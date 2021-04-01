Требуем от власти обеспечить бесплатные лекарства от COVID-19, кислород для больных, доплаты врачам и массовую вакцинацию, - Ирина Геращенко
"Европейская Солидарность" требует немедленно собрать внеочередное заседание Верховной Рады из-за угрожающей ситуации с распространением коронавируса в стране.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом заявила нардеп Ирина Геращенко.
"К сожалению, сегодня мы за это собрали только 79 подписей. Здесь мы видим все подписи "ЕС","Голоса", добавили группы "За майбутнє"и "Довіра" в полном составе, начала добавлять голоса" Батькивщина ". Мы благодарим каждого депутата, который поставил свою подпись. Нет ни одного депутата от "Слуг народа", - отметила парламентарий.
По словам Геращенко, "ЕС" и "Голос" зарегистрировали постановление, в котором предложили немедленно проанализировать и заслушать невыполнение правительством всех предыдущих решений парламента.
"Начиная с того, что нет никаких бесплатных лекарств для больных коронавирус, каждый, кто сталкивается с этой бедой и идет на самоизоляцию, лечится дома, берет это на себя", - подчеркнула Геращенко.
"Нет сегодня никаких доплат 300%. Врачи обращаются к нам массово и в Киеве, и во всех регионах Украины с просьбой помочь пройти эти бюрократические преграды для страхования, если они заболели или их семьи, если они потеряли кормильца", - добавила нардеп.
"Верховная Рада Украины направила 12 млрд гривен, чтобы помочь 1,5 миллиона ФОПам, но получили эти доплаты в 8000 гривен только 500 тыс. ФОПов. А куда делись другие деньги? Они закатанные в асфальт?", - возмущается Геращенко.
Парламентарий напомнила о срыве кампании по вакцинации: по подсчетам авторитетного агентства Bloomberg Украине понадобится 10 лет для вакцинации, которая обеспечит коллективный иммунитет.
"По показаниям не оппозиции, не "Европейской Солидарности", а одного из самых известных информационных мировых агентств, понадобится 10 лет таким странам, где мы оказались благодаря Зеленскому и его команде - Бангладеш, Иран, Пакистан - для того, чтобы вакцинировать все население", - возмущается Ирина Геращенко.
В "Европейской Солидарности" отмечают, что срыв вакцинации должty стать темой специального срочного заседания СНБО/
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Вакцинация буксует потому, что производители не успевают производить вакцину.
Это все нормальные люди знают, кроме сектантов.
Як інші країни отримали вакцину?
Підказка. Літо 2020.
Слава Україні!!!!!
Очень страно, что вы это только через год увидели.
В нашей "бесплатной" медицине тяжелый случай ковида лечат за 100 тыщ, средний до 30 и легкий до 10.
Предлагаю всем переболевшим выставить Степанову счет за "бесплатное" лечение ковида
допустить нас к дерибану бюджета под прикрытием Ковид 19!...