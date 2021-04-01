Требуем от власти обеспечить бесплатные лекарства от COVID-19, кислород для больных, доплаты врачам и массовую вакцинацию, - Ирина Геращенко

"Европейская Солидарность" требует немедленно собрать внеочередное заседание Верховной Рады из-за угрожающей ситуации с распространением коронавируса в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом заявила нардеп Ирина Геращенко.

"К сожалению, сегодня мы за это собрали только 79 подписей. Здесь мы видим все подписи "ЕС","Голоса", добавили группы "За майбутнє"и "Довіра" в полном составе, начала добавлять голоса" Батькивщина ". Мы благодарим каждого депутата, который поставил свою подпись. Нет ни одного депутата от "Слуг народа", - отметила парламентарий.

По словам Геращенко, "ЕС" и "Голос" зарегистрировали постановление, в котором предложили немедленно проанализировать и заслушать невыполнение правительством всех предыдущих решений парламента.

"Начиная с того, что нет никаких бесплатных лекарств для больных коронавирус, каждый, кто сталкивается с этой бедой и идет на самоизоляцию, лечится дома, берет это на себя", - подчеркнула Геращенко.

"Нет сегодня никаких доплат 300%. Врачи обращаются к нам массово и в Киеве, и во всех регионах Украины с просьбой помочь пройти эти бюрократические преграды для страхования, если они заболели или их семьи, если они потеряли кормильца", - добавила нардеп.

Читайте также: "ЕС" повторно зарегистрировала законопроект о статусе пленных, который блокирует монобольшинство, - Ирина Геращенко

"Верховная Рада Украины направила 12 млрд гривен, чтобы помочь 1,5 миллиона ФОПам, но получили эти доплаты в 8000 гривен только 500 тыс. ФОПов. А куда делись другие деньги? Они закатанные в асфальт?", - возмущается Геращенко.

Парламентарий напомнила о срыве кампании по вакцинации: по подсчетам авторитетного агентства Bloomberg Украине понадобится 10 лет для вакцинации, которая обеспечит коллективный иммунитет.

"По показаниям не оппозиции, не "Европейской Солидарности", а одного из самых известных информационных мировых агентств, понадобится 10 лет таким странам, где мы оказались благодаря Зеленскому и его команде - Бангладеш, Иран, Пакистан - для того, чтобы вакцинировать все население", - возмущается Ирина Геращенко.

В "Европейской Солидарности" отмечают, что срыв вакцинации должty стать темой специального срочного заседания СНБО/

Также читайте: Власть препятствовала кандидату от "ЕС" Кузьменко, но не помешала организатору пророссийского псевдореферендума, - Ирина Геращенко