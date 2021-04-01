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Промышленность просит Шмыгаля не принимать проект об экоинспекции: Он содержит возможности для злоупотребления

Промышленность просит Шмыгаля не принимать проект об экоинспекции: Он содержит возможности для злоупотребления

Проект Закона № 3091 "О государственном экологическом контроле" может стать инструментом давления, нарушает международные договоры Украины, а также привести к злоупотреблениям должностными лицами. Поэтому он не может быть принят в текущем виде и должен быть доработан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме к премьер-министру Денису Шмыгалю, который подписали представители ОП "Укрметаллургпром", "Федерации металлургов Украины", Ассоциации "Укрцемент", НПА "Укркокс", Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции "УкрФА", Союза химиков Украины и АПСП "Стекло Украины".

Как сказано в письме, проектом Закона предлагается уменьшить предельную частоту проведения плановых проверок. Максимальная доля плановых мероприятий будет составлять 1 раз в год, кроме того, предусмотрена возможность сокращения срока (периода) осуществления следующей плановой проверки. А поскольку в проекте не зафиксированы временные рамки такого сокращения, то следующая плановая проверка может произойти и через 1 неделю. Эта норма, по мнению бизнеса, предоставляет возможность предвзято сокращать срок осуществления повторной плановой проверки контролирующим органом.

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"Также проект предусматривает потенциальную возможность проведения внеплановых проверок в выходные, нерабочие, праздничные дни и/или в ночное время - в случае, если предприятие осуществляет хозяйственную деятельность с нарушением правил внутреннего трудового распорядка. Но никакого порядка установления такого нарушения в проекте нет. Соответственно, инспекторы органов экологического контроля будут иметь полномочия самостоятельно делать такие выводы, что может привести к злоупотреблениям в сфере проверок", - указывают промышленники.

Подобные отклонения от унифицированных требований создают дисбаланс интересов государства, граждан и субъектов хозяйствования при осуществлении государственного экологического контроля. А положения проекта наделяют Государственную экологическую инспекцию слишком широкими полномочиями по надзору и контролю, что может стать инструментом давления на субъектов, на которых распространяется экологический контроль.

Кроме того, проект предлагает предоставить право инспекторам накладывать на предприятия штрафы без применения судебного порядка. Причем сумма штрафа может составлять от 30 тыс. грн до 1,8 млн грн,и даже до 5,4 млн грн (в случае систематического совершения правонарушения).

"Интересный нюанс: максимальный размер штрафа налагается в случае недопущения органа экологического контроля к проверке. В то же время положения о недопуске выписаны так, что предприятие обязано пустить инспектора, даже если он не предъявляет необходимые документы", - отмечают промышленники.

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Государственной экологической инспекции проект предоставляет полномочия значительно шире, чем природоохранный контроль. Так, инспекторы могут останавливать, осматривать, а также временно изымать любые транспортные средства (в том числе суда, корабли), которые могут, по их мнению, быть причастны к нарушению природоохранного законодательства, что нарушает международные договоры Украины.

"Такие положения будут способствовать возникновению потенциального конфликта интересов между представителями местной власти и соответствующими субъектами, подлежащим экологическому контролю. Такое привлечение нецелесообразно ввиду их возможной предвзятости и "политизированности" решений в отношении отдельных предприятий", - резюмируют промышленники и просят премьера не допустить принятия проекта №3091 и способствовать его доработке в контексте предоставленных замечаний.

Ранее Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) также призвала нардепов не голосовать за законопроект №3091, ведь он нуждается в значительной доработке. По мнению ЕБА, Государственная экологическая инспекция должна быть союзником бизнеса в деле защиты окружающей среды. Пока же единственная цель инспекции - это проверка и санкционирование предприятий, что влечет за собой давление на бизнес и создает коррупционные риски.

В свою очередь президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что принятие законопроекта о государственном экологическом контроле №3091 и внедрение его норм приведет к остановке отечественной промышленности.

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Автор: 

бизнес (1621) Госэкоинспекция (148) проверка (819) промышленность (297) Шмыгаль Денис (2705)


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І що таке 5 млн гривень штрафу для ГОКу ,який щорічно приносить Рижому 8 млрд гривень лише девідентів? Розплакалися бідолашні. Добре, що хоча б своїм плачем фінансово підтримують незалежні ЗМІ.
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01.04.2021 18:43 Ответить
Так если б эти деньги еще шли в местные бюджеты, то ок, а так они ж попадают в общий казан, где теряются и идут на ЗП всяким Зелям
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02.04.2021 11:00 Ответить
А, т.е. штраф не за дело, а потому что "делиться надо"? Вы ж не забывайте, начнут с них, закончат нами.
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02.04.2021 15:03 Ответить
Василий, так в том и дело, что штрафы никогда и никого не останавливали. Чем выше штраф в нашей стране, тем выше взятка - вот и вся арифметика. Заплатил штраф-взятку и гуляй смело, твори что хочешь.)))
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02.04.2021 18:35 Ответить
КОГДА УЖЕ УШЛЫХ ФОПОВЦЕВ ЗАСТАВИТЕ ПО БЕЛОМУ РАБОТАТЬ И З\ПЛАТУ ПО БЕЛОМУ ДОСТОЙНУЮ ПЛАТИТЬ!?..РАБОТНИКОВ В ШТАТ ЗАЧИСЛЯТЬ А НЕ ДУРАКА ВАЛЯТЬ С СУРРОГАТОМ ГРАЖД. ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ?!..ВАС УРЯДНИКИ, ОНИ ЗА ЛОШКОВ ДЕРЖАТ, КАРМАНЫ СЕБЕ НЕХИЛО НАБИВАЯ, ПОД СУРДИНКУ ХЕЛП!, СОС!..ГОНИТЕ ИХ НАХ НА СВЕТ БОЖИЙ, ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ОНИ НИХРЕНА НЕ ПРОИЗВОДЯТ, ТОРГУЮТ ЛИШЬ КИТАЙСКИМ ИМПОРТОМ, ШИРПОТРЕБОМ...ИНСПЕКЦИЮ ТРУДОВУЮ РАЗГОНИТЕ НАХРЕН, ТАМ ОДНИ КРОХОБОРЫ-ВЗЯТОЧНИКИ..
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01.04.2021 19:52 Ответить
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам. Несите ваши денежки, иначе быть беде
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01.04.2021 20:33 Ответить
Думаю промышленникам виднее, знают о чем говорят. Тем более, что злоупотреблений и так хватает в нашей стране, зачем их плодить
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02.04.2021 10:58 Ответить
У нас прекрасно принимаются только те законопроекты и положения, которые позволяют зарабатывать чиновникам. Всё остальное годами ждёшь и не дожидаешься
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02.04.2021 15:01 Ответить
Правительство идет по простому пути, где не нужно заморачиваться и иметь экономическое образование. Все стрелки переводит на европейский опыт, забывая при этом говорить о том, что в Европе сперва государственные программы разрабатываются совместно с бизнесом, инвестируются, а лишь потом облагаются штрафами за не выполнение.
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02.04.2021 18:38 Ответить
 
 