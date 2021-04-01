Фракция "ЕС" в Киевсовете требует от Кабмина срочно начать лечение больных COVID-19 киевлян в 12 ведомственных больницах

Фракция партии "Европейская Солидарность" в Киевсовете сделала заявление в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Ситуация с распространением коронавируса в столице Украины приобретает угрожающие масштабы. Даже официальная статистика демонстрирует резкий всплеск количества больных COVID-19 и госпитализированных лиц, находящихся в тяжелом состоянии. Вместе с тем, особую обеспокоенность вызывает нехватка мест в киевских опорных больницах. В некоторых из них заполняемость коек, в которых подведены медицинский кислород, подходит к отметке 100%.

Город ежемесячно выделяет дополнительные средства на оборудование все новых и новых отделений. Но учитывая темпы распространения болезни, столичные коммунальные медицинские учреждения почти исчерпали весь свой ресурс койкомест", - говорится в заявлении.

Фракция "Европейской Солидарности" в Киевсовете обращается к правительству и лично премьер-министру Денису Шмыгалю немедленно уделить внимание ситуации, которая сложилась в столице Украины.

"Мы настаиваем, чтобы Кабинет Министров и Министерство здравоохранения в срочном порядке приняли решение об использовании медицинской базы ведомственных больниц для приема и лечения больных коронавирусом киевлян", - отметили в "ЕС".

В частности, фракция "Европейской Солидарности" требует перепрофилировать и в течение ближайших недель оборудовать кислородными станциями, концентраторами, обеспечить средствами индивидуальной защиты врачей и необходимыми для борьбы с коронавирусом лекарствами:

Клиническую больницу "Феофания" Государственного управления делами;

Киевскую клиническую больницу на железнодорожном транспорте №1;

Киевскую клиническую больницу на железнодорожном транспорте №2;

Киевскую клиническую больницу на железнодорожном транспорте №3;

Центральный клинический госпиталь Государственной пограничной службы Украины;

Центральный госпиталь военно-медицинского управления СБУ;

Центральный госпиталь МВД Украины;

Государственное учреждение "Территориальное медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по г. Киеву";

Государственное учреждение "Территориальное медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по Киевской области";

Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь";

Лечебно-диагностический центр Министерства обороны Украины;

Государственное научное учреждение "Центр инновационных медицинских технологий" НАН Украины.

По мнению депутатов, такое решение позволит хоть на время разгрузить коммунальную медицинскую систему и поможет спасти тысячи жизней.

Фракция "Европейской Солидарности" отмечает, что промедление с решением об использовании ведомственных медицинских учреждений здравоохранения для лечения больных коронавирусом - это преступление против киевлян.

"Мы призываем принять соответствующее постановление на ближайшем заседании Кабинета Министров Украины", - говорится в заявлении.