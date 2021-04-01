Успех "Большой стройки" будет зависеть от эффективности управления инфраструктурными проектами со стороны государства, - эксперты

Эксперты, анализировавшие реализацию программы "Большая стройка" считают, что главным вызовом в 2021-2023 гг. будет стабильное финансирование программы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укравтодор.

Отмечается, что за прошлый год удалось обновить 4 056 км дорог, что составляет почти 17% всей основной сети государственных дорог. Достичь такого результата удалось за счет укрупнения проектов: в прошлое отошли участки по 40 метров - теперь дороги ремонтируются по маршрутному принципу. В 2020 году 17 маршрутов во всех уголках страны были восстановлены на протяженности от 50 до 150 км.

Кроме того, был изменен подход к качеству ремонтных работ: теперь в текущем среднем ремонте укладывают 2-3 слоя асфальтобетона и укрепляют основу, устанавливают искусственное освещение, барьерное ограждение, обустраивают тротуары, пешеходные переходы, остановки.

Такж был введен независимый технадзор на трети всех объектов, а также привлечен частный сектор к эксплуатации дорог, в частности к зимнему содержанию.

"Прошлый год ознаменовался изменением подходов в планировании и проектировании объектов. Был применен научный подход в приоритизации объектов, произошло укрупнение проектов. Значительно повысилось качество текущего среднего ремонта, который обязательно предусматривал укрепление основы и 2-3 слоя асфальтобетона. Кроме того, были обновлены строительные нормы и гармонизированы европейские стандарты", - сообщил Артем Безуглый, директор Государственного предприятия "Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина".

По словам Святослава Абрамова, исполнительного директора CoST Ukraine, в ближайшее время ожидают применение определенной менеджерской системы соблюдения качества, которая будет внедрена на местах, в Службах автомобильных дорог и областных дорожных управлениях.

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Исследования группы Ukraine Economic Outlook и Киевской школы экономики указывают на то, что "Большая стройка" стала ключом к росту экономики в период кризиса. В отчете Национального банка Украины вклад "Большой стройки" к росту ВВП прибавил +1,5%.

"Есть специфика структуры ВВП Украины, в котором около 40% генерирует производство, добыча и сельское хозяйство. Именно для этих отраслей появление качественных дорог является необходимым условием для роста", - отметила Александра Азархина, директор Команды поддержки реформ при "Укравтодоре".

Эксперты считают, что успех проекта в последующие годы будет зависеть от эффективности управления инфраструктурными проектами со стороны государства.

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что в 2021 году строительство и ремонт дорог местного значения будут одним из приоритетных направлений работы для власти.

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