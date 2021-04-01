РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5513 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 674 30

Фракция "ЕС" в Киевсовете требует от Кабмина срочно начать лечение больных COVID-19 киевлян в 12 ведомственных больницах

Фракция

Фракция партии "Европейская Солидарность" в Киевсовете сделала заявление в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Ситуация с распространением коронавируса в столице Украины приобретает угрожающие масштабы. Даже официальная статистика демонстрирует резкий всплеск количества больных COVID-19 и госпитализированных лиц, находящихся в тяжелом состоянии. Вместе с тем, особую обеспокоенность вызывает нехватка мест в киевских опорных больницах. В некоторых из них заполняемость коек, в которых подведены медицинский кислород, подходит к отметке 100%.

Город ежемесячно выделяет дополнительные средства на оборудование все новых и новых отделений. Но учитывая темпы распространения болезни, столичные коммунальные медицинские учреждения почти исчерпали весь свой ресурс койкомест", - говорится в заявлении.

Фракция "Европейской Солидарности" в Киевсовете обращается к правительству и лично премьер-министру Денису Шмыгалю немедленно уделить внимание ситуации, которая сложилась в столице Украины.

"Мы настаиваем, чтобы Кабинет Министров и Министерство здравоохранения в срочном порядке приняли решение об использовании медицинской базы ведомственных больниц для приема и лечения больных коронавирусом киевлян", - отметили в "ЕС".

В частности, фракция "Европейской Солидарности" требует перепрофилировать и в течение ближайших недель оборудовать кислородными станциями, концентраторами, обеспечить средствами индивидуальной защиты врачей и необходимыми для борьбы с коронавирусом лекарствами:

  • Клиническую больницу "Феофания" Государственного управления делами;
  • Киевскую клиническую больницу на железнодорожном транспорте №1; 
  • Киевскую клиническую больницу на железнодорожном транспорте №2;
  • Киевскую клиническую больницу на железнодорожном транспорте №3; 
  • Центральный клинический госпиталь Государственной пограничной службы Украины;
  • Центральный госпиталь военно-медицинского управления СБУ;
  • Центральный госпиталь МВД Украины;
  • Государственное учреждение "Территориальное медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по г. Киеву";
  • Государственное учреждение "Территориальное медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по Киевской области";
  • Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь";
  • Лечебно-диагностический центр Министерства обороны Украины;
  • Государственное научное учреждение "Центр инновационных медицинских технологий" НАН Украины.

По мнению депутатов, такое решение позволит хоть на время разгрузить коммунальную медицинскую систему и поможет спасти тысячи жизней.

Фракция "Европейской Солидарности" отмечает, что промедление с решением об использовании ведомственных медицинских учреждений здравоохранения для лечения больных коронавирусом - это преступление против киевлян.

"Мы призываем принять соответствующее постановление на ближайшем заседании Кабинета Министров Украины", - говорится в заявлении.

Автор: 

карантин (16729) Киев (25575) Киевсовет (1373) Европейская Солидарность (1054) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
Требования ЕС законные, присоединяюсь! ведомственные богадельни отгородились от общегосударственной проблемы с ковидом и нишком хотят переждать эпидемию. это незаконно и преступно.
показать весь комментарий
01.04.2021 18:35
+10
Президент Украї­ни Петро Порошенко взяв участь у відкритті нового фельдшерсько-акушерського пункту (ФАП) зі службовим житлом у с. Боденьки Вишгородського району Київської обл: https://www.apteka.ua/article/457651
показать весь комментарий
01.04.2021 18:44
+9
НЕ бреши, Зебіл. У 2018 р. уряд запланував здійснити конкретні заходи щодо підвищення рівня медицини на сільських територіях. Первинна медицина на селі має бути якнайшвидше реформована, якість медичної послуги наближена до людини й мати зовсім іншу якість. Саме таку мету має ініціатива «Доступна, якісна медицина у сільській місцевості», над впровадженням якої розпочато роботу. Для цього Верховна Рада України прийняла Закон, поданий Президентом України, «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» (№http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62554 7117 ). Він передбачає додаткове фінансування сільської медицини, створення ефективної системи мотивації лікарів, впровадження практики телемедицини тощо. Цей законопроект є частиною медичної реформи і дає можливість разом з місцевою владою розв'язати нагальні проблеми сільської медицини: відсутність лікарів, погано обладнані амбулаторії та ФАПи.
На Київщині відкрили ******** фельдшерсько-акушерський пункт: https://youtu.be/naEZhbcOpOU
показать весь комментарий
01.04.2021 18:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Требования ЕС законные, присоединяюсь! ведомственные богадельни отгородились от общегосударственной проблемы с ковидом и нишком хотят переждать эпидемию. это незаконно и преступно.
показать весь комментарий
01.04.2021 18:35 Ответить
Пффф, а у нас були лікарні в селах? У селах ФАПи завжди були і українці це знають...
показать весь комментарий
01.04.2021 18:43 Ответить
УКРАЇНЦІ знають, що в селах якраз були дільничні ЛІКАРНІ, одна на кілька сіл.
показать весь комментарий
01.04.2021 19:42 Ответить
Лікарні зазвичай у райцентрах... По селах знаю кілька лікарень, але лише у тих селах, які в 50-60-х роках райцентрами були! Наприклад, у Ярмолинецькому районі Хмельницької обл., раніше це був Солобковецький р-н...
показать весь комментарий
01.04.2021 20:02 Ответить
Зовсім не обов"язково. Наприклад, в одному з районів Чернігівської області (нині скасованому внаслідок "рехворми децентралізації") до 2007-го року діяло 8! сільських дільничних лікарень (останнім часом залишалось 4).
показать весь комментарий
01.04.2021 21:19 Ответить
Не свисти , брехло лаптеногое !
показать весь комментарий
01.04.2021 18:43 Ответить
НЕ бреши, Зебіл. У 2018 р. уряд запланував здійснити конкретні заходи щодо підвищення рівня медицини на сільських територіях. Первинна медицина на селі має бути якнайшвидше реформована, якість медичної послуги наближена до людини й мати зовсім іншу якість. Саме таку мету має ініціатива «Доступна, якісна медицина у сільській місцевості», над впровадженням якої розпочато роботу. Для цього Верховна Рада України прийняла Закон, поданий Президентом України, «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» (№http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62554 7117 ). Він передбачає додаткове фінансування сільської медицини, створення ефективної системи мотивації лікарів, впровадження практики телемедицини тощо. Цей законопроект є частиною медичної реформи і дає можливість разом з місцевою владою розв'язати нагальні проблеми сільської медицини: відсутність лікарів, погано обладнані амбулаторії та ФАПи.
На Київщині відкрили ******** фельдшерсько-акушерський пункт: https://youtu.be/naEZhbcOpOU
показать весь комментарий
01.04.2021 18:44 Ответить
Президент Украї­ни Петро Порошенко взяв участь у відкритті нового фельдшерсько-акушерського пункту (ФАП) зі службовим житлом у с. Боденьки Вишгородського району Київської обл: https://www.apteka.ua/article/457651
показать весь комментарий
01.04.2021 18:44 Ответить
Та ви шо? Позакривав, чесно?
Останній абзац.
Фракция "ЕС" в Киевсовете требует от Кабмина срочно начать лечение больных COVID-19 киевлян в 12 ведомственных больницах - Цензор.НЕТ 8100
показать весь комментарий
01.04.2021 18:45 Ответить
совершенно верно)))))...пусть где-то в села везут...а вот в ведомственные и царь-больницу Феофанию не трогать...да?
показать весь комментарий
01.04.2021 18:46 Ответить
у Феофанії - місце для дітей... для дітей ЗЕленого віслюка
показать весь комментарий
01.04.2021 18:55 Ответить
так!
як і обіцяні до виборів палаци - діткам (ну так склалось не простим...а преЗЕдентським... ну та по суті ж діткам? )))))
показать весь комментарий
01.04.2021 18:59 Ответить
Урочисте відкриття фельдшерсько-акушерського пункту в с.Ближнє: https://dn.gov.ua/ua/news/urochyste-vidkryttya-feldshersko-akusherskogo-punktu-v-s-blyzhnye
показать весь комментарий
01.04.2021 18:46 Ответить
Будівництво перших 10 амбулаторій у рамках реформи сільської медицини стартує на початку 2018-го: https://kharkivoda.gov.ua/news/89959
показать весь комментарий
01.04.2021 18:47 Ответить
За словами Галини Сіроштан, сьогодні на Харківщині працюють 35 центрів первинної медико-санітарної допомоги, 496 фельдшерсько-акушерських пунктів та 335 амбулаторій загальної практики - сімейної медицини: https://kharkivoda.gov.ua/news/89959
показать весь комментарий
01.04.2021 18:48 Ответить
В Києві склалася критична ситуація із хворими на ковід , так як вільних ліжок , кисневих концентратів немає і головне - це не
вистачає лікарів і медсестер , тому поступила вимога від ЄС Солідарність лікувати киян в відомчих лікарнях і це правильне
рішення людей зі здоровим глуздом !
показать весь комментарий
01.04.2021 18:50 Ответить
Депутаты, министры должны обслуживаться в тех же поликлиниках, что и остальные граждане!
показать весь комментарий
01.04.2021 19:14 Ответить
Больницы строились за деньги налогоплательщиков, или я ошибаюсь?
показать весь комментарий
01.04.2021 19:15 Ответить
Ошибаешься, потому что за зедебилов голосовал.А они этого не знают.
показать весь комментарий
01.04.2021 19:36 Ответить
а мне понравился немного зебил...за кредит проценты при введении камендантского часа..проценты брать не будут...как ето панимать ептваюмаму..этоже харашо...слава зеленскому.
показать весь комментарий
01.04.2021 19:45 Ответить
Фракция "ЕС" в Киевсовете требует

Внимания ПЭСу...
показать весь комментарий
01.04.2021 20:40 Ответить
Фракции ЕС "подарите" калькулятор. 5 лет Х 12 по 100 баксов гральный апарат. Не было такого? А? Спросите у проституток в виде брки алкоголика.. Может не бьыло такого вообще ЕС? По ВСЕЙ Украине?. ИУДЫ еперед тем как что-то требовать взгаляните в прошлое, на своих сатанинских богов. привет демон. Не было такого? Было. Это при ВАС был рацвет сатанинских кубел. А теперь вы там что-то пытаетесь вякать. ДОЛЕЙ поедлитесь - вот и все.
12 больниц. Сколько там денег? 12 областей. Сколько крышевали в сутки? Не стесняйтесь бездари ЕС. Если неправда пойдайте в суд - обосритесь в 3 раз. понабирали ....
показать весь комментарий
01.04.2021 21:56 Ответить
бред после тяжолого перепоя? или просто недееспособную чушь несешь?
показать весь комментарий
02.04.2021 10:15 Ответить
 
 