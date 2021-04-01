РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5244 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 548 33

Требуем от власти обеспечить бесплатные лекарства от COVID-19, кислород для больных, доплаты врачам и массовую вакцинацию, - Ирина Геращенко

Требуем от власти обеспечить бесплатные лекарства от COVID-19, кислород для больных, доплаты врачам и массовую вакцинацию, - Ирина Геращенко

"Европейская Солидарность" требует немедленно собрать внеочередное заседание Верховной Рады из-за угрожающей ситуации с распространением коронавируса в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом заявила нардеп Ирина Геращенко.

"К сожалению, сегодня мы за это собрали только 79 подписей. Здесь мы видим все подписи "ЕС","Голоса", добавили группы "За майбутнє"и "Довіра" в полном составе, начала добавлять голоса" Батькивщина ". Мы благодарим каждого депутата, который поставил свою подпись. Нет ни одного депутата от "Слуг народа", - отметила парламентарий.

По словам Геращенко, "ЕС" и "Голос" зарегистрировали постановление, в котором предложили немедленно проанализировать и заслушать невыполнение правительством всех предыдущих решений парламента.

"Начиная с того, что нет никаких бесплатных лекарств для больных коронавирус, каждый, кто сталкивается с этой бедой и идет на самоизоляцию, лечится дома, берет это на себя", - подчеркнула Геращенко.

"Нет сегодня никаких доплат 300%. Врачи обращаются к нам массово и в Киеве, и во всех регионах Украины с просьбой помочь пройти эти бюрократические преграды для страхования, если они заболели или их семьи, если они потеряли кормильца", - добавила нардеп.

Читайте также: "ЕС" повторно зарегистрировала законопроект о статусе пленных, который блокирует монобольшинство, - Ирина Геращенко

"Верховная Рада Украины направила 12 млрд гривен, чтобы помочь 1,5 миллиона ФОПам, но получили эти доплаты в 8000 гривен только 500 тыс. ФОПов. А куда делись другие деньги? Они закатанные в асфальт?", - возмущается Геращенко.

Парламентарий напомнила о срыве кампании по вакцинации: по подсчетам авторитетного агентства Bloomberg Украине понадобится 10 лет для вакцинации, которая обеспечит коллективный иммунитет.

"По показаниям не оппозиции, не "Европейской Солидарности", а одного из самых известных информационных мировых агентств, понадобится 10 лет таким странам, где мы оказались благодаря Зеленскому и его команде - Бангладеш, Иран, Пакистан - для того, чтобы вакцинировать все население", - возмущается Ирина Геращенко.

В "Европейской Солидарности" отмечают, что срыв вакцинации должty стать темой специального срочного заседания СНБО/

Также читайте: Власть препятствовала кандидату от "ЕС" Кузьменко, но не помешала организатору пророссийского псевдореферендума, - Ирина Геращенко

Автор: 

ВР (29258) Геращенко Ирина (1627) карантин (16729) Европейская Солидарность (1054) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Это же насколько нужно быть упоротым, что когда требуют что то для тебя, ты кричишь: «закрой ротяку!» потому что это для тебя требует Геращенко.... я так понимаю если завтра ЕС начнёт требовать поднять минимальную зарплату до 5000 евро, то все упоротые зелохи скажут что им этого не надо???!
показать весь комментарий
01.04.2021 17:46
+6
"Нормальниє люді", це свідетелі ВАЗеленского, які ради свого ідола готові "потерпеть еще 100 і больше дней" і добити країну і народ?
Як інші країни отримали вакцину?
Підказка. Літо 2020.
показать весь комментарий
01.04.2021 18:17
+5
Ні ну ..як це називається..коза Герашенко...бл..як від вас сук ми требували ви *** ні чого не робили і пальцем не ворушили все списували на війну.. тепер вони требують...Герашенко без вас бл обсвятиться ...Ми требуєм- українці а не ви зажраті...Закрийте ротяку і принімайте нормальні закони а не х..ню всяку
показать весь комментарий
01.04.2021 17:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ні ну ..як це називається..коза Герашенко...бл..як від вас сук ми требували ви *** ні чого не робили і пальцем не ворушили все списували на війну.. тепер вони требують...Герашенко без вас бл обсвятиться ...Ми требуєм- українці а не ви зажраті...Закрийте ротяку і принімайте нормальні закони а не х..ню всяку
показать весь комментарий
01.04.2021 17:41 Ответить
По темі є що заперечити?
показать весь комментарий
01.04.2021 17:48 Ответить
Все, кроме массовой вакцинации, есть.
Вакцинация буксует потому, что производители не успевают производить вакцину.
Это все нормальные люди знают, кроме сектантов.
показать весь комментарий
01.04.2021 17:52 Ответить
"Нормальниє люді", це свідетелі ВАЗеленского, які ради свого ідола готові "потерпеть еще 100 і больше дней" і добити країну і народ?
Як інші країни отримали вакцину?
Підказка. Літо 2020.
показать весь комментарий
01.04.2021 18:17 Ответить
А що "все"?
показать весь комментарий
01.04.2021 20:26 Ответить
Это же насколько нужно быть упоротым, что когда требуют что то для тебя, ты кричишь: «закрой ротяку!» потому что это для тебя требует Геращенко.... я так понимаю если завтра ЕС начнёт требовать поднять минимальную зарплату до 5000 евро, то все упоротые зелохи скажут что им этого не надо???!
показать весь комментарий
01.04.2021 17:46 Ответить
Діду ідіть на хе..р... Як що ви вважаєте требування чимось хорошим..то ви просто ідійот ..Можете голосувать і топить як сраний віник за дцібілів які тільки і знають що вимагать.. а робить ваші вимагателі як при владі так і зараз на хера не хотять.. сидять пи...дять та ікорку ідять... Вчора дивився право на владу так цікаву виставу мосійчу організувала... контраст і показовість .Гончаренко фарцовшик сканадальним базіканням заткнувся...Бойко обісрався ))))) третій- лишній ..за рейтенгом )))) Чмо...Рудик так взагалі сурьйозний йолоп.... Так от оці всі ..виглядали як собаки...тільки їм слови зразу гавгавгвгавгагвгг...Саме цікаве що всі вже і не ждуть від сраних опозиціонерів нормальних аргументованих пропозицій ...люди вже не ждуть Один Рохманін сидів сидів слухав слухав і прийняв нормальну позицію в час передачі оргументи і трохи критики і трохи розуміння і ..його слухали і сприймали...не тощо Шавку - Гончаренко. Бувалого 3,14дараса- Бойко, чи Сидячого на Кукані Коломойсько- дубинського(сцуку) Саакашвілі став іншим..коли перестав себе в царі ставить..Клімкин -молодець,,видно що діпломат і розумна людина я завжди казав що він класний спец.. навіть коли він піщов сам на вибори правильно зробив що відійшов від вонючого жиру Порошенка. Так от суть то в чому...Дві речі.Критика і паскудцтво для нормальних людей різні речі для Гончаренка і Бойко це одне і теж. Про Дубоголового кукана вообще казать ні чого -***** вона і Щвейцаріїї *****. А Зеленському скажу так не слухай сцук..роби своє діло і не оглядайся ..як що робите те що потрібно воно себе покаже чуть пізніше..треба лише робити. Тому роби..тільки на користь України.
показать весь комментарий
02.04.2021 08:55 Ответить
Другого ответа от упоротого быдла я и не ожидал.
показать весь комментарий
02.04.2021 09:16 Ответить
Та ну звісно...)))Діду упороте бидло може тобі показати і роз'яснити що таке чесність і справедливість...хочь трохи...А от що таке упоротий довбо..б ти знаєшь ...) в дзеркалі подивись.))))
показать весь комментарий
02.04.2021 09:29 Ответить
Про честность и справедливость как раз и говорят дол...бы, потому что они знают только два цвета белый и чёрный. Более того честность и справедливость это всего лишь их влажные фантазии и они их видели только в фильмах, но продолжают свято верить и вестись на всякую дичь. И что ты мне можешь показать? Что ты можешь в этой жизни кроме того что писать дичь и брызгать слюной. Твой удел делать то что скажут, вернее поступать так как в черепную коробку насрут.
показать весь комментарий
02.04.2021 09:35 Ответить
Діду в тому то і річ що ти робишь лише те що скажуть ..ну а насрав в свою черпну коробку ти собі сам коли вирішив що тільки ти чесний і справедливий. Не треба було діду продавать совість за гроші.... І вивчи Українську.... старий ...А то орать Церква, армія, Мова ти та твої шефи можете.. а мови не знаєте чи не хочете використовувати сводить до нуля ваш ор))) Томуще раз хочу сказати тобі Дід Сказочник...і ди на х.р продажна душонка.
показать весь комментарий
02.04.2021 10:00 Ответить
Как хорошо что сегодня Пятница и у меня хорошее настроение и нет желание ни объяснять что либо лишехромосомным ни уж тем более читать их безграмотный бред. ВСЕ ГО ХО РО ШЕ ГО, жертва анального зачатия.
показать весь комментарий
02.04.2021 10:03 Ответить
))))) Ну все зрозуміло...Логіка проста ...)))) Зроби так начебто ти вище за інших і тобі не має часу на таких мілких людей, та вкрий матом ніби останнім))))) І ще треба заспамити протилежні висловлювання .)))) Принцип брехні))) Молодець Діду.. відмінник . Тільки послать тебе я жавди можу останнім....Але здається досить для тебе.. будь здоровий Діду . Порох паскуда.

Слава Україні!!!!!
показать весь комментарий
02.04.2021 10:13 Ответить
Направьте Авакова в Китай - учиться контролировать карантинные ограничения. В Китае давно нет уже коронавируса.А лучше всего - в отставку.
показать весь комментарий
01.04.2021 17:46 Ответить
Ладно еще первое. Второе-третье норм. Но четвертое зачем кому, короноверующим идиотам?
показать весь комментарий
01.04.2021 17:54 Ответить
Депутати від ЄС як завжди єдиний голос розуму та раціональності в Україні
показать весь комментарий
01.04.2021 17:59 Ответить
никаких бесплатных лекарств для больных коронавирус Источник: https://censor.net/ru/n3257063

Очень страно, что вы это только через год увидели.
В нашей "бесплатной" медицине тяжелый случай ковида лечат за 100 тыщ, средний до 30 и легкий до 10.
Предлагаю всем переболевшим выставить Степанову счет за "бесплатное" лечение ковида
показать весь комментарий
01.04.2021 18:07 Ответить
У нас в гривнях дешевле.
показать весь комментарий
01.04.2021 18:13 Ответить
Болела мама и подруга.Лежали в больнице , не заплатили ни копейки. Все лекарства были бесплатно. Запорожье
показать весь комментарий
01.04.2021 19:29 Ответить
Дивний випадок... Але ДОБРЕ!
показать весь комментарий
01.04.2021 20:28 Ответить
как говорил Жванецкий - лечится даром- даром лечится...
показать весь комментарий
01.04.2021 20:51 Ответить
Эта власть способна только нюхать... https://www.youtube.com/watch?v=6Zo5-0PXXm0 Доказательство
показать весь комментарий
01.04.2021 18:20 Ответить
Для этой цели изъять в фон борьбы с ковидом, противодействии агрессии РФ, нищетой в стране, восстановление бесплатной медицины и образования и т.д. в казну государства средства которые превышают, суммарно движимое и недвижимое имущество и финансовые средства, для одного человека скажем 100 тыс долларов ( сумма по нашим меркам баснословная). Пример в этом могут показать депутаты ( в том числе и из ЕС, ОПЗЖ, Батькивщины, Слуг).., наш посткриминальный бизнес и т.д. ( ШУТКА).
показать весь комментарий
01.04.2021 18:26 Ответить
А как же они тогда пилить бабло будут?
показать весь комментарий
01.04.2021 18:30 Ответить
Требуем от власти

допустить нас к дерибану бюджета под прикрытием Ковид 19!...
показать весь комментарий
01.04.2021 20:49 Ответить
Ірка сумує за Ющарою - зрадником? Чи вже забула його.
показать весь комментарий
02.04.2021 00:33 Ответить
 
 