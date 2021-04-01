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Новости Агрессия России против Украины
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Террористы 6 раз нарушили перемирие 1 апреля, ранен один украинский воин, - штаб ООС

Террористы 6 раз нарушили перемирие 1 апреля, ранен один украинский воин, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. В течение текущих суток, 1 апреля, было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку населенных пунктов Старогнатовка и Водяное, на Приазовье, российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенных пунктов Светлодарское, Луганское и Золотое-4 захватчики обстреливали наши позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде поселка Шумы противник совершил обстрелы из автоматических гранатометов".

Также читайте: Враг за сутки пять раз срывал "тишину" на Донбассе, с полуночи уже трижды. Боевых потерь нет, - штаб ОС

В сводке отмесается: "Вследствие вражеских действий один военнослужащий из состава операции Объединенных сил получил ранения. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние раненого - удовлетворительное. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ".

"В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 3 гектара территории и передали на уничтожение 106 взрывоопасных предметов. Украинские воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил", - резюмировали в пресс-центре. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ наращивает войска вблизи границы Украины. ВСУ готовы к эскалации со стороны врага, - Хомчак

Автор: 

обстрел (27336) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+14
Отаке воно зелене перемир"я !!!Головне не стріляти і жодної агресіі в бік агресора !!)))
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01.04.2021 18:40
+10
срочно высылайте клована на передовую с гастролями,у нас же всё ок,не стреляют
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01.04.2021 18:42
+9
про ответку - тишина.....только бамажная писулина от СЦКК...
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01.04.2021 18:43
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Правила форума Совет форумчан
Отаке воно зелене перемир"я !!!Головне не стріляти і жодної агресіі в бік агресора !!)))
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01.04.2021 18:40 Ответить
про ответку - тишина.....только бамажная писулина от СЦКК...
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01.04.2021 18:43 Ответить
Оркам пох...,вони вчора ОБСЕсівський БПЛА замочили мовчки !!!)))
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01.04.2021 18:45 Ответить
не наказанное зло - борзеет !!!!
ибо ни в каких договорах со срахой о перемирии нет четко указанных ответных назидательных и наказательных (конкретно!) мер за срыв перемирия и режима тишины...
самым примитивно-превентивным было бы закрытие КПВВ до полного и всеобъемлющего (ну хотя бы 5 дней тишины)...
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01.04.2021 18:50 Ответить
Безвідповідальність,породжує вседозволеність(беспредел) !!!)))
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01.04.2021 18:53 Ответить
А те морозяться,как будто они не заметили,типа все в порядке.
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01.04.2021 20:57 Ответить
ОБСЕ морозиться ??? Мене більше непокоїть бездіяльність зеленої плісняви ,повний -олл фрост !!!)))
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01.04.2021 21:08 Ответить
Кацапи готують завдати ударів південний,південно-західний,північний напрямок,північний напрямок на Київ як коригуючиий у просуванні з півдня на Херсон й
на південний захід -Маріуполь Бердянськ.
Народе України,не мовчи,бийте в набат по всім політичним майданам.Кацапи вже готові до крові.
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01.04.2021 18:50 Ответить
срочно высылайте клована на передовую с гастролями,у нас же всё ок,не стреляют
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01.04.2021 18:42 Ответить
1 апреля его праздник- завтра собирает «заседание» как двери красить ....
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01.04.2021 18:43 Ответить
В Україні. 1 квітня, 365 днів на рік !!!)))
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01.04.2021 18:46 Ответить
Разом з усім 95 балаганом,ВРУ та ОП !!!)))
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01.04.2021 18:44 Ответить
Редакторе ,ОТУ "Схід" та "Північ" ,російською перекладаються ,як ОТГ "Схид" та "Пивнич" !!!)))
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01.04.2021 18:42 Ответить
https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky


https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky

Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1377628803866968072 1 ч

Макрон и Меркель своим щебетанием с убийцей за спиной его потенциальной жертвы подтолкнули того к роковому шагу. Это тоже будет отмечено будущим трибуналом.
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01.04.2021 18:46 Ответить
Швидкого одужання нашому захиснику. Бережи вас Господь, рідненькі.
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01.04.2021 18:57 Ответить
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!Терористи 6 разів порушили перемир'я 1 квітня, поранено одного українського воїна, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 325
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01.04.2021 19:55 Ответить
ТА КАКОЕ В ЖО..У "ПЕРЕМИРИЕ"?!
УЖЕ И РАШКА ОФИЦИАЛЬНО ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ПЕРЕМИРИЯ!
А У ЗЕ-НАРКОМАНА ОНО ЕЩЕ " ЕСТЬ".
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01.04.2021 21:36 Ответить
в донецке тишина
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01.04.2021 21:57 Ответить
какое перемирие, сколько можно играть словами?
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01.04.2021 22:51 Ответить
 
 