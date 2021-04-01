После вакцинации от коронавируса в Израиле закрывают ковидные отделения: некого лечить

По всему Израилю уменьшают количество коек, выделенных для лечения больных с коронавирусом. Оставшиеся отделения почти не принимают новых пациентов - их нет.

Об этом сообщает израильская пресса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Так, 30 марта в больнице "Рамбам" не приняли ни одного нового больного коронавирусом, хотя еще месяц назад госпитализировали по 15 человек в день. Не приняли новых пациентов 30 марта и в больницах городов Ашдод и Кфар-Саба. В больницы "Шиба" и "Бейлинсон" поступили по одному больному с подозрением на коронавирус.

В больнице "Хадасса - Эйн-Керем", считающейся одной из самых загруженных в Израиле, где в свое время оказывали помощь 140 больным коронавирусом одновременно, 30 марта приняли всего 3 новых пациентов.

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По данным минздрава Израиля, во всех медицинских центрах страны сегодня проходят лечение менее 400 тяжелобольных. При этом еще 25 января их было более 1100.

"По мере продвижения кампании вакцинации снижается и число тяжелобольных. Корреляция между вакцинацией и снижением числа тяжелобольных очевидна", - говорят медики.