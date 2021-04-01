Фракция "ЕС" в Киевсовете требует от Кабмина срочно начать лечение больных COVID-19 киевлян в 12 ведомственных больницах
Фракция партии "Европейская Солидарность" в Киевсовете сделала заявление в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в Киеве.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Ситуация с распространением коронавируса в столице Украины приобретает угрожающие масштабы. Даже официальная статистика демонстрирует резкий всплеск количества больных COVID-19 и госпитализированных лиц, находящихся в тяжелом состоянии. Вместе с тем, особую обеспокоенность вызывает нехватка мест в киевских опорных больницах. В некоторых из них заполняемость коек, в которых подведены медицинский кислород, подходит к отметке 100%.
Город ежемесячно выделяет дополнительные средства на оборудование все новых и новых отделений. Но учитывая темпы распространения болезни, столичные коммунальные медицинские учреждения почти исчерпали весь свой ресурс койкомест", - говорится в заявлении.
Фракция "Европейской Солидарности" в Киевсовете обращается к правительству и лично премьер-министру Денису Шмыгалю немедленно уделить внимание ситуации, которая сложилась в столице Украины.
"Мы настаиваем, чтобы Кабинет Министров и Министерство здравоохранения в срочном порядке приняли решение об использовании медицинской базы ведомственных больниц для приема и лечения больных коронавирусом киевлян", - отметили в "ЕС".
В частности, фракция "Европейской Солидарности" требует перепрофилировать и в течение ближайших недель оборудовать кислородными станциями, концентраторами, обеспечить средствами индивидуальной защиты врачей и необходимыми для борьбы с коронавирусом лекарствами:
- Клиническую больницу "Феофания" Государственного управления делами;
- Киевскую клиническую больницу на железнодорожном транспорте №1;
- Киевскую клиническую больницу на железнодорожном транспорте №2;
- Киевскую клиническую больницу на железнодорожном транспорте №3;
- Центральный клинический госпиталь Государственной пограничной службы Украины;
- Центральный госпиталь военно-медицинского управления СБУ;
- Центральный госпиталь МВД Украины;
- Государственное учреждение "Территориальное медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по г. Киеву";
- Государственное учреждение "Территориальное медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по Киевской области";
- Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь";
- Лечебно-диагностический центр Министерства обороны Украины;
- Государственное научное учреждение "Центр инновационных медицинских технологий" НАН Украины.
По мнению депутатов, такое решение позволит хоть на время разгрузить коммунальную медицинскую систему и поможет спасти тысячи жизней.
Фракция "Европейской Солидарности" отмечает, что промедление с решением об использовании ведомственных медицинских учреждений здравоохранения для лечения больных коронавирусом - это преступление против киевлян.
"Мы призываем принять соответствующее постановление на ближайшем заседании Кабинета Министров Украины", - говорится в заявлении.
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На Київщині відкрили ******** фельдшерсько-акушерський пункт: https://youtu.be/naEZhbcOpOU
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як і обіцяні до виборів палаци - діткам (ну так склалось не простим...а преЗЕдентським... ну та по суті ж діткам? )))))
вистачає лікарів і медсестер , тому поступила вимога від ЄС Солідарність лікувати киян в відомчих лікарнях і це правильне
рішення людей зі здоровим глуздом !
Внимания ПЭСу...
12 больниц. Сколько там денег? 12 областей. Сколько крышевали в сутки? Не стесняйтесь бездари ЕС. Если неправда пойдайте в суд - обосритесь в 3 раз. понабирали ....