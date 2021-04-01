Зеленский: Российские войска на границе с Украиной - это традиционное давление во время переговоров

Россия злится из-за санкций против Медведчука и пытается создать атмосферу угрозы во время переговоров о прекращении огня.

Об этом пишет в Фейсбуке президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства признал, что на Донбассе с начала года заметна эскалация и назвал ее "ценой войны и отстаивания нашей независимости".

"Санкции против Виктора Медведчука, наша громкая и твердая позиция относительно независимости Украины и продвижения к миру и безоговорочная поддержка со стороны западных партнеров раздражают врага, который вторгся на Донбасс и оккупировал Крым", - пишет Зеленский.

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Помимо этого, Россия, по его словам, собирает войска у нашей границы, пытаясь традиционно давить на Украину.

"Игра мускулами в формате военных учений и возможные провокации вдоль границы - это традиционное дело России. Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно - давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности", - напомнил президент.

Зеленский отметил, что процесс переговоров о мире всегда нелегок, и что каждая весть о гибели защитников Украины дается с болью.

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"Именно поэтому мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии как о самом быстром тактическом шаге. Наша стратегия - обязательно мир и возвращение наших людей и территорий", - подытожил Зеленский.



