Боевой медик 10-й ОГШБр Светлана Землина спасла 2 раненых во время снайперского обстрела под Шумами

Боевой медик 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Светлана Землина рассказала, как спасала раненых во время снайперского обстрела под Шумами 26 марта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.

26 марта после обеда на наблюдательны пункт роты сообщили о ранении военнослужащих. На помощь раненым направилась старший боевой медик горно-штурмовой роты сержант Светлана Землина, а также сержанты Алексей Косташек и Сергей Сулима.

Накануне враг осуществил дистанционное минирование в районе взводный-опорного пункта горных пехотинцев минами ПОМ-2. Одна из них сработала через пару часов, а для обезвреживания других 26 марта и прибыла группа опытных саперов. Напротив опорника, метров за 250-300, расположена водонасосная станция, которая обеспечивает подачу воды для ряда населенных пунктов. Именно в помещении гражданского объекта и оборудовали, как оказалось впоследствии, свое логово вражеские снайперы. Как только саперы начали разведку местности, по ним открыли огонь.

Первыми под пули вражеских снайперов попали саперы - двое погибли мгновенно, а еще двое были ранены. Спасать раненых с опорника бросились горные пехотинцы - старший сержант Максим Абрамович и старший солдат Сергей Гайченко - снайперы их убили.

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Из окопа опорника девушка увидела несколько тел, которые лежали неподвижно, расстояние до них была до ста метров. У первого воина, которому доползла медик, - пульса и признаков жизни не было. Еще трое лежали неподвижно, а двое были ранены. К ним и направилась.

Ранеными оказались два опытных сапера, которые с группой прибыли на разминирование. Девушка оценила обстановку и поползла к тому, у кого на руке, ноге и боку проступала кровь от ранений, он был в сознании. Второй раненный движением показал, что помощи не нуждается. Светлана на раненые руку и ногу сапера наложила турникеты, чтобы остановить кровотечение. Помогали это делать сержанты, потому что мужчина был намного больше, чем девушка, и стали оттягивать раненого в укрытие. Раненный все время был в сознании и выполнял команды медика. Вражеский огонь при этом не прекращался.

Местность была открыта, безопасно было лишь за небольшим насыпью, куда и затянули раненого сапера. Уже там Светлана наложиоа на места ранений тугие повязки и уколола обезболивающее. Другой раненый дополз туда сам. Горные пехотинцы с опорника огнем в направлении врага прикрыли группу, и вскоре все уже были в окопе. Там Землина поправила турникеты и повязки, а сержанты понесли раненого в направлении наблюдательного пункта роты, куда уже прибыл автомобиль для эвакуации.

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Сержант Светлана Землина уже опытный боевой медик. Девушке всего 24 года, а она более трех лет в рядах бригады "Эдельвейс". После окончания Ривнеского медицинского колледжа она единственная из группы пошла в военкомат. За личное мужество и героизм командование части подало Светлану к награждению. Награды заслуживают также сержанты Сергей Сулима и Алексей Косташек .