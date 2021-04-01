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Новости Коронавирус и карантин
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После вакцинации от коронавируса в Израиле закрывают ковидные отделения: некого лечить

После вакцинации от коронавируса в Израиле закрывают ковидные отделения: некого лечить

По всему Израилю уменьшают количество коек, выделенных для лечения больных с коронавирусом. Оставшиеся отделения почти не принимают новых пациентов - их нет.

Об этом сообщает израильская пресса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Так, 30 марта в больнице "Рамбам" не приняли ни одного нового больного коронавирусом, хотя еще месяц назад госпитализировали по 15 человек в день. Не приняли новых пациентов 30 марта и в больницах городов Ашдод и Кфар-Саба. В больницы "Шиба" и "Бейлинсон" поступили по одному больному с подозрением на коронавирус.

В больнице "Хадасса - Эйн-Керем", считающейся одной из самых загруженных в Израиле, где в свое время оказывали помощь 140 больным коронавирусом одновременно, 30 марта приняли всего 3 новых пациентов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина среди аутсайдеров по вакцинации, чтобы привить 75% населения, понадобится около 10 лет, - Bloomberg. ИНФОГРАФИКА

По данным минздрава Израиля, во всех медицинских центрах страны сегодня проходят лечение менее 400 тяжелобольных. При этом еще 25 января их было более 1100.

"По мере продвижения кампании вакцинации снижается и число тяжелобольных. Корреляция между вакцинацией и снижением числа тяжелобольных очевидна", - говорят медики.

Автор: 

вакцина (3815) Израиль (1927) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+26
Ну евреям в Израиле хватило же ума не выбрать президентом китайца буддиста или египтянина мусульманина, чего не скажешь о малороссах которые выбрали себе обрезаное украинофобное чепушило с командой таких же ушлепков, для которых Украина это не страна а территория с которой можно выжать последние соки и валить в какую либо другую страну, хочешь в Европу а хочешь на землю обетованную.
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01.04.2021 17:57
+22
Наши евреи какие то не такие...
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01.04.2021 17:44
+19
Там нескольких примьеров и президентов посадили. Тоже помогает.
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01.04.2021 18:03
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01.04.2021 17:45 Ответить
есть опровержения ?
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01.04.2021 17:47 Ответить
человек хотел сказать пи*люлю-вакцину коли, не то умр*ешь!
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01.04.2021 17:55 Ответить
Ось,й,міркую...- чи не дурень,хто вірить шмаркатим,шитам
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01.04.2021 18:52 Ответить
У нас тоже скоро некого будет лечить - жмурам припарки ни к чему
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01.04.2021 17:44 Ответить
Наши евреи какие то не такие...
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01.04.2021 17:44 Ответить
а какие они должны быть у нас? для еврея - кинуть гоя, не грех. вот они так и поступают по отношению к украинцам
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01.04.2021 17:46 Ответить
Брехня. Приведите ссылку хоть на один еврейский источник, где это написано.
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01.04.2021 18:01 Ответить
В программе партии большевиков?
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01.04.2021 18:06 Ответить
Посмотрите статистику новых случаев в Израиле за последний месяц
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01.04.2021 18:21 Ответить
Посмотрел. С 1 по 8 марта среднее число заболевших за неделю было около 3600 человек. А за последнюю неделю, с учётом их темпов вакцинации, на вчера было среднее число 440 человек.
Получается Пфайзер - это правильный выбор.
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01.04.2021 20:04 Ответить
Мабуть тому, що вони не євреї, а істоти без неціональності. Їм похрін і на Ізраїль, і тим більше, на Україну.
Ім портібна Україна, як земля для дерибану, нарід їм ні до чого.
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01.04.2021 17:54 Ответить
Это почему они не евреи? Как раз таки евреи, еще и какие, и на Израиль им далеко не по.рен. Вот например Эдик-п.дик Ставицкий (который уже Розенберг) бывший министр энергетики, который дриснул с Неньки с награбленным после Майдана и на данный момент нежит свое маргариновое тело в волнах Средиземного моря близ Тель-Авива, или Хфимка Зьвягильский, который обокрал на должности и.о. премьера Украины казну и скрываясь от следствия отсиживался на Земле Обетованной пока от туда не порешал и за закрытие уголовного дела и за место в партии регионов, или украинофоб аферюга Вадык Рабинович который подарил стокилограммовую минору из чистого золота Израилю, как вы думаете каким образом и в какой стране он поимел столько денег, что смог дарить такие подарки? Про Бенциона кАломойшу, который после "евротехнологий" с Приватбанком отсиживался в Израиле я надеюсь вам рассказывать не нужно? Если что еще вам могу накидать десяток "богоизбранных" , которым по.рен на Украину как на страну , но далеко не по.рен на Израиль.
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01.04.2021 19:58 Ответить
З часів Богдана зайди на Україні - жиди та москалі (лексика часів Богдана). Про яких евреїв ти говориш?
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01.04.2021 20:35 Ответить
Про тех самых, что в ОП заседают, за которых нарид проголосовал.
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01.04.2021 21:02 Ответить
Просто класс !!
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01.04.2021 17:45 Ответить
Вот пример , как нужно беречь свою нацию ! .
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01.04.2021 17:47 Ответить
Как беречь? У них локдаун полгода, вплоть до комендансткого часа. Предлагаю и у нс такие меры ввести и коронавируса через три месяца не будет.
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01.04.2021 23:03 Ответить
Абсолютно верно! Эксперимент был бы чистым, если бы вакцинация помогла не на фоне длительного локдауна. Но народ до сих пор верит в вакцины, тогда как все эпидемии были побеждены именно санитарно-эпидемиологическими мерами.
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02.04.2021 01:25 Ответить
Отже, квітень: перемога настала.
То Ізраїль уже все відкрив і зняв обмеження в країні ?
Бо прем*єр дуже голосно рапортував.
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01.04.2021 17:47 Ответить
Зато у их министра здравоохранения нет новой курточки. Наверное потому, что там тепло.
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01.04.2021 17:48 Ответить
Там нескольких примьеров и президентов посадили. Тоже помогает.
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01.04.2021 18:03 Ответить
просто, вони ізраїльтяни, а не жиди.
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01.04.2021 18:12 Ответить
Если бы в Украине климат был такой же, курточка была бы куплена все равно или шортики усыпанные брилллллл....
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01.04.2021 18:48 Ответить
В соседней новости, в комментариях, человек рассказывает что вакцина не нужна, от нее нет толку. И судя по настроениям украинцев, не верящих ни во что, рос. пропаганда очень хорошо работает!
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01.04.2021 17:49 Ответить
А был ли ковид?)
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01.04.2021 17:51 Ответить
Коронавируса никакого нет- заявил народный депутат Шахов. С 30 (тридцатью) помощниками.
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01.04.2021 17:56 Ответить
в Израиле? был, да куда-то делся
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01.04.2021 17:56 Ответить
нам так не буде! тим паче в нас за країну думає найвеличніший, наунікальніший...єдиний який бачив в очку путіна мир!!! а це вам не на ковідшілд відкати
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01.04.2021 17:56 Ответить
Ну евреям в Израиле хватило же ума не выбрать президентом китайца буддиста или египтянина мусульманина, чего не скажешь о малороссах которые выбрали себе обрезаное украинофобное чепушило с командой таких же ушлепков, для которых Украина это не страна а территория с которой можно выжать последние соки и валить в какую либо другую страну, хочешь в Европу а хочешь на землю обетованную.
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01.04.2021 17:57 Ответить
Так Порох вже не президент ніби
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01.04.2021 20:47 Ответить
Очень часто зеленая челядь делает вид что не понимает о ком написано по причине врожденной тупости и низкого интеллекта. Чем больше Зеля обгаживает свои стринги, тем больше зеботы кричат что это не Зелино дермо, это Порох ночью ему в портки подложил.
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01.04.2021 22:19 Ответить
Євреї розумні, - вони обирають державників а не мільярдерів.
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01.04.2021 22:39 Ответить
продолжайте дальше...., не шутов под управлением иностранных олигархов с тройным гражданством и не бывших уголовников. А так-же не выбирают депутатами и мэрами городов тех предателей, которые звали палестинский мир и хотели строить новопалестинию на израильских землях.
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01.04.2021 22:52 Ответить
Ну і звичайно не вибирають тих, хто хотів б платити податки палестинцям. Чи не так?
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01.04.2021 22:57 Ответить
шлангом чи телепнем прикидаєшся? Мабуть, гальио від народження?
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02.04.2021 11:16 Ответить
гальмо
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02.04.2021 11:17 Ответить
Я представляю если бы этот чепушило ввел локдаун как в Израиле. Как бы вы завыли. Дело не в правителе, а в народе.
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01.04.2021 23:05 Ответить
Респект Израилю и крепкого здоровья
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01.04.2021 17:57 Ответить
Респект Израилю и крепкого здоровья.-Тогда уж и РФ желать того же-Израиль военная союзница РФ.
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01.04.2021 18:20 Ответить
Особливо цей союз проявився під час війни Азербайджану з Вірменією.
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01.04.2021 20:41 Ответить
Особливо цей союз проявився під час війни Азербайджану з Вірменією./ Раньше.Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям.
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02.04.2021 00:00 Ответить
«Азохен вэй!», что значит: «Ой-ой-ой!» - бедный мой украинский народ, когда придумают вакцину от жадности, то ми не будем вакцинироваться, шо мы дурные?
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01.04.2021 18:00 Ответить
А что они кололи - Пфайзер или Зенеку?
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01.04.2021 18:00 Ответить
Пфайзер
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01.04.2021 18:06 Ответить
Пфайзер конечно. А в Европе на днях перессорились из-за 10 миллионов вакцин пфайзер.
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01.04.2021 18:12 Ответить
Країна з нормальним населенням будує утопію посеред пустелі, а українці живуть як бомжі на родючій землі. Воно і не дивно, століття окупації винищили майже весь позитивний генофонд. 73% країни - нащадки кацапських зеків, зрадників та маргіналів. Такий скалічений генофонд без євгеніки не виправити.
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01.04.2021 18:06 Ответить
ты сам то откуда будешь - надежда Украины с правильными генами? )
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01.04.2021 18:12 Ответить
Судячи з твоєї відповіді ти один з тих хто паркується і заїжджає на тротуар з пішохідного переходу, а на роботу їзде з умовної Троєщини, до умовного Паруса на своєму персональному авто без пасажирів.
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01.04.2021 18:19 Ответить
а треба обов'язково з пасажирами?
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01.04.2021 19:48 Ответить
Ні але якщо всього вище перерахованого не робити, то з пасажирами краще ніж без, це хоч виправдовує використання авто замість нормальних девайсів таких як електроскутер наприклад.
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01.04.2021 20:07 Ответить
http://www.gooscooter.com/ru/electric-scooter/19-harley-electric-scooter-1000w-12ah-big-wheel-motorcycle-semnyj-akkumulyator-elektricheskij-skuter.html Ось так приблизно
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01.04.2021 20:13 Ответить
сруське ьі, і де ти в нього це прочитав?
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01.04.2021 18:21 Ответить
Гени в мене з Житомирської області. На щастя, російськомовну погань зі всього СРСР туди не звозили, німці село не руйнували та колективізація була не жорстка, тому люди не скурвилися, як на східній Україні чи в великих містах.
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01.04.2021 18:33 Ответить
для початку треба навчитись не плювати на тротуар та не кидати недопалки на траву
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01.04.2021 19:47 Ответить
Вирускороны очень странный предмет, он или есть, или его сразу нет ))))))))))
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01.04.2021 18:10 Ответить
чи,його,начебто 'нєт'
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01.04.2021 18:49 Ответить
Віруси дуже малі. Їх не видно.
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01.04.2021 20:49 Ответить
Потому что все военнообязанные. И закон наверное приняли об обязательной вакцинации
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01.04.2021 18:11 Ответить
Потому что вакцину оплатили еще на стадии разработки....хорошую вакцину...Планы вакцинации составили...и самое главное воплотили их в жизнь...
В общем они сделали все то ...о чем зеленое стадо только громко говорило...
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01.04.2021 18:18 Ответить
це тому, що в Ізраїлі не має майстрів спорту по язикочисанню та ничці аналізів.
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01.04.2021 18:23 Ответить
Вакцина в наличии. Иди и вакцинируйся. Я о другом писал!!!!
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01.04.2021 20:59 Ответить
У военных всегда четко: равняйсь! смирнооо! ковид исчезни! он и исчез
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01.04.2021 18:19 Ответить
Ну да...профайзен это вам не ковидшел от степашки...это как говорят в Одессе две большие разницы...
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01.04.2021 18:17 Ответить
Це все тому, що Євреї змогли зробити файзер і вакцинувати всю країну.
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01.04.2021 18:17 Ответить
Нет, потому что там локдаун вплоть до комендансткого часа.
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01.04.2021 23:02 Ответить
а ще немає вакцинотуризму туди? вже можна починать
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01.04.2021 18:24 Ответить
"По всему Израилю уменьшают количество коек, выделенных для лечения больных с коронавирусом. Оставшиеся отделения почти не принимают новых пациентов - их нет".
Как-то двусмысленно звучит. Трактовать можно по разному - то ли все выздоровели, то ли все вымерли. ))
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01.04.2021 18:35 Ответить
эмигрировали в Палестину
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01.04.2021 18:55 Ответить
Еще один баран винторогий что то пытается исказить ,переиначить и домыслить .Все там четко и ясно написано, Ослан
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01.04.2021 18:58 Ответить
Шо ты так возбудилась, куропатка? Или слово сарказм незнакомо?
Тогда мои соболезнования. ))
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01.04.2021 20:44 Ответить
попахивает антисемитизмом
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01.04.2021 21:38 Ответить
Таки да, шлейф антисемитизма тянется аж за километр... ))
Интересно только, в каких моих словах он проявляется?
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01.04.2021 21:58 Ответить
За последние сутки в Израиле заболело 176 человек. Умерло 5
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01.04.2021 18:37 Ответить
Будемо подивитися... Гадала баба
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01.04.2021 18:48 Ответить
Ой не делайте мне нервы,если евреи перестанут лечитяься от всех подряд болезней,-то они раззорят Вас своим здоровьем.
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01.04.2021 19:02 Ответить
Жиди наші і ізраїльські - різні народи... Малим був, пам'ятаю ходив з батьком до його кращого друга - львівського жида, що ремонтував мешти. Так він казав: - "я - львівський жид і є тим гордий! Я знаю ідиш, німецьку, польську і українську.... А хто такі оті євгеї, які знають тільки рускій? Ніхто!" Він вижив завдяки українцям, більшість його родичів - залишились на янівському таборі... Світла пам'ять!
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01.04.2021 19:06 Ответить
Дикуни... Так на жодну куртку не вистачить.
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01.04.2021 19:39 Ответить
а ведь вместо вакцинации можно сделать распыление вируса в общественном транспорте, сначала заболеваемость скакнет, но уже через пару месяцев будет коллективный иммунитет

все равно что бы нынешними темпами провести вакцинацию нужно лет 10
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01.04.2021 19:49 Ответить
"..но уже через пару месяцев будет коллективный иммунитет" и тысяч 200 умерших. Ну то такое..
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02.04.2021 00:10 Ответить
...ВСІМ стадаючим ...НІХТО НЕ заборонє виїхати в Ізраїль .. і там можете ТРИ рази в ліву-праву ягодицю + третій КОНТРОЛЬНИЙ в голову .. а Українці ПОДОЛАЮТЬ любий вірус КОЛЕКТИВНИМ імунітетом .. таке .. у Нас тільки 23 пари хромсом .. Щасливої дороги
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01.04.2021 20:25 Ответить
Вакцитаназия..
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01.04.2021 21:40 Ответить
Животварітєльна вакцина.
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01.04.2021 22:45 Ответить
У них локдаун уже полгода, при чем тут вакцинация? У нас в прошлом году когда все позакрывали и транспорт остановили тоже коронавируса почти не было.
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01.04.2021 23:00 Ответить
вроде открылись. Посмотрим, что будет дальше
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02.04.2021 00:09 Ответить
 
 