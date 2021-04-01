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Новости Агрессия России против Украины
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Боевой медик 10-й ОГШБр Светлана Землина спасла 2 раненых во время снайперского обстрела под Шумами

Боевой медик 10-й ОГШБр Светлана Землина спасла 2 раненых во время снайперского обстрела под Шумами

Боевой медик 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Светлана Землина рассказала, как спасала раненых во время снайперского обстрела под Шумами 26 марта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.

26 марта после обеда на наблюдательны пункт роты сообщили о ранении военнослужащих. На помощь раненым направилась старший боевой медик горно-штурмовой роты сержант Светлана Землина, а также сержанты  Алексей Косташек и Сергей Сулима.

Накануне враг осуществил дистанционное минирование в районе взводный-опорного пункта горных пехотинцев минами ПОМ-2. Одна из них сработала через пару часов, а для обезвреживания других 26 марта и прибыла группа опытных саперов. Напротив опорника, метров за 250-300, расположена водонасосная станция, которая обеспечивает подачу воды для ряда населенных пунктов. Именно в помещении гражданского объекта и оборудовали, как оказалось впоследствии, свое логово вражеские снайперы. Как только саперы начали разведку местности, по ним открыли огонь.  

Первыми под пули вражеских снайперов попали саперы - двое погибли мгновенно, а еще двое были ранены. Спасать раненых с опорника бросились горные пехотинцы - старший сержант Максим Абрамович и старший солдат Сергей Гайченко - снайперы их убили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо украинских военных погибли под Шумами из-за циничного обстрела группы разминирования снайперами террористов, - Хомчак

Из окопа опорника девушка увидела несколько тел, которые лежали неподвижно, расстояние до них была до ста метров. У первого воина, которому доползла медик, - пульса и признаков жизни не было. Еще трое лежали неподвижно, а двое были ранены. К ним и направилась.

Ранеными оказались два опытных сапера, которые с группой прибыли на разминирование. Девушка оценила обстановку и поползла к тому, у кого на руке, ноге и боку проступала кровь от ранений, он был в сознании. Второй раненный движением показал, что помощи не нуждается. Светлана на раненые руку и ногу сапера наложила турникеты, чтобы остановить кровотечение. Помогали это делать сержанты, потому что мужчина был намного больше, чем девушка, и стали оттягивать раненого в укрытие. Раненный все время был в сознании и выполнял команды медика. Вражеский огонь при этом не прекращался.

Местность была открыта, безопасно было лишь за небольшим насыпью, куда и затянули раненого сапера. Уже там Светлана наложиоа на места ранений тугие повязки и уколола обезболивающее. Другой раненый дополз туда сам. Горные пехотинцы с опорника огнем в направлении врага прикрыли группу, и вскоре все уже были в окопе. Там Землина поправила турникеты и повязки, а сержанты понесли раненого в направлении наблюдательного пункта роты, куда уже прибыл автомобиль для эвакуации.

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Сержант Светлана Землина уже опытный боевой медик. Девушке всего 24 года, а она более трех лет в рядах бригады "Эдельвейс". После окончания Ривнеского медицинского колледжа она единственная из группы пошла в военкомат. За личное мужество и героизм командование части подало Светлану к награждению. Награды заслуживают также сержанты Сергей Сулима и Алексей Косташек .

Автор: 

Донбасс (26956) потери (4398) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (204) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+51
Респект тобі дівчинко , і нехай щастить по життю !
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01.04.2021 18:11
+49
Дякую, що є такі ЛЮДИ
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01.04.2021 18:10
+34
бережи тебе Боженька, Світланко..
Боевой медик 10-й ОГШБр Светлана Землина спасла 2 раненых во время снайперского обстрела под Шумами - Цензор.НЕТ 3603

..
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01.04.2021 18:26
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Дякую, що є такі ЛЮДИ
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01.04.2021 18:10 Ответить
А межальку і почесне звання Зєлєнскій дасть Лободі.
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01.04.2021 18:43 Ответить
А межальку і почесне звання Зєлєнскій дасть Лободі.

или Штепе...
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01.04.2021 20:45 Ответить
Золоті дівчата на передку !
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01.04.2021 19:20 Ответить
Респект тобі дівчинко , і нехай щастить по життю !
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01.04.2021 18:11 Ответить
Молодчина!!!Уважуха!!!!!
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01.04.2021 18:15 Ответить
Бажаю щастя !
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01.04.2021 18:24 Ответить
бережи тебе Боженька, Світланко..
Боевой медик 10-й ОГШБр Светлана Землина спасла 2 раненых во время снайперского обстрела под Шумами - Цензор.НЕТ 3603

..
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01.04.2021 18:26 Ответить
Героиня наша. Слава тебе и низкий поклон!!!
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01.04.2021 18:31 Ответить
Гавно-депутатка, которая собиралась валить из Украины, не хочет съездить к этой достойной медсестре в гости, поговорить о жизни, о войне, о "работе" парламента в условиях войны?...
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01.04.2021 18:32 Ответить
Сонечко, бережи тебе і твоїх побратимів Господь.
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01.04.2021 18:41 Ответить
отаке воно життя
одному за щастя рятувати,другому валити
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01.04.2021 18:45 Ответить
Солнышко, счастье тебе и спасибо что ты есть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.04.2021 18:50 Ответить
благослови тебя Господь, Светлана Землина!
счастья и здоровья на 100 рокiв!
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01.04.2021 19:19 Ответить
Земной поклон тебе, дочка, от всех адекватных граждан Украины! Храни тебя бог!!!
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01.04.2021 19:51 Ответить
нужно министру орден дать, за то что у него служат такие люди.
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01.04.2021 20:32 Ответить
Аплодирую стоя...
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01.04.2021 20:37 Ответить
Честь и слава! Вот кому высокую награду надо вручать, а не подонкам в министерских кабинетах.
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01.04.2021 20:47 Ответить
Спасибі Батькові і Матері , - Що виховали таку мужню дитину.
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01.04.2021 20:50 Ответить
Зовсім ще дитя,а мужності як не в кожного дорослого.Щасти тобі!
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01.04.2021 21:11 Ответить
Водонасосная вышка в обмен на жизни солдат! ЗЕ скоро запретит и в поле стрелять, ну чтоб от выброшенных гильз потом никто из мирных жителей не подскользнулся. Предатели у власти. Такие же как во Франции в 1939 году которые слили более слабой Германии.
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01.04.2021 23:35 Ответить
Дякуємо пані. Здоров'я Вам і Божої благодаті!
А скільки врятувала ***** ль, яка працює в ОП з тими "членами", шо написала? Яка велика різниця простих і надійних людей, які під обстрілом спасли наших захисників і швалі, яка нічого для країни не зробила, рветься керувати цими людьми і будує тут не Україну, а малоросію, бо як може розмовляти російською будучи на такій посаді в той час, коли в нас війна з цією Росією і кацапи сюди приперлися якраз за цієї мови і вихованого на ній зрадницького населення.
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02.04.2021 09:33 Ответить
 
 