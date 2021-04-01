Террористы 6 раз нарушили перемирие 1 апреля, ранен один украинский воин, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. В течение текущих суток, 1 апреля, было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку населенных пунктов Старогнатовка и Водяное, на Приазовье, российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенных пунктов Светлодарское, Луганское и Золотое-4 захватчики обстреливали наши позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде поселка Шумы противник совершил обстрелы из автоматических гранатометов".
В сводке отмесается: "Вследствие вражеских действий один военнослужащий из состава операции Объединенных сил получил ранения. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние раненого - удовлетворительное. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ".
"В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 3 гектара территории и передали на уничтожение 106 взрывоопасных предметов. Украинские воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил", - резюмировали в пресс-центре.
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ибо ни в каких договорах со срахой о перемирии нет четко указанных ответных назидательных и наказательных (конкретно!) мер за срыв перемирия и режима тишины...
самым примитивно-превентивным было бы закрытие КПВВ до полного и всеобъемлющего (ну хотя бы 5 дней тишины)...
на південний захід -Маріуполь Бердянськ.
Народе України,не мовчи,бийте в набат по всім політичним майданам.Кацапи вже готові до крові.
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Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1377628803866968072 1 ч
Макрон и Меркель своим щебетанием с убийцей за спиной его потенциальной жертвы подтолкнули того к роковому шагу. Это тоже будет отмечено будущим трибуналом.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!
УЖЕ И РАШКА ОФИЦИАЛЬНО ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ПЕРЕМИРИЯ!
А У ЗЕ-НАРКОМАНА ОНО ЕЩЕ " ЕСТЬ".