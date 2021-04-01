Успех "Большой стройки" будет зависеть от эффективности управления инфраструктурными проектами со стороны государства, - эксперты
Эксперты, анализировавшие реализацию программы "Большая стройка" считают, что главным вызовом в 2021-2023 гг. будет стабильное финансирование программы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укравтодор.
Отмечается, что за прошлый год удалось обновить 4 056 км дорог, что составляет почти 17% всей основной сети государственных дорог. Достичь такого результата удалось за счет укрупнения проектов: в прошлое отошли участки по 40 метров - теперь дороги ремонтируются по маршрутному принципу. В 2020 году 17 маршрутов во всех уголках страны были восстановлены на протяженности от 50 до 150 км.
Кроме того, был изменен подход к качеству ремонтных работ: теперь в текущем среднем ремонте укладывают 2-3 слоя асфальтобетона и укрепляют основу, устанавливают искусственное освещение, барьерное ограждение, обустраивают тротуары, пешеходные переходы, остановки.
Такж был введен независимый технадзор на трети всех объектов, а также привлечен частный сектор к эксплуатации дорог, в частности к зимнему содержанию.
"Прошлый год ознаменовался изменением подходов в планировании и проектировании объектов. Был применен научный подход в приоритизации объектов, произошло укрупнение проектов. Значительно повысилось качество текущего среднего ремонта, который обязательно предусматривал укрепление основы и 2-3 слоя асфальтобетона. Кроме того, были обновлены строительные нормы и гармонизированы европейские стандарты", - сообщил Артем Безуглый, директор Государственного предприятия "Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина".
По словам Святослава Абрамова, исполнительного директора CoST Ukraine, в ближайшее время ожидают применение определенной менеджерской системы соблюдения качества, которая будет внедрена на местах, в Службах автомобильных дорог и областных дорожных управлениях.
Исследования группы Ukraine Economic Outlook и Киевской школы экономики указывают на то, что "Большая стройка" стала ключом к росту экономики в период кризиса. В отчете Национального банка Украины вклад "Большой стройки" к росту ВВП прибавил +1,5%.
"Есть специфика структуры ВВП Украины, в котором около 40% генерирует производство, добыча и сельское хозяйство. Именно для этих отраслей появление качественных дорог является необходимым условием для роста", - отметила Александра Азархина, директор Команды поддержки реформ при "Укравтодоре".
Эксперты считают, что успех проекта в последующие годы будет зависеть от эффективности управления инфраструктурными проектами со стороны государства.
Ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что в 2021 году строительство и ремонт дорог местного значения будут одним из приоритетных направлений работы для власти.
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Видимо это были очень классные "эксперты", которые даже не заметили, что никакой программы "Большая стройка " не существует ни в природе ни (что самое главное) в бюджете. Просто тырили деньги из ковидного фонда.
А теперь не могут получить кредит МВФ, потому что основным условием второго транша МВФ будет полный международный аудит созданного решением ВР Украины «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» № 553-ІХ, бюджетного фонда по борьбе с коронавирусом.