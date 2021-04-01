Зеленский: Российские войска на границе с Украиной - это традиционное давление во время переговоров
Россия злится из-за санкций против Медведчука и пытается создать атмосферу угрозы во время переговоров о прекращении огня.
Об этом пишет в Фейсбуке президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Глава государства признал, что на Донбассе с начала года заметна эскалация и назвал ее "ценой войны и отстаивания нашей независимости".
"Санкции против Виктора Медведчука, наша громкая и твердая позиция относительно независимости Украины и продвижения к миру и безоговорочная поддержка со стороны западных партнеров раздражают врага, который вторгся на Донбасс и оккупировал Крым", - пишет Зеленский.
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Помимо этого, Россия, по его словам, собирает войска у нашей границы, пытаясь традиционно давить на Украину.
"Игра мускулами в формате военных учений и возможные провокации вдоль границы - это традиционное дело России. Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно - давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности", - напомнил президент.
Зеленский отметил, что процесс переговоров о мире всегда нелегок, и что каждая весть о гибели защитников Украины дается с болью.
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"Именно поэтому мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии как о самом быстром тактическом шаге. Наша стратегия - обязательно мир и возвращение наших людей и территорий", - подытожил Зеленский.
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але керівництво державою явно не для нього.
І в очі Ху*ла стільки годин дивився, і перемирря ...
Ішов би по-доброму сам
Дебілко пише про гру м'язами й можливі провокації.
Якби хоч у нас був адекватний головнокомандувач ЗСУ...А маємо Хомчака Іловайського.
- Нелегко Вам...
- Хватит уже Наполеона из себя строить.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 3 ч. ·
А він і далі про «перемир'я» якого вже давно не існує.
«Ми будемо домовлятись».
З ким? Коли вони вже будуть проривати кордони? З тими хто стягує тисячі одиниць техніки до нашого кордону?
Ось ще кілька фраз головнокомандувача:
"Процес перемовин щодо миру нелегкий. Але ніхто й не сподівався, що буде легко».
«Україна хотіла б повернутися до тих умов, коли режим припинення вогню діяв ефективніше… і ми над цим працюємо».
І це в тому час як США приводить свої війська в Європі в бойову готовність...
У Зеленського якась своя реальність.
Замість того щоб чітко сказати про загрозм та що ми будемо робити у разі наступу росії, знов «будемо домовлятись»....
Мета цього усього - втягнути Росію у крупний конфлікт (як колись втягнули СРСР в Афганістан), виснажити і розвалити. Прикро і трагічно, що Україні і Українцям відводиться саме така роль... сиру у пастці.
PS Москалі 100% нападуть - у них просто немає іншого виходу. Росія на межі краху і кремлівським маньякам потрібна "малєнькая побьєдоносная война". Так було віками і саме на цьому кацапів упіймають. Власне - вони самі лізуть на погибель...
И тут же:
"Наша стратегия - обязательно мир и возвращение наших людей и территорий"
Вот загадка. Правдой в нынешней ситуации может быть только одно: либо "перемирие", либо "возвращение территорий".
Вопроса собственно два.
1. В каком месте своей речи этот, прости господи, президент врет?
2. Если не врет, то чем и как его лечить, у бедолаги тяжелое психическое расстройство, он не осознает реалтность и не различает причину и следствие.
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17990 4 часа назад
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🇺🇦🔫🇷🇺Переговоры Путина, Меркель и Макрона по ситуации на Украине сопровождал телефонный разговор начальника Генштаба Герасимова и главы Комитета начальников штабов США Марка Милли: по всей видимости, армейские оценивают возможное обострение на юго-востоке Украины как реальную угрозу. Кремль не стесняется демонстративно угрожать Западу и перебрасывает в Крым и Ростовскую область самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты и грузовые автомобили - на приграничные территории дополнительно развернули 5-6 тыс. военослужащих. США и Европа, в свою очередь, тоже подтягивают силы в направлении Незалежной. Как утверждают наши конфиденты из окружения Президента, бряцание оружием и недавние вспышки насилия в ЛДНР могут стать для Москвы способом измерить приверженность администрации Байдена Украине. Однако такие проверки рискуют быстро перерасти в нечто более зловещее.
Гріє собі місце десь під Москвою як тут накрадеться
дет Украина находится за пределами Украины............
та вже "надо валить..."
як швидко біжить час
Сергей Марченко пишет у себя в Facebook, очень грустно, что просто сейчас мы стали свидетелями исторического события со знаком минус. Встреча в «Нормандском формате» фактически состоялась без Украины - это фактическое признание права Москвы на оккупированный Донбасс. Власть полностью провалила международные отношения. Байден, не звонит. Путин, откровенно издевается. Теперь Меркель и Макрон не видят смысла обсуждать украинские проблемы в присутствии украинского президента. Вместо этого «новые лица» выгуливают своих гламурных девочек по Эмиратам, Оманам, Мальдивам и рассказывают о подписанных фейковых контрактах на миллиарды долларов.
Сергей Марченко отмечает, ситуация очень сложная. Зеленский стал заложником своих обещаний о мире. Он дал оккупанту и европейцам мир, и теперь ему больше ничего поставить на стол. Это слабая переговорная позиция. Мы сильнее коллаборационистов и локальных российских подразделений. Наша армия мотивирована, сильная, злая. Если бы мы, пусть медленно, но неотвратимо, освобождали село за селом, как было до 2019, Путин сам искал бы переговоров. Потому часики тикают, а «республики» уменьшаются. Теперь все не так. Гениальный мирный план Зеленского поставил в цугцванг уже Украину. Время идет. В оккупации пошли в школу школьники, которые никогда не видели украинской власти. Еще несколько лет и они станут с автоматами в «ополчение». Отсюда власти давно пора задать вопрос: где их «план Б»?
«Не хотел бы нагнетать, но эти переговоры России, Франции и Германии без Украины вместе с российскими танками на границе очень похожи на консультации перед вторжением. Конечно, снова встанут добровольцы, волонтеры, неравнодушные. Конечно, выстоим. Но сколько лучших людей мы снова потеряем? Сколько же можно думать одним местом?», - резюмировал блогер.