
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01.04.2021 18:12 Ответить
Название статьи безграмотное : нельзя покупать ток ! Это все равно , что покупать не газ , а запах газа ... . Тем более , что в тексте самой статьи речь идет об импорте не тока , а электроэнергии ... Раз 50 уже делали замечание , но ничего не меняется ...
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01.04.2021 17:42 Ответить
Это специально для тех кто 73%, чтобы осилили.
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01.04.2021 17:57 Ответить
При зеленском можно.Какаяразница!
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01.04.2021 17:59 Ответить
этот текст писали в Киеве
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01.04.2021 19:54 Ответить
В Украине 15 работающих, ядерных, энергоблоков, два из них РАБОТАЮТ в Чернобыле. Практически все они выработали свой ресурс, и их эксплуатацию продлевают автоматом, без обслуживания. Я еще три года назад, имел "счастье" наблюдать в окно квартиры, ЗАЭС. Она в 6-ти км, через водохранилище. В последние годы, там постоянные отключения, все говорят, что из-за американских ТВЭЛов, на которые советские АЭС не рассчитаны. Наверно уже многие забыли, что было 26 апреля 1986 года. А я помню, я, проездом, в Фастове был, и видел как народ из Чернобыля ломился, и я ломился, сказали, что уходит последний состав. Шутить с АЭС нельзя, и обойтись без этого, увы, уже хлама, Украина тоже не может. Разве что каганцямы запасаться.
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01.04.2021 18:28 Ответить
не звезди до ЗАЭС с ближайшего населеного пункта Ильинка через водохранилище 10,1 км , с Никополя 11,6 км
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01.04.2021 18:52 Ответить
В Никополе я возле дамбы и жил, чуть выше ГАИ. Ул. В. Усова. Шагами до Камянки, расстояние не мерил, все говорили, что 6 км по прямой. На кораблике из порта, пол-часа, пару раз ездил. А в чем недоверие?))))
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01.04.2021 19:00 Ответить
так ЗАЭС не в Каменке, написал бы что 11 км
топливо Westinghous намного качественее срузького, позволяет получить 105% электрической мощности и имеет большую степень выгорания
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01.04.2021 19:29 Ответить
А отключения регулярные. Испытывают только на ЗАЭС (Слава Богу), может Westinghous и золотые, и с каемочкой, но не подходят они.
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01.04.2021 20:51 Ответить
https://censor.net/ru/user/316264 У моего друга детства, телескоп был, мы на колоколе бойницы в Камянке - Днепровской (Энергодар рядом), надпись читали)))
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01.04.2021 19:06 Ответить
эти аэс работают только пока ес окончательно в штаны не наложит и не заставит выключить все, как выключили игналинскую
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01.04.2021 19:47 Ответить
ферросплавні банди пенчука-колошмойского
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01.04.2021 18:29 Ответить
Какая разница (с)
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01.04.2021 18:36 Ответить
а чо патриоты еще не подорвали лэп на границе ?
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01.04.2021 19:45 Ответить
Отак Зеленський профінансував випуск російських танків.Тих,що заправляються дружиною Медведчука.
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01.04.2021 19:52 Ответить
А где наша энергия? Дофига энергоблоков, дофига ГЭС и ТЭС. Все вроде работает? Где энергия? Наливайченко, почему ты этот вопрос не задаешь? Или ты предлагаешь населению к керосинкам вернуться?
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01.04.2021 19:58 Ответить
В Украни є все ,крім української влади !!!)))
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01.04.2021 20:27 Ответить
До 2019 Україна продавала надлишок електроенергії, а тепер навпаки."Дякувати" цій владі,яка поповнює бюджет агресора. Навіть у ВР президент Литви просив не купляти -їм як горохом об стінку.Щоб ви випарувались , як роса на сонці
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01.04.2021 20:15 Ответить
Хватит сопли жевать, РНБО должно привлечь виновных диверсантов к суду, такие деньги без ведома Зе не тратят, значит его под суд, за предательство Украины.
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01.04.2021 20:26 Ответить
ТА КОЛИ Ж ЦЯ ЗРАДА ЗАКІНЧИТЬСЯ
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01.04.2021 20:42 Ответить
Когда Шмаркля с Дерьмаком без откатов останутся.
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01.04.2021 21:07 Ответить
вот вам настоящие зрадники
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01.04.2021 21:37 Ответить
 
 